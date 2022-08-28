Цієї зими у квартирах українців буде на 4 градуси холодніше, ніж зазвичай, - Вітренко
Цієї зими норма температури в приміщеннях встановлена на рівні 17-18C, що приблизно на чотири градуси нижче за звичайну.
Про це в інтерв’ю The Guardian розповів голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
"Юрій Вітренко, голова державної газової компанії "Нафтогаз", заявив, що температура в приміщеннях буде встановлена на рівні 17-18°C, що приблизно на чотири градуси нижче за норму, і порадив людям запастися ковдрами та теплим одягом на випадок, якщо температура на вулиці впаде до -10°С і нижче", - йдеться у повідомленні.
Посадовець зазначив, що на українців, ймовірно, чекає найхолодніша зима за останні десятиліття. При цьому Вітренко пояснив, що цього року опалювальний сезон розпочнеться пізніше і закінчиться раніше.
Голова "Нафтогазу" також додав, що Україна потребує коштів на імпорт 4 мільярдів кубометрів газу. Він нагадав й про непередбачені обставини, такі як знищення Росією газової інфраструктури або подальше скорочення постачання газу до Європи.
Будь ласка, зачекайте...
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Х¿йовий Пропов†дник@resurrecti0n_ua
Да, маразм крокує невпинною ходою: нам поло так і не видали))))) і це ще не все,
друзі, просто про внутрішню ЗСУшну кухню казати не можна...
натомість
ЄвроМайдан@EuroMaydan
· 6 ч
В Києві відбулась конференція директорів шкіл, керівництво зобов'язало одягнути всіх військовий камуфляж.
https://twitter.com/syniy_kit/status/1563887661030510594 5 ч
До речі, так. Мій чоловік сам купував собі. Як і усі його побратими.
А ось воно - для освітян приберегли. Звісно, їм важливіше.
але премії ще перевищать прибуток від продажу, бо як з зерном, продамо на 25% дешевше, бо треба щось ще до Оману загнати
Переходь без дозволу.
Слідкуйте за липкими зеленими пальчиками...
Вийде десь подати газ чи затопити які котельні - то і добре.
Якщо ніт - то робіть що хочете.
Захотіли - вибрали Кловуна - поржать по приколу над Порошенком.
Тепер ржіть.
А где то температура может и уличной быть
Если ничего не делать
Питання що небудь роблять для видобутку свого газу за останні пару місяців?
Звичайно щось вони там роблять, питання тільки що, бо Вітренко вже розповів так оптимістично, що я відразу повірив - у нього все буде добре)
"Як особисто я готуюсь до зими? В мене є дизель генератор і запас дизеля; є можливість обігріву житла як газом, так і за рахунок електроопалення; поряд є дрова; ну і є теплий одяг та ковдри", - сказав Вітренко. Джерело: https://biz.censor.net/n3361331
А от у нас, то така вже справа, ну хоч чесно визнав, що нічого не роблять.
"Кожен українець має робити все можливе і неможливе, щоб краще підготуватися в умовах повномасшабної війни. І взагалі, ми не можемо собі дозволити марнувати природний газ при таких цінах в Європі", - додав голова "Нафтогазу". Джерело: https://biz.censor.net/n3361331
Ті люди на яких ви розраховуєте - не мають навіть того і коштує це другими мірами...
Так, 11 квітня "Нафтогазбезпека" та швейцарська дочірня компанія НАКу "Naftogaz Trading Europe AG" (Швейцарія) уклали угоду про закупівлю семи броньованих позашляховиків Toyota Land Cruiser 200 сумарною вартістю понад 950 тисяч євро. Згідно умов контракту, поставити позашляховики повинні були до 17 квітня.
Там пояснюють, що "Нафтогазбезпека" забезпечує охорону об'єктів засновника компанії (тобто, уряду), юридичних осіб Групи Нафтогаз та інших об'єктів нафтогазового комплексу, і тому потребували броньованій техніці.
"Під час військової агресії РФ значна кількість наших співробітників та об'єктів опинились у зоні, де ведуться бойові дії та/або існує реальна загроза обстрілів. Для збереження життя та здоров'я працівників, а також забезпечення сталої роботи нафтогазової системи, виконання безпосередніх статутних завдань і виникла необхідність у придбанні спеціальної техніки", - заявили у "Нафтогазбезпеці".
Там кажуть, що використання цих позашляховиків "суттєво зменшить ризики для співробітників ДП "Нафтогазбезпека".
https://www.epravda.com.ua/news/2022/05/28/687562/
але платіжки будуть приходити як належні, це в тих споживачів ,що
не мать лічільників тепла. А доказів не вірної кількості тепла спожитої споживачами нема.
до нас заходить теплоносій 85 градусів поуи підніметься на 9-ий поверх та пройде три під'їзди, в обратку у у підвалі 34, тобто 50 грд. загубились, а платимо за 85 ... ось така кібернетика
так по всій країні, лише коли за мінус 20 вмикають другий насос, премії не пахнуть
буба без обогрева? - поразка в війні!
і якщо русня не жахне по котельні чи електропідстанціі чи газовому вузлу...
а як буде тепло в підвалі чи в на руїнах дому в селі? а чи не перегріється вітренко в своїй хатинці на три поверхи???
не хочете ?
вас ця зелена прикацаплена ******** устраюе?
які питання до США?