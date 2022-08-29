ІТ-армія вивела з ладу понад 450 російських онлайн-ресурсів за два тижні, - Мінцифри
Активісти кіберфронту продовжують виводити з ладу онлайн-ресурси ворога, розхитувати важливі сфери життя РФ та послаблювати економіку загарбника. Зокрема айтівці блокували сайти Центрального банку РФ, політичної партії патріотів Росії та інші російські онлайн-ресурси.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Міністерстві цифрової інформації України.
"З 15 до 28 серпня ІТ-армія блокувала:
- Центральний банк РФ Кібератака вивела з ладу головну фінансову установу ворога. Банку довелося відключати свої сервіси та обмін електронними документами. Це паралізувало роботу цб з фінустановами та реєстрами й дестабілізувало роботу банків рф.
- Політичну партію пропагандистів та брехні "Справедливая Россия — патриоты — за правду". Всі ресурси партії промивання мізків були недоступні. Чим довше не працюватиме сайт, тим менше брехні буде розповсюджуватися в мережі.
- Популярні онлайн сервіси переказу грошей в росії. ІТ-армія призупинила роботу російських вітчизняних аналогів банківських сервісів, через які росіяни досі могли оформляти міжнародні віртуальні карти і переказувати гроші. Відновлюємо справедливість та стежимо, щоб світові санкції у росії діяли, а можливості їх обходити у РФ не було.
- Сервіс пошуку роботи. Російський сайт пошуку роботи SuperJob почав діяти у окупованих регіонах України. Це допомагало загарбникам швидко відкривати вакансії та працевлаштовувати "своїх" на окупованих територіях, щоб повноцінно встановити там свою владу. Потужна атака ІТ-армії завадила їхнім планам та поклала ворожий сервіс. російським рабам не місце у вільній Україні.
- Рітейл-компанія DNS. Вона дозволяла росіянам безперешкодно незаконно імпортувати українські товари в РФ. ІТ-армія змогла завадити злочинцям та зупинила головний сайт компанії, що реалізовував контрабанду та незаконні прибутки до ворога.
- Флагманські пропагандистські ЗМІ. Айтівці по черзі виводили з ладу великі пропагандистські російські медіа – ТАСС, РИА Новости, МК та їх окремі проєкти. За час простою ці ресурси загалом втратили понад мільйон потенційних споживачів пропаганди.
- Сайти окупантів у Криму. 24 серпня на головних сторінках російських сайтів, які зараз діють у Криму, ІТ-армія розмістила привітання з Днем Незалежності України. Зайвий раз нагадали ворогу, що Крим — це Україна!
Продовжуємо карати ворога усім світом. Віримо в ЗСУ та кібербійців", - йдеться у повідомленні.
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Кому это все написано?
Без ВПН, зашел на https://www.superjob.ru/
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... без ВПН - https://tass.ru/ https://tass.ru/
Дальше надоело...