Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 47,1 тис. осіб, 234 літаки, 203 гелікоптери, 1 947 танків та 4 269 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 29 серпня втрати особового складу противника становлять приблизно 47 100 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 29.08 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 47100 (+350) осіб ліквідовано,
танків - 1947 (+5) од,
бойових броньованих машин - 4269 (+12) од,
артилерійських систем - 1060 (+10) од,
РСЗВ - 279 (+5) од,
засоби ППО - 149 (+1) од,
літаків - 234 (+0) од,
гелікоптерів - 203 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 844 (+6),
крилаті ракети - 196 (+0),
кораблі /катери - 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 3188 (+17) од,
спеціальна техніка - 101 (+2).
"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку", - зазначають у Генштабі.
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молотять москалів
Це спеціальний задум Господа.
1. Пише на російській мові;
2. Використовує VPN,так як цензор заборонений на Росії;
3. Спеціально зареєструвався декілька днів тому;
4. Використовує типові тільки на Росії, слова та словосполучення "безвозвратные потери", "естественный процесс"
Як кажуть у Великобританії " If it looks like a duck, swims like a duck and quacks like a duck, then it probably is a duck"
И вот эти все дармоеды в разведках разных стран - просто просиживают свои штаны.
И на этом факте - на словах 10 россиян - вы тут же построили свой эксперный вывод (при чем с точной суммой в 5 тысяч - это вы с потолка взяли сумму, или рассчитывали процент от населения?)
1) ты (ну, само собой, как нейтральный здравомыслящий человек) задаешь вопрос
"если они потеряли по данным 1/3-1/2 часть своей группировки, то как они удерживают фронт ? "
2) Тебе какой-то глупый наивный человек отвечает, что мол, это нормально, когда воюющая сторона стараяется восполнять потери (подвозя новую технику и людей взамен уничтоженных)
"Ротація? Нє, не чули "
Реально, какой наивный. Все же знают, что во время войны бросают на врага юниты, и когда враг уничтожил всю пачку отправленных в атаку юнитов, то все, война закончена.
3) На что ты резонно и грамотно аппелируешь
"Ротация естественный процесс, но такие потери были бы известны внутри страны."
И даешь четкую выверенную сумму потерь N, при которой население страны (M миллионов) заметит потери. И начнет волнения, если не бунт и саботаж!
4) Тогда эти украинские УРА-патриоты снова пытаются задеть - мол, откуда ты знаешь все то, что ты знаешь - ты же не живешь в россии.
5) Ты приводишь источник своих знаний - авторитетное исследование общественного мнения в россии. И этим исследованием организации, запрещенной Роскомнадзором, убедительно доказываешь свою правоту!
Ну, и так далее. Слушай, хватит с умным видом гнать свой порожняк.
Ведь только на аэродроме в Саках было уничтожено 8 самолетов.