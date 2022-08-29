Ідея заборони в’їзду росіян не матиме необхідної підтримки в ЄС, - Боррель
Головний дипломат ЄС повторив, що виступає проти припинення видачі віз всім росіянам.
Міністри закордонних справ Європейського Союзу навряд чи одностайно підтримають заборону на видачу віз всім росіянам. Про це головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив у коментарі австрійському телеканалу ORF, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
"Я не думаю, що припинення відносин з цивільним населенням Росії допоможе. І я не думаю, що ця ідея матиме необхідну одностайність", – сказав Боррель.
Водночас умови для отримання віз, на його думку, мають бути переглянуті.
"Я думаю, що ми повинні переглянути спосіб отримання віз деякими росіянами, олігархами. Ми повинні бути більш вибірковими. Але я не за припинення видачі віз всім росіянам", - додав голова зовнішньополітичного відомства ЄС
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Жінки та доньки російських офіцерів та генералів їздять в Європу отоварювати кроваві гроші, які чоловики заробили на вбивствах українців.
волати зеленим хрипом за закрити Европу для в'їзду кацапні, а самим надавати українське громадянстство невзоровим?
що вас дивує?
Україна не припинила видачі віз кацапам, а іноді надає і громадянство.
закликати Европу і мир робити те, що не робиш сам - це 95те криворогате жлобство.
Україна, яка воює з кацапнею, кацапам візи видає.
Европа, яка офіційно з кацапнею не воює, має мати свої підстави і не пускати кацапню до себе.
цікаво, і які ж це підстави є у Европі не давати кацапам візи,
яких у України нема?
за десідентів вернемося до невзорова, на хвилинку...
його не просто пустили в Україну - йому надали громадянство,
він українець.
нічoго не смущає перед як Европу винуватити?
Європу не звинувачую, просто вважаю невдалими заяви про дисидентів. На мій погляд, краще вже промовчати.
Прохання української сторони про повну заборону вважаю наївною, як про закрите небо свого часу. Простіше пролобіювати відчутні обмеження візового режиму. Лишив знизу коментар
і да я тільки за, шо б кацапні не було в Україні і Европі.
але ви самі пускаєте кацапів в Україну,
а в Европу плюєте, зa шо вона іх теж пускає?
ніхера не зрозумів, але ви мабуть по зеленому, так праві
Я свою позицію виразив: повна заборона з нашого боку і лобіювання часткового (але відчутного) обмеження у Європі. Але небритий у зеленій майці, як ви написали, клав на нас болт. Сьогодні громадянство Тамбовському Вовку, а завтра орден Кошовому.
а на публічному форрумі де мої, як і ваші, коментарі будуть читати всі форрумчани якщо схочуть.
я не можу не звертати на це уваги..
ніяких віз в Україну для кацапів під час війни - це вороги.
і тільки після цього доказувати партнерам, що так і тільки так зробитити буде їх правильним рішенням.
Потвора!!!
Вам не соромно,європейці?Не гидко?Не страшно?Де ваша людяність і ваші цінності?
Сделайте просто платеж для каждой визы плюс 100-300 евро на отстройку Украины. Половина сама откажется, другую половину на расеи в тюрьму повяжуть за спонсирование противника.
И все счастливы, всем хорошо будет.
будуть сюрпризи, тільки не київською прикормленою нац гвардією,
а скажімо луцькою, піднятою по тривозі...
дзинь дзинь - будуть несподіванки.
почніть з гундосика...
з розбулавливанням взад.
все одно крім ґундосиків з хлопця ноль вихлопу...
Звичайно,країни-любителі пуйла будуть видавати національні візи кацапні,але то вже буде їх проблема,бо мокша не зможе розповзтися далі тих країн.І доїхати буде складно і дорого.
Вони без Росії жити не можуть. Як Зеленський ще коксу.
теж саме і вУкраіні бо тоже деяке населення «садо маза» ***..ті ,які Рашку ******* так що навіть під обстрілами нею же її чекають .
Історія нічому Европу не вчить...
"Я не думаю, що припинення відносин з цивільним населенням Третього Рейху допоможе. І я не думаю, що ця ідея матиме необхідну одностайність серед союзників", - сказав Черчіль.