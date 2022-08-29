Війська РФ окопалися на Херсонщині та відмовляються йти в наступ, - командування "Південь"
Російські загарбники окопалися і відчувають себе у відносній безпеці серед залізобетонних конструкцій. А останні прицільні удари ЗСУ в області ще сильніше знизили моральний дух ворога.
Про це заявила керівник пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Ті вісім потужних ударів нанесені не тільки по вогневих позиціях ворога, а й по моральному стану. Ворог деморалізований, розгублений. Складно йому збирати сили для майбутніх маневрів. Він, окопавшись і відчувши більш-менш захищений стан серед залізобетонних конструкцій, не хоче підніматися в атаку", - пояснила вона.
За словами Гуменюк, ситуація на південних напрямках залишається складною. Однак Збройні сили України продовжують все контролювати.
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Так, Збройні сили України прорвали першу лінію оборони російських загарбників під Херсоном. Успіхами https://www.facebook.com/watch/?v=1018539645523163 поділилися в оперативному угрупованні "Каховка" 29 серпня.
"109-й полк ДНР відійшов зі своїх позицій в Херсонській області. Російські десантники, які були їхньою підтримкою, втекли з поля бою"
Ми вже не раз бачили подібне, той же Янукович активно практикував різні форми заохочення. Тільки де тепер Янукович і де його пеньки?
Зараз, у розпал війни, неможливо робити політичні прогнози і розклади. Ситуація така, нестабільна. Он цей депутат від слуг народу, який перекинувся на бік росіян - іще півроку тому був цар і бог, головою зачіпав хмари. А вчора його зарізали у власному домі. І якось не дуже допомогли йому партійні рейтинги.
Мене набагато більше хвилює, що Зеленський втручається в оперативне керівництво бойовими діями і дозволяє собі скасовувати кадрові призначення Залужного. Ось це може бути ознакою катастрофи.
Але я вірю у ЗСУ, вірю у наших професійних військових і покладаюся на силу переконання колективного заходу. Там ціну Вові добре знають, і якщо втримали його за шкірку від капітуляції навесні, то зараз тим більше впораються. Не для того в Україну вливається стільки зброї, щоб все це віддати путіну. https://t.me/nuts_roses/1407 https://t.me/nuts_roses/1407
а якщо не голослівно ?