УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8144 відвідувача онлайн
Новини Війна
11 171 12

Війська РФ пошкодили інфраструктуру ЗАЕС, є ризик витоку водню та розпилення радіоактивних речовин, - "Енергоатом"

заес

Через присутність на станції російських військових, їхньої зброї, техніки та вибухівки є серйозні ризики для безпечної роботи ЗАЕС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Енергоатома".

"Внаслідок періодичних обстрілів інфраструктура станції зазнала пошкоджень, існують ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин, високою є і пожежна небезпека", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зауважень до роботи обладнання та систем безпеки станції наразі немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внаслідок ворожого обстрілу Енергодару 10 людей поранено, 2 з них - у важкому стані, - мер Орлов

Автор: 

АЕС (1145) Енергоатом (1633) ядерна безпека (561) Запорізька АЕС (1403)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+5
Це вони готуються зустрічати МАГАТЕ.
показати весь коментар
29.08.2022 11:43
+5
-О, русіш культуріш?
- А *****.
показати весь коментар
29.08.2022 11:48
+4
Так це ж росія, "неприкасаемая", для неї світові закони і правила не існують, їй все дозволяється, хіба що пальчиком посварять.
показати весь коментар
29.08.2022 12:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це вони готуються зустрічати МАГАТЕ.
показати весь коментар
29.08.2022 11:43 Відповісти
Ніяк не второпаю, невже в світі не існує спецпідрозділів швидкого реагування щодо терористичних атак на АЕС???
показати весь коментар
29.08.2022 12:18 Відповісти
Так це ж росія, "неприкасаемая", для неї світові закони і правила не існують, їй все дозволяється, хіба що пальчиком посварять.
показати весь коментар
29.08.2022 12:32 Відповісти
показати весь коментар
29.08.2022 11:44 Відповісти
-О, русіш культуріш?
- А *****.
показати весь коментар
29.08.2022 11:48 Відповісти
Цій новині вже три дні. Але чомусь в українських новинах про це не писали.
показати весь коментар
29.08.2022 11:45 Відповісти
жінка дзвонить в МАГАТЕ
З чоловіком щось не те
показати весь коментар
29.08.2022 11:56 Відповісти
Помнится при эксперименте на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 года на станции находилась куча совковых атомщиков ядерщиков из Мацковии...без их участия не обошлось...командиры сраные...
показати весь коментар
29.08.2022 12:11 Відповісти
На ЧАЕС все це було. Окупантів ,що там стояли та рили окопи відвезли
до Біпорусіі на реобілітацію.
показати весь коментар
29.08.2022 12:14 Відповісти
Какова вероятность того, что Місія МАГАТЕ не напише щось таке як "Тезисы доклада международной комиссии по расследованию обстоятельств войны на Южном Кавказе в августе 2008 года" ?

Если несколькими словами, то.... изнасилованная сама виновата... жертва недостойно себя вела под насильником...

Это вопрос просвещенным и посвященным в тему УГРОЗА ЯДЕРНОЙ КАТАСТРОФЫ мирового масштаба на АЭС Запорожье-Энергодар.

"Тезисы доклада международной комиссии по расследованию обстоятельств войны на Южном Кавказе в августе 2008 года" ?

<li>Боевые действия начались с масштабной грузинской операции против города Цхинвали и прилегающих территорий в ночь с 7 на 8 августа 2008 года, которой предшествовал массированный артиллерийский обстрел.

<li>Комиссия не может считать достаточно доказанным утверждение Грузии о вторжении значительных российских сил в Южную Осетию до 8 августа. " и так далее "Также следует принять во внимание предшествовавшие обстоятельства: годы провокаций, взаимных обвинений, военного и политического давления и актов насилия как в зоне конфликта, так и вне ее, равно как и нарастание напряженности в последние месяцы и недели перед началом войны.

<li>Нельзя забывать как о давлении великой державы на маленького непокорного соседа, так и о склонности этого маленького соседа реагировать чересчур бурно и действовать в критический момент, не думая о последствиях, хотя это и можно объяснить его страхом потерять существенную часть своей территории в результате ползучей аннексии". ************************************************************************************************************
показати весь коментар
29.08.2022 12:24 Відповісти
Вот вы тугие товарищи на голову, сами по себе стреляют, хоть паблики Энергодара почитайте, что люди пишут которые там живут. Как такими глупыми можно быть.
показати весь коментар
29.08.2022 15:59 Відповісти
Шо,сьогодні зарегився?
А що ти тут,кацап,забув?
Тобі дорога - в Ад!
показати весь коментар
29.08.2022 16:06 Відповісти
 
 