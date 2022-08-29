Провадження проти Кривоноса має політичний контекст, можете розраховувати на підтримку від мене та побратимів, - Маркус
Провадження ДБР проти генерал-майора Сергія Кривоноса має політичний контекст.
Про це у Facebook повідомив військовослужбовець, ветеран російсько-української війни та блогер Валерій Маркус, інформує Цензор.НЕТ.
"Пане генерал Сергіє Кривоносе, мав честь у 2014 році воювати під вашим командуванням. Ви один з найдостойніших командирів, з якими мені доводилося служити.
Розуміємо, що у справі, з якою ви зараз зіштовхнулися присутній політичний контекст. Тому ви, можете розраховувати на підтримку мою і моїх побратимів як в публічній площині, так і не публічній. Ви завжди можете на нас розраховувати", - зазначив Маркус.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що ДБР відкрило провадження проти Кривоноса за оборону аеропорту Жуляни від російських окупантів.
Будь ласка, зачекайте...
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Наступна влада його судитиме. Без альтернативи.
буйло захоче мати ще одного "лєгітімного" в ростові
как жеж задрало это зеленое смрадное болото!!!
что к Независимоти отношения никакого...что к Украине....условное...
незламний бойовий генерал, який не вміє шліфувати паркет в штабі, але вміє організовувати як оборону так і наступ (нажаль саме наступ йому і не дають організувати!!) хіба його знання, вміння і бойовий досвід не порібні Батьківщині, яку він бажає захищати????? хіба саме генерал не гідний нагороди ...чи не так... хіба кварталівці більш зробили для Незалежності чим генерал?????
саме тому Сашку Білого пристрелили як собаку,
показали західним патріотам щоб не рипались проти московитів...
Нещодавно він аж язика стер, так нахвалював ОПу і президента. Отримав від своїх підписників конструктивну критику за це.
лайно з дЄрьмаком таке пробачити не можуть .
Зе-сволота вiдпочила в Оманi. налагодила контакти з патрушевим...з пуйлом,
yну, штАби канкрєтно парєшать, сайтiсь пасєрєдiнє...позаглядала йому в Очко ...
увiдєла же ж там мiр ! уря ааааа !
маємо результат.
а може це Вілічайшій Боневтік всєх врімьон?
ну зате, продовжуй накидувати аби "вгамували" так званих "порохоботів" https://ibb.co/C7C78MN
Героям слава!!!
Чи були питання що корні олігархії ростуть від очільників Орди? І так, це не Кремль. Це по карті нижче.
Я українка, я люблю свою країну. Я теж нікуди не втекла, навіть не збиралась. Живу в Києві на Лівому березі. Хто живе на Лівому, ті розуміють, як влада замінувала всі мости і сховалася у бункері.
.Самі люди вийшли, робили барикади, копали окопи.
На владу ніхто не розраховував, бо якби русня дійшла до Києва, вона б підірвала все і залишила мільйони людей на проізвол долі.
Нехай гбр і на нас заводять справи, за те що вийшли захищатися.
Как так? боневтик плюшки не выдаст!
Кривоноса он готов защищать, а Марченко не готов? А Павловского не готов?
А генерала Марченко не готов?
а генерала Павловского не готов?
Ведь КРивонос сделал невозможной для посадки рашского десанта полосу Жулян...А значит - и для взлёта сдрызгивающих из страны потсриотов...
Представляете сколько зелёных тварей не смогли оттуда сбежать на своих частных самолётах и поусирались в зале ожидания ?!
Сам Кривонос с улыбкой сказал: мне что вменяют? Что не дал русскому десанту высадиться в Жулянах ?
А что? Это шутка в стиле квартал 95. Вполне. Как орден Лысому.