Винищувачі ВПС Британії через російську загрозу вперше за 80 років перекидають у цивільні аеропорти, - Daily Express.
Винищувачі Королівських ВПС Великобританії перебазується в цивільні аеропорти вперше з часів Другої світової війни у зв’язку з посиленням напруженості у відносинах з Росією.
Про це пише Daily Express, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
Концепція, названа Agile Combat Employment (ACE), розроблялася більше року і в першу чергу призначалася для використання в потенційних гарячих точках по всьому світу, таких як Індо-Тихоокеанський регіон, Близький Схід або навіть східні фланги НАТО в Європі.
За даними високопоставлених джерел видання, повномасштабне вторгнення Росії в Україну і побоювання подальшої війни за участю НАТО призвели до того, що тепер програма Ace прискорена і поширена на територію Великобританії.
Вперше з моменту оголошення Британією війни Німеччини в 1939 році Королівські ВПС розробляють плани з розосередження винищувачів в різних частинах країни.
Мета полягає в тому, щоб гарантувати, що елементи сил швидкого реагування витримають прямі атаки на їх бази. Винищувачі Eurofighter Typhoon, що базуються в Мораї, захищають північний сектор Великобританії, а винищувачі Coningsby в Лінкольнширі - південний сектор. Однак інші бойові винищувачі і більші літаки також будуть перебазуватися під час "неминучої кризи".
Королівські ВПС також забезпечуватимуть регіональні аеропорти достатньою кількістю палива і матеріалів, щоб винищувачі могли приземлятися там і проводити швидкі "оперативні розвороти", перш ніж знову злітати.
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принаймі буйло вже перестав розмахувати тактичним ЯО, від якого всіх паралізувало від страху
армія Її Величності прикривається мирними пасажирами..... 😕
Зараз багато чого почнуть робити з розряду - "вперше після Другої Світової"... "вперше за 70 років"... "вперше у мирний час"... тощо. 77 років без війни. Три повні покоління. Занадто довго тягнувся мирний період у Європі, і всі вирішили, що це вже назавжди. Тим страшнішим потрясінням стало 24.02.2022. Але все, початковий шок пройшов і прийшло розуміння реальності - в Європі з'явився новий "гітлер" і з ним доведеться воювати. Тут уже не до півтонів - чи ти його, чи він тебе.
Совпадение? Не думаю...🤣😛
Война рабZeи с НАТО продлится несколько суток...
Военные технологии стран Альянса давно впереди планеты всей...ежегодный бюджет почти триллион долларов не сравним с бюджетом рабZeи в 50 ярдов...
От себя добавлю...крысы путлера 8 лет штурмуют Авдеевку и Пески...,типа вторая армия мира... вояки сраные...🦍Шариковы...профессора Преображенского из моцкальско-питеской подворотни...😛🤣
Цель в другом. Авиация НАТО изменяет зоны "ответственности", перемещая их на восток - против РФ (это правильно: самолеты РЛО требуют прикрытия, а в НАТО вступили 2 новые страны - требуется переместить "линию дозора" вперед), а посему, на ВВС Великобритании возлагается новая задача: обеспечение ПВО северо-востока (с северо-востока ВВС "потянутся" на восток и юг (те же шведы, например), вот их тыл ВВС Англии и прикроет эшелонированием.