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Новини Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 47,1 тис. осіб, 234 літаки, 203 гелікоптери, 1 947 танків та 4 269 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 29 серпня втрати особового складу противника становлять приблизно 47 100 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 29.08 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 47100 (+350) осіб ліквідовано,
танків - 1947 (+5) од,
бойових броньованих машин - 4269 (+12) од,
артилерійських систем - 1060 (+10) од,
РСЗВ - 279 (+5) од,
засоби ППО  - 149 (+1) од,
літаків - 234 (+0) од,
гелікоптерів - 203 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 844 (+6),
крилаті ракети - 196 (+0),
кораблі /катери - 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 3188 (+17) од,
спеціальна техніка  - 101 (+2).

Також читайте: В Україні ліквідовано кілька офіцерів та командирів російської армії. ФОТОрепортаж

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 47,1 тис. осіб, 234 літаки, 203 гелікоптери, 1 947 танків та 4 269 броньованих машин 01

"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку", - зазначають у Генштабі.

Автор: 

армія рф (17264) Генштаб ЗС (6524) ліквідація (3885) знищення (7172) техніка (1824) втрати (4388)


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Топ коментарі
+9
Думаю, що живе на Росії. Аргументи?
1. Пише на російській мові;
2. Використовує VPN,так як цензор заборонений на Росії;
3. Спеціально зареєструвався декілька днів тому;
4. Використовує типові тільки на Росії, слова та словосполучення "безвозвратные потери", "естественный процесс"
Як кажуть у Великобританії " If it looks like a duck, swims like a duck and quacks like a duck, then it probably is a duck"
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29.08.2022 10:15
+8
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29.08.2022 10:15
+7
Красені Кошевой, Пікалов та Сердючка, гарно на перодовий
молотять москалів
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29.08.2022 09:35
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арта добре вродила.
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29.08.2022 09:27 Відповісти
Красені Кошевой, Пікалов та Сердючка, гарно на перодовий
молотять москалів
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29.08.2022 09:35 Відповісти
Клоуни переможуть чорноротого сатаніста путлера - це найбільшз можливих - тисячолітня ганьба всіх рашистів.
Це спеціальний задум Господа.
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29.08.2022 11:08 Відповісти
Там йде постiйн поповнення
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29.08.2022 09:46 Відповісти
Ротація? Нє, не чули
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29.08.2022 09:48 Відповісти
А с чего вы взяли, что такие потери не известны "внутри страны"? Вы же не живете в раисе, ведь так?
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29.08.2022 10:07 Відповісти
Думаю, що живе на Росії. Аргументи?
1. Пише на російській мові;
2. Використовує VPN,так як цензор заборонений на Росії;
3. Спеціально зареєструвався декілька днів тому;
4. Використовує типові тільки на Росії, слова та словосполучення "безвозвратные потери", "естественный процесс"
Як кажуть у Великобританії " If it looks like a duck, swims like a duck and quacks like a duck, then it probably is a duck"
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29.08.2022 10:15 Відповісти
То есть на основании видео, в котором показали, как опросили 10 чуваков на улице в мордоре вы сделали точный количественный вывод (" безвозвратные потери не могут превысить 5т.")?

И вот эти все дармоеды в разведках разных стран - просто просиживают свои штаны.
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29.08.2022 10:44 Відповісти
Вот именно, вы (заметьте не я) сейчас сами и подтвердили, что это кому-то зачем-то нужно было показать в ролике 10 россиян, для которых вообще ничего не изменилось с начала войны.

И на этом факте - на словах 10 россиян - вы тут же построили свой эксперный вывод (при чем с точной суммой в 5 тысяч - это вы с потолка взяли сумму, или рассчитывали процент от населения?)
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29.08.2022 11:08 Відповісти
Это ты так думаешь. Я думаю по другому. Вася Пупкин, уверен, имеет третье мнение - но у него оно еще более экспертное, чем у тебя или у меня.
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29.08.2022 11:21 Відповісти
Да, да. Именно так, подумай про вашу спецоперацию и ее потери - главное не пытаться себя обманывать
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29.08.2022 11:33 Відповісти
При чем тут пророссийский или нет - это важно? Ты вообще отошел от темы.

1) ты (ну, само собой, как нейтральный здравомыслящий человек) задаешь вопрос

"если они потеряли по данным 1/3-1/2 часть своей группировки, то как они удерживают фронт ? "

2) Тебе какой-то глупый наивный человек отвечает, что мол, это нормально, когда воюющая сторона стараяется восполнять потери (подвозя новую технику и людей взамен уничтоженных)

"Ротація? Нє, не чули "

Реально, какой наивный. Все же знают, что во время войны бросают на врага юниты, и когда враг уничтожил всю пачку отправленных в атаку юнитов, то все, война закончена.

3) На что ты резонно и грамотно аппелируешь

"Ротация естественный процесс, но такие потери были бы известны внутри страны."

И даешь четкую выверенную сумму потерь N, при которой население страны (M миллионов) заметит потери. И начнет волнения, если не бунт и саботаж!

4) Тогда эти украинские УРА-патриоты снова пытаются задеть - мол, откуда ты знаешь все то, что ты знаешь - ты же не живешь в россии.

5) Ты приводишь источник своих знаний - авторитетное исследование общественного мнения в россии. И этим исследованием организации, запрещенной Роскомнадзором, убедительно доказываешь свою правоту!

Ну, и так далее. Слушай, хватит с умным видом гнать свой порожняк.
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29.08.2022 11:32 Відповісти
Для нынешних кацапчиков потери - благо! В СССР белые Лады на сыновей не меняли...
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29.08.2022 10:14 Відповісти
Нічого ніхто не знав про втрати в Афгані. Я ріс у військовому містечку і навіть там про загибель військового в Афгані потайки розповідали.
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29.08.2022 10:17 Відповісти
На *** иди,рашистская мраз.
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29.08.2022 10:31 Відповісти
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29.08.2022 10:15 Відповісти
Сегодня хорошо накосили. Так бы каждый день, а лучше ещё больше
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29.08.2022 10:15 Відповісти
А почему не изменна цифра уничтоженных самолетов рф - 234?
Ведь только на аэродроме в Саках было уничтожено 8 самолетов.
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29.08.2022 12:09 Відповісти
 
 