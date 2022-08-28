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Новини Газова війна
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Болгарія не вестиме переговори з "Газпромом" про нові контракти щодо постачання газу, - віцепрем’єр Алексієв

газ

Віцепрем’єр з питань економічної політики Христо Алексієв заявив, що Болгарія не домовлятиметься з "Газпромом" про нові контракти на постачання природного газу.

Про це повідомляє пресслужба болгарського уряду, передає Цензор.НЕТ з просиланням на Економічну правду.

Європейська комісія підтримає Болгарію у необхідності посилення регіональної співпраці в контексті Регіональної робочої групи для Південно-Східної Європи в рамках Енергетичної платформи ЄС з метою забезпечення диверсифікації енергетики.

Також це стосується постачання через трубопроводи та термінали зрідженого природного газу (СПГ), який також проходить через термінали Греції та Туреччини. Дві країни вже домовилися про спільні дії для підтримки диверсифікації поставок до Болгарії.

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Болгарія також підтвердила зацікавленість участі в механізмах спільної закупівлі енергоносіїв, які можуть бути створені в рамках Енергетичної платформи ЄС.

Алексієв додав, що уряд не має наміру вести переговори про нові короткострокові, середньострокові та довгострокові контракти з "Газпромом", а лише хоче отримати від нього обсяги газу в рамках уже чинного контракту.

Автор: 

Болгарія (778) газ (10415) Газпром (3386)


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Топ коментарі
+10
"Очередная "победа" путина.
В ленинградской области возле компрессорной станция "Портовая", где начинается перекачка по Северному Потоку, уже больше месяца горят несколько газовых факелов.
Что означает - газ с месторождений поступает, а в трубу не закачивается и девать его некуда.
Поэтому сжигают.
Предположительно, на обогрев воздуха только в этом одном месте ежедневно тратится 10 млн. долларов.
"Как хорошо, что вы наш президент!"(с)
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28.08.2022 18:47
+8
Росія поступово але втратить ринок збуту.
І де Росія буде збувати газ в Китай? У Китаї все своє і вони не залежать від Росії
Ось як більшість країн Европи відмоляться від російського газу -це буде проблема для Росії і для ГАЗПРОМА.
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28.08.2022 18:45
+4
У Шольца серце скрипнуло.
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28.08.2022 18:55
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Росія поступово але втратить ринок збуту.
І де Росія буде збувати газ в Китай? У Китаї все своє і вони не залежать від Росії
Ось як більшість країн Европи відмоляться від російського газу -це буде проблема для Росії і для ГАЗПРОМА.
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28.08.2022 18:45 Відповісти
"Очередная "победа" путина.
В ленинградской области возле компрессорной станция "Портовая", где начинается перекачка по Северному Потоку, уже больше месяца горят несколько газовых факелов.
Что означает - газ с месторождений поступает, а в трубу не закачивается и девать его некуда.
Поэтому сжигают.
Предположительно, на обогрев воздуха только в этом одном месте ежедневно тратится 10 млн. долларов.
"Как хорошо, что вы наш президент!"(с)
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28.08.2022 18:47 Відповісти
У Шольца серце скрипнуло.
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28.08.2022 18:55 Відповісти
На Блумберг был анализ - Россия может жечь газ чуть больше года, без убытков.
Всем потребителям осталось продержаться это время и дело в шляпе.
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28.08.2022 22:10 Відповісти
Плешивый этими факелами сделает зиму в Европе теплее, что бы можно было перезимовать комфортно!
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28.08.2022 23:55 Відповісти
Болгари молодці.👍
Але тут так написали, що сам чорт не розбереться:
"Європейська комісія підтримає Болгарію у необхідності посилення регіональної співпраці в контексті Регіональної робочої групи для Південно-Східної Європи в рамках Енергетичної платформи ЄС з метою забезпечення диверсифікації енергетики". Джерело:
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28.08.2022 18:54 Відповісти
зарікалася свиня гівна не їсти
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28.08.2022 19:15 Відповісти
Где-то бункере загрустил одинокий плешивый старичок...
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28.08.2022 19:51 Відповісти
Путлер поставками газа в Китай компенсирует потерю евробаксов... типа везде по 500 доляров..а браццкому Китаю по 80 рублей... ыканомиксы рабZeи круче любой валюты мира...хоть доллар хоть фунтов стерлингов...
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28.08.2022 20:06 Відповісти
Болгария не индустриальная страна в целом. Зимы мягкие. Ну разве что в горах мороз бывает, в Родопах. Это как об Андорре тоже самое. Грязьпром и не заметит потери бойца.
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28.08.2022 20:10 Відповісти
Індустріальна чи ні, але заводи по виробництву снарядів для радянських артсистем 122 і 152 калібру має, також і снарядів для РСЗВ Град.
Завдяки чому Україна з квітня по липень отримала 5000 тон цих снарядів. І нашій артилерії було чим стріляти.
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28.08.2022 20:23 Відповісти
Да, читал, знаю. Хотя конечно не совсем уверен что там было такое производство. Скорее всего осталось от совдепии так много и именно там. Как версия и причина есть. Дело в том что румыны тогда с чаушеской играли в систему стран неприсоединения, была такая схема тогда. Индия там за лидера была. Чаушеску даже иногда зазывал корабли США с визитом в Констанцу. Политбюро наше скрипело зубами но терпело. Правда приходили не ударные корабли. Видел и сам в те годы. Поэтому складов там быть не могло для Варшавского договора. Не доверяли. А вот паромная переправа Илличевск---Варна-Бургас была сильная и работала долго. Целый состав товарняк помещался, раз в три дня. Могли завозить сколько влезет. Как версия.
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29.08.2022 15:53 Відповісти
Зимы в Европе теплые в основном...Альпы иногда срываются на трескучий сибирский мороз в 70 градусов типа сраная Якутия или Солнечный Магадан в 50...🤣🤣рюZZkие засуньте свой газ в Мавзолей чЛенину 🤣а вдруг труп Мудака оживет...
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28.08.2022 20:21 Відповісти
 
 