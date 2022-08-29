Україна не повідомляла заздалегідь США про удар по аеродрому в Криму, - NYT

Збройні Сили України не повідомляли США та інших союзників про намір атакувати 9 серпня аеродром у Новофедорівці у тимчасово окупованому Криму, де в результаті було знищено "велику частину" авіазасобів і боєприпасів 43-го полку морської авіації ЧФ РФ.

Про це пише The New York Times, посилаючись на поінформованого про атаки американського чиновника, який побажав залишитися анонімним, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

"Це все доморощене. Ми не отримували жодного попереднього повідомлення", - сказав співрозмовник.

Він стверджує, що українські спецпризначенці та партизани "використовують імпровізовану зброю, вибухівку та тактику під час ударів".

Як висловився анонімний чиновник США, такі атаки проти військ окупантів, можливо, мали спричинити ще й психологічний вплив на росіян у Криму за "ефектом Дуліттла".

Дивіться: Російські окупанти обговорюють вибухи на аеродромі в Криму: "Хваленое ПВО не сработало. В очередной раз. Может, и по мосту въ#бут". ВIДЕО

Йдеться про американський напад на Японію під час Другої світової війни. Денний наліт бомбардувальників на малій висоті під керівництвом підполковника Джеймса Дуліттла у квітні 1942 року завдав невеликої шкоди військовим та промисловим об'єктам Японії. Але це підтримало морально американський тил, що пережив низку невдач у Тихому океані, починаючи з нападу на Перл-Харбор у грудні 1941-го, і зруйнувало ідею невразливості Японії для американських повітряних атак, як стверджував її уряд.

"Дії на Кримському півострові, ймовірно, знаменують собою нову фазу у війні, коли українці переходять у наступ з нерегулярною військовою кампанією, спрямованою на витіснення Росії із зони, в якій вони були впевнені, що вона безпечна", - вважає Мік Малрой, колишній співробітник Пентагону та офіцер ЦРУ.

Також читайте: Вартість знищених російських літаків на аеродромі в Криму може сягати від 300 до 850 млн доларів США

Нагадаємо, що 9 серпня 2022 року на Сакському військовому аеродромі в західному Криму прогриміли вибухи. У британській розвідці підтвердили знищення у результаті вибухів восьми бойових літаків Росії: щонайменше п'ять винищувачів-бомбардувальників Су-24 та три багатоцільові Су-30.