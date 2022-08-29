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Генштаб прокоментував провадження проти Кривоноса: Заяви про вплив Зеленського на органи розслідування не відповідають дійсності

кривонос

В Генштабу ЗСУ відреагували на інформацію про відкриття ДБР провадження проти генерал-майора Сергія Кривоноса.

Про це йдеться в заяві Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"За результатами повідомляється, що ДБР не може та не здійснює комунікацію з військовими підрозділами шляхом надсилання будь яких телеграм, а лише виключно у спосіб визначений законодавством - через листування. На даний час таке листування відбувається лише з Міністерством оборони та Генеральним штабом Збройних Сил України виключно з метою з’ясування фактів та обставин, які мали місце безпосередньо в ході оборони аеропорту "Київ" Жуляни з 24.02.2022 по 03.04.2022 року. Усю запитувану інформацію надано до ДБР встановленим порядком", - йдеться в повідомленні.

Водночас в Генштабі зазначили, що з 24 лютого 2022 року до сьогодні Кривонос на військовій службі не перебуває та на військову службу під час мобілізації не призивався.

Читайте: ДБР відкрило провадження проти Кривоноса за оборону аеропорту Жуляни від російських окупантів. ДОКУМЕНТ

"Документи, що надані в публікації, не є підставою для зарахування на військову службу, в тому числі під час проведення мобілізації. Відповідно, жодних вказівок від Верховного Головнокомандувача ЗС України щодо його звільнення з військової служби не надходило.

Згодом, у ході стабілізації ситуації навколо Києва, аеропорт "Київ" було взято під охорону та оборону підрозділами Територіальної оборони ЗС України, а генерал-майор запасу Сергій Кривонос був вивільнений від надання допомоги щодо оборони аеропорту "Київ". Усі рішення щодо використання сил та засобів документально оформлені встановленим порядком, відтак висвітлені у публікації відомості з обмеженим доступом потребують окремої реакції правоохоронних органів", - продовжили в Генштабі.

Також зазначається, що заяви Кривоноса про вплив президента на органи досудового розслідування, звільнення його з військової служби "не відповідають дійсності та мають ознаки дискредитації вищого військово-політичного керівництва держави, що є неприпустимим під час правового режиму воєнного стану".

"Вкотре звертаємось до політиків, лідерів громадської думки, журналістів щодо утримання від публічних оцінок бойових дій, логістики, забезпечення і рішень командирів. Лише військове керівництво володіє всією повнотою інформації та використовує її для відбиття агресії. Запорукою успішного знищення противника є нерозповсюдження цієї інформації", - підсумували в Генштабі ЗСУ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Провадження проти Кривоноса має політичний контекст, можете розраховувати на підтримку від мене та побратимів, - Маркус

Нагадаємо, раніше стало відомо, що ДБР відкрило провадження проти Кривоноса за оборону аеропорту Жуляни від російських окупантів

Так, по військових штабах ЗСУ на фронті було розіслано телеграму про порушення кримінальної справи проти генерал-майора Сергія Кривоноса Державним бюро розслідувань. Слідчі досліджують можливі протиправні дії Кривоноса та запитують військових, чи є свідки цих протиправних дій під час оборони Києва.

На підтримку Кривоноса виступили голова правління в Центрі конституційного моделювання Геннадій Друзенко та військовослужбовець, ветеран російсько-української війни Валерій Маркус.

Читайте: Друзенко про справу проти Кривоноса: Влада не може подарувати йому не "самовільний" захист "Жулян", а переконливу критику її злочинної бездіяльності напередодні війни. ФОТО

Автор: 

Генштаб ЗС (6524) Кривонос Сергій (81)


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Топ коментарі
+87
Бубочка тут ні при чому! То всьо Порошенко!
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29.08.2022 12:18
+83
Жуляни потрібно було здати, а Кривонос взяв і зірвав плани ОП. Ясно, що під суд його.
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29.08.2022 12:20
+80
Суки зеленые, мстит недонаполеон Кривоносу за не молчание.

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29.08.2022 12:22
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Бригинець завжди дупу влади шукае
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29.08.2022 22:42 Відповісти
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29.08.2022 18:13 Відповісти
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29.08.2022 18:14 Відповісти
"в Генштабі ЗСУ..."---а фамилию того "генштаба" хочется узнать...
сил нет уже от этих зализувачив зеленых про# бов
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29.08.2022 18:32 Відповісти
Директор ДБР - СУХАЧОВ Олексій Олександрович

"https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-sukhachov-chleny-komisiyi-dbr/31674530.html Схемы " выявили связи между Сухачевым и членами комиссии, которые голосовали за него как за директора ГБР.

Так, один из членов комиссии, Оксана Кучинская, издала книгу в соавторстве с ним и заместителем руководителя Офиса президента ОЛЕГОМ ТАТАРОВЫМ.

В Верховную Раду внесли предложение уволить директора ГБР из-за скандала с Трухиным. Нардепы считают, что Сухачев видел видео с боди-камеры полицейского до его опубликования "Украинской правдой", но никак не отреагировал.

https://www.dsnews.ua/dosie/oleksiy-suhachov-14022022-450974
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29.08.2022 18:41 Відповісти
Согласно материалам дела, 23 октября 2019 года в Генпрокуратуре был проведен экзамен для выявления знаний и умений в применении закона, соответствия осуществлять полномочия прокурора, в котором участвовал АЛЕКСЕЙ СУХАЧЕВ.

Он набрал всего 61 балл. При этом предварительно была установлена минимальная граница для прохождения аттестации - 70 баллов. Сухачев ее не преодолел, продемонстрировав низкие знания профильного законодательства.

Поэтому был уволен из органов прокуратуры.

https://zn.ua/internal/otmyt-nerjadovoho-sukhacheva-kak-bankovaja-spasaet-svoikh-cherez-oask.html
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29.08.2022 18:43 Відповісти
ЛЕНИВЫЙ СУХАЧЕВ

Сухачев мудро не упомянул, что в СБУ он служил … естественно в ДКЗЭД. «Экономист».

Потом из СБУ выперли, потому что брал не по чину, спрятался в разведке. Типичная биография «коммерческого эсбэушника».

Немного деталей о службе Сухачова в СБУ….

https://ord-ua.com/2021/11/09/lenivyj-suhachev/
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29.08.2022 18:53 Відповісти
За словами генерала, у нього є документи, що підтверджують законність його повноважень щодо оборони аеропорту та його зарахування на військову службу.

Свої заяви він зробив через журналіста Юрія Бутусова.

У ДБР заперечили переслідування військових, але підтвердили кримінальне провадження за фактом розкрадання майна аеропорту.

А у генштабі ЗСУ вважають, що публічні заяви Кривоноса не відповідають дійсності та дискредитують вище військово-політичне керівництво держави.

Бутусов виклав копію телеграми, яку нібито розсилають на фронт, щоб зібрати покази проти Кривоноса серед військових. (ФОТО Телеграми від ДБР)
https://www.bbc.com/ukrainian/news-62712911
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29.08.2022 18:55 Відповісти
Кривонос твердить, що Зеленський нібито "видав незаконний наказ" скасувати його зарахування на військову службу, бо вважає його політичним опонентом. Сергій Кривонос балотувався в президенти на виборах 2019 року, але згодом зняв свою кандидатуру.

Кривонос - військовий з понад 30-літнім стажем. Він розповів, що після 25 лютого і спроби висадки десанту в аеропорту Гостомеля поїхав ознайомитися з ситуацією в Жулянах. Там, за його словами, були відсутні як відповідальні за оборону, так і засоби оборони.

Після цього Кривонос повідомив про ситуацію головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та, за його словами, отримав усний наказ взяти під командування оборону аеропорту.

Генерал-майор запевняє, що керівництво підтвердило усі його дії, а 13 березня його знов зарахували на військову службу. На підтвердження своїх слів Кривонос надав відповідний документ. (ФОТО документа)


https://www.bbc.com/ukrainian/news-62712911
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29.08.2022 18:58 Відповісти
Кривонос твердить, що Зеленський нібито "видав незаконний наказ" скасувати його зарахування на військову службу, бо вважає його політичним опонентом. Сергій Кривонос балотувався в президенти на виборах 2019 року, але згодом зняв свою кандидатуру.

Кривонос - військовий з понад 30-літнім стажем. Він розповів, що після 25 лютого і спроби висадки десанту в аеропорту Гостомеля поїхав ознайомитися з ситуацією в Жулянах. Там, за його словами, були відсутні як відповідальні за оборону, так і засоби оборони.

Після цього Кривонос повідомив про ситуацію головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та, за його словами, отримав усний наказ взяти під командування оборону аеропорту.

Генерал-майор запевняє, що керівництво підтвердило усі його дії, а 13 березня його знов зарахували на військову службу. На підтвердження своїх слів Кривонос надав відповідний документ. (ФОТО документа)

https://www.bbc.com/ukrainian/news-62712911
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29.08.2022 18:59 Відповісти
Зелёная плесень в своём репертуаре.Дермак рулит,а зедечмо озвучивает написанную.дерьмаком методичеу
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29.08.2022 19:20 Відповісти
Спецоперація кремля "слуга народу" виконується, від нашої вищої влади можемо чекати ще страшнішого, але маємо готуватися і до такого.
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29.08.2022 19:28 Відповісти
Мені травневі шашлики досі відри гуются, але зараз треба вибити кацапів з нашоі землі!
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29.08.2022 20:01 Відповісти
Конечно, боевой генерал рассказал как недополитики, не барыги, сдали Херсон. Как могли зайти рашисты на две АЭС: ЧЕРНОБЫЛЬСКУЮ И ЗАПОРОЖСКУЮ. ВИновата невистка, но не политиканы из шоу-бизнеса
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29.08.2022 20:31 Відповісти
Я так розумію, з героічною обороною Чонгара і Херсона 24 лютого у ДБР все ок?
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29.08.2022 20:34 Відповісти
Дехто з цих зелених хлоп'ят ще нароблять бід у державі
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29.08.2022 20:42 Відповісти
Ни х.. вы не выбьете врага с нашей земли при такой зраде в высших эшелонах власти.
Это ж какие мозги надо иметь, какие глаза, совершенно оглохнуть, чтобы не заметить, что страной давно руководит ФСБ в лице захватившего власть Ермака. Он на отлично выполняет поставленные Патрушевым в Омане задачи: приручил и посадил на зависимость Зе, контролирует Армию и поступляемое от союзников вооружение, контролирует денежную помощь. Да он всё уже контролирует, все ветви власти, а Зе разрешают возвеличивать себя и призывать у микрофона.
Хватит базикать и сокрушаться! Враг не у ворот, он уже внутри и мы, как стадо баранов, выполняем его указания. Армия, Воины, ваших побратимов гнобят, пытаются унизить достоинство всякие падлюки из якобы ДБР (читай ОП), 2,5 тысячи отборных воинов азовцев уже сдали в плен на поругание, боевых генералов отстраняют от защиты страны и шьют какие дела, на все значимые важные должности расставлены свои гниды. Ну что это, если не государственный переворот в угоду врагу. Конституция попрана, кого хотят лишают гражданства, кого хотят награждают.
Рада не работает, да там мало кто есть, разбежались, кто куда. Надо решать сейчас, если хотим выжить. На лицо кризис и решать надо как во время кризиса, неординарно.
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29.08.2022 20:56 Відповісти
ЗЕ сволота! Пора пакувати чамайдани і нахер в срасею.
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29.08.2022 20:57 Відповісти
Генштаб би краще прокоментував, як він планував захищати Жулянський аеропорт, які війська мали це робити. І як це робилося по факту. Тут вже ніякого секрету немає, діла минулих днів. Хай би оперативне управління це розповіло. Розкажіть! А вони горбатого тулять, мовляв заяви Кривоноса не відповідають дійсності щодо президента. Ганьба! Ви ж військові люди.
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29.08.2022 21:46 Відповісти
ДБР відкрило справу проти С.Кривоноса за свої дії , при створенні і побудові оборони аеропорта "Жуляни" , він взяв керівництво на себе не маючи на то повноважень . Виглядає якби логічно , але полягає питання , так була створенна оборона аеропорта до цього чи ні ? І в мене ще одне питання до керівництва держави - нам сказали що вони знали про вторгнення заздалегідь і неповідомили про це громадян щоб уникнути паніки ... Якщо знали то чому не евакуювали "Мрію" з аеропорта "Гостомель"завчасно ? Чи відкрило ДБР з цього приводу справу ? Це чиясь зрада чи злочинна халатність ?
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29.08.2022 21:46 Відповісти
яка халатность? зняти тисячи мин. не можно халатностю. то повна зрада та брехня
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29.08.2022 22:20 Відповісти
я про Гостомель , а не про Чонгар
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29.08.2022 23:11 Відповісти
А у чому різниця?! І там, і там залежало все від дій та распоряджень влади та керівників служб яких призначили з Банкової і особисто Зеленський, і нам кажуть на Банковій, що розслідувати ці злочинні накази і дії "не на часі", поки йде війна, а от стосовно правильних, але не погоджених з Банковою дій все виявляється "НА ЧАСІ"?! Це як? А виходить точнісінько як у русні, яка собі прощає все, а інших звинувачує навіть у тому, чого і не робили, або одне і теж для русні це "те що треба", а іншим зась!!! Так чим наше керівництво краще кремлівського коли справа стосується його особисто, або опозиційних до нього людей???!!! НІЧИМ!!!
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30.08.2022 09:07 Відповісти
Виходить не на часі писати хто здав південь, але посадити патріота, який захищав важливий об'єкт в Києві. Чи не суки?
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29.08.2022 22:00 Відповісти
Проводится переписка с целью выяснить один не понятный следствию факт: сдал Кривонос аэропорт "Жуляны" оркам или нет ?
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29.08.2022 22:07 Відповісти
Сажают бойвого генерала. ДБР що подконтрольно Ермаку. Якщо Украина проковтне то перетвориться на рашу. Зеленський та Ермак вже забули прозакони та конституцию. На Ростов!!!
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29.08.2022 22:23 Відповісти
"Непідкупний" ангел д-у-у-у-у-же боїться розголосу. Насрати він завжди радий. Але, щоб було тихо...
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29.08.2022 22:36 Відповісти
На жаль вже проковтнулося дохерища.

Й саме страшне, що ця "справа" генерала Кривоніса можу бути ТОЧКОЮ НЕПОВЕРНЕННЯ.
І ні яки Майдани вже не допоможуть...
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30.08.2022 20:14 Відповісти
ДБР забуло як вони ще 23 лютого палили секретни документи? Робили це на користь ворога та Путина. За власни злочини ДБР коли видповидатимэ ?
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29.08.2022 22:39 Відповісти
Влада погрожуе вбити волентера Алексия Оскера шо виходив на Майдан 3 дни тому. СБУ та полиция казали що вивезутьйого на 0 та там вбьють. Затэ що разповсюджуе инфу о зрадниках.
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29.08.2022 22:45 Відповісти
А могу просто применить новопринятый закон, который позволяет задерживать на 90 дней БЕЗ ВСЯКИХ ОБЪЯСНЕНИЙ.
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30.08.2022 20:08 Відповісти
Дерьмозелений ********* міцнішає.
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30.08.2022 20:10 Відповісти
Так ось чому Зе не втік. Бо міський аеропорт був заблокований.
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29.08.2022 22:52 Відповісти
По перше: Конституція України, Стаття 65. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України.
По друге: Кримінальний кодекс України доповнено статтею 43-1 (виконання обов'язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України), якою передбачено виключення кримінальної відповідальності за діяння (дія або бездіяльність), вчинене в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, та спрямоване на відсіч та стримування збройної агресії Російської Федерації або агресії іншої країни, якщо це заподіяло шкоду життю або здоров'ю особи, яка здійснює таку агресію, або заподіяло шкоду правоохоронюваним інтересам...
По третє: Також, статтею 43-1 Кримінального кодексу України передбачено виключення відповідальності за застосування зброї (озброєння), бойових припасів або вибухових речовин проти осіб, які здійснюють збройну агресію проти України, та за пошкодження чи знищення у зв'язку з цим майна.
Хотілося б просто розуміти у зв'язку з чим і що саме інкремінують Кривоносу і на основі чого ДБР збудилося і почало щось розслідувати?! Ми вже бачили ДО 24.02.2022 як ДБР збуджувалось по заявам та плівкам коллаборантів по відношенню до опозиційних =слугам= та Зеленьському політиків та просто громадян і схоже, що не дивлячись на війну не збирається зупинятись,
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30.08.2022 08:59 Відповісти
Ну що Кривоніс, не на часі розбиратися зі зрадниками під час війни?
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30.08.2022 09:28 Відповісти
Пане Сергію, правда на вашому боці, народ з вами, а зі свинями посадовими, ще розберуться компетентні хлопці. Ганьба фіскалам завжди і в цей нелегкий час теж. Слава Україні і Героям слава!
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30.08.2022 15:48 Відповісти
Вот и всё, вот и здали генерала Кривоноса.
А всем рекомендовано закрыть рты и не рассказывать о этом и других беспределах дерьмозелёных *********, т.к.
"Запорукою успішного знищення противника є нерозповсюдження цієї інформації", - підсумували в Генштабі ЗСУ"
Вон оно как оказывается, что всего лишь для Победы надо!
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30.08.2022 20:05 Відповісти
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