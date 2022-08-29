УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8220 відвідувачів онлайн
Новини
28 239 43

Фірма "Локхід-Мартін" просить проголосувати за її вироб - ракетну систему HIMARS, як найкрутіший винахід штату Арканзас

himars

Артилерійська система HIMARS претендує на перемогу в конкурсі "Найкрутіша річ, виготовлена в Арканзасі". Проголосувати можна до 9 вересня.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт конкурсу.

Конкурс організувала компанія, яка постачає мешканцям Арканзасу електрику та газ. Серед претендентів на перемогу, крім HIMARS, столи для заміти локомотивних електродвигунів Drop Tables, екологічно чиста продукція зі сталі фірми Nucor та упаковка для молока й соків Pactiv Evergreen.

Виробник HIMARS, фірма "Локхід-Мартін", просить підтримати її вироб голосами.

"382 / 5,000 Translation results star_border Високомобільна артилерійська ракетна система (HIMARS) перевірена в боях і готова до будь-якої місії в будь-який момент. Ця пускова установка стала можливою завдяки наполегливій роботі нашої команди в Камдені, штат Арканзас, і є важливою можливістю для підтримки армії та морської піхоти США та міжнародних партнерів", - йдеться в її повідомленні.

Дивіться: "Вот все, что осталось": база російських окупантів у Новій Каховці після влучання HIMARS. ВIДЕО

Підтримати HIMARS можна тут. Голосування триватиме до 9 вересня, голоси з українських IP теж зараховуються.

Автор: 

конкурс (1285) зброя (7442) США (22634) HIMARS (307)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+41
Проголосував з задоволенням.
показати весь коментар
29.08.2022 10:48
+24
в мирное время я бы проголосовал за что-то другое, но HIMARS настоящее чудо, спасибо Арканзасу
показати весь коментар
29.08.2022 10:50
+18
Спасибо Арканзасу и конкретно Камдену за такое полезное и актуальное для нас изобретение, проголосовал с 5-ти адресов если шо, но производство надо расширять и увеличивать нам поставочки, заранее дякую
показати весь коментар
29.08.2022 10:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Проголосував з задоволенням.
показати весь коментар
29.08.2022 10:48 Відповісти
https://www.coolestthinginarkansas.com/featured-4/lockheed-martin Вот страница где надо нажать красную кнопку
(с одного IP-адреса - принимают один голос)
показати весь коментар
29.08.2022 11:07 Відповісти
Вірно. Я там і голосував.
показати весь коментар
29.08.2022 11:49 Відповісти
+
показати весь коментар
29.08.2022 12:44 Відповісти
Я вже
показати весь коментар
29.08.2022 10:49 Відповісти
Підтримав!

PS. Там можна IP змінювати та ще голосувати. Хто бажає, будь ласка.
показати весь коментар
29.08.2022 10:49 Відповісти
думай що пишеш. Дискредитуєш голосування!
показати весь коментар
29.08.2022 11:30 Відповісти
в мирное время я бы проголосовал за что-то другое, но HIMARS настоящее чудо, спасибо Арканзасу
показати весь коментар
29.08.2022 10:50 Відповісти
Спасибо Арканзасу и конкретно Камдену за такое полезное и актуальное для нас изобретение, проголосовал с 5-ти адресов если шо, но производство надо расширять и увеличивать нам поставочки, заранее дякую
показати весь коментар
29.08.2022 10:51 Відповісти
Я також проголосувала із задоволенням.
показати весь коментар
29.08.2022 10:52 Відповісти
За
показати весь коментар
29.08.2022 10:52 Відповісти
Ех, а скільки в нас могло б бути своєї техніки такої як вільха, стугна, нептун, яку ми могли б застосовувати куди завгодно без погодження з США, але чомусь в 19 році все виробництво припинилось
показати весь коментар
29.08.2022 10:53 Відповісти
Да, дійсно, чому 🤔 І саме в 19 році, совпадєніє... нє думаю
показати весь коментар
29.08.2022 11:03 Відповісти
+
показати весь коментар
29.08.2022 10:53 Відповісти
Проголосував за Химерку.
показати весь коментар
29.08.2022 10:54 Відповісти
HIMARS++
показати весь коментар
29.08.2022 10:54 Відповісти
Бляха, скільки ж там рашкоботів...
показати весь коментар
29.08.2022 10:54 Відповісти
Це ви як визначили?
показати весь коментар
29.08.2022 12:14 Відповісти
Купа акаунтів з "Іспанії, США, Південної Америки", що юзають гугл транслейт для спілкування "рідною" їм мовою. До того ж є ще багато ознак кацапської ботви, про які їм знати не варто.
показати весь коментар
29.08.2022 12:27 Відповісти
Зроблено! Дайте ще 2 (22)!
показати весь коментар
29.08.2022 10:55 Відповісти
Украинцы, наверное, в большинстве своём проголосуют, у кого будет такая возможность, именно за HIMARS! Спасибо Локхид-Мартин
показати весь коментар
29.08.2022 10:55 Відповісти
Done. Польща замовила 500., а в нас всього ~20. Вiдчуйте рiзницю.
показати весь коментар
29.08.2022 10:58 Відповісти
Згідно з польською оборонною програмою «Homar» передбачалось придбати 160 пускових установок. Але в 2018 році скерували запит на придбання лише 20 пускових з 270 високоточними ракетами GMLRS та 30 балістичними ракетами https://uk.wikipedia.org/wiki/MGM-140_ATACMS ATACMS , а також додатковими командними, ремонтними, транспортними й заряджальними машинами. Загальна сума цієї угоди становила близько 655 млн доларів СШАhttps://uk.wikipedia.org/wiki/M142_HIMARS#cite_note-de.7519-65 [65] .

Наприкінці травня 2022 року міністр оборони Польщі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%83%D1%88_%D0%91%D0%BB%D0%B0%D1%89%D0%B0%D0%BA Маріуш Блащак оголосив про намір розширити замовлення до 500 пускових установок, чого мало б вистачити для формування понад 80 батарейhttps://uk.wikipedia.org/wiki/M142_HIMARS#cite_note-de.7519-65 [65] .

При цьому мала відбутися значна локалізація виробництва пускових установок та ракет до них у Польщіhttps://uk.wikipedia.org/wiki/M142_HIMARS#cite_note-de.7519-65 [65] .

=================================================

Оголосила про намір і замовила, дещо відрізняється чи не так?

А ще є отака приписка, у тому матеріалі, де скоріше за все ви прочитали за 500 установок:

Також маємо зазначити, що Військо Польске, якщо такий план здійсниться, стане одним з основних операторів M142 HIMARS, бо навіть у США їх 375 одиниць станом на 2021 рік.
показати весь коментар
29.08.2022 11:34 Відповісти
Всі винаходи цікаві, але Хаймарс - поза конкуренцією. +1 голос))
показати весь коментар
29.08.2022 11:02 Відповісти
Також +1
показати весь коментар
29.08.2022 11:03 Відповісти
проголосували всі
показати весь коментар
29.08.2022 11:04 Відповісти
+
показати весь коментар
29.08.2022 11:14 Відповісти
Вже.
показати весь коментар
29.08.2022 11:16 Відповісти
Хоч там все і по агліцькому, але тицьнув на кнопку і отримав подяку.
показати весь коментар
29.08.2022 11:17 Відповісти
Таки Україна розрекламує Хаймарс як і Байрактар.
показати весь коментар
29.08.2022 11:18 Відповісти
Done

показати весь коментар
29.08.2022 11:19 Відповісти
+
показати весь коментар
29.08.2022 11:20 Відповісти
HIMARS - High Mobility Anti Russian System
показати весь коментар
29.08.2022 11:33 Відповісти
Печально, что мир такой,что лучшее изобретение это орудие убийств, но слов из песни не выкинешь.
P.S. но очищение планеты от штамма z-чумы дело благое.
показати весь коментар
29.08.2022 11:34 Відповісти
треба нашим на "передок" передати... ой проголосують)))) хто хто а вони зацінили "Химку"
ХИМКА, ВОГНЮ !!!

показати весь коментар
29.08.2022 11:35 Відповісти
дякую тобі, Арканзас, за кожного дохлого кацапа. якого вбили наші воїни за допомогою вашої зброї!
показати весь коментар
29.08.2022 11:36 Відповісти
HIMARS однозначно! Проголосував!
показати весь коментар
29.08.2022 11:43 Відповісти
звісно не відомо як проголосує штат Арканзас але "штат" Волинь - ЗА
показати весь коментар
29.08.2022 12:17 Відповісти
Привет Ташбаеву
показати весь коментар
29.08.2022 12:47 Відповісти
Мій голос там.
показати весь коментар
29.08.2022 12:55 Відповісти
Спасибо Арканзасу за оружие для уничтожения руснявых *********
показати весь коментар
29.08.2022 14:01 Відповісти
 
 