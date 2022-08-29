Провадження проти Кривоноса має політичний контекст, можете розраховувати на підтримку від мене та побратимів, - Маркус

Провадження ДБР проти генерал-майора Сергія Кривоноса має політичний контекст.

Про це у Facebook повідомив військовослужбовець, ветеран російсько-української війни та блогер Валерій Маркус, інформує Цензор.НЕТ.

"Пане генерал Сергіє Кривоносе, мав честь у 2014 році воювати під вашим командуванням. Ви один з найдостойніших командирів, з якими мені доводилося служити.

Розуміємо, що у справі, з якою ви зараз зіштовхнулися присутній політичний контекст. Тому ви, можете розраховувати на підтримку мою і моїх побратимів як в публічній площині, так і не публічній. Ви завжди можете на нас розраховувати", - зазначив Маркус.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що ДБР відкрило провадження проти Кривоноса за оборону аеропорту Жуляни від російських окупантів.

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