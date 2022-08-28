Болгарія не вестиме переговори з "Газпромом" про нові контракти щодо постачання газу, - віцепрем’єр Алексієв
Віцепрем’єр з питань економічної політики Христо Алексієв заявив, що Болгарія не домовлятиметься з "Газпромом" про нові контракти на постачання природного газу.
Про це повідомляє пресслужба болгарського уряду, передає Цензор.НЕТ з просиланням на Економічну правду.
Європейська комісія підтримає Болгарію у необхідності посилення регіональної співпраці в контексті Регіональної робочої групи для Південно-Східної Європи в рамках Енергетичної платформи ЄС з метою забезпечення диверсифікації енергетики.
Також це стосується постачання через трубопроводи та термінали зрідженого природного газу (СПГ), який також проходить через термінали Греції та Туреччини. Дві країни вже домовилися про спільні дії для підтримки диверсифікації поставок до Болгарії.
Болгарія також підтвердила зацікавленість участі в механізмах спільної закупівлі енергоносіїв, які можуть бути створені в рамках Енергетичної платформи ЄС.
Алексієв додав, що уряд не має наміру вести переговори про нові короткострокові, середньострокові та довгострокові контракти з "Газпромом", а лише хоче отримати від нього обсяги газу в рамках уже чинного контракту.
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І де Росія буде збувати газ в Китай? У Китаї все своє і вони не залежать від Росії
Ось як більшість країн Европи відмоляться від російського газу -це буде проблема для Росії і для ГАЗПРОМА.
В ленинградской области возле компрессорной станция "Портовая", где начинается перекачка по Северному Потоку, уже больше месяца горят несколько газовых факелов.
Что означает - газ с месторождений поступает, а в трубу не закачивается и девать его некуда.
Поэтому сжигают.
Предположительно, на обогрев воздуха только в этом одном месте ежедневно тратится 10 млн. долларов.
"Как хорошо, что вы наш президент!"(с)
Всем потребителям осталось продержаться это время и дело в шляпе.
Але тут так написали, що сам чорт не розбереться:
"Європейська комісія підтримає Болгарію у необхідності посилення регіональної співпраці в контексті Регіональної робочої групи для Південно-Східної Європи в рамках Енергетичної платформи ЄС з метою забезпечення диверсифікації енергетики". Джерело:
Завдяки чому Україна з квітня по липень отримала 5000 тон цих снарядів. І нашій артилерії було чим стріляти.