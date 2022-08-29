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Гроші Великої Британії на допомогу Україні можуть закінчитися до кінця року, - The Sunday Times

фунт,стерлінг,стерлінги,стерлінгів,фунти

Фінансові ресурси Великої Британії для надання військової допомоги Україні можуть закінчитися на кінець року.

Про це пише видання The Sunday Times, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

За даними джерела в Міноборони, на яке посилається видання, "реальність така, що до кінця року фінансовий внесок Великої Британії у військові дії вичерпається".

Це означає, як пише видання, що новий прем'єр-міністр дуже скоро зіткнеться з питанням про те, "чи слід виділяти мільярди фунтів на додаткову підтримку".

Також читайте: У боротьбі з Путіним Україна неминуче переможе, і Британія разом із нею, - Джонсон

Характеризуючи Ліз Трасс, яку The Sunday Times називає ймовірним майбутнім главою британського уряду, видання пише з посиланням на її соратників, що вона ставиться до Росії навіть жорсткіше, ніж Джонсон, але "швидко зіткнеться зі складним вибором" щодо фінансової допомоги Україні на тлі того, що "державні фінанси перебувають під сильним тиском".

Автор: 

Велика Британія (5563) допомога (8321)


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Топ коментарі
+19
До кінця року закінчаться гроші на цей рік. І що ? На наступний рік будуть гроші , які будуть із бюджету наступного року. Маніпуляційне повідомлення
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29.08.2022 08:45
+16
Особливо з траси Маріуполь-Запоріжжя, де такі потужно відкриті дорожні знаки
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29.08.2022 08:54
+14
Фігня. Зеля почне діставати бабло з під асфальту.
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29.08.2022 08:44
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Фігня. Зеля почне діставати бабло з під асфальту.
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29.08.2022 08:44 Відповісти
Особливо з траси Маріуполь-Запоріжжя, де такі потужно відкриті дорожні знаки
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29.08.2022 08:54 Відповісти
Та да. В жовтні 19 року траса була закатана в асфальт за 68 днів.
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29.08.2022 09:05 Відповісти
Уточню

Новесенька, щойно рішуче збудована траса

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2485956-porosenko-vidkriv-vidremontovanu-dorogu-dnipro-zaporizza.html Порошенко відкрив відремонтовану дорогу Дніпро - Запоріжжя ФОТО22.06.2018 18:38
Гадюки зелені закатали асфальт в асфальт
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29.08.2022 09:14 Відповісти
Траса Запоріжжя-Маріуполь перетворилася з напрямку на нормальну дорогу, - Юрій Голик
21 жовтня 2019
https://lb.ua/news/2019/10/21/440245_trassa_zaporozhemariupol.html
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29.08.2022 09:21 Відповісти
У 2016 році почали її ремонт. За три роки відремонтували 70 км», - розповів Голик
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29.08.2022 09:26 Відповісти
Дебілам тільки те й лишається, що срати на того хто будував не тільки дороги.
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29.08.2022 10:55 Відповісти
Вони не знають що левова частина бюджету йшла на відбудову армії, якої майже не було.
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29.08.2022 11:11 Відповісти
Їм це навіть не цікаво.
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29.08.2022 12:15 Відповісти
Так воно дебільне і тупе.
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21.09.2022 21:41 Відповісти
Обмежте себе в чомусь . Не треба нас покидати на пів - дорозі.
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29.08.2022 08:44 Відповісти
Це Ви до кого звертаетесь?До зелених покидьків при владі?
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29.08.2022 10:08 Відповісти
Украінці вибрали -- прииде час - виберем других -- демократія .
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29.08.2022 11:15 Відповісти
Узурпація владі та корупція ні є демократією.
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13.12.2022 18:50 Відповісти
До кінця року закінчаться гроші на цей рік. І що ? На наступний рік будуть гроші , які будуть із бюджету наступного року. Маніпуляційне повідомлення
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29.08.2022 08:45 Відповісти
так РБК (РосБізнесКонсалтинг) ж повідомляє
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29.08.2022 08:52 Відповісти
1 Сандей таймс навряд чи надто авторитетна газета...

2. Матеріал із циклу -"можливо"...
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29.08.2022 09:20 Відповісти
Так оружие или финанси?
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29.08.2022 08:58 Відповісти
Фашисткая свинья приползла.Пшло вон.
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29.08.2022 09:10 Відповісти
ще одне) Реєстрація:25.08.2022
цитата звідки, дуняша
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29.08.2022 09:00 Відповісти
Такого не може бути.
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29.08.2022 08:46 Відповісти
так бюджет цього річний теж закінчується 31 грудня,
а з нового року буде новий бюджет і нові гроші
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29.08.2022 08:50 Відповісти
Або скажуть "є.....сь як захочте"
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29.08.2022 09:07 Відповісти
Сенс статті - попередити, щоби питання підтримки не вирішувалося в останній момент.
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29.08.2022 08:51 Відповісти
брехея якась
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29.08.2022 08:52 Відповісти
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29.08.2022 08:57 Відповісти
никуя - гораздо быстрее!
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29.08.2022 08:58 Відповісти
якщо зечмо і його шобло і далі буде з остервенінням їх 3,14-3-дити, то закінчаться ще раніше
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29.08.2022 09:03 Відповісти
На жаль The Sunday Times не пише коли закінчаться гроші в РФ, ЄС який купує газ нафту Китай, Індія та багато інших країн справно фінансують вбивство українців...
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29.08.2022 09:03 Відповісти
За такою логікою ми теж фінансували вбивство українців.
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29.08.2022 09:09 Відповісти
Та і було після початку війни в 2014 р. ані Порох, ані Зеля не припинили закупки енергоносіїв з РФ, Білорусі, вони посилались, що їх не можливо замінити, зараз Україна шість місяців їх успішно заміняє...
Але логіка якраз правильна, кожен $ який отримує за свої товари РФ від решта світу, використовується для вбивства нас...
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29.08.2022 09:18 Відповісти
У всіх закінчуються гроші,а у кацапів все добре?Це якийсь нонсенс.
Яка реальна ситуація в раші не може достоменно сказати ніхто,це покаже час.
Можна аналізувати,припускати - це гіпотези,теорія....але практика - зовсім інша справа.Гроші у орків не закінчаться,але згадаєм Другу Світову : гроші у населення були,а купити на них нічого.
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29.08.2022 09:19 Відповісти
Бо напів санкції не працюють, відключити банки від свіфт, але не всі , не купувати, газ і нафту, але все таки, дірки залишити заборонити в'їзд в ЄС, але не усім... стандартна європейська дрочь...
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29.08.2022 09:23 Відповісти
а в кацапів -"планов громадьйо" :



https://ru.investing.com/members/contributors/207430205 kruchu koleso

РФ следует провести исследования о ближнем севере
для начала, в течение лет 5-7 станет можно ездить отдыхать не только на юг северное побережье у нас обширное.
Изучайте р-ны от Питера до белого моря.
Нужно делать полосы безопасности леса. Везде. До полукм.
Рассчитайте площади которые сможете тушить локально. Достаточно быстро.
Это разогреет планету.
Но баланс будет найден.
Нам не навредит.
На юге в сторону Казахстана Монголии и Китая нужны поля безопасности - поля.
С ветряками.
Можно начать с локальных &quot; густых&quot; застроек. Для тестирования.
Цель.*** ПОДОСРАТЬ ВСЕМ.
Ограничить ветра с юга и иметь возможность регулировки.
Как ГЭС дамбы.
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29.08.2022 09:24 Відповісти
Сказали - переидем на карточки а танки робити будемо . Так шо не треба затягувати -- іх треба гасити якнаишвидше.
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29.08.2022 11:21 Відповісти
ну тоді в хід піде оманівське бабло..на часі вже арешти
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29.08.2022 09:28 Відповісти
2019.В последнее время доверия к изданию The Sunday Times становится всё меньше и меньше.

Так, намедни, данное британское издание сообщило о том, что согласно новому указу министра обороны Великобритании, армия страны будет сокращена с 80 до 60 тысяч человек, а один из новейших авианосцев будет сдан в аренду НАТО или США.

https://uc.od.ua/columns/1533/1221157

Собственно, The Sunday Times, в прошлые годы отмечавшееся фейкованием и манипуляциями раз через раз, только за ноябрь 2019 превзошло само себя на порядок! Появились новые финансовые потоки или просто совпадение?

Но, как говорится, насчет совпадения - не думаю!

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29.08.2022 09:28 Відповісти
громадяни Монако працюють прислугою у олігархів (злодіїв) з України. а потім у цих громадян, ще вимагають надати допомогу Україні.
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29.08.2022 10:32 Відповісти
Купу російського бабла заморозили по світу, ці гроші треба витрачати на допомогу.
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29.08.2022 11:47 Відповісти
Заморозили -- але відморожені подадут в суд - а це на роки.
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29.08.2022 11:56 Відповісти
Терміново потрібно направити гроші на асфальт, а то, ще закінчаться.
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29.08.2022 12:12 Відповісти
а могут и не кончится.
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30.08.2022 03:10 Відповісти
 
 