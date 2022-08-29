Громадський транспорт Києва продовжать зупиняти під час повітряних тривог, - відповідь Кличка на петицію

У Києві продовжать зупиняти громадський транспорт під час повітряних тривог.

Про це йдеться у відповіді міського голови та очільника Ради оборони Києва Віталія Кличка на петицію з проханням скасувати зупинку наземного громадського транспорту під час повітряних тривог. Відповідь опублікував автор петиції Олександр Гречко, інформує Цензор.НЕТ.

У відповіді йдеться про те, що рішення зупиняти транспорт ухвалила Рада оборони міста, яка не є органом державної влади чи місцевого самоврядування, а "колегіальним органом у особливий період, діяльність якого регулюється спеціальними законами". Тому на цей орган не поширюється дія закону "Про звернення громадян", а Киїрада не має впливу на його рішення.

"Рішення Ради оборони Києва ухвалювалося з урахуванням оцінки поточної та прогнозованої ситуації, а отже буде переглянуто виключно за умови її суттєвої стабілізації та надходження відповідних рекомендацій від Державної служби з надзвичайних ситуацій", – ідеться у відповіді.

Також Кличко заявив, що припинення роботи громадського транспорту під час повітряних тривог не несе киянам додаткових витрат.

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"Уточнення Кличка, що кияни не зазнали ніяких додаткових витрат, бо можуть сісти на комунальний транспорт з тим самим квитком після відбою тривоги, відірване від реальності. Слухняно чекають відбою тривоги одиниці платних пасажирів або просто пільговики. Всі, хто цінує свій час, після зупинки комунального транспорту моментально пересідають в маршрутку чи таксі", - прокоментував транспортний експерт Олександр Гречко.

За його оцінкою, Київ та кияни вже втратили мінімум 180 мільйонів гривень через 21 годину зупинок комунального транспорту з початку серпня.