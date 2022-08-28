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Новини Війна
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Росіяни 14 годин поспіль обстрілюють Оріхів на Запоріжжі: постраждала жінка з двома дітьми

область,запорізька

Оріхів Запорізької області росіяни 28 серпня обстрілювали 14 годин поспіль, застосовуючи реактивні системи залпового вогню і ствольну артилерію.

Про це повідомив у телеграмі начальник Запорізької ОВА Олександр Старух, передає Цензор.НЕТ.

"14 годин залпового вогню з реактивних систем та ствольної артилерії по Оріхову. Це майже удвічі довше, ніж триває робочий день. І майже удвічі довше, ніж більшість з нас спить вночі. Внаслідок атаки контузії отримали трирічний хлопчик Ярослав та шестирічна дівчина Олександра. Їхня мама зазнала закритої черепно-мозкової травми", - зазначив Старух.

За його словами, усім постраждалим надано своєчасну першу медичну допомогу. Їх ушпиталено до Запоріжжя, вони отримують необхідне лікування. Стан задовільний.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Обстріл Оріхова на Запоріжжі: Війська РФ використовували запалювальні снаряди. ФОТОрепортаж

Старух закликав жінок з дітьми евакуйовуватись в безпечні місця.

Також начальник ОВА повідомив, що за останні 6 годин по місту Оріхів було більш ніж 200 "прильотів". Середня частина міста постраждала найбільше. Горить центр. Підрозділи ДСНС зробили більш ніж 18 виїздів, продовжують пожежогасіння приватної забудови.

Нагадаємо, в Оріхові виникли пожежі внаслідок обстрілу запалювальними снарядами. До того ворог обстрілював центр міста, а також зруйнував десятки будинків у приватному секторі.

Також читайте: Обов’язкову евакуацію планують оголосити у частині територій Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, - Верещук

Автор: 

діти (5053) обстріл (28303) поранення (2798) Запорізька область (3582) Старух Олександр (199)


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Топ коментарі
+10
и БК у них хватает, и наши контрбатарейные системы молчат, как говна в рот набрали. также как и в Сумах, Николаеве, Чернигове... зато по TV рожи корчим лучше всех и болтаем много.
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28.08.2022 21:36
+7
14 годин !?
де відповідь артою чи сзв ?.......
як би на тому напрямку була арта чи сзв то такого бардака не було б..((
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28.08.2022 21:36
+7
ну че, на шашлыки сходили весной, теперь что скажет ****** зеленое?
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28.08.2022 21:49
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и БК у них хватает, и наши контрбатарейные системы молчат, как говна в рот набрали. также как и в Сумах, Николаеве, Чернигове... зато по TV рожи корчим лучше всех и болтаем много.
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28.08.2022 21:36 Відповісти
14 годин !?
де відповідь артою чи сзв ?.......
як би на тому напрямку була арта чи сзв то такого бардака не було б..((
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28.08.2022 21:36 Відповісти
блдь, ну если ничем не отвечать то так оно и будет!
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28.08.2022 21:37 Відповісти
14 годин ми спостерігаємо як рівняють?Або реально там наверху з мізками щось не так або заливають нам мізки про ситуацію на фронті.
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28.08.2022 21:43 Відповісти
Я щось не розумію, як "вірити у перемогу", так віремо у ЗСУ, як 14 годин обстрілюють наше місто, так винні ті, "хто наверху". А хіба не ЗСУ повинні відповідати на обстріли та захист міст? Щось з логікою не те?
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28.08.2022 23:20 Відповісти
Це арт-обстріл перед наступом
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28.08.2022 21:44 Відповісти
щиро сподіваюсь що ні, але якщо не буде відповідей, то попруть
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28.08.2022 21:50 Відповісти
Перед яким і куди нащо писати такі нісенітниці?Артобстріли при наступі йдуть на війська а не на мирняк.Інакше при наступі можна таких відхватити що пятки тільки будуть блискати.
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28.08.2022 21:51 Відповісти
ну че, на шашлыки сходили весной, теперь что скажет ****** зеленое?
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28.08.2022 21:49 Відповісти
А вам надо было сказать, что война, в лучшем случае, на пару лет. А вероятность проигрыша выше 80%?
О ДА! Это очень помогло бы делу....
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29.08.2022 01:41 Відповісти
Та хоть просто формально дайте ответку... или просто лень ,или ждем когда все снаряды у фашистов кончатся...
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28.08.2022 21:49 Відповісти
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28.08.2022 22:00 Відповісти
И что с этим делать? Если бы было чем-ответили бы. Снарядный голод. Асфальт закупать было нужнее, чем снаряды. А виноват-Кривонос.
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28.08.2022 22:01 Відповісти
Резнікова туди. Він казав що армія всім забезпечена.
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28.08.2022 22:22 Відповісти
Якщо за 14 годин обстрілу постраждали лише троє людей, то, мабудь, це насправді - дуже хороша новина....
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28.08.2022 22:45 Відповісти
ага, щоб ти жив у таких умовах 🖕
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29.08.2022 00:05 Відповісти
пішов накуй, дєбіл
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29.08.2022 00:25 Відповісти
Слышим... Слышим...
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29.08.2022 01:39 Відповісти
 
 