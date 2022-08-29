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Новини
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Зеленський нагородив Блінкена, фон дер Ляєн, Байрактара та інших світових діячів

орден,ярослава,мудрого

Президент України Володимир Зеленський нагородив іноземних політиків, бізнесменів, громадських діячів, артистів та музикантів "за значні особисті заслуги у зміцненні міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету і територіальної цілісності України, вагомий внесок у популяризацію українців".

Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі та президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн нагороджені орденом князя Ярослава Мудрого І ступеня.

Орденом князя Ярослава Мудрого ІІ ступеня нагороджені держсекретар США Ентоні Блінкен, голова Об'єднаного комітету начальників штабів Збройних сил Сполучених Штатів Америки Марк Міллі, міністр оборони США Ллойд Остін, помічник президента Сполучених Штатів Америки з національної безпеки Джейкоб Салліван.

Орден князя Ярослава Мудрого V ступеня отримав, серед інших, бізнесмен та філантроп Говард Баффет.

Читайте: Зеленський нагородив друзів з "Кварталу 95" Кошового та Пікалова орденами "За заслуги"

Орденом "За заслуги" І ступеня нагороджені, зокрема, генеральний директор компанії "Байкар" Халуп Байрактар, віцепрезидент Єврокомісії Жозеп Боррель, президент Європейського парламенту Роберта Мецола, президент Євроради Шарль Мішель.

Орденом "За заслуги" ІІІ ступеня нагороджені журналісти Крістіана Амманпур, Вільям Баєр, Вольф Блітцер, Мартарет Бреннан, Фарід Захарія, Саймон Шустер, актори Шон Пенн та Бен Стіллер, музиканти гуртів U2 та Imaged Dragons Поль Гюсон (Боно), Девід та Марк Рейнольдси, Вейн Сермон, а також політик та правозахисник Натан Щаранський.

Також читайте: Зеленський присвоїв почесні найменування п’яти бригадам і ракетному полку ЗСУ

Орденом княгині Ольги І ступеня нагороджені адміністратор Агентства Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку Саманта Пауерта заступник прем'єр-міністра Канади, міністр фінансів Канади Христя Фріланд.

Орденом княгині Ольги II ступеня нагороджено журналіста та письменника Енн Епплбом.

Автор: 

Зеленський Володимир (23727) нагорода (1258) орден (113) Фріланд Христя (130) фон дер Ляєн Урсула (764) Боррель Жозеп (1074) Шарль Мішель (333) Блінкен Ентоні (1157) Остін Ллойд (521)


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Топ коментарі
+11
для пикалова с лысым теперь придется два отдельных телевизора покупать. в один их рожи уже не вмещаются.
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29.08.2022 11:39
+9
Два рила з марафону теж нагородив за визначні заслуги.
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29.08.2022 11:37
+9
Саллівана - нащо? ***** і д'Єрмак лобіювали?
а Вікторії Спартц(Кульгейко) навіть відзнаку княгині Ольги пошкодували...
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29.08.2022 12:04
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Два рила з марафону теж нагородив за визначні заслуги.
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29.08.2022 11:37 Відповісти
Зеля і так 3 роки тримався і не нагороджував їх, а тепер ці 2 свині набили патріотичні тату і за це їх нагородив Зеленський
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29.08.2022 11:39 Відповісти
При чому вони навіть не в Україні, а півроку як звідси втекли жити в ЄС попри заборону виїзду
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29.08.2022 11:58 Відповісти
для пикалова с лысым теперь придется два отдельных телевизора покупать. в один их рожи уже не вмещаются.
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29.08.2022 11:39 Відповісти
А якщо харю розпилять навпіл?
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29.08.2022 11:49 Відповісти
Ну ще триразово в засос поцілуватися тре!

Курва совкова! Брєжнєв і ***** в одному флаконі плюс купа комплексів. Може воно собі так готує захист після арешту: шизофрєнік, який не відповідає за свої дії?
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29.08.2022 11:41 Відповісти
Двох із 95-го кварталу за які такі заслуги нагородив? Хочу послухати 73% тих хто проголосував поприколу.
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29.08.2022 11:42 Відповісти
А шо завхоз с ОП до сих пор без наград?
Или ему их выдают в соседней паРаше ?
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29.08.2022 11:43 Відповісти
Завхозу лучше деньгами.А медалек он себе и сам нарисует
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29.08.2022 12:05 Відповісти
Не буде ж він з ними в фсб ходити? Нафіга воно йому
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29.08.2022 12:35 Відповісти
Прировнял их к Пикалову и Кошевому?
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29.08.2022 11:44 Відповісти
Халуп Халук Байрактар
Imaged Imagine Dragons
Мартарет Маргарет Бреннан
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29.08.2022 11:44 Відповісти
Тут і так піде . Рівень письменників ресурсу відповідний .
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29.08.2022 13:48 Відповісти
с такими темпами преЗЕльц будет награждать по второму кругу мировых лидеров и по третьему - клоунов 95-кв..
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29.08.2022 11:46 Відповісти
Серед нагороджених не бачу Гілмора і "Пінк Флойд". А в березні дуже сильно підняла "Червона калина" в їх виконанні з Хливнюком. Під час окупації, пам'ятаю, врубили з машини на всю вулицю... Було діло.
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29.08.2022 11:58 Відповісти
Може навпаки треба вже покінчити з цією генсєковською хуітою з видачею орденів?

Тільки у відсталих диктаторських країнах існує така хєрь. Я то розумію, що наш генсєк фанатіє від Лукашенка і сам хоче бути таким пожиттєвим диктатором - але вам воно нащо?
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29.08.2022 12:01 Відповісти
Я розумію, що це совок, але якщо нагородили U2, то нагородіть і Pink Floyd, тим більше, що є за що...
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29.08.2022 12:29 Відповісти
Українські ордени це вже давно як українські дипломи вишів. Не мають ніякої ваги, бо видаються ні за що, зате можна буде похвастатися груддю в медалях.
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29.08.2022 12:02 Відповісти
Саллівана - нащо? ***** і д'Єрмак лобіювали?
а Вікторії Спартц(Кульгейко) навіть відзнаку княгині Ольги пошкодували...
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29.08.2022 12:04 Відповісти
Саймон Шустер - це Савік Шустер? Тоді все зрозуміло...
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29.08.2022 12:35 Відповісти
Известный Голливудский актер Эштон Катчер и его жена украинка, собрали средства для помощи раненым детям Украины ...к Акции присоединились многие звёзды Голливуда...Арнольд Шварцнайгер,Сильвестр Сталлоне,Милла Йовович и другие знаменитости...
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29.08.2022 12:42 Відповісти
Пам'ятайте які дебільні фотожаби зебня малювала коли Порох когось нагороджував?
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29.08.2022 12:45 Відповісти
Он даже не стесняется раздавать награды своим друзьям.
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29.08.2022 12:55 Відповісти
Так знецінити нагороди завдяки клоунам з 95-го, це треба вміти.
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29.08.2022 13:58 Відповісти
А яку нагороду отримав Татаров??
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29.08.2022 14:56 Відповісти
а Джонсона забули?
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29.08.2022 18:06 Відповісти
 
 