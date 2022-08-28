Війська РФ обстріляли Нікополь: загинула жінка, двоє людей постраждало, - облрада. ФОТО (оновлено)

Увечері 28 серпня росіяни завдали удару по Нікополю на Дніпропетровщині. Унаслідок атаки загинула жінка, щонайменше двоє людей постраждали.

Про це повідомляє у телеграмі голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, передає Цензор.НЕТ.

"Надвечір окупанти вдарили по Нікополю. На жаль, одна людина загинула. Це жінка 1955 року народження. Також, за попередньою інформацією, маємо двох постраждалих. Один житловий будинок знищено", - йдеться у повідомленні.

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Лукашук зазначив, що протягом дня війська Російської Федерації обстріляли три райони Дніпропетровщини.

В Нікопольському районі вдень під удар потрапила Вищетарасівська, Мирівська та Марганецька громади. Є пошкодження декількох житлових будинків, господарських споруд, газогону, лінії електропостачання. Ніхто не постраждав.

Також ворог обстріляв Синельниківський район - Раївську та Великомихайлівську громади. В останній пошкоджено три житлові будинки, одна господарська будівля знищена. На місці обстрілу рятувальники знайшли касетний елемент від "Урагану". На щастя – без жертв.

У Криворізькому районі обстріляли п’ять громад. Загарбники поцілили по Новопільській, Апостолівській, Карпівській, Широківській та Зеленодольській ТГ. Є пошкодження будівель одного з підприємств, в житловому будинку частково пошкоджено дах. Постраждалих немає.

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Голова облради підкреслив, що регулярно обстрілюючи Криворізький район, загарбники хочуть скувати сили українських захисників і не дати їм просунутися вперед.

Пізніше голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко уточнив, що внаслідок обстрілів Нікополя загинула 67-річна жінка, також четверо людей поранені – троє чоловіків та жінка. Троє з них у лікарні. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості.

"Росіяни гатили "Градами", "Ураганами", "Смерчами", важкою артилерією… По житлових кварталах, по підприємствах і комунікаціях… Нікополь і Зеленодольськ атакували кілька разів. Пошкоджені будинки, лінії електропередач, газогони. Масштаби руйнувань уточнюються", - додав він.