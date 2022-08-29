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Новини Війна
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Україна має близько 40 заявок на перевезення "зерновим коридором", - Кубраков

зерно,корабель

Україна має близько 40 заявок на перевезення продовольства зерновим коридором, відкритим у заблокованому Росією Чорному морі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав міністр інфраструктури Олександр Кубраков в інтервʼю Економічній правді.

"Уже маємо близько 40 заявок, близько 700 тисяч тонн агропродукції вже вийшло з початку дії зернової ініціативи з портів Великої Одеси. Звичайно, ми хочемо її розширювати і додавати інші порти", - повідомив Кубраков.

За його словами, нині повноцінно працюють три основні українські порти на Чорному морі: Чорноморськ, Одеса та Південний. На сьогодні з них вийшло вже 27 суден, десять стояли на завантаження.

"Це ті судна, які вийшли і зайшли, тобто їх там не було до початку повномасштабної війни", - уточнив міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ще шість суден з українською агропродукцією вийшли з портів Одещини

Він також повідомив, що перевізники, переконуючись у дієвості домовленостей, збільшують кількість заявок на перевезення.

"Динаміка, яку ми бачимо - це 10-15 суден на добу. Наприклад, учора в наші порти зайшли сім суден. Сім - це вже цифра, за один день це непогано", - підкреслив Кубраков.

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"Туреччина збільшить у п'ять разів збори за прохід через протоки з жовтня, повідомляє газета Sabah із посиланням на співробітника турецького міністерства транспорту.
Підвищення зборів торкнеться і український зерновий експорт, маршрут якого проходить через протоки."
Сподіваюсь, міністр все прорахував заздалегідь.
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29.08.2022 10:16 Відповісти
а шо з нашими запасами? звичайними та стратегічними?

бо чутно тільки про вивіз
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29.08.2022 10:22 Відповісти
 
 