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Росія не хоче визнавати серйозну радіологічну небезпеку на Запорізькій АЕС, - Держдепартамент США

заес

Державний департамент США у неділю заявив, що Росія не хоче визнавати серйозний радіологічний ризик на Запорізькій атомній електростанції, через що і заблокувала заключний документ конференції Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Російська Федерація сама вирішила заблокувати консенсус щодо заключного документа під час закриття Десятої оглядової конференції Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Росія зробила це, щоб не допустити формулювань, які лише визнають серйозний радіологічний ризик на Запорізькій АЕС в Україні", - йдеться в заяві Держдепу США.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна повідомила МАГАТЕ про пошкодження на Запорізькій АЕС через російські обстріли 25-27 серпня

Автор: 

Держдепартамент США (1619) США (22634) Запорізька АЕС (1403) атака на ЗАЕС (173)


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Топ коментарі
+6
А що? Були сумніви? Ці потвори можуть тільки ***** володарем всесвіту визнавати.
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28.08.2022 20:38
+3
Де таке взагалі бачено((:
Влаштували ядерний терор і засідають в ООН. Папа Римський переживає за вбиту доньку Дугіна..
Досі рашка не визнана країною спонсором тероризму, щодня знищують українські міста. Але по Білорусі чомусь не наносяться удари, кажуть - нам не можна.
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28.08.2022 21:13
+2
а гуси Білібінскую АЕС на Чукотці трохи потрощити не хочуть?
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28.08.2022 20:43
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А що? Були сумніви? Ці потвори можуть тільки ***** володарем всесвіту визнавати.
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28.08.2022 20:38 Відповісти
а гуси Білібінскую АЕС на Чукотці трохи потрощити не хочуть?
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28.08.2022 20:43 Відповісти
наведіть мені приклад коли кацапня яку загрозу визнала, яку сама створила?
можна копати мінус 500 років....
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28.08.2022 20:51 Відповісти
Все по Фрейду... Старенький и лысый дедуля признается в импотенции. Только этот дедуля не понимает что у него давно уже деменция
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28.08.2022 20:51 Відповісти
За вказівкою Офісу президента ДБР порушило справу проти генерал-майора Кривоноса. Звинувачують у незаконній обороні аеропорта в Жулянах, -

Юрій Бутусов https://espreso.tv/za-vkazivkoyu-ofisu-prezidenta-dbr-porushilo-spravu-proti-general-mayora-krivonosa-zvinuvachuyut-u-nezakonniy-oboroni-aeroporta-v-zhulyanakh-yuriy-butusov
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28.08.2022 20:57 Відповісти
зелені не воюють проти кацапні - зелені воюють проти оппонентів зелених.
ті вже мовчать, заникались і тільки дрони з автівками гонять на фронт.
а зелені гонять на тих хто гонить дрони з автівками на фронт...
от тобі і пердімонокль...
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28.08.2022 21:07 Відповісти
100 %
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28.08.2022 21:14 Відповісти
гніда руцкая... аргументуй...трендиш, аж русньой смердить
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28.08.2022 21:35 Відповісти
вже біжу, тобі, казлу аргументувати...
добіжу допишу, а поки зникни - сьоденний
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28.08.2022 21:46 Відповісти
Де таке взагалі бачено((:
Влаштували ядерний терор і засідають в ООН. Папа Римський переживає за вбиту доньку Дугіна..
Досі рашка не визнана країною спонсором тероризму, щодня знищують українські міста. Але по Білорусі чомусь не наносяться удари, кажуть - нам не можна.
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28.08.2022 21:13 Відповісти
А кто винен в створенні цієї ситуації ? Ось і є відповідь.
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28.08.2022 21:18 Відповісти
То може США визнають РФ спонсором тероризму..., та ні... нема за що...
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28.08.2022 21:32 Відповісти
Чем больше Запад жуёт сопли с поставками наступательных вооружений в Украину, тем больше коротышка наглеет.
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28.08.2022 22:02 Відповісти
ну то направити нам натівських солдат на підмогу і в першу чергу звільняти Енергодар!
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28.08.2022 22:02 Відповісти
В нідерландських новинах проскакувала новина з посиланням на Енергоатом, що через обстріли станція серьозно пошкоджена і можливий витік всякої гидоти. Так шо ви там, хто поруч, починайте потроху йод приймати.
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28.08.2022 22:12 Відповісти
Вспоминаем, после какого события параша начала "учения" у наших границ. А она их начала сразу после того, как дядя Бидон жидко обкакался, выведя войска из Афганистана, и талибы за неделю там все захватили. Гопник инстинктивно чувствует слабость. Как собака чувствует трусость по запаху.
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28.08.2022 22:44 Відповісти
...пора вводить в действие 4-5-6 статьи НАТО
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29.08.2022 10:41 Відповісти
 
 