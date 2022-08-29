Доба на Миколаївщині: рашисти вдарили по Миколаєву з РСЗВ "Смерч" та "Ураган", у області від обстрілів росіян загинула людина, - ОВА

Російські окупаційні війська продовжили завдавати ударів по Миколаєву та області. Є загиблий та поранені.

Про це повідомляють у Миколаївській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Удень, 28 серпня, орієнтовно о 13:30 ворог завдав удару по Миколаєву з РСЗВ "Смерч". Внаслідок чого виникла пожежа на території елеватора. Пошкоджено інші об’єкти інфраструктури, зокрема житлові будинки. Постраждалих немає.

Також ввечері, 28 серпня, після 19:00 по промисловій інфраструктурі міста ворог ударив з РСЗВ "Ураган". Постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у Миколаївському районі вчора, 28 серпня, внаслідок ворожого обстрілу смт Первомайське Первомайської громади частково зруйновано житлові будинки. Постраждалих немає.

"Також, 28 серпня, об 11:00, 13:00 та 13:25 ворог здійснював обстріли Шевченківської громади. Внаслідок обстрілів у селищі Любомирівка одна людина загинула. У с. Котляреве одна людина зазнала важких поранень. Зруйновано та пошкоджено житлові будинки. У с. Шевченкове через обстріли зазнало руйнувань приватне домоволодіння та загорівся житловий будинок. Постраждалих немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни вранці двічі обстріляли околиці села Широке на Миколаївщині, - Кім

Крім того, вночі, 29 серпня були артилерійські обстріли с. Котляреве. Влучання у два житлових будинки й господарські споруди. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Ввечері, 28 серпня, о 17:20 ворог завдавав удари по м. Очаків Очаківської громади. Влучання переважно по території аквазони. Постраждалих немає", - додали у ОВА.

За інформацією ОВА у Баштанському районі під постійним вогнем залишається Березнегуватська громада.

"Так, 28 серпня, близько 17:10 було обстріляне смт Березнегувате. Вранці, 29 серпня, близько 06:30 обстрілювали село Висунськ. Внаслідок обстрілів є пошкоджені житлові будинки. Інформація щодо постраждалих відсутня.

Протягом минулої доби були обстріли Широківської громади. Вночі, 29 серпня, близько 02:00 обстрілів зазнало с. Червона Долина. Пошкоджені житлові будинки та сільгоспбудівлі в домогосподарствах. Також були обстріли за межами с. Поляна. Постраждалих немає. Вранці, 29 серпня, тривають обстріли Широківської громади. Інформація щодо пошкоджень і постраждалих уточнюється", - йдеться у звіті.