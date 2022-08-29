Генштаб прокоментував провадження проти Кривоноса: Заяви про вплив Зеленського на органи розслідування не відповідають дійсності

В Генштабу ЗСУ відреагували на інформацію про відкриття ДБР провадження проти генерал-майора Сергія Кривоноса.

Про це йдеться в заяві Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"За результатами повідомляється, що ДБР не може та не здійснює комунікацію з військовими підрозділами шляхом надсилання будь яких телеграм, а лише виключно у спосіб визначений законодавством - через листування. На даний час таке листування відбувається лише з Міністерством оборони та Генеральним штабом Збройних Сил України виключно з метою з’ясування фактів та обставин, які мали місце безпосередньо в ході оборони аеропорту "Київ" Жуляни з 24.02.2022 по 03.04.2022 року. Усю запитувану інформацію надано до ДБР встановленим порядком", - йдеться в повідомленні.

Водночас в Генштабі зазначили, що з 24 лютого 2022 року до сьогодні Кривонос на військовій службі не перебуває та на військову службу під час мобілізації не призивався.

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"Документи, що надані в публікації, не є підставою для зарахування на військову службу, в тому числі під час проведення мобілізації. Відповідно, жодних вказівок від Верховного Головнокомандувача ЗС України щодо його звільнення з військової служби не надходило.

Згодом, у ході стабілізації ситуації навколо Києва, аеропорт "Київ" було взято під охорону та оборону підрозділами Територіальної оборони ЗС України, а генерал-майор запасу Сергій Кривонос був вивільнений від надання допомоги щодо оборони аеропорту "Київ". Усі рішення щодо використання сил та засобів документально оформлені встановленим порядком, відтак висвітлені у публікації відомості з обмеженим доступом потребують окремої реакції правоохоронних органів", - продовжили в Генштабі.

Також зазначається, що заяви Кривоноса про вплив президента на органи досудового розслідування, звільнення його з військової служби "не відповідають дійсності та мають ознаки дискредитації вищого військово-політичного керівництва держави, що є неприпустимим під час правового режиму воєнного стану".

"Вкотре звертаємось до політиків, лідерів громадської думки, журналістів щодо утримання від публічних оцінок бойових дій, логістики, забезпечення і рішень командирів. Лише військове керівництво володіє всією повнотою інформації та використовує її для відбиття агресії. Запорукою успішного знищення противника є нерозповсюдження цієї інформації", - підсумували в Генштабі ЗСУ.

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Нагадаємо, раніше стало відомо, що ДБР відкрило провадження проти Кривоноса за оборону аеропорту Жуляни від російських окупантів.

Так, по військових штабах ЗСУ на фронті було розіслано телеграму про порушення кримінальної справи проти генерал-майора Сергія Кривоноса Державним бюро розслідувань. Слідчі досліджують можливі протиправні дії Кривоноса та запитують військових, чи є свідки цих протиправних дій під час оборони Києва.

На підтримку Кривоноса виступили голова правління в Центрі конституційного моделювання Геннадій Друзенко та військовослужбовець, ветеран російсько-української війни Валерій Маркус.

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