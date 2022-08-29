Глава МЗС Естонії Рейнсалу про обмеження для РФ: "Санкції поки працюють, але їх недостатньо"

У МЗС Естонії внесли пропозиції до Європейської комісії щодо восьмого пакета санкцій проти Росії за повномасштабне вторгнення в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу, повідомляє Die Welt.

За його словами, мова йде про енергетику, торгівлю, подальші обмеження на систему Swift і включення ще більшого числа людей і установ до списку санкцій.

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"Санкції поки працюють, але їх недостатньо. Нам потрібно ще більше підняти ціну для Росії до настання зими, щоб ця війна швидше закінчилася. Нам також необхідно поставити більше зброї на Україну. Естонія надає Україні найбільший обсяг допомоги зброєю на душу населення. Звичайно, ми будемо раді, якщо інші країни наслідуватимуть цей приклад", - заявив міністр.