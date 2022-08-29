Наша авіація вдарила по скупченню ворога на Півдні. Знищено 41 окупанта, танк, РСЗВ "Ураган" і ракетний комплекс "Панцир-С1", - ОК "Південь"

Обстановка в операційній зоні на південнобузькому напрямку складна, але контрольована. Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони. Змін у складі та положенні не має.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Південь".

Як зазначається, двічі протягом дня ворог намагався провести штурмові дії в напрямку Високопілля - Потьомкине. Успіху не мав. З втратами відійшов.

Разом з тим, ворожі гелікоптери та штурмова авіація тричі атакували наші позиції вздовж лінії зіткнення. Без втрат.

"Двічі з реактивних систем залпового вогню "Смерч" завдано удару по Миколаєву. Як наслідок - виникла пожежа на території елеватору, пошкоджено інші об’єкти інфраструктури. Людських втрат нема. Надвечір по промисловій інфраструктурі Миколаєва вдарено з "Урагана". Втрат і суттєвих руйнувань нема", - інформують в ОК "Південь".

Також повідомляється, що Нікопольський район протягом дня російськими окупаційними військами було обстріляно кілька разів з систем залпового вогню "Град" та ствольною важкою артилерією. На відкритій місцевості вогнеборці вгамували пожежу, вибухами пошкоджено житлові будинки. Загинула жінка, поранено ще три цивільні особи.

На Криворіжжі ворог обстріляв Зеленодольську громаду реактивними системами залпового вогню "Град". Пошкоджено виробничі об’єкти та автомобільний транспорт. Постраждалих серед цивільного населення немає.

За даними ОК "Південь", нашою авіацією завдано 8 ударів по опорних пунктах та скупченню ворожої живої сили, озброєння та техніки в районі Нововознесенського, Благодатівки, Новопетровки, Любомирівки, Іванівки, Вавилового.

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"Ракетно-артилерійськими підрозділами відкореговано кількість рашистів на правому березі Дніпра. Мінус 41 у вже неживій силі, також знищено 2 безпілотних літальних апарати, танк Т-72, РСЗВ "Ураган", зенітно-гарматний ракетний комплекс "Панцир-С1", самохідна артилерійсько-мінометна установка "Нона-С", станція радіоелектронної боротьби, 6 одиниць авто-бронетехніки. Остаточні втрати ворога дорозвідуються", - йдеться у повідомленні.

Корабельне угруповання ворожого флоту продовжує тримати напоготові 2 надводних і 1 підводний носій ракет. Сумарна кількість ракет складає до 20 "Калібрів". Для масовості на чергування доданий великий десантний корабель.