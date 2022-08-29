Винищувачі ВПС Британії через російську загрозу вперше за 80 років перекидають у цивільні аеропорти, - Daily Express.

Винищувачі Королівських ВПС Великобританії перебазується в цивільні аеропорти вперше з часів Другої світової війни у зв’язку з посиленням напруженості у відносинах з Росією.

Про це пише Daily Express, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Концепція, названа Agile Combat Employment (ACE), розроблялася більше року і в першу чергу призначалася для використання в потенційних гарячих точках по всьому світу, таких як Індо-Тихоокеанський регіон, Близький Схід або навіть східні фланги НАТО в Європі.

За даними високопоставлених джерел видання, повномасштабне вторгнення Росії в Україну і побоювання подальшої війни за участю НАТО призвели до того, що тепер програма Ace прискорена і поширена на територію Великобританії.

Вперше з моменту оголошення Британією війни Німеччини в 1939 році Королівські ВПС розробляють плани з розосередження винищувачів в різних частинах країни.

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Мета полягає в тому, щоб гарантувати, що елементи сил швидкого реагування витримають прямі атаки на їх бази. Винищувачі Eurofighter Typhoon, що базуються в Мораї, захищають північний сектор Великобританії, а винищувачі Coningsby в Лінкольнширі - південний сектор. Однак інші бойові винищувачі і більші літаки також будуть перебазуватися під час "неминучої кризи".

Королівські ВПС також забезпечуватимуть регіональні аеропорти достатньою кількістю палива і матеріалів, щоб винищувачі могли приземлятися там і проводити швидкі "оперативні розвороти", перш ніж знову злітати.

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