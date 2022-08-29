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Новини
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Винищувачі ВПС Британії через російську загрозу вперше за 80 років перекидають у цивільні аеропорти, - Daily Express.

винищувач

Винищувачі Королівських ВПС Великобританії перебазується в цивільні аеропорти вперше з часів Другої світової війни у зв’язку з посиленням напруженості у відносинах з Росією.

Про це пише Daily Express, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Концепція, названа Agile Combat Employment (ACE), розроблялася більше року і в першу чергу призначалася для використання в потенційних гарячих точках по всьому світу, таких як Індо-Тихоокеанський регіон, Близький Схід або навіть східні фланги НАТО в Європі.

За даними високопоставлених джерел видання, повномасштабне вторгнення Росії в Україну і побоювання подальшої війни за участю НАТО призвели до того, що тепер програма Ace прискорена і поширена на територію Великобританії.

Вперше з моменту оголошення Британією війни Німеччини в 1939 році Королівські ВПС розробляють плани з розосередження винищувачів в різних частинах країни.

Читайте: Гроші Великої Британії на допомогу Україні можуть закінчитися до кінця року, - The Sunday Times

Мета полягає в тому, щоб гарантувати, що елементи сил швидкого реагування витримають прямі атаки на їх бази. Винищувачі Eurofighter Typhoon, що базуються в Мораї, захищають північний сектор Великобританії, а винищувачі Coningsby в Лінкольнширі - південний сектор. Однак інші бойові винищувачі і більші літаки також будуть перебазуватися під час "неминучої кризи".

Королівські ВПС також забезпечуватимуть регіональні аеропорти достатньою кількістю палива і матеріалів, щоб винищувачі могли приземлятися там і проводити швидкі "оперативні розвороти", перш ніж знову злітати.

Також читайте: У боротьбі з Путіним Україна неминуче переможе, і Британія разом із нею, - Джонсон

Автор: 

авіація (4116) Велика Британія (5563) оборона (4774)


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Топ коментарі
+11
Всі чогось бояться. Чи не пора вже і рашу чимось перелякать.
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29.08.2022 10:11
+11
Покажіть це найвеличнішому боневтіку, д'Єрьмаку, абдристовичам з подляками і Данілову: ОСЬ ЦЕ І Є ПІДГОТОВКА до війни. А те, що робила ця зграя недоумків (і про що зараз з гордістю торочить по "Єдиних аналах") - саботаж, злочинна бездіяльність і, навідь, зрада державних інтересів.
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29.08.2022 10:13
+9
І це Великобританія із своїм ЯО
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29.08.2022 10:16
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Всі чогось бояться. Чи не пора вже і рашу чимось перелякать.
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29.08.2022 10:11 Відповісти
Вся зовнішня політика Заходу після агресії рашки в Україну складається із дій та планів вгамуванню рашки

принаймі буйло вже перестав розмахувати тактичним ЯО, від якого всіх паралізувало від страху
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29.08.2022 10:15 Відповісти
Так Джонсон і Трасс сказали, що застосують ядерну зброю проти рашки без роздумів...
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29.08.2022 10:27 Відповісти
Куда дивиться Путінесті проститушинал?

армія Її Величності прикривається мирними пасажирами..... 😕
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29.08.2022 11:26 Відповісти
Покажіть це найвеличнішому боневтіку, д'Єрьмаку, абдристовичам з подляками і Данілову: ОСЬ ЦЕ І Є ПІДГОТОВКА до війни. А те, що робила ця зграя недоумків (і про що зараз з гордістю торочить по "Єдиних аналах") - саботаж, злочинна бездіяльність і, навідь, зрада державних інтересів.
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29.08.2022 10:13 Відповісти
І це Великобританія із своїм ЯО
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29.08.2022 10:16 Відповісти
Чим би це допомогло? Рашка бомбардувала нас ракетами і по цивільній інфраструктурі, тому якщо б ми задалегіть перевели літаки в звичайний аеропорт - то накрили б вони й його...
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29.08.2022 18:08 Відповісти
хлопці та дівчатка! винищувачи "перекідаються", махаючи власними крилами... а с-17 на малюнку - не винищувач та їх не перекидає... хіба що запчастини та боєкомплект...
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29.08.2022 10:16 Відповісти
Еврофайтер Тайфун.

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29.08.2022 10:25 Відповісти
Многоцелевой Истребитель Еврофайтер Тайфун - истребитель четвертого поколения. «Тайфун» разрабатывался и производится фирмой Eurofighter GmbH, созданной в 1986 году консорциумом Alenia Aeronautica, BAE Systems и EADS. Исследования перспективного самолета начались еще в 1979 году. Самолет поставлен на вооружение ВВС: Германии, Италии, Испании, Великобритании, Австрии и Саудовской Аравии. Подписаны контракты на поставку в Оман, Кувейт и Катар.

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29.08.2022 10:38 Відповісти
У него классная внутренняя начинка, не хуже, чем у F-16.
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29.08.2022 12:28 Відповісти
Очень красивый самолет, но старый (ответ на Су-27, чего бы не писали в википедиях). Главный минус: отсутствие внутренних узлов подвески (что исключает использование его, как многоцелевой боевой платформы).
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29.08.2022 13:15 Відповісти
Не лише винищувачі.
Зараз багато чого почнуть робити з розряду - "вперше після Другої Світової"... "вперше за 70 років"... "вперше у мирний час"... тощо. 77 років без війни. Три повні покоління. Занадто довго тягнувся мирний період у Європі, і всі вирішили, що це вже назавжди. Тим страшнішим потрясінням стало 24.02.2022. Але все, початковий шок пройшов і прийшло розуміння реальності - в Європі з'явився новий "гітлер" і з ним доведеться воювати. Тут уже не до півтонів - чи ти його, чи він тебе.
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29.08.2022 10:18 Відповісти
тю, їм то чого боятися? Своя ******* армія, величезний флот, ядерна зброя, розташовані на островах, далеко до кордонів рашки.
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29.08.2022 10:46 Відповісти
Армия Израиля якобы случайно уничтожила ракетами в Иране завод по производству Дронов...
Совпадение? Не думаю...🤣😛
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29.08.2022 11:59 Відповісти
Борис Немцов когда был жив, говорил такую вещь...
Война рабZeи с НАТО продлится несколько суток...
Военные технологии стран Альянса давно впереди планеты всей...ежегодный бюджет почти триллион долларов не сравним с бюджетом рабZeи в 50 ярдов...
От себя добавлю...крысы путлера 8 лет штурмуют Авдеевку и Пески...,типа вторая армия мира... вояки сраные...🦍Шариковы...профессора Преображенского из моцкальско-питеской подворотни...😛🤣
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29.08.2022 12:07 Відповісти
Цель вовсе не в том, чтобы "гарантировать, что элементы сил быстрого реагирования выдержат прямые атаки на их базы": базы ВВС оборудованы бетонированными укрытиями-капонирами, при этом, укрытий больше, чем самолетов (пойди разбери, где пустое, а где с самолетом). Для поражения 2 таких укрытий требуется 3 ракеты (КР), либо 3 ракеты ОТР. Это при условии отсутствия противодействия авиации и сил ПВО (а как по Англии стрелять не входя в зону действия авиации НАТО я не совсем себе представляю). А на "гражданских" аэродромах самолеты ВВС стоят на открытых стоянках (их со спутника, как на картинке видно: последствия такого расположения понятны по результатам удара по аэродрому Саки).
Цель в другом. Авиация НАТО изменяет зоны "ответственности", перемещая их на восток - против РФ (это правильно: самолеты РЛО требуют прикрытия, а в НАТО вступили 2 новые страны - требуется переместить "линию дозора" вперед), а посему, на ВВС Великобритании возлагается новая задача: обеспечение ПВО северо-востока (с северо-востока ВВС "потянутся" на восток и юг (те же шведы, например), вот их тыл ВВС Англии и прикроет эшелонированием.
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29.08.2022 13:04 Відповісти
 
 