ДБР відкрило провадження проти Кривоноса за оборону аеропорту Жуляни від російських окупантів. ДОКУМЕНТ

Сьогодні по військових штабах ЗСУ на фронті було розіслано телеграму про порушення кримінальної справи проти генерал-майора Сергія Кривоноса Державним бюро розслідувань. Слідчі досліджують можливі протиправні дії Кривоноса та запитують військових, чи є свідки цих протиправних дій під час оборони Києва. Розсилка цієї телеграми, текст якої я публікую, викликала великий резонанс в армії.

Про це розповів на своїй сторінці в фейсбуку головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Журналіст звернувся за коментарем до Сергія Кривоноса:

"Так, дійсно, проти мене 2 серпня порушена кримінальна справа ДБР. Слідчі ДБР отримали вказівку визнати незаконним наказ підписаний особисто головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним про призначення мене командиром оборони аеропорту Жуляни, і про зарахування мене на військову службу. Тому порушена замовна справа що я ніби-то видавав незаконні накази при організації оборони аеропорту Жуляни у лютому-березні. У вищому керівництві ЗСУ мені сказали відверто, що Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський видав незаконний наказ відмінити моє зарахування на військову службу, щоб не дозволити Валерію Залужному призначати мене на керівні посади, бо Зеленьский вважає мене політичним опонентом.

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Справа у тому, що перед війною я був звільнений із армії через критику бездіяльності В.Зеленського у сфері оборони та провалу офісом президента та міністерством оборони підготовки України до російської агресії. 25 лютого, одразу після нападу, я зробив висновок, що противник після Гостомеля може викинути десант безпосередньо у Київ, у аеропорт Жуляни, і виїхав туди ознайомитись з обстановкою. Я побачив, що у Жулянах на той момент були відсутні будь-які керівники, які б відповідали за оборону стратегічного об'єкта, і засоби оборони були відсутні. Я зателефонував звідти головнокомандувачу ЗСУ В.Залужному, повідомив обстановку, і отримав усний наказ взяти під командування оборону аеропорту. За наказом Залужного мені направили партію кулеметів 12,7 мм та 7,62 мм, а також зенітні установки 23 мм. Але це було вже на початку березня .Я об'єднав усі підрозділи, у більшості з необстріляних людей - прикордонників, срочників з президентського полку, нацгвардійців добровольців, ветеранів морської піхоти , побратимів з ДУК, та курсантів Військового інституту університету Шевченка, і вжив заходів по обстановці, які вважав за необхідне зробити терміново. Злітна смуга була залита машинним мастилом та перегороджена технікою, усі об'єкти та периметр були підготовлені до протидесантної оборони, налагодив підготовку особового складу та проводив учбові стрільби, щоб зустріти російський наступ. Там був на початку повний хаос, але ми швидко створили організацію. Усі мої дії були підтверджені керівництвом ЗСУ, а 12 березня В.Залужний підтвердив мої повноваження особистим наказом. 13 березня мене знов зарахували на військову службу.

Але 29 березня я прибув до Валерія Федоровича та дізнався, що наказ про зачислення мене на службу відмінено. Я дізнався у керівництві ЗСУ, що зроблено це за наказом Верховного Головнокомандувача В.Зеленського. Мені сказали прямо мої джерела: "Наверху вважають, що скоро буде перемога, і після війни має бути тільки один головний герой - Верховний, він вважає, що ти будеш заважати йому".

Ми бачимо, яка йде жорстока та тривала війна. І я обурився, що Зеленського не турбує, що на фронт кидають десятки тисяч непідготовлених людей, які губляться без досвідчених командирів, що війна буде довгою, яка тут може бути політика, треба згуртуватись та разом бити ворога. Для Зеленського проблема - це я, і щоб змусити мене припинити вимагати відновлення законного наказу про зачислення на військову службу, Верховний Головнокомандувач знаходить час давати незаконні вказівки слідчим ДБР.

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Це великий сором, що тепер ДБР вигадало проти мене штучну справу, мене звинувачують, що я робив все належне для захисту України, в той час як Верховний Головнокомандувач, який провалив організацію оборони країни, тільки давав інтерв’ю з підвалу. Це великий сором для держави, це образа.

Вони хочуть показати армії, якій я віддав усе своє життя, щоб мої побратими почали давати проти мене покази. Я думаю, наскільки ж низькою є мораль у наших керівників. Вони думають, що армія буде зраджувати своїх товаришів. Мабуть, так прийнято у "Кварталі", але в армії такі ганебні речі не пройдуть. Кожен військовий розуміє, що нам потрібна єдність, і що війна для нас не завершилась, що це тільки політики готуються до виборів, а ми будемо захищати Україну. Я чесно та законно виконував свій військовий обов’язок по захисту Києва, на тому місці де мене впровадили. Тому ця справа ДБР - це пляма ганьби не на мені - а на самому Зеленському".

"Якщо буде треба підтримати на суді Сергія Григоровича - я прийду. Бо в Офісі президента почалось звичайне політиканське божевілля, яке прямо шкодить обороні країни. Президент Зеленський має думати разом з А.Єрмаком про свою власну відповідальність, бо це через їхні дії оборону треба було організовувати з непідготовлених людей, армія не була розгорнута, запаси зброї не створені. Так що для початку ви самі маєте сходити на допити в ДБР, до вас питань більше, ніж до будь-кого, хто встав до лав захисників України. Ви там нічим не ризикуєте у підвалі, і не видно чим займаєтесь крім інтерв’ю, бо снарядів та мін як не вистачало так і не вистачає, і вам треба не замовні справи видумувати, а виконувати ваші службові обов'язки. Бо ви такими замовними справами Банкову та свої кабінети обороняєте, а не Україну", - зазначив Бутусов.





