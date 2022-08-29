Гроші Великої Британії на допомогу Україні можуть закінчитися до кінця року, - The Sunday Times

Фінансові ресурси Великої Британії для надання військової допомоги Україні можуть закінчитися на кінець року.

Про це пише видання The Sunday Times, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

За даними джерела в Міноборони, на яке посилається видання, "реальність така, що до кінця року фінансовий внесок Великої Британії у військові дії вичерпається".

Це означає, як пише видання, що новий прем'єр-міністр дуже скоро зіткнеться з питанням про те, "чи слід виділяти мільярди фунтів на додаткову підтримку".

Також читайте: У боротьбі з Путіним Україна неминуче переможе, і Британія разом із нею, - Джонсон

Характеризуючи Ліз Трасс, яку The Sunday Times називає ймовірним майбутнім главою британського уряду, видання пише з посиланням на її соратників, що вона ставиться до Росії навіть жорсткіше, ніж Джонсон, але "швидко зіткнеться зі складним вибором" щодо фінансової допомоги Україні на тлі того, що "державні фінанси перебувають під сильним тиском".