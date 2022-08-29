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Новини Війна
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Війська РФ окопалися на Херсонщині та відмовляються йти в наступ, - командування "Південь"

херсон,херсонщина

Російські загарбники окопалися і відчувають себе у відносній безпеці серед залізобетонних конструкцій. А останні прицільні удари ЗСУ в області ще сильніше знизили моральний дух ворога.

Про це заявила керівник пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Ті вісім потужних ударів нанесені не тільки по вогневих позиціях ворога, а й по моральному стану. Ворог деморалізований, розгублений. Складно йому збирати сили для майбутніх маневрів. Він, окопавшись і відчувши більш-менш захищений стан серед залізобетонних конструкцій, не хоче підніматися в атаку", - пояснила вона.

За словами Гуменюк, ситуація на південних напрямках залишається складною. Однак Збройні сили України продовжують все контролювати.

Також читайте: Наша авіація вдарила по скупченню ворога на Півдні. Знищено 41 окупанта, танк, РСЗВ "Ураган" і ракетний комплекс "Панцир-С1", - ОК "Південь"

Автор: 

армія рф (17264) Гуменюк Наталія (804) Херсонська область (5718)


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Топ коментарі
+38
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29.08.2022 12:34
+25
По повідомленням,що поступають наша група військ «Каховка» ху*ярить їх не по дитячому прямо зараз! Слава ЗСУ!
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29.08.2022 12:45
+16
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29.08.2022 13:00
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Кацапський сучий потрох вже тіні своєї боїться , не те що висовуватися
та йти в атаку
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29.08.2022 12:34 Відповісти
По повідомленням,що поступають наша група військ «Каховка» ху*ярить їх не по дитячому прямо зараз! Слава ЗСУ!
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29.08.2022 12:45 Відповісти
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29.08.2022 12:34 Відповісти
Шкода , що кацапу не відірвало голову і всі кінцівки 😠
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29.08.2022 12:51 Відповісти
«Гардемарины, вперёд!»
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29.08.2022 12:53 Відповісти
Жизнь удалась: личное транспортное средство, знакомство со знаменитостью - чего еще желать россиянину?
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29.08.2022 15:08 Відповісти
Да это говно по фамилии Журавко - не россиянин, оно даже у нас было депутатом Верховной Рады, только не вспомню - ещё от рыгоаналов или уже от ОПЗЖопистов
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29.08.2022 16:53 Відповісти
Верно. Рыгоанал. В 2015 сбежал в рашку. В апреле 2022 года вернулся в Херсонскую область.
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29.08.2022 19:41 Відповісти
Ну що,з'їздив до України за стіралкою?
Тепер жонка довольнаа....
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29.08.2022 19:03 Відповісти
Народна кмітливість: отак праску застосувати.
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29.08.2022 13:05 Відповісти
ядерну бомбу доставать доведеться
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29.08.2022 12:34 Відповісти
А яку ви перемогу ждете? Таку як у 45-му?
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29.08.2022 12:42 Відповісти
окопались и сидят, тогда ВСУ пусть наступает, а они пусть там сидят и ждут
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29.08.2022 12:38 Відповісти
Може нам теж треба сподiватися,що серед кацапiв знайдуться тi,хто розмiнують мiннi поля,та здадуть укрiп райони? Чи у них немаЭ "слуг народу"?
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29.08.2022 13:00 Відповісти
Треба їх там іприкопать.
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29.08.2022 13:06 Відповісти
Українські бійці продовжують успішно контратакувати росіян і повертати свої території.

Так, Збройні сили України прорвали першу лінію оборони російських загарбників під Херсоном. Успіхами https://www.facebook.com/watch/?v=1018539645523163 поділилися в оперативному угрупованні "Каховка" 29 серпня.

"109-й полк ДНР відійшов зі своїх позицій в Херсонській області. Російські десантники, які були їхньою підтримкою, втекли з поля бою"
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29.08.2022 12:52 Відповісти
Зуб даєш, що інформація правдива... Можна Пушіліна, бо мотовсроли і ***** чи Захарченка відкопувати треба 🤔🧐😁
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29.08.2022 12:59 Відповісти
Sto teper vizu idiot sakrusitelnyje raketnije udari po kacapam Chersone i vokrug po skladam,stabam,vojenskim castiam.Kacapam skoro nado budet zdelat zest dobroj voli i ujti Nekakije forti zelezbetono nepomozet kacapam protiv Himars takze
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29.08.2022 12:54 Відповісти
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29.08.2022 13:00 Відповісти
Щодо медальок від Зеленського - стенула плечима і пішла собі далі. У нас дуже недостойна влада, яка тим не менше обрана переважною більшістю голосів на легітимних виборах. Можливо, на останніх легітимних виборах - до того все йде. Зеленський відзначатиме лояльних до себе людей, тому що може.

Ми вже не раз бачили подібне, той же Янукович активно практикував різні форми заохочення. Тільки де тепер Янукович і де його пеньки?

Зараз, у розпал війни, неможливо робити політичні прогнози і розклади. Ситуація така, нестабільна. Он цей депутат від слуг народу, який перекинувся на бік росіян - іще півроку тому був цар і бог, головою зачіпав хмари. А вчора його зарізали у власному домі. І якось не дуже допомогли йому партійні рейтинги.

Мене набагато більше хвилює, що Зеленський втручається в оперативне керівництво бойовими діями і дозволяє собі скасовувати кадрові призначення Залужного. Ось це може бути ознакою катастрофи.

Але я вірю у ЗСУ, вірю у наших професійних військових і покладаюся на силу переконання колективного заходу. Там ціну Вові добре знають, і якщо втримали його за шкірку від капітуляції навесні, то зараз тим більше впораються. Не для того в Україну вливається стільки зброї, щоб все це віддати путіну. https://t.me/nuts_roses/1407 https://t.me/nuts_roses/1407

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29.08.2022 13:28 Відповісти
Зеленський втручається в оперативне керівництво бойовими діями і дозволяє собі скасовувати кадрові призначення Залужного

а якщо не голослівно ?
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29.08.2022 16:28 Відповісти
Да хай белые тапки одевают и ложатся. Наши Пацаны их отпоют.
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29.08.2022 13:52 Відповісти
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29.08.2022 13:57 Відповісти
 
 