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Новини Війна
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Війська РФ зосереджують зусилля на встановленні повного контролю над територією Донеччини, але успіху не мають, - Генштаб ЗСУ

зсу

Війська РФ продовжують зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом 18.00 28.08.2022, передає Цензор.НЕТ.

"Слава Україні! Триває сто вісімдесят шоста доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

Тривають авіаційні та ракетні удари по цивільних об’єктах на території України.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати окремі підрозділи Західного військового округу в прикордонних районах Брянської і Курської областей. З метою сковування дій підрозділів Сил оборони ворог обстріляв райони населених пунктів Грем’яч Чернігівської області і Нова Слобода, Нововасилівка, Іскрисківщина та Тур’я Сумської області. Вів повітряну розвідку прикордонних районів БпЛА.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти планують у жовтні провести псевдореферендуми у захоплених громадах Харківщинии

На Харківському напрямку противник здійснював обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії районів населених пунктів Харків, Прудянка, Протопопівка, Пришиб, Чепіль, Замулівка, Руські Тишки, Байрак, Петрівка, Мосьпанове та Великі Проходи. Завдав авіаударів біля Рубіжного. Підтримує високу інтенсивність ведення розвідки БпЛА.

Здійснив спробу покращення тактичного неподалік Світличного, успіху не мав, відійшов.

На Слов’янському напрямку зафіксовано ворожі поблизу Довгенького, Долини, Дібрівного, Великої Комишувахи та Карнаухівки.

Наступальними та штурмовими діями противник намагався просунутися в районі Борогодичного, зазнав втрат та відкинутий назад.

На Краматорському напрямку ворог продовжував вогневий вплив біля Слов’янська, Верхньокам’янського та Спірного. Завдав авіаційних ударів неподалік Григорівки.

На Бахмутському напрямку ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Бахмут, Весела Долина, Соледар, Майорськ та Роздолівка. Ударів авіації противника зазнали райони Кодеми та Яковлівки. Сили оборони України відбили наступ окупантів біля Веселої Долини.

На Авдіївському напрямку ворог обстрілював із танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Невельське, Опитне, Орлівка, Новоолександрівка, Нью-Йорк, Красногорівка та Первомайське. Здійснив невдалу спробу наступу у районі Первомайського, зазнав втрат та відійшов.

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На Новопавлівському напрямку противник продовжував обстріли біля Вугледара, Богоявленки, Великої Новосілки та Новомихайлівки. Намагався покращити тактичне положення неподалік Павлівки, успіху не мав.

На Запорізькому напрямку ворог обстріляв із танків, ствольної та реактивної артилерії райони Гуляйполя, Гуляйпільського, Кам’янського, Бурлацького, Времівки та Червоного. Завдав авіаційних ударів поблизу Полтавки.

На Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли з наявних видів озброєння в районах населених пунктів Миколаїв, Лупареве, Степова Долина, Посад-Покровське, Широке, Партизанське, Киселівка, Велике Артакове, Андріївка, Ольгине, Князівка, Тополине, Мирне, Квітневе, Веселий Кут та Лозове. Ударів авіації зазнали території біля Андріївки та Олександрівки. Фіксується висока активність ворожих розвідувальних БпЛА.

В акваторіях Чорного та Азовського морів обстановка суттєвих змін не зазнала.

Наші ракетно-артилерійські підрозділи продовжують вогневе ураження скупчень особового складу та військової техніки російських окупантів. На деяких напрямках ворог має відчутні втрати у живій силі.

Віримо у ЗСУ! Разом переможемо! Слава Україні!" - йдеться у зведенні.

Автор: 

Генштаб ЗС (6524)


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Топ коментарі
+10
по-моему уже ни у кого не осталось иллюзий, что лендлиз когда-то там (в октябре) заработает. Маломуж говорил, что лендлиз - это не "берите все что хотите и сколько хотите", лендлиз - это альтернативный способ бухгалтерского учета, с меньшим кол-вом согласований. Бутусов недавно говорил, что лендлиз в товарных количествах может заработать через 1,5 - 2 года. Я вообще уже не верю никому с этим лендлизом. Его нет и не будет. Будут точное такие же как сейчас вымаливания этих крох что нам дают, всего этого будет катастрофически нехватать, будут гибнуть украинцы, закрывая собой прорывы на линии фронта. Я вижу только один выход - просить деньги и место, где можно безопасно развернуть наш ВПК. Есть ракетные наработки (стугна, верба, гром-2 и т.д.), нужны деньги все это запустить в серию. Любая помощь идет по нисходящей, так было всегда и везде, пока что-то дают надо пользоваться этим моментом и делать свое и тогда дальность ракет будет зависеть только от наших конструкторов, а не кучки нерешительных, никчемных ссыкунов-политиков.
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28.08.2022 19:25
+4
А що хочете чути? Скільки броні з заходу ховають, бо чекають на новотреновану піхоту з Великобританії?
Чи про те, що розширили черговий раз "сіру зону" під Ізюмом.

Очевидно, що ГенШтаб не хоче наступати без безперечної переваги- бо це означатиме великі втрати, а ресурс їх поповнювати в України меньший. Відповідно чекають на поповнення, і стараються наносити максимальні втрати найменьшою ціною.

Для того щоб запрацював ленд-ліз, треба щоб американські виробники зброї розігнали свої потужності. А для високоточної зброї, ще й мікрочіпи- які в основному тайванські, і їх дефіцит скрізь через 2 роки епідемії і локдаунів. Це, доречі, і причина чому в нас 30 HIMARS/GMLRS/MARS, а не 100- тому що виробляти хоч 600 ракет (мінімум) в день Штати наразі не можуть, а нам важливо щоб заряди йшли постійним потоком.

Відповідно, треба слухати Бутусова та інших експертів- війна цього року не закінчиться, це не спринт, а марафон. ЗСУ надірватися не дадуть. Важливо щоб суспільство теж витримало.
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28.08.2022 20:03
+3
На кого розрахований цей звіт Генштабу, слухати що едині новини, що ці звіти кожен день просто радянський союз, все прикрашають. Люди знають набагато більше і всю правду, а цю галіматью президенту докладуйте.
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28.08.2022 19:31
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Війська РФ скоро взагалі не будуть мати успіху.
В жовтні запрацює ЛЕНД_ЛІЗ зброя буде в товарних поставках а не так як зараз
і про які референдуми думають орки?
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28.08.2022 18:38 Відповісти
по-моему уже ни у кого не осталось иллюзий, что лендлиз когда-то там (в октябре) заработает. Маломуж говорил, что лендлиз - это не "берите все что хотите и сколько хотите", лендлиз - это альтернативный способ бухгалтерского учета, с меньшим кол-вом согласований. Бутусов недавно говорил, что лендлиз в товарных количествах может заработать через 1,5 - 2 года. Я вообще уже не верю никому с этим лендлизом. Его нет и не будет. Будут точное такие же как сейчас вымаливания этих крох что нам дают, всего этого будет катастрофически нехватать, будут гибнуть украинцы, закрывая собой прорывы на линии фронта. Я вижу только один выход - просить деньги и место, где можно безопасно развернуть наш ВПК. Есть ракетные наработки (стугна, верба, гром-2 и т.д.), нужны деньги все это запустить в серию. Любая помощь идет по нисходящей, так было всегда и везде, пока что-то дают надо пользоваться этим моментом и делать свое и тогда дальность ракет будет зависеть только от наших конструкторов, а не кучки нерешительных, никчемных ссыкунов-политиков.
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28.08.2022 19:25 Відповісти
Що з пісками ? Чому нічого про них нема в зведенні генштабу ? Їх вже захопили ?
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28.08.2022 18:39 Відповісти
В росiйських писали, що так. ..
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28.08.2022 18:41 Відповісти
руснявим вірити - себе не поважати
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28.08.2022 18:43 Відповісти
На всех картах уже с неделю Пески под орками. Раз штурмуют Первомайское, значит это правда.
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28.08.2022 19:42 Відповісти
На deepstate и livemap не полностью под орками
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28.08.2022 19:46 Відповісти
Разумеется есть серая зона линии фронта. Но по сути, если штурмуют Первомайское, значит Пески фсё. Это просто логика. А Генштаб насколько помню признал только потерю Лисичанска. Ни Попасную, ни Изюм, ни многое другое ВСУ официально не оставили.
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28.08.2022 19:51 Відповісти
Пески на данный момент пополам. Полного контроля орков там нет, постоянно бои. Но честно говоря уже начало доставать это сообщение Генштаба. Все и так об этом знают, лучше слышать о том , что предпринимается чтобы этого не было.Безусловно без планов и подробностей. Ну сами посмотрите, из дня в день один и тот же доклад., ну хоть без частичного успеха и то гарно.
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28.08.2022 19:07 Відповісти
А что они тебе ответят если нет успехов никаких. Херсонская область? Есть наступление которое вовсю обещали?Нет.Как рашисты заняли Благодатное и идут в контрнаступление на правом берегу ,если все мосты разрушены и нет снабжения? На Ютубе так все ОК а в реальности по -другому. Просто хочется правдивых сводок,а не розовых очков.
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28.08.2022 19:15 Відповісти
Треба мати віру в ЗСУ.
Я виїзджала з району Бородянки 15 березня.
Поруч жорсткі бої,орки їздять біля крайніх будинків.Думали,що залишаємо оселю на рік.
Але 1 квітня орки вийшли.
Правда,на Київщині супротив був такий,що рашистів різали на ремні.
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28.08.2022 19:35 Відповісти
Одної віри мало. Потрібна зброя! А на збройових потоках сидить д'єрмак. Незнаю правда чи ні. Але якщо правда то нічого хорошого від тої гадини очікувати не варто!
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28.08.2022 20:03 Відповісти
наступления нет потому что слишком много диванных балаболов типа тебя "воюют" сидя за клавиатурой а не идут в военкомат или TерОборону
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29.08.2022 00:52 Відповісти
А що хочете чути? Скільки броні з заходу ховають, бо чекають на новотреновану піхоту з Великобританії?
Чи про те, що розширили черговий раз "сіру зону" під Ізюмом.

Очевидно, що ГенШтаб не хоче наступати без безперечної переваги- бо це означатиме великі втрати, а ресурс їх поповнювати в України меньший. Відповідно чекають на поповнення, і стараються наносити максимальні втрати найменьшою ціною.

Для того щоб запрацював ленд-ліз, треба щоб американські виробники зброї розігнали свої потужності. А для високоточної зброї, ще й мікрочіпи- які в основному тайванські, і їх дефіцит скрізь через 2 роки епідемії і локдаунів. Це, доречі, і причина чому в нас 30 HIMARS/GMLRS/MARS, а не 100- тому що виробляти хоч 600 ракет (мінімум) в день Штати наразі не можуть, а нам важливо щоб заряди йшли постійним потоком.

Відповідно, треба слухати Бутусова та інших експертів- війна цього року не закінчиться, це не спринт, а марафон. ЗСУ надірватися не дадуть. Важливо щоб суспільство теж витримало.
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28.08.2022 20:03 Відповісти
Витримаємо.Допомагаємо армії,чим можем.
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28.08.2022 20:20 Відповісти
Та дай Бог Павло щоб так і було.
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28.08.2022 21:41 Відповісти
ты идиот на хрена нам прямо сейчас 100 хаймарсов? кто ими упрявлять будет ? где снарядов столько набрать?
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29.08.2022 00:55 Відповісти
На кого розрахований цей звіт Генштабу, слухати що едині новини, що ці звіти кожен день просто радянський союз, все прикрашають. Люди знають набагато більше і всю правду, а цю галіматью президенту докладуйте.
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28.08.2022 19:31 Відповісти
Олю,ви звідки?
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28.08.2022 19:37 Відповісти
З України
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28.08.2022 22:20 Відповісти
Так для того і створили оті "зелені новини" щоб ваЗЕліна хвалити. І люлям локшину на вуха вішати.
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28.08.2022 20:06 Відповісти
Сьогодні думав подивитись ОЦЕ. Й 15 хвилин не витримав. І на це йдуть мільярди?!
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28.08.2022 20:36 Відповісти
Нагадує совєцькі інтонації преси часів 2СВ: "немцы трусливо наступали..."
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28.08.2022 19:37 Відповісти
Пески и мою любимую Авдеевку было путлера штурмует 8 лет...вояки сраные...
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28.08.2022 20:43 Відповісти
Дивно, що склади десь ******** наші за лінією фронту чи в тилу, а тим часом лінія фронту рухається в глиб території України. Респект Залужному та ЗСУ, але здається, що Хаймасами треба й авангард москалів накривали, ну хоч кожний третім залп ом Хаймасів.
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29.08.2022 00:59 Відповісти
 
 