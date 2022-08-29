Ідея заборони в’їзду росіян не матиме необхідної підтримки в ЄС, - Боррель

Головний дипломат ЄС повторив, що виступає проти припинення видачі віз всім росіянам.

Міністри закордонних справ Європейського Союзу навряд чи одностайно підтримають заборону на видачу віз всім росіянам. Про це головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив у коментарі австрійському телеканалу ORF, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Я не думаю, що припинення відносин з цивільним населенням Росії допоможе. І я не думаю, що ця ідея матиме необхідну одностайність", – сказав Боррель.

Водночас умови для отримання віз, на його думку, мають бути переглянуті.

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"Я думаю, що ми повинні переглянути спосіб отримання віз деякими росіянами, олігархами. Ми повинні бути більш вибірковими. Але я не за припинення видачі віз всім росіянам", - додав голова зовнішньополітичного відомства ЄС