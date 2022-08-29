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1xBet, що працює в Україні, відкрито підтримує армію Росії: 1% пораненим у "спецоперації героям"

В оголошеннях на російських сайтах riasamara.ru news.rin.ru sibfo.ru та irktorgne ws.ru про матч "Лех-Карабах" було зазначено, що "1% від усіх ставок 1xСтавка, зроблених з росії, піде на допомогу російським героям, які отримали поранення під час участі у спеціальній військовій операції в Україні".

Згідно з інформацією міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm, оператор азартних ігор 1xBet, який працює на росії під брендом 1хСтавка, відкрито підтримує армію російської федерації та допомагає їй фінансово.

Про це стало відомо з рекламних оголошень букмекера щодо футбольного матчу на російських сайтах.

1xBet, що працює в Україні, відкрито підтримує армію Росії: 1% пораненим у спецоперації героям 01

Нагадаємо, 30 березня 2022 року КРАІЛ у розпал повномасштабної війни росії проти України видала ТОВ "Твоя беттингова компанія" дві ліцензії на роботу в Україні російської букмекерської контори 1xBet.

Після того, як за один тиждень понад 26 тисяч українців підписали петицію з вимогою анулювати ці ліцензії та заборонити діяльність 1xBet в Україні, президент Володимир Зеленський заявив, що не можна видавати ліцензії компаніям, які контролюються резидентами країни-агресора або пов'язані з ними. Після цього прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив Міністерству юстиції та Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей вирішити питання заборони роботи 1xBet в Україні.

Як повідомила 27 серпня прес-служба КРАІЛ на своїй сторінці у Facebook, Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) не виявила підстав для анулювання ліцензії ТОВ "Твоя беттингова компанія" (ТБК) на роботу букмекера 1xBet, якому приписують російських власників.

"Станом на сьогодні КРАІЛ не отримала жодного підтверджуючого документа від компетентних органів державної влади щодо наявності зв'язків ТОВ "ТБК" та власників бренду "1XBET" з державою-агресором", — зазначають у Комісії.

Раніше Бюро економічної безпеки повідомило, що до КРАІЛу було направлено запит щодо отримання копії ліцензійних справ кількох компаній. На що посадові особи КРАІЛу повідомили про неможливість надання копій документів, що запитуються, посилаючись на заборони, встановлені відповідною Постановою КМУ.

А речник Міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm Михайло Макарук закликав РНБО накласти санкції на російського букмекера 1xBet, який "прорвався" в Україну, отримавши ліцензії за допомогою пов'язаного з росіянами куратора грального бізнесу.

Автор: 

букмекери (93)


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Топ коментарі
+32
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29.08.2022 10:41
+31
Это мелочи,а вот Кривонос мешает больше
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29.08.2022 10:20
+28
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29.08.2022 10:43
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Ну игровая мафия порешала вопрос, как обычно впрочем. Что тут непонятного? Где там Данилов со своими смешными санкциями или он планы бункерного обсуждает?
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29.08.2022 10:15 Відповісти
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29.08.2022 10:34 Відповісти
Так виглядає нульова толерантність до корупції.
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29.08.2022 10:38 Відповісти
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29.08.2022 10:41 Відповісти
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29.08.2022 10:43 Відповісти
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29.08.2022 10:44 Відповісти
Ну що дебільна дура, що пурхала під парасолькою в жовтому плащі над Києвом, щоб її вибрали мером (смердюча зелена креативність) може зрозуміти?
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29.08.2022 10:59 Відповісти
у цієї контори є велика, впливова та надійна "криша"..., тому так..., війна війною, а гроші треба якось заробляти..., в нас повно "патріотів", які чхати хотіли на умови, при яких вони заробляють гроші, вони ж не пахнуть...
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29.08.2022 10:18 Відповісти
А 99% должны пойти на ЗСУ.
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29.08.2022 10:19 Відповісти
Тоді вони самі підуть з України.
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29.08.2022 10:39 Відповісти
ппц нема слів
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29.08.2022 10:20 Відповісти
Петицію треба писати на ім'я Єрмака. Йому це сподобається.
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29.08.2022 10:40 Відповісти
Это мелочи,а вот Кривонос мешает больше
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29.08.2022 10:20 Відповісти
Так точно.
Наумов і рашистський бізнес в Україні не на часі!

Переслідування Д.Марченка, Кривоноса та інших героїв-патріотів, які своєю активною роботою врятували країну -- виходить на часі.

В мене таке враження, що агент кремля єрмак, він же "козирь" отримав від кураторів завдання всіляко мочити рейтинг президента оцими злочинними недолугими кейсами, що множаться, як гриби після дощу, щоб довести країну до Майдану і тим послабити її обороноздатність.

Не вірю, що це від безпросвітної безмежної тупості!
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29.08.2022 10:34 Відповісти
вместо статьи за финансирование терроризма зеля им орден за заслуги даст
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29.08.2022 10:20 Відповісти
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29.08.2022 10:22 Відповісти
"Гетьманцеву, вдягни курточку і біжи в Дарницю..."
Шпіон дядя Сівкович 😕
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29.08.2022 10:24 Відповісти
Хтось робить "вкиди" і хоче завадити Дбр "розкриттю зради Генерала Кривоноса" ....

а біше - ніяк 👿
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29.08.2022 10:22 Відповісти
А чого можна чекати від зрадника-гівнокомандувача? Для нього найважливіша боротьба с Порошенком, Кривоносом, Залужним та іншими патріотами, котрі заважають заглядати в різні очі пуйла.
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29.08.2022 10:24 Відповісти
Після того, як за один тиждень понад 26 тисяч українців підписали петицію з вимогою анулювати ці ліцензії та заборонити діяльність 1xBet в Україні, президент Володимир Зеленський заявив, що не можна видавати ліцензії компаніям, які контролюються резидентами країни-агресора або пов'язані з ними. Джерело:

Зеля гарний видав жарт. враховуючи, що сам Бауму подарував громадянство України і зробив голова консультативної ради в КРАІЛ, а тільки за місяць після втечі в Латвію (26 липня) позбавили посади

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) не знайшла формальних підстав для анулювання ліцензії ТОВ "Твоя беттінгова компанія" (ТБК) на роботу букмекера 1xBet, який, ймовірно, має російських власників. Про це https://www.facebook.com/gc.gov.ua/posts/439994381505362 повідомляє пресслужба КРАЇЛ.
КРАІЛ стверджує, що ініціювала проведення перевірки достовірності відомостей у документах, поданих ТБК для отримання ліцензій та направила відповідні запити до СБУ, БЕБ, Державної служби фінансового моніторингу та Подільської окружної прокуратури Києва, яка здійснює процесуальне керівництво у відповідному кримінальному провадженні за участю ТБК.
У комісії нагадують, що законодавство про азартні ігри містить винятковий перелік підстав для анулювання ліцензії, серед яких є документальне підтвердження встановлення факту контролю за діяльністю ліцензіата з боку держави-агресора.
"На сьогоднішній день КРАІЛ не отримала жодного підтверджувального документа від компетентних органів державної влади щодо наявності зв'язків ТБК та власників бренду 1xBet з державою-агресором. З огляду на це анулювання ліцензій за відсутності належного підтвердження буде порушенням законодавства з боку КРАІЛ", - йдеться у повідомленні.\
Документальне підтвердження наявності контролю з боку Росії за діяльністю ТБК стане підставою для невідкладного прийняття комісією рішення про анулювання ліцензій, додають у КРАІЛ.
30 березня 2022 року Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей видала дві ліцензії ТОВ "Твоя беттингова компанія" на роботу в Україні російського букмекера 1xBet на веб-сайті 1xbet.ua. Про передбачувані російські власники оператора азартних ігор 1xBet журналісти https://informnapalm.org/ua/1xbet-rosiiskyi-bukmeker/ писали ще в червні.16 серпня президент https://file.liga.net/persons/vladimir-zelenskii Володимир Зеленський відповів на https://biz.liga.net/ua/all/all/novosti/zapret-v-ukraine-rossiyskogo-bukmekera-1xbet-zelenskiy-otvetil-na-petitsiyu петицію про заборону роботи російської компанії, оператора азартних ігор 1xBet в Україні.

https://finance.liga.net/ua/ekonomika/novosti/krail-ne-nashla-osnovaniy-dlya-annulirovaniya-litsenzii-1xbet
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29.08.2022 10:27 Відповісти
Ну вот. А вы хотите чтобы Европа себе затягивал потуже пояса и вводила еще больше санкций против Рашки. У нас же даже санкций не вводят против игровых компаний. зато против украинцев Украина ввела санкции и блокировку на покупку криптовалют.
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29.08.2022 10:27 Відповісти
А скільки % від прокату "Скотів","Папіка" та іншого лайна від Зелупиного 95-го кагалу іде іде на підтримку війни в Україні?
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29.08.2022 10:28 Відповісти
Шановні! Не накачуйте будь ласка) - то сам ЗЕ візьметься за цю справу (під особистий контроль) - та й НАГОРОДИТЬ ЇХ!!! Нахіба)
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29.08.2022 10:29 Відповісти
А якщо, під час війни, закрити всякі такі контори, то що, в нас хліб не родитиме? Яке є така нагальна потреба в цих конторах під час війни?
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29.08.2022 10:29 Відповісти
Всі ці перипетії навколо 1хбет , це лише - знищення конкурента . В Україні є така сама контора - ПаріМатч , і ніхто її закривати чомусь не збирається . Мабуть власники цієї контори більш грошовиті , і тому мають більший вплив на змі , і можуть дозволити собі оплатити там - мочілово конкурента . .
Якби там не було , але набагато більша загроза для України , на сьогодні , не гральні контори , а зрадники в охвісі президента .
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29.08.2022 10:48 Відповісти
Парі Матч спонсує безліч команд у Росії та Білорусі. Ті ж яйця, тільки у профіль(((
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29.08.2022 11:19 Відповісти
Так я ж про це і говорю . Але вчепилися лише за 1хбет . .
Була інфа що обидві ці контори були близькі , раніше це був спільний бізнес кількох конкретних осіб , але потім між ними стався розкол . Тепер знищують один одного ..
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29.08.2022 11:28 Відповісти
Ця зелена небрита гнида не дала ні копійки для ЗСУ з власних коштів, зате верещить про піар Порошенка. А хто тобі заважає піаритись? Піартесь *** колективно з орденоносцями 95 кварталу, жлоби.
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29.08.2022 10:31 Відповісти
Наша власть только против нас санкции и поборы может вводить под разными предлогами.
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29.08.2022 10:31 Відповісти
Так не треба це терпіти, але народ терпить, 91% зараз підтримує Зеленського, його ще вдячні українці і на другий термін оберуть.
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29.08.2022 11:04 Відповісти
Колаборантів-прорашистських хвойд з КРАІЛ взять за жопу. Але де СБУ? Разом роблять бабло?
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29.08.2022 10:33 Відповісти
Всех членов Комиссии, что не видят основания - уволить к чертовой матери без права занимать госдолжности! Я думаю, что со зрением у них все в порядке.
А ДБР должна серьезно проверить легальность их доходов и семей. В случае чего -возбудиться.
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29.08.2022 10:34 Відповісти
Какое там ДБР? ДБР только уголовное дело против Кривоноса может открыть. Не смешите мои тапочки , ДБР продажное .
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29.08.2022 11:06 Відповісти
Зеля з 2019 року своїм вірним зебілам мочився і так, і сяк, а їм все як "божа роса". Війна почалася, а ********** вже просто сре і сре густим, рідким, поносить, а фанати. активісти і холуї волають, що не так все однозначно, бо у Пороха "ліпецка фабрика", у повстанців пайки з рошенівських шоколадок, про 100500 ботів, які ображають верховну Скумбрію.
З другого боку, якщо нарід обрав сам лайно, погодився його жерти, то отримуйте сповна!

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29.08.2022 10:41 Відповісти
Народ, чего кипешевать зря? Насоздавали кучу структур бесполезных: НАЗК, НАБУ, САП, ДБР...
Много было посажено коррупционеров при Порошенко? Бриллиантовые прокуроры прекрасно себя чувствуют.
Не будут работать при Зеленском эти все антикорупционные конторки - на следующих выборах прокатим и этого клоуна. Тут не много осталось до выборов. Система то не поменялась.
Все эти моменты накапливаются. Сейчас война. Никто Майданы и свержения не будет устраивать. Поэтому предлагаю отложить пустые сотрясения воздуха до выборов и думать кто будет следующим.
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29.08.2022 10:43 Відповісти
снесун, *****
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29.08.2022 11:47 Відповісти
..вже давно, та й не дивно, що з патріотами України свідки святої Зелі ДБР-СБУ-печерний ссут, їх там - море...... працюють значно оперативніше аніж з усілякими засланцями Московії...
спасібА вумному наріду, який наразі вигрібає-виригає свій прикольний вирок разом з усима невинними в Україні
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29.08.2022 10:54 Відповісти
впевненний, що багато хто з 73% - ну тим що було "по приколу" і "хоч паржом" - с початком війни вже в могилах лежать - вже наржались і прикололись... Шкода, що за цих "приколістів" загинуло багато притомних та достойних українців..
А тих виродків не шкода, - нехай ржуть і приколюються на концерті у Кобзона..
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29.08.2022 11:01 Відповісти
Це нацменшинне бидло ладне продати все. Для них Україна, нічого особистого, лише бізнес.
Вони і ***** в дупу поцілують, аби заплатив. Ну що, су.и, наобирали?
«Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян. Я думаю, что они хотели бы дать нам их сейчас. Какой самый быстрый способ решить проблемы и восстановить отношения? Только деньги.
Дайте 5, 10 лет, и кровь будет забыта.
Украина https://hromadske.ua/ru/posts/kolomojskij-predlagaet-otvernutsya-ot-zapada-i-snova-druzhit-s-rossiej должна отвернуться от Запада и снова дружить с Россией.», - сказал Коломойский.
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29.08.2022 10:59 Відповісти
Яка ж ****!
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29.08.2022 11:08 Відповісти
Ця позиція коломийського і це його інтерв'ю є наріжними каменем того, що зараз відбувається в Україні.

Я постійно про це наголошую тут у коментарях.

Дуже сподіваюся, що за деякий час в українців настане прозріння.
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29.08.2022 11:54 Відповісти
1% зеленскому, 1% дерьмаку, они тоже раненные...
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29.08.2022 11:07 Відповісти
Що, у Єрмака там теж доля прибутку є?
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29.08.2022 11:23 Відповісти
Клоунада перед лохами.
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29.08.2022 11:29 Відповісти
Що робить ця російська прокладка на території України під час кривавої загарбницької війни росії проти України ?!! Тут НІЧОГО . навіть не треба розглядати \ ліцензії і т.д. \ . а просто треба ВИШВИРНУТИ її за поребрік. хай заробляє собі на " родінє ". ГАНЬБА !!!
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29.08.2022 11:37 Відповісти
Проценты кому надо выплачивают поэтому и не закрывают.
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29.08.2022 12:57 Відповісти
Нею керує в Україні дружбан й сусід Арахамії ( ку-ку а де він?) , котрий консультував ВР по прийняттю закону для роздолля гральної мафії -сам Арахамія про це розвовідав журналістам ще до війни.

Баум
Борис Петрович

Латвійський бізнесмен, фігурант гучних скандалів, претендент на посаду голови Комісії з нагляду за гральним ринком

Народився 8 грудня 1973 року в Юрмалі, Латвія, отримав громадянство України у 2020 році.
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29.08.2022 13:21 Відповісти
Цікаво, й хто йому надав громадянство УКраїни? ЄРЗЕвлада ж, чи не так?
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29.08.2022 13:23 Відповісти
Нема часу на такі дрібниці. Е час знущатись над Лапіним, Кривоносом, волонтерами.
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29.08.2022 13:31 Відповісти
Коррупция разьедает Украину. XBET это открытый гнойник этой коррупции. В цивилизованных странах за такое совсем недавно вешали а теперь поджаривают на электрическом стуле или дают 100 лет тюрьмы с каторжными работами.
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29.08.2022 13:48 Відповісти
ТОВ "ТБК" не имеет отношения к 1X Bet какие же люди стадные всё таки. Не вникнув бежат за тем кто крикнул. Вы хотя бы погуглите ТОВ "ТБК" увидите что вам выдаст и выпадите в удивление
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31.08.2022 11:09 Відповісти
 
 