Війська РФ пошкодили інфраструктуру ЗАЕС, є ризик витоку водню та розпилення радіоактивних речовин, - "Енергоатом"

Через присутність на станції російських військових, їхньої зброї, техніки та вибухівки є серйозні ризики для безпечної роботи ЗАЕС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Енергоатома".

"Внаслідок періодичних обстрілів інфраструктура станції зазнала пошкоджень, існують ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин, високою є і пожежна небезпека", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зауважень до роботи обладнання та систем безпеки станції наразі немає.

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