Україна має близько 40 заявок на перевезення "зерновим коридором", - Кубраков

Україна має близько 40 заявок на перевезення продовольства зерновим коридором, відкритим у заблокованому Росією Чорному морі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав міністр інфраструктури Олександр Кубраков в інтервʼю Економічній правді.

"Уже маємо близько 40 заявок, близько 700 тисяч тонн агропродукції вже вийшло з початку дії зернової ініціативи з портів Великої Одеси. Звичайно, ми хочемо її розширювати і додавати інші порти", - повідомив Кубраков.

За його словами, нині повноцінно працюють три основні українські порти на Чорному морі: Чорноморськ, Одеса та Південний. На сьогодні з них вийшло вже 27 суден, десять стояли на завантаження.

"Це ті судна, які вийшли і зайшли, тобто їх там не було до початку повномасштабної війни", - уточнив міністр.

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Він також повідомив, що перевізники, переконуючись у дієвості домовленостей, збільшують кількість заявок на перевезення.

"Динаміка, яку ми бачимо - це 10-15 суден на добу. Наприклад, учора в наші порти зайшли сім суден. Сім - це вже цифра, за один день це непогано", - підкреслив Кубраков.