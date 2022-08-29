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379 дітей загинуло в Україні через агресію РФ, понад 735 - поранені, - Офіс Генпрокурора

діти

Понад 1114 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 29 серпня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 379. Зросла кількість поранених - понад 735

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генерального прокурора.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 388, Харківській - 202, Київській - 116, Чернігівській - 68, Миколаївській - 67, Луганській - 61, Херсонській - 55, Запорізькій - 46.

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28 серпня внаслідок обстрілу ворогом житлової інфраструктури м. Оріхів Пологівського району Запорізької області отримали поранення двоє дітей 3 та 6 років", - йдеться у повідомленні.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2328 закладів освіти. З них 289 зруйновано повністю.

діти (5053) поранення (2798) смерть (6743) Офіс Генпрокурора (3245)


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Попадание руZZких по военным объектам случайность, основная цель кацапсино-путирастического отребья - жилые дома, детские сады, школы, больницы и гражданское население ! Так было всегда и везде в Чечне, Грузии, Сирии, Украине. pуSSкие мародеры, убийцы и насильники осмеливаются нападать только на тех кто слабее, на безоружных и беззащитных.
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29.08.2022 09:31 Відповісти
Царство Небесне загиблим...
Одужання пораненим.
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29.08.2022 09:37 Відповісти
потрібно фотографії маленьких загиблих українських ангелів возити по Європі і показувати тим зажирівшим ублюдкам політикам
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29.08.2022 13:03 Відповісти
 
 