Росіяни 14 годин поспіль обстрілюють Оріхів на Запоріжжі: постраждала жінка з двома дітьми
Оріхів Запорізької області росіяни 28 серпня обстрілювали 14 годин поспіль, застосовуючи реактивні системи залпового вогню і ствольну артилерію.
Про це повідомив у телеграмі начальник Запорізької ОВА Олександр Старух, передає Цензор.НЕТ.
"14 годин залпового вогню з реактивних систем та ствольної артилерії по Оріхову. Це майже удвічі довше, ніж триває робочий день. І майже удвічі довше, ніж більшість з нас спить вночі. Внаслідок атаки контузії отримали трирічний хлопчик Ярослав та шестирічна дівчина Олександра. Їхня мама зазнала закритої черепно-мозкової травми", - зазначив Старух.
За його словами, усім постраждалим надано своєчасну першу медичну допомогу. Їх ушпиталено до Запоріжжя, вони отримують необхідне лікування. Стан задовільний.
Старух закликав жінок з дітьми евакуйовуватись в безпечні місця.
Також начальник ОВА повідомив, що за останні 6 годин по місту Оріхів було більш ніж 200 "прильотів". Середня частина міста постраждала найбільше. Горить центр. Підрозділи ДСНС зробили більш ніж 18 виїздів, продовжують пожежогасіння приватної забудови.
Нагадаємо, в Оріхові виникли пожежі внаслідок обстрілу запалювальними снарядами. До того ворог обстрілював центр міста, а також зруйнував десятки будинків у приватному секторі.
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де відповідь артою чи сзв ?.......
як би на тому напрямку була арта чи сзв то такого бардака не було б..((
О ДА! Это очень помогло бы делу....