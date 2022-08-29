Росіяни чинять в Україні геноцид. Вони не можуть їздити до ЄС, - глава МЗС Естонії Рейнсалу

Естонський міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу закликав колег по Євросоюзу запровадити заборону на в’їзд росіян до Шенгенської зони, бо "морально неприйнятно", щоб громадяни країни, яка веде тотальну війну на знищення України й українського народу, каталися до Європи.

Про це він заявив німецькому виданню Die Welt, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Глава МЗС Естонії заявив, що "ми проти геноциду, але саме це росіяни зараз творять в Україні".

"Той факт, що для громадян держави-агресора немає обмежень на в'їзд, що вони можуть продовжувати їздити до нас у відпустку, займатися шопінгом або оминати санкції, - морально неприйнятний. Йдеться не про кілька тисяч людей. Громадянам РФ видається близько 10 млн віз. Ми повинні надіслати сигнал, що не лише російські солдати, а й російське суспільство несе відповідальність. Його [суспільства] мовчання дозволяє вчиняти злочини на українській землі", - сказав Рейнсалу.

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За його словами, обмеження на в'їзд росіян позитивно позначиться також і на спільній безпеці ЄС, тому що "у Європі йде війна, і ми часто не знаємо, хто до нас приїжджає".