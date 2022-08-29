Залужний у День пам’яті полеглих захисників України: Жодна жертва не стане марною - ми продовжуватимемо боротьбу до нашої Перемоги
Сьогодні День пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Насправді кожного дня ми маємо згадувати про ціну, яку заплатив і продовжує платити наш народ за свою свободу.
Про це пише у фейсбуці головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, не існує правильних слів чи слушних моментів, коли йдеться про втрати. Бо це зламані долі конкретних людей, які для своїх рідних були цілим Всесвітом.
"На жаль, герої вмирають. Вони здобувають вічне життя і вічну славу, залишаються нашим духовним орієнтиром і прикладом для прийдешніх поколінь українців. Але їх більше немає для тих, кому вони потрібні живі. Схиляю голову і розділяю разом із близькими та рідними біль непоправної втрати. Дякую за найбільшу жертву, свідомо віддану своїй державі. Так твориться історія і формується нація, якими захоплюватиметься світ.", - наголошує він.
"Обіцяю, жодна жертва не стане марною - ми продовжуватимемо боротьбу до нашої Перемоги. Стоїмо зі щитом. Памʼятаємо всіх, хто на щитах. Вічна памʼять Героям!", - написав Залужний.
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в який Ви знаетеся і за шо Вас поважають і ******* українці?
люсіка з вечірнім гундосиком хватає з верхом...
тепер буду тільки критично і не критично мислячіми українцями.
де тільки критично мислячі були у квітні 19го.
декотрі мислять більш критично, декотрі менш.
А zєбланчик у нас дуже лякливий.
Тому дЄрьмак, здається, вже вирішив, вмирати їм чи н
Вічна пам'ять...
Одужання пораненим.
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Нами керує ворог?
Щоб у вас не було зайвих сумнівів щодо того, що перед 24 лютого Україну свідомо й безвідмовно здавали ворогу. Чи це робилося за прямим і усвідомленим рішенням самого Зеленського, чи він настільки тупий і неспроможний нічого зрозуміти, що його просто використали в сліпу, судити не мені. Але Київ у їхніх планах мав упасти не за 3 дні, а за лічені години. І коли російський агент впливу Арєстовічь розказував, що Київ мали взяти за 12 годин, він був правий - саме на це розраховували його господарі. І на Банковій і в москві. Саме про такий сценарій попереджав і шеф ЦРУ особисто Зеленського ще в січні.
Мали висадити десант у Гостомелі й Жулянах. Не якихось парашутистів, а десятки транспортних літаків з тисячами десантури. І вони разом з передовими групами й ДРГ повинні були зайняти владні установи. Коли вся зелена братія наперебій добріхувала, як 24-го вони вели бій з рашистськими десантниками, то говорили деяку частину правди. 24 лютого вдень вони дійсно чекали на рашистських десантників у центрі Києва. Збрехали про дві речі: ніхто там опру чинити не мав. Ворога знищили в Гостомелі, не пустили в Жуляни, повбивали на Шулявці, Оболоні та численних блок-постах не за наказом влади. А, як видається, всупереч її очікуванням.
Путін мав зайняти Київ, взяти під контроль владні інституції, вони мали б підписати капітуляцію й погодитися на всі вимоги пуйла: "денацифікація (арешти патріотичної еліти); демілітаризація; відмова від НАТО і ЄС; руцкій язик - державний; Крим рашистський; ОРДЛО - незалежні.". Думаю, що хтось (чи всі?) до цього були готові. не були готові українці. Ви знаєте, хто і як рятував Гостомиль. Ви в прямому ефірі (Зеленський тоді ще не встиг запровадити цензуру) бачили, як нищили передові групи в Києві та на підступах. Знаєте, що відбулося в Мощуні. І, безумовно, ви читали й чули (не на ватно-олігархічному телемарафоні, звісно), як генерал Кривонос з нуля організував оборону аеропорту в Жулянах.
Кривоносу й рятівникам Києва цього не простили. Не в москві, їм зараз не до того, в Києві. Коли всі кроти й рашистські агенти вже були впевнені, що залишилося пару годин ризику й тривоги, а далі "придут наши и всё пойдёт, как договорились", раптом певні люди, самоорганізовані групи та бойові підрозділи зірвали плани. Ми вже знаємо, як за врятовані Стугни, які на першому етапі війни відіграли головну роль у захисті підступів до Києва, в ДБР відкрили провадження проти Тетяни Чорновол і Сергія Пашинського, а подоляківські ботоферми їх очорнювали й оббріхували.
А зараз зайнялися генералом Кривоносом і захисниками Жулян. Усе те, що я написав вище, ви б могли піддати сумніву, бо аж надто неймовірно звучить, хоча знайдіть хоч одне інше пояснення. Але тут реваншист і партнер Портнова Татаровне стримує своєї жадоби помсти й, вичекавши трохи часу, дає команду "Фас!" своїм ****** з ДБР. А тим багато наказів і не треба - ці московські ганчірки самі ненавидять і Українську Армію й усе українське. Отже, проти Кривоноса ведеться розслідування за те, що він врятував Київ від рашистського десанту. Київ, який здали й планували передати гауляйтерам за 12 годин. Яких вам ще доказів треба???