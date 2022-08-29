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Росіяни чинять в Україні геноцид. Вони не можуть їздити до ЄС, - глава МЗС Естонії Рейнсалу

рейнсалу,урмас

Естонський міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу закликав колег по Євросоюзу запровадити заборону на в’їзд росіян до Шенгенської зони, бо "морально неприйнятно", щоб громадяни країни, яка веде тотальну війну на знищення України й українського народу, каталися до Європи.

Про це він заявив німецькому виданню Die Welt, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Глава МЗС Естонії заявив, що "ми проти геноциду, але саме це росіяни зараз творять в Україні".

"Той факт, що для громадян держави-агресора немає обмежень на в'їзд, що вони можуть продовжувати їздити до нас у відпустку, займатися шопінгом або оминати санкції, - морально неприйнятний. Йдеться не про кілька тисяч людей. Громадянам РФ видається близько 10 млн віз. Ми повинні надіслати сигнал, що не лише російські солдати, а й російське суспільство несе відповідальність. Його [суспільства] мовчання дозволяє вчиняти злочини на українській землі", - сказав Рейнсалу.

Також читайте: Ідея заборони в’їзду росіян не матиме необхідної підтримки в ЄС, - Боррель

За його словами, обмеження на в'їзд росіян позитивно позначиться також і на спільній безпеці ЄС, тому що "у Європі йде війна, і ми часто не знаємо, хто до нас приїжджає".

Автор: 

віза (732) геноцид (307) росія (65002) Естонія (1606) візовий режим (361) Євросоюз (13358) Рейнсалу Урмас (68)


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Топ коментарі
+28
Прибалтийские страны по настоящему понимают, кто такие лапотные дикие кацапы. Репоеды живут по шею в дерьме, жрут дерьмо, пьят дерьмо, в дерьме и подохнут. А в Европе этому быдлу нечего делать
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29.08.2022 09:13
+18
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29.08.2022 09:23
+15
не лише мовчазна згода.вони відкрито підтримужть свій уряд і навіть радіють цьому що відбувається, подивіться чат рулетки.і за кордоном як вони кидаються на все українське. Там все єдине і уряд і армія і народ.отже відповідальність спільна.
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29.08.2022 09:19
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Прибалтийские страны по настоящему понимают, кто такие лапотные дикие кацапы. Репоеды живут по шею в дерьме, жрут дерьмо, пьят дерьмо, в дерьме и подохнут. А в Европе этому быдлу нечего делать
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29.08.2022 09:13 Відповісти
не лише мовчазна згода.вони відкрито підтримужть свій уряд і навіть радіють цьому що відбувається, подивіться чат рулетки.і за кордоном як вони кидаються на все українське. Там все єдине і уряд і армія і народ.отже відповідальність спільна.
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29.08.2022 09:19 Відповісти
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29.08.2022 09:37 Відповісти
Світові по великому рахункові похрін, що русня творить в Україні геноцид української нації - особливо всякій німчурі, французам, мадярам та іншій наволочі
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29.08.2022 09:21 Відповісти
А в НАТО вступати треба?
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29.08.2022 09:30 Відповісти
Нафіга ти мені задаєш це тупе питання?! Собі задай це питання краще! Треба, звісно треба, але це ніяк не змінює у цілому відношення багатьох країн до геноциду кацапами українців.. їм просто похрін, не їх же ріжуть..
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29.08.2022 09:38 Відповісти
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29.08.2022 09:23 Відповісти
Хайль путлер,фашистская свинота.
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29.08.2022 09:48 Відповісти
Полно ,, ага , скатай губу .. . В сусідніх країнах , кацапні скоро вже будуть плювати , прямо в харю . Повсюди .!! Діло до цього йде .
Ось відосік з Молдови , де охорона не пустила кацапку в нічний клуб , просто за те що вона кацапка , хоча й заміжня за молдованом . Подібне вже раніше траплялось і в Казахстані , і навіть в Узбекистані . https://t.me/Tsaplienko/14265
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29.08.2022 10:12 Відповісти
Ти відео дивився ? Кацапка говорить - мєня не пустілі в клуб , после того как я сказала что я - русская . . До чого тут - воєнниє . ?
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29.08.2022 10:32 Відповісти
Путинисты удивляются, что братушки из Казахстана из-за наклеек на машинах Z и V не радуются их приезду и обзывают фашистами. https://t.me/slvn_pomet/2780 https://t.me/slvn_pomet/2780.
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29.08.2022 11:55 Відповісти
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29.08.2022 10:10 Відповісти
ЄС треба нарешті зрозуміти, що :"Це війна на ЗНИЩЕННЯ народу, якому верхівка Кремля і значна частина російського населення, відмовляють в існуванні...Російська «спецоперація» ставить за мету знищення в Україні «нацистів». Але в російському офіційному дискурсі слова «нацист» і «українець» - це просто синоніми. Ми маємо справу зі спробою геноциду."("Український тиждень" А.Голуб)
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29.08.2022 10:11 Відповісти
То дотискайте дєдушку Борєля, який ходить по австрійських каналах і несе маячню за "розрив відносин із населенням Росії".
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29.08.2022 10:22 Відповісти
Пане, Урмас, Жозеп Бордель краще знає.
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29.08.2022 13:15 Відповісти
 
 