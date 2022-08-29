Гроші Великої Британії на допомогу Україні можуть закінчитися до кінця року, - The Sunday Times
Фінансові ресурси Великої Британії для надання військової допомоги Україні можуть закінчитися на кінець року.
Про це пише видання The Sunday Times, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
За даними джерела в Міноборони, на яке посилається видання, "реальність така, що до кінця року фінансовий внесок Великої Британії у військові дії вичерпається".
Це означає, як пише видання, що новий прем'єр-міністр дуже скоро зіткнеться з питанням про те, "чи слід виділяти мільярди фунтів на додаткову підтримку".
Характеризуючи Ліз Трасс, яку The Sunday Times називає ймовірним майбутнім главою британського уряду, видання пише з посиланням на її соратників, що вона ставиться до Росії навіть жорсткіше, ніж Джонсон, але "швидко зіткнеться зі складним вибором" щодо фінансової допомоги Україні на тлі того, що "державні фінанси перебувають під сильним тиском".
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https://lb.ua/news/2019/10/21/440245_trassa_zaporozhemariupol.html
2. Матеріал із циклу -"можливо"...
цитата звідки, дуняша
а з нового року буде новий бюджет і нові гроші
Але логіка якраз правильна, кожен $ який отримує за свої товари РФ від решта світу, використовується для вбивства нас...
Яка реальна ситуація в раші не може достоменно сказати ніхто,це покаже час.
Можна аналізувати,припускати - це гіпотези,теорія....але практика - зовсім інша справа.Гроші у орків не закінчаться,але згадаєм Другу Світову : гроші у населення були,а купити на них нічого.
https://ru.investing.com/members/contributors/207430205 kruchu koleso
РФ следует провести исследования о ближнем севере
для начала, в течение лет 5-7 станет можно ездить отдыхать не только на юг северное побережье у нас обширное.
Изучайте р-ны от Питера до белого моря.
Нужно делать полосы безопасности леса. Везде. До полукм.
Рассчитайте площади которые сможете тушить локально. Достаточно быстро.
Это разогреет планету.
Но баланс будет найден.
Нам не навредит.
На юге в сторону Казахстана Монголии и Китая нужны поля безопасности - поля.
С ветряками.
Можно начать с локальных " густых" застроек. Для тестирования.
Цель.*** ПОДОСРАТЬ ВСЕМ.
Ограничить ветра с юга и иметь возможность регулировки.
Как ГЭС дамбы.
Так, намедни, данное британское издание сообщило о том, что согласно новому указу министра обороны Великобритании, армия страны будет сокращена с 80 до 60 тысяч человек, а один из новейших авианосцев будет сдан в аренду НАТО или США.
https://uc.od.ua/columns/1533/1221157
Собственно, The Sunday Times, в прошлые годы отмечавшееся фейкованием и манипуляциями раз через раз, только за ноябрь 2019 превзошло само себя на порядок! Появились новые финансовые потоки или просто совпадение?
Но, как говорится, насчет совпадения - не думаю!