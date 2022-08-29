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Новини Війна
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Залужний у День пам’яті полеглих захисників України: Жодна жертва не стане марною - ми продовжуватимемо боротьбу до нашої Перемоги

залужний

Сьогодні День пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Насправді кожного дня ми маємо згадувати про ціну, яку заплатив і продовжує платити наш народ за свою свободу.

Про це пише у фейсбуці головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, не існує правильних слів чи слушних моментів, коли йдеться про втрати. Бо це зламані долі конкретних людей, які для своїх рідних були цілим Всесвітом.

"На жаль, герої вмирають. Вони здобувають вічне життя і вічну славу, залишаються нашим духовним орієнтиром і прикладом для прийдешніх поколінь українців. Але їх більше немає для тих, кому вони потрібні живі. Схиляю голову і розділяю разом із близькими та рідними біль непоправної втрати. Дякую за найбільшу жертву, свідомо віддану своїй державі. Так твориться історія і формується нація, якими захоплюватиметься світ.", - наголошує він.

"Обіцяю, жодна жертва не стане марною - ми продовжуватимемо боротьбу до нашої Перемоги. Стоїмо зі щитом. Памʼятаємо всіх, хто на щитах. Вічна памʼять Героям!", - написав Залужний.

Також читайте: Майже 9 тисяч українських героїв загинули у війні з РФ, - Залужний

Автор: 

втрати (4388) Залужний Валерій (724) День пам’яті захисників України (19)


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Топ коментарі
+10
Цому генералу я вірю,але справа ДБР проти генерала Кривоноса - сигнал,що хтось на горі "вже переміг". Народ та військо воює а президент та його ОШ вже на виборах.
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29.08.2022 08:00
+8
Пане Залужний, співчуваю тобі. Воюєш в оточенні. Попереду ворог, а позаду зрадники.
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29.08.2022 08:52
+6
Дістали лозунги влади, дійсність набагато жорстокіша, народ це відчув і окозамилювання і приукрашування вже нікому не потрібні, особливо виступи щовечірні головного вже бісять.
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29.08.2022 07:19
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Дістали лозунги влади, дійсність набагато жорстокіша, народ це відчув і окозамилювання і приукрашування вже нікому не потрібні, особливо виступи щовечірні головного вже бісять.
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29.08.2022 07:19 Відповісти
Не подобаються вечірні виступи - не дивіться, в чому проблема?
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29.08.2022 10:39 Відповісти
забула у вас спитати
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29.08.2022 12:04 Відповісти
може все ж таки зосередитися на війсковій справі,
в який Ви знаетеся і за шо Вас поважають і ******* українці?
люсіка з вечірнім гундосиком хватає з верхом...
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29.08.2022 07:27 Відповісти
за всіх українців розписувати не потрібно - є й критично мислячі, ті, які не переоцінюють його талантів, спостерігаючи за хреновою організацією та бардаком у ЗСУ після 6 місяців війни
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29.08.2022 07:56 Відповісти
згоден, був не прав, назвав українців українцями.
тепер буду тільки критично і не критично мислячіми українцями.
де тільки критично мислячі були у квітні 19го.
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29.08.2022 08:08 Відповісти
до речі не розписуйтесь за всіх критично мислячіх украінців,
декотрі мислять більш критично, декотрі менш.
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29.08.2022 08:11 Відповісти
замість 1000 слів - "українці" голосують за слугу чужого народу та маріонетку олігарха в начальники собі та своїх дітей під час війни 2019-го

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29.08.2022 08:23 Відповісти
А може треба зробити так, щоби герої не вмирали? Почніть з того, щоби не загинули останні захисники Пісків.
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29.08.2022 07:39 Відповісти
Якщо вони не загинуть, то прийдуть, можливо, в гості до zєбланчика…

А zєбланчик у нас дуже лякливий.
Тому дЄрьмак, здається, вже вирішив, вмирати їм чи н
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29.08.2022 09:22 Відповісти
Це пишет не Залужний ,а пресс-служба ОПи
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29.08.2022 07:47 Відповісти
Цому генералу я вірю,але справа ДБР проти генерала Кривоноса - сигнал,що хтось на горі "вже переміг". Народ та військо воює а президент та його ОШ вже на виборах.
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29.08.2022 08:00 Відповісти
а Залужний нічого не хоче сказати чи написати на захист свого бойового побратима Кривоноса, який чітко виконував його накази з початку війни?
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29.08.2022 08:09 Відповісти
Напишіть йому у ФБ…
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29.08.2022 08:20 Відповісти
Його в той же день зніме зелене чмо.
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29.08.2022 08:22 Відповісти
посада понад усе, так?
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29.08.2022 08:24 Відповісти
Посадять за нього кандидатуру путіна, дєрьмака вже посадили.
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29.08.2022 08:31 Відповісти
Залужний у День пам'яті захисників України: Жодна жертва не стане марною - ми продовжуватимемо боротьбу до нашої Перемоги а тим часом зе-вожак нагороджує своїх друзів з 95-кварталу орденами (((
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29.08.2022 08:26 Відповісти
Бережи Бог наших захисників
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29.08.2022 08:42 Відповісти
Пане Залужний, співчуваю тобі. Воюєш в оточенні. Попереду ворог, а позаду зрадники.
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29.08.2022 08:52 Відповісти
Не можу зрозуміти хейт, Головнокомандувач повинен був проігнорувати День пам'яті захисників України?! чи не повинно бути комунікації зовсім? До чого тут порівняння з люсями? Ч
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29.08.2022 08:56 Відповісти
Царство Небесне померлим нашим героям...
Вічна пам'ять...
Одужання пораненим.
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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29.08.2022 09:39 Відповісти
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29.08.2022 11:25 Відповісти
Тарас Чорновіл
Нами керує ворог?
Щоб у вас не було зайвих сумнівів щодо того, що перед 24 лютого Україну свідомо й безвідмовно здавали ворогу. Чи це робилося за прямим і усвідомленим рішенням самого Зеленського, чи він настільки тупий і неспроможний нічого зрозуміти, що його просто використали в сліпу, судити не мені. Але Київ у їхніх планах мав упасти не за 3 дні, а за лічені години. І коли російський агент впливу Арєстовічь розказував, що Київ мали взяти за 12 годин, він був правий - саме на це розраховували його господарі. І на Банковій і в москві. Саме про такий сценарій попереджав і шеф ЦРУ особисто Зеленського ще в січні.

Мали висадити десант у Гостомелі й Жулянах. Не якихось парашутистів, а десятки транспортних літаків з тисячами десантури. І вони разом з передовими групами й ДРГ повинні були зайняти владні установи. Коли вся зелена братія наперебій добріхувала, як 24-го вони вели бій з рашистськими десантниками, то говорили деяку частину правди. 24 лютого вдень вони дійсно чекали на рашистських десантників у центрі Києва. Збрехали про дві речі: ніхто там опру чинити не мав. Ворога знищили в Гостомелі, не пустили в Жуляни, повбивали на Шулявці, Оболоні та численних блок-постах не за наказом влади. А, як видається, всупереч її очікуванням.

Путін мав зайняти Київ, взяти під контроль владні інституції, вони мали б підписати капітуляцію й погодитися на всі вимоги пуйла: "денацифікація (арешти патріотичної еліти); демілітаризація; відмова від НАТО і ЄС; руцкій язик - державний; Крим рашистський; ОРДЛО - незалежні.". Думаю, що хтось (чи всі?) до цього були готові. не були готові українці. Ви знаєте, хто і як рятував Гостомиль. Ви в прямому ефірі (Зеленський тоді ще не встиг запровадити цензуру) бачили, як нищили передові групи в Києві та на підступах. Знаєте, що відбулося в Мощуні. І, безумовно, ви читали й чули (не на ватно-олігархічному телемарафоні, звісно), як генерал Кривонос з нуля організував оборону аеропорту в Жулянах.

Кривоносу й рятівникам Києва цього не простили. Не в москві, їм зараз не до того, в Києві. Коли всі кроти й рашистські агенти вже були впевнені, що залишилося пару годин ризику й тривоги, а далі "придут наши и всё пойдёт, как договорились", раптом певні люди, самоорганізовані групи та бойові підрозділи зірвали плани. Ми вже знаємо, як за врятовані Стугни, які на першому етапі війни відіграли головну роль у захисті підступів до Києва, в ДБР відкрили провадження проти Тетяни Чорновол і Сергія Пашинського, а подоляківські ботоферми їх очорнювали й оббріхували.

А зараз зайнялися генералом Кривоносом і захисниками Жулян. Усе те, що я написав вище, ви б могли піддати сумніву, бо аж надто неймовірно звучить, хоча знайдіть хоч одне інше пояснення. Але тут реваншист і партнер Портнова Татаровне стримує своєї жадоби помсти й, вичекавши трохи часу, дає команду "Фас!" своїм ****** з ДБР. А тим багато наказів і не треба - ці московські ганчірки самі ненавидять і Українську Армію й усе українське. Отже, проти Кривоноса ведеться розслідування за те, що він врятував Київ від рашистського десанту. Київ, який здали й планували передати гауляйтерам за 12 годин. Яких вам ще доказів треба???
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29.08.2022 11:47 Відповісти
 
 