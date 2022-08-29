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Новини Війна
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Зеленський присвоїв звання Героя України загиблому у бою проти російських окупантів очільнику "Правого сектора" Львівщини Тарасу Бобаничу

бобанич

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України командиру 2-го окремого батальйону ДУК "Правий сектор", члену проводу НВР "Правий сектор" Тарасу Бобаничу (Хаммеру), який загинув у бою проти московських окупантів під Ізюмом.

Відповідний указ №612/2022 від 24 серпня опублікований на сайті глави держави у неділю, повідомляє Цензор.НЕТ.

"За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народу постановляю:

Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" БОБАНИЧУ Тарасу Миколайовичу – молодшому лейтенанту (посмертно)", - йдеться в указі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У бою проти окупантів загинув очільник "Правого сектору" Львівщини Тарас Бобанич

У 2021 році в рубриці "Окопна війна" Цензор.НЕТ публікував інтерв'ю з добровольцем Тарасом Бобаничем: "Я не можу насолоджуватися мирним життям, поки в нашій країні війна".

Автор: 

Герой України (313) Зеленський Володимир (23727) нагорода (1258) Правий сектор (332)


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Вечная память Герою.
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29.08.2022 02:09 Відповісти
коли 4жди косарь героям присваює?
слова падають ...
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29.08.2022 02:09 Відповісти
Героїв присвоює. У косаря така робота.
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29.08.2022 04:05 Відповісти
"Зеленський присвоїв звання Героя України загиблому у бою проти російських окупантів очільнику "Правого сектора" Львівщини Тарасу Бобаничу"
і
"Зеленський нагородив друзів з "Кварталу 95" Кошового та Пікалова орденами "За заслуги".
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дві новини - ******* зелений абсурд-******* без слів.
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29.08.2022 04:13 Відповісти
Героям шана. Треба взяти за шкірку після війни всіх цих дерьмаків потрусити з них мабуть іконостас посипеться як з Брежнєва і обов'язкову незабутих ту шоблу яку він потихеньку звільнив але яка здавала Україну нашу
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29.08.2022 04:33 Відповісти
чому після?
тобто зрадники під час війни це ок?
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29.08.2022 04:49 Відповісти
Здає Украіну Зебеня і його шобла 😠
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29.08.2022 07:34 Відповісти
 
 