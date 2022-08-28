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Цієї зими у квартирах українців буде на 4 градуси холодніше, ніж зазвичай, - Вітренко

отопление

Цієї зими норма температури в приміщеннях встановлена на рівні 17-18C, що приблизно на чотири градуси нижче за звичайну.

Про це в інтерв’ю The Guardian розповів голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Юрій Вітренко, голова державної газової компанії "Нафтогаз", заявив, що температура в приміщеннях буде встановлена ​​на рівні 17-18°C, що приблизно на чотири градуси нижче за норму, і порадив людям запастися ковдрами та теплим одягом на випадок, якщо температура на вулиці впаде до -10°С і нижче", - йдеться у повідомленні.

Посадовець зазначив, що на українців, ймовірно, чекає найхолодніша зима за останні десятиліття. При цьому Вітренко пояснив, що цього року опалювальний сезон розпочнеться пізніше і закінчиться раніше.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стан готовності зараз 75%, але головний ризик - це теракти Росії проти критичної інфраструктури, - Шмигаль про опалювальний сезон

Голова "Нафтогазу" також додав, що Україна потребує коштів на імпорт 4 мільярдів кубометрів газу. Він нагадав й про непередбачені обставини, такі як знищення Росією газової інфраструктури або подальше скорочення постачання газу до Європи.

Автор: 

Нафтогаз (4409) опалювальний сезон (1745) Вітренко Юрій (632)


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Топ коментарі
+21
А чому не на три з половиною? Звідки такі точності? Не приготувались, чи поступово готуєте народ, щоб звичака до холодів, бо ворог розібє всі ТЕС, ТЕЦ і місця зберігання газу? Вже немає хайпів і відосів про "Черноваїіку 100:0? Реалії проблем вже стукають в двері?Вугольок закупили у кацапів, чи Беня вже в ці схеми не грається? А що так з продуктами і ************ для армії? Як буде обігріватися військо в полі, вкриватися Володіним асфальтом?
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28.08.2022 22:05
+16
Якщо юрій вітренко буде висіти на ліхтарі,то я згоден і на 10 градусів пониження.
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28.08.2022 22:04
+16
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28.08.2022 22:05
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ви ще думати не хочете як в окопах буде...
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28.08.2022 22:00 Відповісти
у кожного свої "окопи"...

Х¿йовий Пропов†дник@resurrecti0n_ua

Да, маразм крокує невпинною ходою: нам поло так і не видали))))) і це ще не все,
друзі, просто про внутрішню ЗСУшну кухню казати не можна...

натомість

ЄвроМайдан@EuroMaydan

· 6 ч

В Києві відбулась конференція директорів шкіл, керівництво зобов'язало одягнути всіх військовий камуфляж.

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28.08.2022 22:14 Відповісти
синекітенко@syniy_kit

https://twitter.com/syniy_kit/status/1563887661030510594 5 ч


До речі, так. Мій чоловік сам купував собі. Як і усі його побратими.
А ось воно - для освітян приберегли. Звісно, їм важливіше.
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28.08.2022 22:15 Відповісти
капець...і штани???
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28.08.2022 22:23 Відповісти
Коли якесь цивільне жирне чмо рядиться в військову форму стає страшно за країну...
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28.08.2022 22:26 Відповісти
Яке керівництво Міністр освіти , чі Шмигаль , чі Зе. Цікаво побачити наказ
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28.08.2022 22:27 Відповісти
🤮🤡🤯
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28.08.2022 22:27 Відповісти
А вкрали на скільки градусів?
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28.08.2022 22:00 Відповісти
Зато у его мамаши в их общей Параше тепло...
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28.08.2022 22:02 Відповісти
Якщо юрій вітренко буде висіти на ліхтарі,то я згоден і на 10 градусів пониження.
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28.08.2022 22:04 Відповісти
думаю 26.6 то тобі дуже забагато.... тобі вистачить темп. оточуючого середовища...
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28.08.2022 22:23 Відповісти
Це ти в калюжу перднув чи в бочку?
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28.08.2022 22:40 Відповісти
х\з... ти калюжа, чи бочка?
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29.08.2022 01:06 Відповісти
Та хай собі висить, але топити хату треба кожен день...
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28.08.2022 22:28 Відповісти
Звісно треба. Але я не хочу щоб всілякі "юріївітренки" крали мої гроші.
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28.08.2022 22:43 Відповісти
А це він не крав,це йому таку премію видали🤣
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28.08.2022 22:53 Відповісти
Согласен с тем, что сына Наталии Витренко необходимо срочно устранить (еще вчера) от руководства стратегической компанией.
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29.08.2022 01:35 Відповісти
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28.08.2022 22:05 Відповісти
А чому не на три з половиною? Звідки такі точності? Не приготувались, чи поступово готуєте народ, щоб звичака до холодів, бо ворог розібє всі ТЕС, ТЕЦ і місця зберігання газу? Вже немає хайпів і відосів про "Черноваїіку 100:0? Реалії проблем вже стукають в двері?Вугольок закупили у кацапів, чи Беня вже в ці схеми не грається? А що так з продуктами і ************ для армії? Як буде обігріватися військо в полі, вкриватися Володіним асфальтом?
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28.08.2022 22:05 Відповісти
Топити асфальтом будуть)))
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28.08.2022 22:08 Відповісти
Я вам переклдаду тезу цього вилупка сепаратистки "теплоносій у трубах опалення буде сягати темпаратури достатньої, щоб не размезлись системи опалення"При цьому платити будемо як и раніше.
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28.08.2022 22:28 Відповісти
А у пана Вітренко буде на 4 млн зелених більше у кишені, а може, я і помиляюся, не на 4, а на 400.
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28.08.2022 22:07 Відповісти
Який він пан,я вас прошу.Дитина відомої сепаратистки.Він-товарисчь У лева діти леви.У шакала-шакали.
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28.08.2022 22:33 Відповісти
Зато ти ісправно та в повному обсязі будеш отримувати мільону) зарплату, прогнозіст ти хренов!
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28.08.2022 22:07 Відповісти
А платить надо будет столько же сколько за те четыре градуса или меньше?
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28.08.2022 22:07 Відповісти
Так а что случилось? Промышленность лягла, газа украинской добычи должно быть в избытке (его и так всегда хватало на бытовые нужны)! Как этот гений посчитал что именно на 4°С будет холоднее?
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28.08.2022 22:09 Відповісти
газ продамо до Європи, щоб не замерзла..а на отримані кошти - премії керівникам нафтогазу, за валюту до держбюджету...

але премії ще перевищать прибуток від продажу, бо як з зерном, продамо на 25% дешевше, бо треба щось ще до Оману загнати
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28.08.2022 22:15 Відповісти
Те, що буде холодно в квартирах- це очікуване, гірше, якщо всі кинуться вмикати електрообігрівачі і будуть горіти проводки, вибивати на підстанціях.
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28.08.2022 22:12 Відповісти
Це ключові слова: "пожара можно избежать, находясь в квартире при нагрузке".
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29.08.2022 09:00 Відповісти
В ФРН і Польщі на власні очі бачив, що дома ходять в капцях, на вулицях при тому чисто, а в зимовий період одягаються просто тепліше, ну в куртках не ходять.
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29.08.2022 09:11 Відповісти
В Україні часто в зимовий період є пожежі через несправні нагрівальні електроприлади., подовжувачі, розетки.
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29.08.2022 09:13 Відповісти
А дати дозвіл людям перейти на "автономку" що заважає,відкати від "тепловиків"?!!!
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28.08.2022 22:12 Відповісти
Єдина автономка - це буржуйка і дрова.
Переходь без дозволу.
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28.08.2022 22:22 Відповісти
А ціна на опалення буде ніби на 10 градусів вище.
Слідкуйте за липкими зеленими пальчиками...
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28.08.2022 22:12 Відповісти
на електрику ж вже оголошено підвищення..значить і на тепло..а далі по колу - паливомастильні - продукти харчування..
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28.08.2022 22:17 Відповісти
В квартирах українців то так буде,але не в квартирі Вітренко.
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28.08.2022 22:13 Відповісти
Якщо москалі почнуть стріляти по електро і газових підстанціях,то взагалі буде катастрофа.
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28.08.2022 22:15 Відповісти
Вот провели ходу МП , а хто в ціх колонах йшов - нихто не проверяв. А там мабудь і наводчики переміщалися
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28.08.2022 22:33 Відповісти
А вони це будуть робити обов'язково. Якщо зараз гатять по школах і лікарнях, то взимку по по електро- і газових підстанціях і поготів. Це в них законна воєнна ціль.
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29.08.2022 13:10 Відповісти
Які градуси? Скажи чесно вумному наріду - виживання - це ваше діло.
Вийде десь подати газ чи затопити які котельні - то і добре.
Якщо ніт - то робіть що хочете.
Захотіли - вибрали Кловуна - поржать по приколу над Порошенком.
Тепер ржіть.
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28.08.2022 22:19 Відповісти
А у мамкі твоєї вітренко скільки градусів буде??? Мразіна! Поїдемо грітися в Кабмін ОПу і раду!
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28.08.2022 22:19 Відповісти
Мама Вітренка любить зимою тепло, впрочім мама Ріма теж не буде коптитися біля буржуйки, їм вистачає синочків-буржуїв)
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28.08.2022 23:08 Відповісти
тобто в мене вдома буде 12°. Щож доведеться не платити за опалення
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28.08.2022 22:20 Відповісти
для цього треба запросити комісію для складання акту невідповідності надання послуг...але під час дії воєнного стану ця норма не працює..
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28.08.2022 22:28 Відповісти
У кого то ничего не изменится

А где то температура может и уличной быть

Если ничего не делать
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28.08.2022 22:24 Відповісти
А куди продасте газ ,що добувається в Україні.
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28.08.2022 22:28 Відповісти
вже продали
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28.08.2022 22:57 Відповісти
Минулої зими в Києві (центр) батареї в квартирі грілись максимально до 32 градусів. Якщо (- 4) то в квартирі температура буде 12-13 градусів.
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28.08.2022 22:30 Відповісти
Ми можемо сидіти в квартирах і при +15 кби тільки цих орків всіх перебити.
Питання що небудь роблять для видобутку свого газу за останні пару місяців?
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28.08.2022 22:31 Відповісти
Коли торік гроші нафтогазу спустили на велике крадівництво замість докупити газ, то наростити видобуток газу зараз вже нереально і пізно.
Звичайно щось вони там роблять, питання тільки що, бо Вітренко вже розповів так оптимістично, що я відразу повірив - у нього все буде добре)

"Як особисто я готуюсь до зими? В мене є дизель генератор і запас дизеля; є можливість обігріву житла як газом, так і за рахунок електроопалення; поряд є дрова; ну і є теплий одяг та ковдри", - сказав Вітренко. Джерело: https://biz.censor.net/n3361331

А от у нас, то така вже справа, ну хоч чесно визнав, що нічого не роблять.

"Кожен українець має робити все можливе і неможливе, щоб краще підготуватися в умовах повномасшабної війни. І взагалі, ми не можемо собі дозволити марнувати природний газ при таких цінах в Європі", - додав голова "Нафтогазу". Джерело: https://biz.censor.net/n3361331
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28.08.2022 23:26 Відповісти
А коли буде знищена газова мафія? Скільки ще "Нафтогаз" та облгази будуть грабувати народ?
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28.08.2022 22:31 Відповісти
Те, що кажуть зебіли, сміливо можна ділити на два. Отже реальна температура буде 14-15 градусів і тільки до того часу, поки не закінчиться газ у сховищах десь у січні-лютому
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28.08.2022 22:36 Відповісти
Після зізнання Зелі в спланованій непідготовці до війни заради "економіки", я тепер навпаки множу сміливо на 2)
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28.08.2022 23:29 Відповісти
А платіжки будуть як за комфортну температуру +21
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28.08.2022 22:41 Відповісти
Жалійте долю, й радійте якщо вона бере з вас грошима!
Ті люди на яких ви розраховуєте - не мають навіть того і коштує це другими мірами...
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28.08.2022 22:53 Відповісти
Люди майте совість. Ймовірно цієї зими у вітренко та його посіпак буде найменша премія і навіть прийдеться їздити на торішніх бентлі.
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28.08.2022 22:56 Відповісти
ні-ні,ви помиляєтесь,премії будуть звичайними,просто вам буде зимніше,він же попереджає.
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28.08.2022 23:00 Відповісти
Вітренко заздалегідь про автотранспорт подбав, робота в них небезпечна, майже на нулі працюють, а так зекономили на касках і бронежилетах

Так, 11 квітня "Нафтогазбезпека" та швейцарська дочірня компанія НАКу "Naftogaz Trading Europe AG" (Швейцарія) уклали угоду про закупівлю семи броньованих позашляховиків Toyota Land Cruiser 200 сумарною вартістю понад 950 тисяч євро. Згідно умов контракту, поставити позашляховики повинні були до 17 квітня.
Там пояснюють, що "Нафтогазбезпека" забезпечує охорону об'єктів засновника компанії (тобто, уряду), юридичних осіб Групи Нафтогаз та інших об'єктів нафтогазового комплексу, і тому потребували броньованій техніці.
"Під час військової агресії РФ значна кількість наших співробітників та об'єктів опинились у зоні, де ведуться бойові дії та/або існує реальна загроза обстрілів. Для збереження життя та здоров'я працівників, а також забезпечення сталої роботи нафтогазової системи, виконання безпосередніх статутних завдань і виникла необхідність у придбанні спеціальної техніки", - заявили у "Нафтогазбезпеці".
Там кажуть, що використання цих позашляховиків "суттєво зменшить ризики для співробітників ДП "Нафтогазбезпека".
https://www.epravda.com.ua/news/2022/05/28/687562/
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28.08.2022 23:36 Відповісти
Після такої заяви, на ТЕЦ або котельнях не будуть дотримуваться температурного графіку та працювати в необхідному режимі,
але платіжки будуть приходити як належні, це в тих споживачів ,що
не мать лічільників тепла. А доказів не вірної кількості тепла спожитої споживачами нема.
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28.08.2022 23:08 Відповісти
вони і до цього не дотримувались, премиї отримували за економію на електроенергії, вони тупо не запускають всі насоси, немає достатнього тиску і на верхніх поверхах спека на перших холод.

до нас заходить теплоносій 85 градусів поуи підніметься на 9-ий поверх та пройде три під'їзди, в обратку у у підвалі 34, тобто 50 грд. загубились, а платимо за 85 ... ось така кібернетика

так по всій країні, лише коли за мінус 20 вмикають другий насос, премії не пахнуть
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29.08.2022 01:37 Відповісти
Бєзальтернативний мамкін патріот і втілювач в життя потужної газової та тарифної реформи виявився таки зєбілом?
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28.08.2022 23:09 Відповісти
обогрейте бубy тілами!
буба без обогрева? - поразка в війні!
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28.08.2022 23:36 Відповісти
Ну давали вам 1гкал, а тепер будуть давати 0.7. Всім затягнути пояси і менше жерти)
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28.08.2022 23:38 Відповісти
це мабудь ще в кращому випадку...
і якщо русня не жахне по котельні чи електропідстанціі чи газовому вузлу...
а як буде тепло в підвалі чи в на руїнах дому в селі? а чи не перегріється вітренко в своїй хатинці на три поверхи???
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28.08.2022 23:49 Відповісти
Якщо віддасте вітренку чесно зароблене напише в знак подяки, щов квартирах буде на 5 градусів тепліше. Так що або гаманець або тепло.
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28.08.2022 23:52 Відповісти
Это что то типа средней температуры по больнице.
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29.08.2022 00:46 Відповісти
У меня обычно +17. Значит будет +13?
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29.08.2022 01:32 Відповісти
у мене було +14 у самій теплій із трьох кімнат, за такий комфорт вїд 1500 до 2000 грн платимо.
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29.08.2022 01:40 Відповісти
Оплата за услугу уменьшится пропорционально?
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29.08.2022 01:36 Відповісти
ермака і бубу уберіть - то скумбріячі вороги...
не хочете ?
вас ця зелена прикацаплена ******** устраюе?
які питання до США?
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29.08.2022 01:55 Відповісти
Хуже не будет (с) же ж, так, зебилы?
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29.08.2022 01:59 Відповісти
 
 