Кулеба здійснить візити до Швеції та Чехії: Домовлятиметься про посилення санкцій проти РФ

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба здійснить візити до Королівства Швеція та Чеської Республіки з метою консолідації міжнародної підтримки України та посилення санкційного тиску на Росію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

Швецію Кулеба відвідає 29 серпня, а Чехію 30-31 серпня.

"У Стокгольмі Дмитро Кулеба буде прийнятий Прем’єр-міністеркою Швеції Магдаленою Андерссон, проведе переговори з міністеркою закордонних справ Анн Лінде, зустрінеться з керівництвом шведського парламенту Риксдагу та політичних партій Швеції. Основними темами переговорів стануть протидія російській агресії, подальша військова, фінансова та гуманітарна підтримка України, шлях до членства нашої держави в ЄС, відбудова України.

У Празі Дмитро Кулеба візьме участь у неформальній зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів ЄС, ключовими темами якої стануть візові обмеження для громадян РФ і восьмий санкційний пакет ЄС проти Росії", - йдеться в повідомленні.

Також Кулеба окремо проведе низку двосторонніх зустрічей з колегами з Чехії, Франції, Німеччини, Нідерландів, Бельгії, Грузії, Молдови та Кіпру. Міністр також візьме участь у Міжнародній конференції Форум 2000 "Актуальні виклики для демократії: якою має бути наша відповідь?".

Глава МЗС України проведе двосторонні зустрічі з чеськими високопосадовцями: Головою Сенату Мілошем Вистрчілом, Головою Палати депутатів Маркетою Пекаровою Адамовою.

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