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Новини Санкції проти Росії Війна
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Кулеба здійснить візити до Швеції та Чехії: Домовлятиметься про посилення санкцій проти РФ

кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба здійснить візити до Королівства Швеція та Чеської Республіки з метою консолідації міжнародної підтримки України та посилення санкційного тиску на Росію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

Швецію Кулеба відвідає 29 серпня, а Чехію 30-31 серпня.

"У Стокгольмі Дмитро Кулеба буде прийнятий Прем’єр-міністеркою Швеції Магдаленою Андерссон, проведе переговори з міністеркою закордонних справ Анн Лінде, зустрінеться з керівництвом шведського парламенту Риксдагу та політичних партій Швеції. Основними темами переговорів стануть протидія російській агресії, подальша військова, фінансова та гуманітарна підтримка України, шлях до членства нашої держави в ЄС, відбудова України.

У Празі Дмитро Кулеба візьме участь у неформальній зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів ЄС, ключовими темами якої стануть візові обмеження для громадян РФ і восьмий санкційний пакет ЄС проти Росії", - йдеться в повідомленні.

Також Кулеба окремо проведе низку двосторонніх зустрічей з колегами з Чехії, Франції, Німеччини, Нідерландів, Бельгії, Грузії, Молдови та Кіпру. Міністр також візьме участь у Міжнародній конференції Форум 2000 "Актуальні виклики для демократії: якою має бути наша відповідь?".

Глава МЗС України проведе двосторонні зустрічі з чеськими високопосадовцями: Головою Сенату Мілошем Вистрчілом, Головою Палати депутатів Маркетою Пекаровою Адамовою.

Також читайте: Через санкції проти Росії ЄС стикнеться з проблемами, але це ціна свободи, - Боррель

Автор: 

санкції (11782) Чехія (1608) Швеція (951) Кулеба Дмитро (3604)


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Доречі,питання: а куди це подівся жеребець сумного образу? Він же лавров. Щось задовго не чути цього виродка.
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28.08.2022 18:18 Відповісти
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28.08.2022 18:23 Відповісти
А хто за нього платитиме заставу на кордоні ?
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28.08.2022 18:56 Відповісти
То же самое хотел спросить
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28.08.2022 21:23 Відповісти
Україна коли почне санкції проти рашкі вводити?
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28.08.2022 22:21 Відповісти
Не работают санкции - цены на нефть и газ высокие

Лучше брать оружие
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29.08.2022 00:09 Відповісти
 
 