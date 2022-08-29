Внаслідок ранкових обстрілів Харкова поранено чоловіка. Ворог безуспішно намагався наступати в районі Світличного, - Синєгубов

Сьогоднішній ранок знову розпочався для харків’ян з обстрілу. Близько 7:00 російські окупанти завдали удару касетними боєприпасами по Київському району міста.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, внаслідок обстрілу пошкоджені житлові будинки. Поранення отримав 77-річний чоловік. Інформація уточнюється.

"Вчора близько 20:00 російські окупанти завдали 2 ракетних ударів по центру Харкова. Частково зруйновано адміністративні будівлі в центрі міста. Ніхто не постраждав", - йдеться у повідомленні.

Синєгубов також інформує, що протягом минулої доби тривали ворожі обстріли населених пунктів Харківського, Чугуївського та Богодухівського районів області. Пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, сталися пожежі. Зруйновані гаражі.

За даними Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями госпіталізовано 2 людей - в Харківському та Богодухівському районах.

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"На лінії зіткнення ворог продовжує масовано застосовувати реактивну та ствольну артилерію, танки та бойові машини проти позицій наших захисників. Росіяни ведуть повітряну розвідку за допомогою БпЛА, та точково використовують бойову авіацію. Наші захисники надійно тримають оборону, відкриваючи вогонь у відповідь. Вчора вдень окупанти спробували наступати в районі Світличного, але відступили з втратами", - резюмує Синєгубов.