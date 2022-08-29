УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8202 відвідувача онлайн
Новини Війна
4 525 35

Ворог намагався провести безглузду розвідку боєм у районі Долини та безуспішно вів штурмові дії біля Богородичного, - Генштаб

рф,орки,окупанти,арміярф,окупант,рашисти,рашист,орк

Розпочалася сто вісімдесят сьома доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без особливих змін. На останньому ворог зі ствольної артилерії здійснював обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Білопілля, Гай, Катеринівка, Миропілля та Водолаги Сумської області. Вів повітряну розвідку безпілотними літальними апаратами.

"На Харківському напрямку із танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії ворог обстріляв території поблизу Перемоги, Світличного, Гусарівки, Борщової, Залимана, Слатиного, Нового, Іванівки, Руської Лозової та Соснівки. Завдав авіаційного удару біля Нового. Продовжує інтенсивне ведення повітряної розвідки БпЛА", - йдеться у повідомленні.

На Слов’янському напрямку зафіксовано обстріли із танків, ствольної артилерії та РСЗВ неподалік Курульки, Бражківки, Богородичного, Краснопілля та Адамівки. Противник задіяв розвідувальні БпЛА. Намагався провести безглузду розвідку боєм у районі населеного пункту Долина, зазнав втрат та відійшов. З метою покращення тактичного положення ворог вів штурмові дії біля Богородичного, успіху не мав.

За даними Генштабу, на Краматорському напрямку обстріли із наявних артилерійських систем зафіксовано неподалік Григорівки, Сіверська та Івано-Дар’ївки. Також окупанти задіяли авіацію для удару в районі Григорівки.

На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли військової та цивільної інфраструктури біля Бахмутського, Шумів, Яковлівки, Зайцевого та, Кодеми. Завдав авіаударів у районах Яковлівки та Кодеми. Продовжив ведення повітряної розвідки БпЛА на зазначеному напрямку. Спроби противника вести наступальні бої поблизу Кодеми та Зайцевого зупинені українськими захисниками.

"На Авдіївському напрямку вогневого впливу зазнали райони Авдіївки, Водяного, Веселого, Мар’їнки, Олександрополя і Тоненького. З метою покращення тактичного положення ворог вів наступальні бої у районі Первомайського, безуспішно.

Також читайте: Війська РФ зосереджують зусилля на встановленні повного контролю над територією Донеччини, але успіху не мають, - Генштаб ЗСУ

На Новопавлівському напрямку обстріляно позиції наших військ із танків, ствольної артилерії та РСЗВ неподалік Павлівки, Володимирівки, Констянтинівки та Новоукраїнки. Противник здіяв авіацію для удару в районі Володимирівки", - зазначають у Генштабі.

На Запорізькому напрямку окупанти здійснювали обстріли позицій із ствольної, реактивної артилерії та танків в районах населених пунктів Дорожнянка, Шевченко, Полтавка, Білогір’я та Новопіль. Завдали авіаударів біля Новополя та Новосілки.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ. Вживає заходів щодо поповнення втрат.

Також повідомляється, що ворог обстрілював із наявних артилерійських систем і танків інфраструктуру в районах населених пунктів Олександрівка, Прибузьке, Новогригорівка, Первомайське, Квітневе, Кобзарці, Яковлівка, Потьомкине, Трудолюбівка, Добрянка, Таврійське, Шевченкове, Любомирівка, Березнегувате. Для завдання ударів задіяв авіацію біля Новогригорівки та Андріївки. Активно діяли розвідувальні БпЛА окупантів.

В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельне угруповання противника основні зусилля зосереджує на веденні розвідки та блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ зупинили наступ росіян на Слов’янському, Бахмутському й Авдіївському напрямках, - Генштаб

"Українські воїни стійко тримають оборону і готові до будь-яких змін у оперативній обстановці. Триває ураження ворожих командних пунктів різного рівня та складів боєприпасів", - резюмують у Генштабі.

Автор: 

армія рф (17264) Генштаб ЗС (6524) ЗСУ (7514)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+12
Колись Черчіллю принесли на затвердження проект бюджету на 1943-й рік Він його переглянув вислухав пояснення фінансистів і спитав: "А не можна урізать якусь статтю бюджету, щоб збільшить фінансування армії?" Йому відповіли, що можна урізать витрати на культуру Черчіль сказав: "Якщо ми уріжем витрати на культуру - то що ми тоді захищатимемо?" І залишив усе без змін!
Проводжу аналогію: якщо ми будемо палить російські села - то чим ми будемо відрізняться від "орків"? Тризубом та "жовто-блакитним" на рукаві? Якщо і бить - то по військових ешелонах чи складах пального та *********** Так "хлопки" і так уже почалися на Білгородщині, Курщині та на "російському Донбасі" То чим ти незадоволений? Обстрілювать зараз цілі на території Брянщини - значить збільшить лінію фронту і витрачать ще більше *********** А у нас їх і так обмаль - Південь та Донбас зараз - у прерогативі
показати весь коментар
29.08.2022 07:42
+5
От якраз для цього і ************ "револьверні" дрони з осколочно-фугасними мінами - щоб кацапня боялася носа висунуть з окопів А в цей час інші дрони - з РКГ-3, будуть вишукувать танки та БМП з ЗРК та палить їх - сумніваюся, я що кацапи для них бетонні бункери приготувать встигли!
показати весь коментар
29.08.2022 07:30
+3
"Розвідка боєм" - крайній випадок Коли ніяким іншим чином неможливо виявить систему оборони противника - наявність мінних полів, вогневих точок, укріплених рубежів, кількості та класу вогневих засобів противника З цією метою імітується атака на позиції противника (Не обов"язково про те, що це - розвідка боєм, а не справжня атака, знає командир атакуючого підрозділу) А поки йде бій, спостерігачі виявляють те, що я описав Отримавши необхідну інформацію, командування припиняє атаку А підрозділ, що вів розвідку боєм, перев"язує рани та збирає поранених та вбитих А також робить спроби евакуювать підбиту техніку
От і суди про ЦІНУ "розвідки боєм"!
показати весь коментар
29.08.2022 08:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
От якраз для цього і ************ "револьверні" дрони з осколочно-фугасними мінами - щоб кацапня боялася носа висунуть з окопів А в цей час інші дрони - з РКГ-3, будуть вишукувать танки та БМП з ЗРК та палить їх - сумніваюся, я що кацапи для них бетонні бункери приготувать встигли!
показати весь коментар
29.08.2022 07:30 Відповісти
Чому немає інформації скільки спалено кацапських сіл і зруйновано об'єктів інфраструктури у прикордонних з Україною районах, ілі єта другоє. Де атвєточка, мразь зелена. Тьфу, *****, вибрали на свою голову, слів нема та букви кінчаються
показати весь коментар
29.08.2022 07:24 Відповісти
Колись Черчіллю принесли на затвердження проект бюджету на 1943-й рік Він його переглянув вислухав пояснення фінансистів і спитав: "А не можна урізать якусь статтю бюджету, щоб збільшить фінансування армії?" Йому відповіли, що можна урізать витрати на культуру Черчіль сказав: "Якщо ми уріжем витрати на культуру - то що ми тоді захищатимемо?" І залишив усе без змін!
Проводжу аналогію: якщо ми будемо палить російські села - то чим ми будемо відрізняться від "орків"? Тризубом та "жовто-блакитним" на рукаві? Якщо і бить - то по військових ешелонах чи складах пального та *********** Так "хлопки" і так уже почалися на Білгородщині, Курщині та на "російському Донбасі" То чим ти незадоволений? Обстрілювать зараз цілі на території Брянщини - значить збільшить лінію фронту і витрачать ще більше *********** А у нас їх і так обмаль - Південь та Донбас зараз - у прерогативі
показати весь коментар
29.08.2022 07:42 Відповісти
Не пам'ятаю чий вислів, але думка така, що ******** можна провчити лише добряче його відлупцювавши. Кацап розуміє тільки силу і війна не та справа, що робиться у білих рукавичках.Для того, щоб підпалити кацапське село не потрібно вагон снарядів, достатньо батарейного залпа тих же Д-30, а це всього лишень 6 снарядів, можна і не по селу вшкварити, а по лісах, пожар теж не додасть москалю геморрою - погода цьому сприяє. Кацап, який прийшов на нашу землю, повинен знати, що його виводок може бути знищений, а це йому навряд чи додасть бойового духу, а задавлений морально вояк, вважай, що вже не вояк
показати весь коментар
29.08.2022 08:25 Відповісти
Тобі "хоч кілок на голові теши"!
показати весь коментар
29.08.2022 08:59 Відповісти
Тобі вже затесали, але, певне таки не дотисали 🤔🧐😁 Оце і все, що ти зміг видати, типуполітолох 😁Мошшшшшщьнєйшій спіч, аднакось, тужся далі, може розродишся ще чимось оригінальнішим
показати весь коментар
29.08.2022 10:27 Відповісти
Ще один "високоінтелектуал"! Ти хоч писать навчись грамотно - а потім лізь із своїми "розмишлізмами" "Стратиг" твою мать!
показати весь коментар
29.08.2022 10:45 Відповісти
Хіба Британія не бомбила німецькі міста і заводи?
показати весь коментар
29.08.2022 08:42 Відповісти
А ще раніше Британія військовополонених масово страчувала! У тебе мізки трохи є у наявності? Якщо ми почнемо тотальний обстріл населених пунктів - ми даємо Кремлю в руки прекрасний привід офіційно проголосить війну і розпочать відкриту мобілізацію! Та вони нас "м"ясом" завалять! Відстрілювать не встигатимемо!
показати весь коментар
29.08.2022 08:50 Відповісти
Якби Англія і США не бомбили міста, заводи, порти, ж/д вузли Німеччини, Гітлер переміг би.
показати весь коментар
29.08.2022 08:57 Відповісти
З такими паціфіськими настроями, ми цю війну ніколи не виграїмо.
показати весь коментар
29.08.2022 09:20 Відповісти
Ага! Особливо якщо такі "грамотії", як ти, будуть приймать рішення! "Виграємо" через "Є" пишеться а не через "Ї"
показати весь коментар
29.08.2022 09:26 Відповісти
Не маєш аргументів і переходиш на особистості?
показати весь коментар
29.08.2022 10:13 Відповісти
Я свої аргументи - цілком об"єктивні, що базуються на міжнародному праві, виклав Якщо до тебе не "дійшло" - то не моя вина, а твоя біда Ти вирішив "куснуть" мене стосовно "пацифістських настроїв" Я тобі відповів у тому ж ключі Тим більше, що рівень грамотності - перша ознака рівня інтелекту А у тебе грамотність "шкандибає" З цього можна зробить висновок, що інтелект - теж Що можуть натворить люди з низьким рівнем інтелекту на керівних посадах - прикладів купа!
Я детально виклав "логічну конструкцію"?
показати весь коментар
29.08.2022 10:26 Відповісти
А що сказати хотів?
показати весь коментар
29.08.2022 10:30 Відповісти
Я не винен, що ти - "не доганяєш" Це свідчить саме про те, на що я і вказав - на низький рівень твого інтелекту Так що ж мені робить? Опуститься до твого рівня? Так тоді я не зможу тобі нічого пояснить - "колгоспний" рівень не дозволить!
показати весь коментар
29.08.2022 10:38 Відповісти
Не буде з тебе користі для України. Піднімай руки і здавайся своїм братушкам.
показати весь коментар
29.08.2022 10:50 Відповісти
Слава богу - це не тобі вирішувать!
показати весь коментар
29.08.2022 10:51 Відповісти
Такі боягузи як ти завжди були.
показати весь коментар
29.08.2022 11:14 Відповісти
І не тобі мене оцінювать, "свіжозаряджений"!
показати весь коментар
29.08.2022 13:18 Відповісти
Так, Британія це робила- але після того,як виграла "битву за небо у Люфтваффе, значно збільшила виробництво своїх літаків і кількість пілотів.
показати весь коментар
29.08.2022 10:54 Відповісти
Зараз це можна робити не тільки авіацією.
показати весь коментар
29.08.2022 11:12 Відповісти
показати весь коментар
29.08.2022 07:58 Відповісти
Как разведка может быть бессмысленной?
показати весь коментар
29.08.2022 08:18 Відповісти
в будку, дунька
показати весь коментар
29.08.2022 08:26 Відповісти
"Розвідка боєм" - крайній випадок Коли ніяким іншим чином неможливо виявить систему оборони противника - наявність мінних полів, вогневих точок, укріплених рубежів, кількості та класу вогневих засобів противника З цією метою імітується атака на позиції противника (Не обов"язково про те, що це - розвідка боєм, а не справжня атака, знає командир атакуючого підрозділу) А поки йде бій, спостерігачі виявляють те, що я описав Отримавши необхідну інформацію, командування припиняє атаку А підрозділ, що вів розвідку боєм, перев"язує рани та збирає поранених та вбитих А також робить спроби евакуювать підбиту техніку
От і суди про ЦІНУ "розвідки боєм"!
показати весь коментар
29.08.2022 08:58 Відповісти
Шановний, ви тут декого з дописувачів зачепили щодо помилок у написанні окремих слів 🤔 Так от, раніше, ніж комусь вказувати на помилки, не забувайте в своєму тексті ставити відповідні розділові знаки, як то: "крапку" в кінці речення та "кому" перед протиставним сполучником "а". Правила пунктуації СУЛМ (******* українська літературна мова) ніхто не відміняв, навіть цілий Холодний Яр 😁 І припиняйте тут грати в ігри "дєда буквоєда" , не ваше це, шановний... Та не зли мене, бо порву, як "тузік катрана", хвілолог доморощений
показати весь коментар
29.08.2022 10:43 Відповісти
"Куснув"? Полегшало? Так якщо у мене десь відсутній розділовий знак - то це не означає що я "дурь" по суті написав... (на відміну від тебе - "тузік доморощений"...)
показати весь коментар
29.08.2022 10:55 Відповісти
истерика еще не забаненного, свежего швайнехунда
показати весь коментар
29.08.2022 08:27 Відповісти
Треба десь ривок зробити шоб виити з -- під арти
показати весь коментар
29.08.2022 08:26 Відповісти
Разведку боем однажды начал маршал жюков под Ржевом...за 11 месяцев штурма Ржева погибло миллион красных армейцев...
Бабы ещё нарожают...говорил тогда мясник всех времён и народов.... нарожали...очередных краснопузых баранов путлера...
Ничего не меняется у мавзолейных Шизофреников хот и прошло 80 лет...
показати весь коментар
29.08.2022 09:21 Відповісти
Безглуздо було масштабне вторгнення в Україну, решта похідне.
показати весь коментар
29.08.2022 09:58 Відповісти
 
 