Внаслідок ворожого обстрілу Енергодару 10 людей поранено, 2 з них - у важкому стані, - мер Орлов

Унаслідок нічного обстрілу по житлових кварталах Енергодара постраждали щонайменше 10 людей.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив Енергодарський міський голова Дмитро Орлов.

Станом на ранок точно відомо про 10 енергодарців, які отримали чисельні осколкові поранення різної ступені важкості внаслідок нічного обстрілу житлових кварталів Енергодара.

Двох з них госпіталізовано до відділення інтенсивної терапії у важкому стані", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється про знищення та пошкодження щонайменше 20 автівок, припаркованих біля будинків 4, 8 та 18 на Воїнів-Інтернаціоналістів.

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"Очевидно, так рашисти "відпрацювали" свій сценарій напередодні приїзду місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС. Пряма загроза

життю цивільного населення терористів не зупиняє", - наголосив Орлов.