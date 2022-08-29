Фірма "Локхід-Мартін" просить проголосувати за її вироб - ракетну систему HIMARS, як найкрутіший винахід штату Арканзас
Артилерійська система HIMARS претендує на перемогу в конкурсі "Найкрутіша річ, виготовлена в Арканзасі". Проголосувати можна до 9 вересня.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт конкурсу.
Конкурс організувала компанія, яка постачає мешканцям Арканзасу електрику та газ. Серед претендентів на перемогу, крім HIMARS, столи для заміти локомотивних електродвигунів Drop Tables, екологічно чиста продукція зі сталі фірми Nucor та упаковка для молока й соків Pactiv Evergreen.
Виробник HIMARS, фірма "Локхід-Мартін", просить підтримати її вироб голосами.
"382 / 5,000 Translation results star_border Високомобільна артилерійська ракетна система (HIMARS) перевірена в боях і готова до будь-якої місії в будь-який момент. Ця пускова установка стала можливою завдяки наполегливій роботі нашої команди в Камдені, штат Арканзас, і є важливою можливістю для підтримки армії та морської піхоти США та міжнародних партнерів", - йдеться в її повідомленні.
Підтримати HIMARS можна тут. Голосування триватиме до 9 вересня, голоси з українських IP теж зараховуються.
Будь ласка, зачекайте...
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PS. Там можна IP змінювати та ще голосувати. Хто бажає, будь ласка.
Наприкінці травня 2022 року міністр оборони Польщі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%83%D1%88_%D0%91%D0%BB%D0%B0%D1%89%D0%B0%D0%BA Маріуш Блащак оголосив про намір розширити замовлення до 500 пускових установок, чого мало б вистачити для формування понад 80 батарейhttps://uk.wikipedia.org/wiki/M142_HIMARS#cite_note-de.7519-65 [65] .
При цьому мала відбутися значна локалізація виробництва пускових установок та ракет до них у Польщіhttps://uk.wikipedia.org/wiki/M142_HIMARS#cite_note-de.7519-65 [65] .
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Оголосила про намір і замовила, дещо відрізняється чи не так?
А ще є отака приписка, у тому матеріалі, де скоріше за все ви прочитали за 500 установок:
Також маємо зазначити, що Військо Польске, якщо такий план здійсниться, стане одним з основних операторів M142 HIMARS, бо навіть у США їх 375 одиниць станом на 2021 рік.
P.S. но очищение планеты от штамма z-чумы дело благое.
ХИМКА, ВОГНЮ !!!