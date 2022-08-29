Генштаб прокоментував провадження проти Кривоноса: Заяви про вплив Зеленського на органи розслідування не відповідають дійсності
В Генштабу ЗСУ відреагували на інформацію про відкриття ДБР провадження проти генерал-майора Сергія Кривоноса.
Про це йдеться в заяві Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"За результатами повідомляється, що ДБР не може та не здійснює комунікацію з військовими підрозділами шляхом надсилання будь яких телеграм, а лише виключно у спосіб визначений законодавством - через листування. На даний час таке листування відбувається лише з Міністерством оборони та Генеральним штабом Збройних Сил України виключно з метою з’ясування фактів та обставин, які мали місце безпосередньо в ході оборони аеропорту "Київ" Жуляни з 24.02.2022 по 03.04.2022 року. Усю запитувану інформацію надано до ДБР встановленим порядком", - йдеться в повідомленні.
Водночас в Генштабі зазначили, що з 24 лютого 2022 року до сьогодні Кривонос на військовій службі не перебуває та на військову службу під час мобілізації не призивався.
"Документи, що надані в публікації, не є підставою для зарахування на військову службу, в тому числі під час проведення мобілізації. Відповідно, жодних вказівок від Верховного Головнокомандувача ЗС України щодо його звільнення з військової служби не надходило.
Згодом, у ході стабілізації ситуації навколо Києва, аеропорт "Київ" було взято під охорону та оборону підрозділами Територіальної оборони ЗС України, а генерал-майор запасу Сергій Кривонос був вивільнений від надання допомоги щодо оборони аеропорту "Київ". Усі рішення щодо використання сил та засобів документально оформлені встановленим порядком, відтак висвітлені у публікації відомості з обмеженим доступом потребують окремої реакції правоохоронних органів", - продовжили в Генштабі.
Також зазначається, що заяви Кривоноса про вплив президента на органи досудового розслідування, звільнення його з військової служби "не відповідають дійсності та мають ознаки дискредитації вищого військово-політичного керівництва держави, що є неприпустимим під час правового режиму воєнного стану".
"Вкотре звертаємось до політиків, лідерів громадської думки, журналістів щодо утримання від публічних оцінок бойових дій, логістики, забезпечення і рішень командирів. Лише військове керівництво володіє всією повнотою інформації та використовує її для відбиття агресії. Запорукою успішного знищення противника є нерозповсюдження цієї інформації", - підсумували в Генштабі ЗСУ.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що ДБР відкрило провадження проти Кривоноса за оборону аеропорту Жуляни від російських окупантів.
Так, по військових штабах ЗСУ на фронті було розіслано телеграму про порушення кримінальної справи проти генерал-майора Сергія Кривоноса Державним бюро розслідувань. Слідчі досліджують можливі протиправні дії Кривоноса та запитують військових, чи є свідки цих протиправних дій під час оборони Києва.
На підтримку Кривоноса виступили голова правління в Центрі конституційного моделювання Геннадій Друзенко та військовослужбовець, ветеран російсько-української війни Валерій Маркус.
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сил нет уже от этих зализувачив зеленых про# бов
"https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-sukhachov-chleny-komisiyi-dbr/31674530.html Схемы " выявили связи между Сухачевым и членами комиссии, которые голосовали за него как за директора ГБР.
Так, один из членов комиссии, Оксана Кучинская, издала книгу в соавторстве с ним и заместителем руководителя Офиса президента ОЛЕГОМ ТАТАРОВЫМ.
В Верховную Раду внесли предложение уволить директора ГБР из-за скандала с Трухиным. Нардепы считают, что Сухачев видел видео с боди-камеры полицейского до его опубликования "Украинской правдой", но никак не отреагировал.
https://www.dsnews.ua/dosie/oleksiy-suhachov-14022022-450974
Он набрал всего 61 балл. При этом предварительно была установлена минимальная граница для прохождения аттестации - 70 баллов. Сухачев ее не преодолел, продемонстрировав низкие знания профильного законодательства.
Поэтому был уволен из органов прокуратуры.
https://zn.ua/internal/otmyt-nerjadovoho-sukhacheva-kak-bankovaja-spasaet-svoikh-cherez-oask.html
Сухачев мудро не упомянул, что в СБУ он служил … естественно в ДКЗЭД. «Экономист».
Потом из СБУ выперли, потому что брал не по чину, спрятался в разведке. Типичная биография «коммерческого эсбэушника».
Немного деталей о службе Сухачова в СБУ….
https://ord-ua.com/2021/11/09/lenivyj-suhachev/
Свої заяви він зробив через журналіста Юрія Бутусова.
У ДБР заперечили переслідування військових, але підтвердили кримінальне провадження за фактом розкрадання майна аеропорту.
А у генштабі ЗСУ вважають, що публічні заяви Кривоноса не відповідають дійсності та дискредитують вище військово-політичне керівництво держави.
Бутусов виклав копію телеграми, яку нібито розсилають на фронт, щоб зібрати покази проти Кривоноса серед військових. (ФОТО Телеграми від ДБР)
https://www.bbc.com/ukrainian/news-62712911
Кривонос - військовий з понад 30-літнім стажем. Він розповів, що після 25 лютого і спроби висадки десанту в аеропорту Гостомеля поїхав ознайомитися з ситуацією в Жулянах. Там, за його словами, були відсутні як відповідальні за оборону, так і засоби оборони.
Після цього Кривонос повідомив про ситуацію головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та, за його словами, отримав усний наказ взяти під командування оборону аеропорту.
Генерал-майор запевняє, що керівництво підтвердило усі його дії, а 13 березня його знов зарахували на військову службу. На підтвердження своїх слів Кривонос надав відповідний документ. (ФОТО документа)
https://www.bbc.com/ukrainian/news-62712911
Кривонос - військовий з понад 30-літнім стажем. Він розповів, що після 25 лютого і спроби висадки десанту в аеропорту Гостомеля поїхав ознайомитися з ситуацією в Жулянах. Там, за його словами, були відсутні як відповідальні за оборону, так і засоби оборони.
Після цього Кривонос повідомив про ситуацію головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та, за його словами, отримав усний наказ взяти під командування оборону аеропорту.
Генерал-майор запевняє, що керівництво підтвердило усі його дії, а 13 березня його знов зарахували на військову службу. На підтвердження своїх слів Кривонос надав відповідний документ. (ФОТО документа)
https://www.bbc.com/ukrainian/news-62712911
Это ж какие мозги надо иметь, какие глаза, совершенно оглохнуть, чтобы не заметить, что страной давно руководит ФСБ в лице захватившего власть Ермака. Он на отлично выполняет поставленные Патрушевым в Омане задачи: приручил и посадил на зависимость Зе, контролирует Армию и поступляемое от союзников вооружение, контролирует денежную помощь. Да он всё уже контролирует, все ветви власти, а Зе разрешают возвеличивать себя и призывать у микрофона.
Хватит базикать и сокрушаться! Враг не у ворот, он уже внутри и мы, как стадо баранов, выполняем его указания. Армия, Воины, ваших побратимов гнобят, пытаются унизить достоинство всякие падлюки из якобы ДБР (читай ОП), 2,5 тысячи отборных воинов азовцев уже сдали в плен на поругание, боевых генералов отстраняют от защиты страны и шьют какие дела, на все значимые важные должности расставлены свои гниды. Ну что это, если не государственный переворот в угоду врагу. Конституция попрана, кого хотят лишают гражданства, кого хотят награждают.
Рада не работает, да там мало кто есть, разбежались, кто куда. Надо решать сейчас, если хотим выжить. На лицо кризис и решать надо как во время кризиса, неординарно.
Й саме страшне, що ця "справа" генерала Кривоніса можу бути ТОЧКОЮ НЕПОВЕРНЕННЯ.
І ні яки Майдани вже не допоможуть...
По друге: Кримінальний кодекс України доповнено статтею 43-1 (виконання обов'язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України), якою передбачено виключення кримінальної відповідальності за діяння (дія або бездіяльність), вчинене в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, та спрямоване на відсіч та стримування збройної агресії Російської Федерації або агресії іншої країни, якщо це заподіяло шкоду життю або здоров'ю особи, яка здійснює таку агресію, або заподіяло шкоду правоохоронюваним інтересам...
По третє: Також, статтею 43-1 Кримінального кодексу України передбачено виключення відповідальності за застосування зброї (озброєння), бойових припасів або вибухових речовин проти осіб, які здійснюють збройну агресію проти України, та за пошкодження чи знищення у зв'язку з цим майна.
Хотілося б просто розуміти у зв'язку з чим і що саме інкремінують Кривоносу і на основі чого ДБР збудилося і почало щось розслідувати?! Ми вже бачили ДО 24.02.2022 як ДБР збуджувалось по заявам та плівкам коллаборантів по відношенню до опозиційних =слугам= та Зеленьському політиків та просто громадян і схоже, що не дивлячись на війну не збирається зупинятись,
А всем рекомендовано закрыть рты и не рассказывать о этом и других беспределах дерьмозелёных *********, т.к.
"Запорукою успішного знищення противника є нерозповсюдження цієї інформації", - підсумували в Генштабі ЗСУ"
Вон оно как оказывается, что всего лишь для Победы надо!