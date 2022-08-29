Війська РФ окопалися на Херсонщині та відмовляються йти в наступ, - командування "Південь"

Російські загарбники окопалися і відчувають себе у відносній безпеці серед залізобетонних конструкцій. А останні прицільні удари ЗСУ в області ще сильніше знизили моральний дух ворога.

Про це заявила керівник пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Ті вісім потужних ударів нанесені не тільки по вогневих позиціях ворога, а й по моральному стану. Ворог деморалізований, розгублений. Складно йому збирати сили для майбутніх маневрів. Він, окопавшись і відчувши більш-менш захищений стан серед залізобетонних конструкцій, не хоче підніматися в атаку", - пояснила вона.

За словами Гуменюк, ситуація на південних напрямках залишається складною. Однак Збройні сили України продовжують все контролювати.

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