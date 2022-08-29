Попри всі намагання окупантів прорвати захист ЗСУ, лінія фронту на Луганщині тримається, - Гайдай

На окупованих територіях Луганщини місцеві чекають деокупації.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"В нас лінія фронту тримається. Попри всі намагання російської армії прорвати захист ЗСУ, в них нічого не виходить", - сказав він.

Також, за словами Гайдая, багато людей на окупованих територіях Луганщини чекають деокупації.

"Після окупації бачать, як все руйнується вщент. На жаль, багато людей бояться говорити відверто вголос про повернення територій під контроль України, але вони на це чекають", - додав глава ОВА.

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