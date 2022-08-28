Росія не хоче визнавати серйозну радіологічну небезпеку на Запорізькій АЕС, - Держдепартамент США
Державний департамент США у неділю заявив, що Росія не хоче визнавати серйозний радіологічний ризик на Запорізькій атомній електростанції, через що і заблокувала заключний документ конференції Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
"Російська Федерація сама вирішила заблокувати консенсус щодо заключного документа під час закриття Десятої оглядової конференції Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Росія зробила це, щоб не допустити формулювань, які лише визнають серйозний радіологічний ризик на Запорізькій АЕС в Україні", - йдеться в заяві Держдепу США.
Топ коментарі
+6 Erlich Bachman
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+3 stanis nasvaiko
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+2 Марина Кравець
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Юрій Бутусов https://espreso.tv/za-vkazivkoyu-ofisu-prezidenta-dbr-porushilo-spravu-proti-general-mayora-krivonosa-zvinuvachuyut-u-nezakonniy-oboroni-aeroporta-v-zhulyanakh-yuriy-butusov
ті вже мовчать, заникались і тільки дрони з автівками гонять на фронт.
а зелені гонять на тих хто гонить дрони з автівками на фронт...
от тобі і пердімонокль...
добіжу допишу, а поки зникни - сьоденний
Влаштували ядерний терор і засідають в ООН. Папа Римський переживає за вбиту доньку Дугіна..
Досі рашка не визнана країною спонсором тероризму, щодня знищують українські міста. Але по Білорусі чомусь не наносяться удари, кажуть - нам не можна.