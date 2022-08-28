Росія не хоче визнавати серйозну радіологічну небезпеку на Запорізькій АЕС, - Держдепартамент США

Державний департамент США у неділю заявив, що Росія не хоче визнавати серйозний радіологічний ризик на Запорізькій атомній електростанції, через що і заблокувала заключний документ конференції Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Російська Федерація сама вирішила заблокувати консенсус щодо заключного документа під час закриття Десятої оглядової конференції Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Росія зробила це, щоб не допустити формулювань, які лише визнають серйозний радіологічний ризик на Запорізькій АЕС в Україні", - йдеться в заяві Держдепу США.

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