Громадський транспорт Києва продовжать зупиняти під час повітряних тривог, - відповідь Кличка на петицію
У Києві продовжать зупиняти громадський транспорт під час повітряних тривог.
Про це йдеться у відповіді міського голови та очільника Ради оборони Києва Віталія Кличка на петицію з проханням скасувати зупинку наземного громадського транспорту під час повітряних тривог. Відповідь опублікував автор петиції Олександр Гречко, інформує Цензор.НЕТ.
У відповіді йдеться про те, що рішення зупиняти транспорт ухвалила Рада оборони міста, яка не є органом державної влади чи місцевого самоврядування, а "колегіальним органом у особливий період, діяльність якого регулюється спеціальними законами". Тому на цей орган не поширюється дія закону "Про звернення громадян", а Киїрада не має впливу на його рішення.
"Рішення Ради оборони Києва ухвалювалося з урахуванням оцінки поточної та прогнозованої ситуації, а отже буде переглянуто виключно за умови її суттєвої стабілізації та надходження відповідних рекомендацій від Державної служби з надзвичайних ситуацій", – ідеться у відповіді.
Також Кличко заявив, що припинення роботи громадського транспорту під час повітряних тривог не несе киянам додаткових витрат.
"Уточнення Кличка, що кияни не зазнали ніяких додаткових витрат, бо можуть сісти на комунальний транспорт з тим самим квитком після відбою тривоги, відірване від реальності. Слухняно чекають відбою тривоги одиниці платних пасажирів або просто пільговики. Всі, хто цінує свій час, після зупинки комунального транспорту моментально пересідають в маршрутку чи таксі", - прокоментував транспортний експерт Олександр Гречко.
За його оцінкою, Київ та кияни вже втратили мінімум 180 мільйонів гривень через 21 годину зупинок комунального транспорту з початку серпня.
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прийшов здати аналіз крові - тривога - шуруй в Ділу за 1200 грн роби
у Києві на Харківському шосе точнісєнько так і зроблено
а вот когда автобусы стоят по 40 минут это вообще дебилизм и вредительство маршрутки ездят забитые как селедки им на срать на риски
нужно уменьшить время остановок хотя-бы до 15-ти минут или вообще отменить
1) Мова йшла не про ТЦ, а в першу чергу про зупинку міського транспорту та скупчення людей на зупинці в очікуванні закінчення тривоги. Де там сховища біля кожної конкретної зупинки нікому не відомо і вЯліким експерДам наявність/відсутність сховищ та інформування людей про це зовсім не цікаве.
При прильоті біля рухаючогося транспорту ймовірніше всього може бути вражений один тролейбус/автобус/трамвай, коли на зупинці після висадки накопичується натовп з 2-3-4,
тобто при прильоті однозначно постраждає більше людей.
2) Що до ТЦ, так, у великому ТЦ безпосередньо від вибуху та при пожежі після вибуху може загинути декілька десятків людей з декількох сот чи навіть більше (що як раз і було в Кременчуці).
АЛЕ основним фактором враження при ракетному ударі є осколки, коли біля ТЦ буде знаходитись така ж кількість лююдей і прилетить десь поряд, то загиблих буде в рази більше.
Що не зрозуміло?
Посто ті, хто розробляв подібні рішення - яскраві представники прихильників "простих рішень", коли наміри є начебто нормальними, а от їх реалізація цілком недолуга та тупа.
Бажано включати мозок і думати ВЛАСНОЮ головою, перед тим, як щось писати.
Наверное нужно заканчивать университет, чтоб об этом догадаться...
це чудило з якої реальності??
Так мне туда раз в год нужно было, а если кто живёт там?
зараз заторів немає...краще тікати транспортом, ніж пішки
крім того - червона гілка повністю наземна з лівого берега до Арсенальної, а зелена на лівому - то просто укладені бетонні тюбінги й присипані землею
Якщо коротко пояснити відповідь, то "ваша петиція - Раді оборони Києва не указ", вони що хочуть те й ухвалюють. Хоча Кличко голова цієї Ради оборони, діяльність якої, до речі, законодавчо ніде не прописана."
Мене це не дивує, бо статистика річ вперта - 73% це і виборці Віталі. Отака фуйня.
Я не кажу вже про втирання перед виборами - зняття рівної дороги і новий асфальт. Поруч розбита - її не ремонтують - більші затрати на врівнювання. Ця профанація роботи була не побачена мешканцями і знов вибрали оце нещастя міста...
Доки не вибиратимуть корінного Киянина, з позицією, Київ буде заробітком для варягів.
Кличко тоже засиделся - может он не делает ничего плохого для Киева но и ничего хорошего тоже - а дороги по старым спальным районам пистец какой позор
а, як ти кажеш брєд - то від тебе тільки..і лайно..он і ярлики на всіх вішаєш..
хто ти таке, опудало заднєпривідне, з дебільним ніком..ти, хвора на всю голову особа, яка навіть не може нормально зареєструватись на форумі..
скалічений долею імбіцил
а) применяются ракеты типа тех, которые используются в РСЗО, причем в самом примитивном варианте, никаких запрограммированных координат точки поражения там нет - тупо работа по площадям;
б) боевая часть ракет осколочного типа, поражающими элементами являются любые металлические предметы;
в) достаточное количество убежищ для укрытия людей находящихся на улице/в транспорте;
г) малое подлетное время, соответственно тревога длится недолго.
В Киеве, Днепре, Николаеве, Запорожье и других городах удаленных от линии фронта на 120 км и более:
а) применяются баллистические и крылатые ракеты разной степени точности с предварительно введенными координатами цели. Работа идет по объектам.
б) боевая часть - фугасного типа;
в) не скажу за Киев, но в Днепре убежищ дающих защиту от указанного в пункте "а" ракет - очень и очень мало, в некоторых районах города их нет от слова совсем;
г) тревоги достаточно длинные.
Выводы делайте сами.
Да, чуть не забыл: палестинская ракета может повредить дом, но не в состоянии его разрушить, что может российская - мы видим ежедневно. Кто наочно, кто в фоторепортажах.
а то людям сразу не понятно что происходит и они начинают думать, что это какой-то там совет обороны виноват.
https://kyivcity.gov.ua/npa/pro_utvorennya_radi_oboroni_mista_kiyeva/rozporyadzhennya_447/