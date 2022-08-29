Фірма "Локхід-Мартін" просить проголосувати за її вироб - ракетну систему HIMARS, як найкрутіший винахід штату Арканзас

Артилерійська система HIMARS претендує на перемогу в конкурсі "Найкрутіша річ, виготовлена в Арканзасі". Проголосувати можна до 9 вересня.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт конкурсу.

Конкурс організувала компанія, яка постачає мешканцям Арканзасу електрику та газ. Серед претендентів на перемогу, крім HIMARS, столи для заміти локомотивних електродвигунів Drop Tables, екологічно чиста продукція зі сталі фірми Nucor та упаковка для молока й соків Pactiv Evergreen.

Виробник HIMARS, фірма "Локхід-Мартін", просить підтримати її вироб голосами.

"382 / 5,000 Translation results star_border Високомобільна артилерійська ракетна система (HIMARS) перевірена в боях і готова до будь-якої місії в будь-який момент. Ця пускова установка стала можливою завдяки наполегливій роботі нашої команди в Камдені, штат Арканзас, і є важливою можливістю для підтримки армії та морської піхоти США та міжнародних партнерів", - йдеться в її повідомленні.

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Підтримати HIMARS можна тут. Голосування триватиме до 9 вересня, голоси з українських IP теж зараховуються.