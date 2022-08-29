Зеленський нагородив Блінкена, фон дер Ляєн, Байрактара та інших світових діячів
Президент України Володимир Зеленський нагородив іноземних політиків, бізнесменів, громадських діячів, артистів та музикантів "за значні особисті заслуги у зміцненні міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету і територіальної цілісності України, вагомий внесок у популяризацію українців".
Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.
Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі та президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн нагороджені орденом князя Ярослава Мудрого І ступеня.
Орденом князя Ярослава Мудрого ІІ ступеня нагороджені держсекретар США Ентоні Блінкен, голова Об'єднаного комітету начальників штабів Збройних сил Сполучених Штатів Америки Марк Міллі, міністр оборони США Ллойд Остін, помічник президента Сполучених Штатів Америки з національної безпеки Джейкоб Салліван.
Орден князя Ярослава Мудрого V ступеня отримав, серед інших, бізнесмен та філантроп Говард Баффет.
Орденом "За заслуги" І ступеня нагороджені, зокрема, генеральний директор компанії "Байкар" Халуп Байрактар, віцепрезидент Єврокомісії Жозеп Боррель, президент Європейського парламенту Роберта Мецола, президент Євроради Шарль Мішель.
Орденом "За заслуги" ІІІ ступеня нагороджені журналісти Крістіана Амманпур, Вільям Баєр, Вольф Блітцер, Мартарет Бреннан, Фарід Захарія, Саймон Шустер, актори Шон Пенн та Бен Стіллер, музиканти гуртів U2 та Imaged Dragons Поль Гюсон (Боно), Девід та Марк Рейнольдси, Вейн Сермон, а також політик та правозахисник Натан Щаранський.
Орденом княгині Ольги І ступеня нагороджені адміністратор Агентства Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку Саманта Пауерта заступник прем'єр-міністра Канади, міністр фінансів Канади Христя Фріланд.
Орденом княгині Ольги II ступеня нагороджено журналіста та письменника Енн Епплбом.
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Курва совкова! Брєжнєв і ***** в одному флаконі плюс купа комплексів. Може воно собі так готує захист після арешту: шизофрєнік, який не відповідає за свої дії?
Или ему их выдают в соседней паРаше ?
ХалупХалук Байрактар ImagedImagine Dragons МартаретМаргарет Бреннан
Тільки у відсталих диктаторських країнах існує така хєрь. Я то розумію, що наш генсєк фанатіє від Лукашенка і сам хоче бути таким пожиттєвим диктатором - але вам воно нащо?
а Вікторії Спартц(Кульгейко) навіть відзнаку княгині Ольги пошкодували...