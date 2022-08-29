Зеленський присвоїв звання Героя України загиблому у бою проти російських окупантів очільнику "Правого сектора" Львівщини Тарасу Бобаничу
Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України командиру 2-го окремого батальйону ДУК "Правий сектор", члену проводу НВР "Правий сектор" Тарасу Бобаничу (Хаммеру), який загинув у бою проти московських окупантів під Ізюмом.
Відповідний указ №612/2022 від 24 серпня опублікований на сайті глави держави у неділю, повідомляє Цензор.НЕТ.
"За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народу постановляю:
Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" БОБАНИЧУ Тарасу Миколайовичу – молодшому лейтенанту (посмертно)", - йдеться в указі.
У 2021 році в рубриці "Окопна війна" Цензор.НЕТ публікував інтерв'ю з добровольцем Тарасом Бобаничем: "Я не можу насолоджуватися мирним життям, поки в нашій країні війна".
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слова падають ...
і
"Зеленський нагородив друзів з "Кварталу 95" Кошового та Пікалова орденами "За заслуги".
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дві новини - ******* зелений абсурд-******* без слів.
тобто зрадники під час війни це ок?