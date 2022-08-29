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Новини Війна
2 004 22

Попри всі намагання окупантів прорвати захист ЗСУ, лінія фронту на Луганщині тримається, - Гайдай

зсу

На окупованих територіях Луганщини місцеві чекають деокупації.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"В нас лінія фронту тримається. Попри всі намагання російської армії прорвати захист ЗСУ, в них нічого не виходить", - сказав він.

Також, за словами Гайдая, багато людей на окупованих територіях Луганщини чекають деокупації.

"Після окупації бачать, як все руйнується вщент. На жаль, багато людей бояться говорити відверто вголос про повернення територій під контроль України, але вони на це чекають", - додав глава ОВА.

Також читайте: Вночі в окупованому Сватовому на базі рашистів лунали вибухи, - Гайдай

Автор: 

окупація (6680) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4876)


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Топ коментарі
+2
Створені оборонні укріплення в минулі роки помагають ЗСУ обороняти і не дозволяють рашистам до тепер повністю захопити Донецьку і Луганську області Цікаво, як зміцнювали оборону при Зелі північних областей України, звичайно крім доріг великого крадівництва прокладених до кордонів рашки і білорусі, які рашисти на всі 100% використали для наступу. Про захоплення Херсона взагалі мовчу(
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29.08.2022 11:11
+2
Навіть курча до Зелі схоже)
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29.08.2022 11:18
+1
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29.08.2022 11:21
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Навіть курча до Зелі схоже)
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29.08.2022 11:18 Відповісти
і ви це помітили
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29.08.2022 11:24 Відповісти
Ти мабуть дивився не до кінця, бо там автор зазначає "росія ЗАРАЗ використовує ці ж методи".
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29.08.2022 11:35 Відповісти
У нас Беня і Ко разом з Г+Г те саме зробили, спрямувавши в президента нашого кіндер-сюрприза, безумовно підігруючи рашці з її брехнею. Вони "разом це зробили", а нарід підхопив.
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29.08.2022 11:39 Відповісти
Знаєш в чому твоя проблема? Ти думаєш як виграти вибори, а не війну. А без виграної війни виборів не буде
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29.08.2022 11:49 Відповісти
Війна стала результатом виборів 2019 і це є проблема для всієї країни, що зелена влада готується до виборів, бо не вони гинуть і не їх близькі.
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29.08.2022 12:12 Відповісти
Що ти ***** мелеш! А до 19-го війни не було? Чому всі західні ЗМІ пишуть, що ***** напало, бо нарешті второпало, що Україна на його умовах Мінські угоди не буде виконувати? Чи треба було виконувати і не було б війни?
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29.08.2022 12:21 Відповісти
Зеля і слуги Бені казав, що не нападе і взагалі ідучи на вибори обіцяв, що все вирішить мирно на відміну від "партії війни", "мир в очку" Ху*ла розгледів навіть.
Планомірне зниження з 2019 року обороноздатності країни створили для рашки максимально сприятливі умови для нападу, чим вони і скористалися. А Зеля з Завгоспом взагалі то збиралися виконувати мінські угоди, але суспільство це не пропустило (завгосп понапідписував хірні всякої).
Мінські угоди дозволили Україні уникнути великої війни, побудувати армію і зав'язати рашку на виконання безпекових умов, які вона не виконувала з самого початку, але стримували від нападу.. Зеля ігнорував невиконання безпекових умов від рашки, відводив війська, розміновував і руйнував бойові позиції. Звісно рашка розгледіла ці "старання" як капітуляцію і ми всі отримали війну.
Якщо ти цього не розумієш цього, я тобі не винен. Дякуй Зелі і його виборцям.
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29.08.2022 12:46 Відповісти
"ідучи на вибори обіцяв, що все вирішить мирно на відміну від "партії війни"" - мирно, це не значить шляхом здачі територій чи національних інтересів. Я чув від прихильників його опонента, що за два тижні після виборів Україну здадуть кацапам. Не здали. Більше того, зараз боремося.

"Планомірне зниження з 2019 року обороноздатності країни створили для рашки максимально сприятливі умови для нападу" - просто декілька статей:
Зеленський підписав проривний указ про Держоборонзамовлення
Джерело:
Українську армію збільшать ще на 100 тисяч: що сказано в указі, який підписав президент
Джерело: https://www.slovoidilo.ua/2022/02/01/novyna/polityka/**********-armiyu-zbilshat-shhe-100-tysyach-skazano-ukazi-yakyj-********-prezydent
При тому, чисельний та якісний склад ЗСУ з 19-го року не змінено. Фінансування зростало.
Як змінювалися чисельність ЗСУ та витрати на оборону з 2013 року
Джерело: https://www.slovoidilo.ua/2021/06/30/infografika/bezpeka/yak-zminyuvalysya-chyselnist-zsu-ta-vytraty-oboronu-2013-roku
Чи можна було б зробити більше? Звісно, можна. Але не можливо мати потужну армію не маючи потужної економіки. Це аксіома. Не забуваємо про два роки ковіду, який плющив економіку у всьому світі, в тому числі нашу. В нас, нагадую, найбільша по чисельності армія в Європі, і найчахліша серед всіх економіка. Як тоді її утримувати? Для цього і було прийнято саме банальне рішення - розвиток інфраструктурних проектів. Почитай з чого почав Гітлер відновлення економіки Германії після програшу в Першій Світовій (відповідь - будівництво автобанів), чим підняв економіку та рівень життя населення, що в подальшому дало змогу розвинути армію. Рішення банальне та ефективне. Поряд з тим, не варто забувати за асфальтом і про будівництво шкіл та лікарень, яке теж інтенсивно відбувалось, тільки про це згадувати не так популярно.
Та біс з ним. Навіть якби ці всі гроші було кинуто на оборонку, це не дало б суттєвого результату. Просто оціни виробничі потужності того ж Южмашу чи Луча. Максимум +1 місяць ведення війни. Зброю з-за кордону, нагадую, нам не продавали, щоб не злити *****.
Багато в чому не згідний з чинною владою, не є виборцем зе, та мушу визнати, що йому вдалося те, що не вдавалося за 30 років всім попередникам - отримати масштабну підтримку Заходу. Це єдине, що при такій розстановці сил (військових та економічних) може нам допомогти виграти у цій війні.
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29.08.2022 14:01 Відповісти
Ця інформація жодного відношення до мінських угод не має.
Можливо мешканці окупованих в перші ж дні війни північних і південних районів більш позитивно оцінять ці потуги Зелі, бо я в Західній Україні живу, можу і помилятися.
"Сьогодні, після півроку війни, ми бачимо, що обрано правильний сценарій. (Данілов https://www.pravda.com.ua/news/2022/08/24/7364606/ ) і мешканці Бучі, Ірпіня, Бородянки, Маріуполя,... бурхливо аплодують, звісно хто залишився живий, але то таке.

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29.08.2022 15:35 Відповісти
"Ця інформація жодного відношення до мінських угод не має." Що значить не має? Так ти ж сам вище строчив про планомірне знищення армії. В попередньому дописі твої цитати в лапках. Чи це трохи не та інформація, до якої ти звик та на яку очікував?
Тепер щодо окупації та правильного сценарію. Ти справді вірив, що у випадку прямого зіткнення з такою армадою нам не доведеться відступати на певних напрямках? Чи ти віриш у фантазії, що от це все на кордоні могли тримати? Тобі скільки років? 10? А ти не думав, що цілком могло бути значно гірше? Наприклад, у випадку провалу нападу з південного напрямку, кацапи війська перекинули б на Київ? Чи Харків? Чи вони мали б там і далі на перешийку сидіти в такій кількості? Я вже раніше писав, цю війну вивчать вздовж та в поперек, і я не здивуюсь, якщо виявиться, що поточна ситуація була однією із позитивно можливих.
А щодо цих недолугих мемчиків про 7 мільярдів - просто прочитай повний текст оригіналу статті, звідки ця цитата вирвана. Джерело: https://www.washingtonpost.com/national-security/2022/08/16/zelensky-interview-transcript/

I have to pay salaries to people who go there and die...
I must not allow them to occupy our land, and I have to pay people who die...

If we had communicated that - and that is what some people wanted, who I will not name - then I would have been losing $7 billion a month since last October, and at the moment when the Russians did attack, they would have taken us in three days.

Перевіряй те лайно, яке тобі підсовують, намагаючись хайпанути на заголовках - здоровіша голова буде.
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29.08.2022 16:22 Відповісти
Військові генерали Марченко і Кривонос заперечують підготовку до війни, не кажучи про зданий Херсон і все Приазов'я. Це можна почути на радіо свобода і еспресо.

"Я вже раніше писав, цю війну вивчать вздовж та в поперек, і я не здивуюсь, якщо виявиться, що поточна ситуація була однією із позитивно можливих.."
Ну якщо потрібно було заплатити таку ціну, то хай так і буде. Продовжимо насолоджуватися президентством найвеличнішого лідера **********, який не втік.
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29.08.2022 17:20 Відповісти
"Військові генерали Марченко і Кривонос заперечують підготовку до війни" - Так, я читав, але крім Марченка та Кривоноса є інші не менш поважні люди. Пошукай про приховану мету військових навчань "Заметіль" перед вторгненням. Підготовка велась. Приховано. Інша справа з деякими продажними керівниками на місцях, які її саботували і згодом переходили на бік ворога. Кацапські ГРУ та ФСБ теж працюють і цього варто було очікувати, як і попереджувати. Та не варто по одиницям суди про всіх.

"Продовжимо насолоджуватися президентством найвеличнішого лідера **********, який не втік." - насолоди тут мало. Скоріше вимушена необхідність. Доки не переможемо у війні, доведеться "насолоджуватися". Проте, організовані ворогом внутрішні срачі перемогу не наблизять, а навпаки. Повертаємося до теми топікстартеру гілки - дивимось мульт, робимо правильні висновки.
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29.08.2022 17:37 Відповісти
Погоджуюсь на завершення дискусії, але цікаво все таки послухати чи почитати думки цих "інших не менш поважних людей", бо мені важко здогадатися про кого йде мова, чи про Арестовича, чи Резнікова чи Жданова.
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29.08.2022 17:53 Відповісти
Ти мене цими як мінімум двома прізвищами вирішив образити? Чи я тобі перед цим дав посилання хоч на одне сумнівне джерело? Вчись сам шукати інші точки зору, а не виключно ті, які тобі до вподоби.
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29.08.2022 17:59 Відповісти
Якщо не можеш назвати прізвища., то який зміст писати взагалі.
Я все сказав.
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29.08.2022 18:09 Відповісти
Ну раз сказав все, то тепер мовчки подумай, як так сталось, що на момент першого масованого ракетного обстрілу, з якого почалось вторгнення, вся наша авіація була піднята в небо, а переважна більшість військ виведена з місць постійного розташування та розгорнута на позиціях. Про ТРО окрема розмова. Як я тобі дам прізвища, ти надалі залишишся довірливою лінивою сракою і ця довга розмова втратить хоч якийсь сенс. Шукай і знайдеш.
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29.08.2022 18:28 Відповісти
Створені оборонні укріплення в минулі роки помагають ЗСУ обороняти і не дозволяють рашистам до тепер повністю захопити Донецьку і Луганську області Цікаво, як зміцнювали оборону при Зелі північних областей України, звичайно крім доріг великого крадівництва прокладених до кордонів рашки і білорусі, які рашисти на всі 100% використали для наступу. Про захоплення Херсона взагалі мовчу(
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29.08.2022 11:11 Відповісти
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29.08.2022 11:21 Відповісти
Місцевим окупанти дали по автомату -- хто може бігати при ділі.
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29.08.2022 11:31 Відповісти
 
 