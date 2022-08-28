Росіяни 14 годин поспіль обстрілюють Оріхів на Запоріжжі: постраждала жінка з двома дітьми

Оріхів Запорізької області росіяни 28 серпня обстрілювали 14 годин поспіль, застосовуючи реактивні системи залпового вогню і ствольну артилерію.

Про це повідомив у телеграмі начальник Запорізької ОВА Олександр Старух, передає Цензор.НЕТ.

"14 годин залпового вогню з реактивних систем та ствольної артилерії по Оріхову. Це майже удвічі довше, ніж триває робочий день. І майже удвічі довше, ніж більшість з нас спить вночі. Внаслідок атаки контузії отримали трирічний хлопчик Ярослав та шестирічна дівчина Олександра. Їхня мама зазнала закритої черепно-мозкової травми", - зазначив Старух.

За його словами, усім постраждалим надано своєчасну першу медичну допомогу. Їх ушпиталено до Запоріжжя, вони отримують необхідне лікування. Стан задовільний.

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Старух закликав жінок з дітьми евакуйовуватись в безпечні місця.

Також начальник ОВА повідомив, що за останні 6 годин по місту Оріхів було більш ніж 200 "прильотів". Середня частина міста постраждала найбільше. Горить центр. Підрозділи ДСНС зробили більш ніж 18 виїздів, продовжують пожежогасіння приватної забудови.

Нагадаємо, в Оріхові виникли пожежі внаслідок обстрілу запалювальними снарядами. До того ворог обстрілював центр міста, а також зруйнував десятки будинків у приватному секторі.

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