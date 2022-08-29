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Новини Санкції проти Росії
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Ідея заборони в’їзду росіян не матиме необхідної підтримки в ЄС, - Боррель

боррель

Головний дипломат ЄС повторив, що виступає проти припинення видачі віз всім росіянам.

Міністри закордонних справ Європейського Союзу навряд чи одностайно підтримають заборону на видачу віз всім росіянам. Про це головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив у коментарі австрійському телеканалу ORF, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Я не думаю, що припинення відносин з цивільним населенням Росії допоможе. І я не думаю, що ця ідея матиме необхідну одностайність", – сказав Боррель.

Водночас умови для отримання віз, на його думку, мають бути переглянуті.

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"Я думаю, що ми повинні переглянути спосіб отримання віз деякими росіянами, олігархами. Ми повинні бути більш вибірковими. Але я не за припинення видачі віз всім росіянам", - додав голова зовнішньополітичного відомства ЄС

Автор: 

віза (732) росія (65002) санкції (11790) Шенген (116) візовий режим (361) Євросоюз (13358) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+33
Гниди.

Жінки та доньки російських офіцерів та генералів їздять в Європу отоварювати кроваві гроші, які чоловики заробили на вбивствах українців.
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29.08.2022 02:01
+25
То й далі приймайте в себе вбивць,мародерів,садистів.Вони привезуть вам криваві гроші,отимані за вбивство українських дітей,їхні свиноматки будуть красуватись у вкрадених в українок прикрасах.Ви будете усміхатися вбивцям,обслуговувати їх в ресторанах і готелях.
Вам не соромно,європейці?Не гидко?Не страшно?Де ваша людяність і ваші цінності?
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29.08.2022 02:08
+19
Та запрет и не надо.
Сделайте просто платеж для каждой визы плюс 100-300 евро на отстройку Украины. Половина сама откажется, другую половину на расеи в тюрьму повяжуть за спонсирование противника.
И все счастливы, всем хорошо будет.
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29.08.2022 03:01
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"не думаю.., не думаю.." - долбо#б
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29.08.2022 01:56 Відповісти
Гниди.

Жінки та доньки російських офіцерів та генералів їздять в Європу отоварювати кроваві гроші, які чоловики заробили на вбивствах українців.
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29.08.2022 02:01 Відповісти
шо вас здивувало?
волати зеленим хрипом за закрити Европу для в'їзду кацапні, а самим надавати українське громадянстство невзоровим?
що вас дивує?
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29.08.2022 03:47 Відповісти
Від непослідовності нашої влади пригорає, але не може один Невзоров настільки впливати на візову політики Європи. Вони і не знають, хто це такий. Там може бути і банальне бабло, і наївна віра у страдаючий русскій народ, і страх ще більше злити йухла, і що завгодно.
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29.08.2022 04:51 Відповісти
забудьте про невзорова, це тільки приклад.
Україна не припинила видачі віз кацапам, а іноді надає і громадянство.
закликати Европу і мир робити те, що не робиш сам - це 95те криворогате жлобство.
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29.08.2022 04:58 Відповісти
По останньому згоден обома руками. Але погодьтеся, що закрий ми в'їзд, для Європи нічого не змінилося. Для нас очевидно було б не пускати громадян країни-ворога, а у Європи мусить бути своя мотивація, якої не має. Ці заяви про "вікно для російських дисидентів" звучать просто смішно. Ну не можуть вони всерйоз так думати, це замилювання очей
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29.08.2022 05:30 Відповісти
соррі не розумію і не бачу логіки.
Україна, яка воює з кацапнею, кацапам візи видає.
Европа, яка офіційно з кацапнею не воює, має мати свої підстави і не пускати кацапню до себе.
цікаво, і які ж це підстави є у Европі не давати кацапам візи,
яких у України нема?
за десідентів вернемося до невзорова, на хвилинку...
його не просто пустили в Україну - йому надали громадянство,
він українець.
нічoго не смущає перед як Европу винуватити?
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29.08.2022 05:45 Відповісти
З нашого боку, смущає все
Європу не звинувачую, просто вважаю невдалими заяви про дисидентів. На мій погляд, краще вже промовчати.
Прохання української сторони про повну заборону вважаю наївною, як про закрите небо свого часу. Простіше пролобіювати відчутні обмеження візового режиму. Лишив знизу коментар
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29.08.2022 05:58 Відповісти
хлопці, ну ви ж самі цю волну про не пускати кацапню в Еропу розігнали,
і да я тільки за, шо б кацапні не було в Україні і Европі.
але ви самі пускаєте кацапів в Україну,
а в Европу плюєте, зa шо вона іх теж пускає?
ніхера не зрозумів, але ви мабуть по зеленому, так праві
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29.08.2022 06:07 Відповісти
Ви вже не мені відповідаєте, а всім коментаторам одночасно
Я свою позицію виразив: повна заборона з нашого боку і лобіювання часткового (але відчутного) обмеження у Європі. Але небритий у зеленій майці, як ви написали, клав на нас болт. Сьогодні громадянство Тамбовському Вовку, а завтра орден Кошовому.
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29.08.2022 06:17 Відповісти
ну ми ж з вами не приватно спілкуємося,
а на публічному форрумі де мої, як і ваші, коментарі будуть читати всі форрумчани якщо схочуть.
я не можу не звертати на це уваги..
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29.08.2022 06:26 Відповісти
в мене більш категорична позиція, але на 95 відсотків співпадає з вашою:
ніяких віз в Україну для кацапів під час війни - це вороги.
і тільки після цього доказувати партнерам, що так і тільки так зробитити буде їх правильним рішенням.
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29.08.2022 06:39 Відповісти
Вже учора Кошовий отримав орден. Від небритого.
Потвора!!!
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29.08.2022 08:55 Відповісти
всі навколо підараси, тільки я не бриюся і в зеленій майкі.
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29.08.2022 06:08 Відповісти
То й далі приймайте в себе вбивць,мародерів,садистів.Вони привезуть вам криваві гроші,отимані за вбивство українських дітей,їхні свиноматки будуть красуватись у вкрадених в українок прикрасах.Ви будете усміхатися вбивцям,обслуговувати їх в ресторанах і готелях.
Вам не соромно,європейці?Не гидко?Не страшно?Де ваша людяність і ваші цінності?
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29.08.2022 02:08 Відповісти
Нам конечно не скажут, но я не удивлюсь, если узнаю, что этот запрет входит в список того, за что ввх втихаря в кулуарах угрожает европке яо. Также как и за поставку нам дальнобойных ракет. Запад готов нас поддерживать, но к угрозам эскалации не готов.
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29.08.2022 02:13 Відповісти
Кацапи абсолютно нічого крім сировини і самих кацапів з кримінальними грошима на "гульню" в Європу не постачали. Європа лише виграє позбавившись дикунів в своїх отелях.
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29.08.2022 02:59 Відповісти
Та запрет и не надо.
Сделайте просто платеж для каждой визы плюс 100-300 евро на отстройку Украины. Половина сама откажется, другую половину на расеи в тюрьму повяжуть за спонсирование противника.
И все счастливы, всем хорошо будет.
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29.08.2022 03:01 Відповісти
Краще 500-1000 євро для відбудови ЗСУ і ще стільки ж за візу ( не мультивізу типу шенген а окремо для кожної країни)
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29.08.2022 09:32 Відповісти
500. 100 вони не дуже почують
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29.08.2022 09:40 Відповісти
ви ще будете по зеленому так підспівувати кацапським работнікам ротом "зайка моя" - зеля іх запустить в Україну..
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29.08.2022 03:52 Відповісти
перевірте опу і опих родичів на кацгромадянство.
будуть сюрпризи, тільки не київською прикормленою нац гвардією,
а скажімо луцькою, піднятою по тривозі...
дзинь дзинь - будуть несподіванки.
почніть з гундосика...
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29.08.2022 05:29 Відповісти
Толерантну Європу може лякати таке формулювання, як ПОВНА заборона. Для великого вою на болотах достатньо прикрити туристичні поїздки, щоб кацапи не могли гріти свої сраки на берегах Хорватії та Кіпру. Ну нехай їдуть собі на здоров'я кацапські науковці (як хотіла Швеція). Скільки там тих науковців?
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29.08.2022 05:54 Відповісти
Grade - так там не науковці, там "науКівці" !
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29.08.2022 06:01 Відповісти
От і добре. Потрібно щоб ці мавпи зірвали ЗАЕС? Чекайте.
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29.08.2022 06:01 Відповісти
тем самым они поддерживают русскую агрессию и еще и поощряют русских
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29.08.2022 06:03 Відповісти
Туристичні візи це ще куди не йшло. Але ПМЖ для кацапні це не допустимо ні за яких обставин.
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29.08.2022 06:04 Відповісти
русским сходит все с рук из за таких никчемных политиков
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29.08.2022 06:08 Відповісти
пропоную бубіну посаду перейменувати до - "Представник від України".
з розбулавливанням взад.
все одно крім ґундосиків з хлопця ноль вихлопу...
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29.08.2022 06:21 Відповісти
Хитра штука паровоз. Ті хто проти - отримають кацапів , а хто за те щоб не забороняти в'їзд московитам - до тих самі лаптеногі не поїдуть. От вам і ЄС. Якщо хочеш щоб їхали - отримуй, ні заборони , а то колгосп получається.
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29.08.2022 06:40 Відповісти
Ті хто проти, можуть просто заборонити в'їзд. Як зробила Естонія. Але навіть при забороні в'їзду всіма сусідніми країнами, кацапи через Туреччину та Емірати можуть літати до усіх інших країн ЄС
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29.08.2022 09:45 Відповісти
Можна заборонити шенгенські візи.А національні візи посольство кожної країни може не видавати ,не афішуючи цього-брати візовий збір,і відмовляти.
Звичайно,країни-любителі пуйла будуть видавати національні візи кацапні,але то вже буде їх проблема,бо мокша не зможе розповзтися далі тих країн.І доїхати буде складно і дорого.
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29.08.2022 10:27 Відповісти
Для такої заборони потрібно одностайне рішення усіх країн ЄС. 99% що пуйлофіли цього не допустять.
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29.08.2022 10:33 Відповісти
ось все що треба знати про Європу - ні однієї нормальної санкції ! кожна санкція має купу дірок ,щоб кацапи мали можливість обійти . поки в ЄС не прилетить іскандер це все пусті балачки .
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29.08.2022 07:26 Відповісти
Як хтось нещодавно висловився : в світі зараз моральний дефолт . Тож що очікувати від тих хто їли з руки Путіна стільки років германії Австрії Італії Франції і так дальше,навіть в палаті лордов там хтось з росіян є а деякі лорди працюють в газпромі .
Вони без Росії жити не можуть. Як Зеленський ще коксу.
теж саме і вУкраіні бо тоже деяке населення «садо маза» ***..ті ,які Рашку ******* так що навіть під обстрілами нею же її чекають .
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29.08.2022 07:35 Відповісти
Так, не раз і не два дивився відео, як вони, сидячи в погребі, матюкають ЗСУ та "біндєровцев" під гуркіт вибухів прильотів від "саатєчєствєннікав".
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29.08.2022 08:22 Відповісти
А деякі на питання -а звідкіля прилетіла оця ракета? відповідають - "не знаю" Мабуть страусам простіше жити...
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29.08.2022 09:47 Відповісти
"Я не думаю, що припинення відносин з цивільним населенням Третього Рейху допоможе. І я не думаю, що ця ідея матиме необхідну одностайність серед союзників", - сказав Черчіль. Можна таке уявити?!!
Історія нічому Европу не вчить...
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29.08.2022 07:37 Відповісти
Цю цитату не заважало б виділити та транслювати на інших інтернет-ЗМІ.
"Я не думаю, що припинення відносин з цивільним населенням Третього Рейху допоможе. І я не думаю, що ця ідея матиме необхідну одностайність серед союзників", - сказав Черчіль.
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29.08.2022 08:26 Відповісти
Європі потрібне російське бабло. Таким чином частина того, що Європа платить російській федерації за енергоносії повертається назад в Європу
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29.08.2022 08:00 Відповісти
На минулому тижні читав інформацію на якомусь виданні типу "Радіо Свобода" (не запам*ятав в якому конкретно) , що з початку війни з Кацапії по шенгенським та іншим візам в країни ЄС заїхало більше 1 млн. ************. І що цікаве - тих, хто повернувся на болота, дуже мало. Всіма правдами і неправдами намагаються залишитись в "гнилій" Європі.
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29.08.2022 08:17 Відповісти
Ідея заборони в'їзду росіян не матиме необхідної підтримки в ЄС, - Боррель тоді запросіть всіх кацапських "туристів" що були в Бучі Ірпіні Бородянці Маріуполі Гостомелі
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29.08.2022 08:30 Відповісти
Ну не может Европа без кацапского бабла, не может.
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29.08.2022 08:33 Відповісти
Типовий макрошольц, завдяки яким Росія й робить те що робить. Відповідальним європейським політикам не варто чекати 'прозріння' російської п'ятої колони, а просто не пускати росіян до своїх країн. Транзитом - теж
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29.08.2022 09:04 Відповісти
Меркели, Шредеры, Борели должны быть на скамье подсудимых вместе с ******, лошадью и оленеводом.
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29.08.2022 10:38 Відповісти
эти запреты на въезд в ЕС 28 стран касаются 5% мокшан гастербайтеров стадо сидит дома всю жизнь больших изменений от них не стоит ожидать отдыхающие едут ОАЭ, Турцию ... вводить нужно санкци на ***** и его окружение
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29.08.2022 11:25 Відповісти
 
 