Війська РФ пошкодили інфраструктуру ЗАЕС, є ризик витоку водню та розпилення радіоактивних речовин, - "Енергоатом"
Через присутність на станції російських військових, їхньої зброї, техніки та вибухівки є серйозні ризики для безпечної роботи ЗАЕС.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Енергоатома".
"Внаслідок періодичних обстрілів інфраструктура станції зазнала пошкоджень, існують ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин, високою є і пожежна небезпека", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що зауважень до роботи обладнання та систем безпеки станції наразі немає.
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показати весь коментар29.08.2022 11:43
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+4 Olga Lebedeva #518949
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- А *****.
З чоловіком щось не те
до Біпорусіі на реобілітацію.
Если несколькими словами, то.... изнасилованная сама виновата... жертва недостойно себя вела под насильником...
Это вопрос просвещенным и посвященным в тему УГРОЗА ЯДЕРНОЙ КАТАСТРОФЫ мирового масштаба на АЭС Запорожье-Энергодар.
"Тезисы доклада международной комиссии по расследованию обстоятельств войны на Южном Кавказе в августе 2008 года" ?
<li>Боевые действия начались с масштабной грузинской операции против города Цхинвали и прилегающих территорий в ночь с 7 на 8 августа 2008 года, которой предшествовал массированный артиллерийский обстрел.
<li>Комиссия не может считать достаточно доказанным утверждение Грузии о вторжении значительных российских сил в Южную Осетию до 8 августа. " и так далее "Также следует принять во внимание предшествовавшие обстоятельства: годы провокаций, взаимных обвинений, военного и политического давления и актов насилия как в зоне конфликта, так и вне ее, равно как и нарастание напряженности в последние месяцы и недели перед началом войны.
<li>Нельзя забывать как о давлении великой державы на маленького непокорного соседа, так и о склонности этого маленького соседа реагировать чересчур бурно и действовать в критический момент, не думая о последствиях, хотя это и можно объяснить его страхом потерять существенную часть своей территории в результате ползучей аннексии". ************************************************************************************************************
А що ти тут,кацап,забув?
Тобі дорога - в Ад!