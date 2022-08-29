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Новини Війна
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Україна не повідомляла заздалегідь США про удар по аеродрому в Криму, - NYT

крим,саки

Збройні Сили України не повідомляли США та інших союзників про намір атакувати 9 серпня аеродром у Новофедорівці у тимчасово окупованому Криму, де в результаті було знищено "велику частину" авіазасобів і боєприпасів 43-го полку морської авіації ЧФ РФ.

Про це пише The New York Times, посилаючись на поінформованого про атаки американського чиновника, який побажав залишитися анонімним, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

"Це все доморощене. Ми не отримували жодного попереднього повідомлення", - сказав співрозмовник.

Він стверджує, що українські спецпризначенці та партизани "використовують імпровізовану зброю, вибухівку та тактику під час ударів".

Як висловився анонімний чиновник США, такі атаки проти військ окупантів, можливо, мали спричинити ще й психологічний вплив на росіян у Криму за "ефектом Дуліттла".

Дивіться: Російські окупанти обговорюють вибухи на аеродромі в Криму: "Хваленое ПВО не сработало. В очередной раз. Может, и по мосту въ#бут". ВIДЕО

Йдеться про американський напад на Японію під час Другої світової війни. Денний наліт бомбардувальників на малій висоті під керівництвом підполковника Джеймса Дуліттла у квітні 1942 року завдав невеликої шкоди військовим та промисловим об'єктам Японії. Але це підтримало морально американський тил, що пережив низку невдач у Тихому океані, починаючи з нападу на Перл-Харбор у грудні 1941-го, і зруйнувало ідею невразливості Японії для американських повітряних атак, як стверджував її уряд.

"Дії на Кримському півострові, ймовірно, знаменують собою нову фазу у війні, коли українці переходять у наступ з нерегулярною військовою кампанією, спрямованою на витіснення Росії із зони, в якій вони були впевнені, що вона безпечна", - вважає Мік Малрой, колишній співробітник Пентагону та офіцер ЦРУ.

Також читайте: Вартість знищених російських літаків на аеродромі в Криму може сягати від 300 до 850 млн доларів США

Нагадаємо, що 9 серпня 2022 року на Сакському військовому аеродромі в західному Криму прогриміли вибухи. У британській розвідці підтвердили знищення у результаті вибухів восьми бойових літаків Росії: щонайменше п'ять винищувачів-бомбардувальників Су-24 та три багатоцільові Су-30.

Автор: 

Крим (14135) Саки (26) США (22634) New York Times (55)


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Топ коментарі
+10
Схоже, щоб замочити орка треба згоду з США? Дєрьмак теж дає згоду? Залужному важко воювати з тами правилами.
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29.08.2022 08:43
+10
опа, у нас свіжий експерт 28.08.2022
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29.08.2022 08:52
+9
Не аеропорт, а аеродром. Некомпетентність - сутність журналізму?
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29.08.2022 08:44
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Рєзніков погодив з Штатами що будемо бити по окупованих територіях. Для чого ще повідомляти про це?
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29.08.2022 08:32 Відповісти
Головне щоб офіс не повідомляли !
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29.08.2022 10:12 Відповісти
Ну, про всяк випадок - sorry, guys... випадково забули... )))0)0))
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29.08.2022 08:36 Відповісти
Звісна річ, з за бугра видніше.
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29.08.2022 08:47 Відповісти
в будку, чучело. где ты, а где логика
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29.08.2022 09:01 Відповісти
Ця хвойда кацапська-Ne On 0aba9d28, вже в багатьох темах своiми "партянками" насмердiло..Як завжди -по понедiлкам кацапентролi зовсiм без грошей...
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29.08.2022 09:32 Відповісти
пробухало свої копійки, страждає від абстиненції
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29.08.2022 09:36 Відповісти
опа, у нас свіжий експерт 28.08.2022
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29.08.2022 08:52 Відповісти
каЦап, та сегодня под итальянским флагом через ВПН. Зря стараешься, скрепный поносец, твое козломордое свинное рыло видно под любым флагом.
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29.08.2022 09:07 Відповісти
А тобi в ольгiно за це доплачують? На глисти превiряли?
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29.08.2022 09:36 Відповісти
де ж розумієш) тебе півроку як відправили на прутень, а ти все скиглиш
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29.08.2022 09:37 Відповісти
Схоже, щоб замочити орка треба згоду з США? Дєрьмак теж дає згоду? Залужному важко воювати з тами правилами.
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29.08.2022 08:43 Відповісти
Задача була під України без жодного пострілу... дуже їм таке сподобалось з Кримом...
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29.08.2022 14:32 Відповісти
Не аеропорт, а аеродром. Некомпетентність - сутність журналізму?
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29.08.2022 08:44 Відповісти
Все правильно -- ми воюєм під чутким руководством
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29.08.2022 08:51 Відповісти
Схоже не тільки американців,а й ж'ОПу зезиента!
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29.08.2022 08:57 Відповісти
Главное, что бубе криворогому не сообщили и Дерьмаку.
И вообще, шо там было сообщать? Шо козломордые репоеды опять, как и на крейсере москва покурили в неположенном месте?
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29.08.2022 09:04 Відповісти
Та шо там США, навіть тут, на "Цензорі" про це нічого не було, як не дивно...)))
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29.08.2022 09:29 Відповісти
не отримували - не переймайтесь..а що, треба було афіши з анонсами розклеювати?

Крим - це Україна...шо хочемо, то і робимо..об'єкти цивільної інфраструктури не постраждали

расєйські - тільки мокшанські болота..їх не чіпали
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29.08.2022 09:35 Відповісти
 
 