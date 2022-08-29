В Європі закликають заморозити ціни на газ: "Ми маємо зупинити це божевілля"
У Європі на тлі стрімкого підвищення вартості енергоносіїв поширюються заклики до обмеження ціни на газ і її відокремлення від ціни на електроенергію.
Про це пише ВВС, повідомляє Цензор.НЕТ.
Міністр енергетики Бельгії Тінне Ван дер Стретен заявила про необхідність "заморожування" цін на газ, що значно подорожчав внаслідок скорочення Росією поставок у Європу.
"Наступні п'ять-десять зим будуть жахливими, якщо ми нічого не зробимо. Ми повинні працювати над заморожуванням цін на газ", - написала вона у твіттері.
Федеральний канцлер Австрії Карл Нехаммер закликав ЄС відокремити ціни на електроенергію та газ.
"Ми маємо зупинити те божевілля, що відбувається зараз на енергетичних ринках. Ми не можемо дозволити путіну щодня визначати європейську ціну на електроенергію", - заявив він.
Тим часом Німеччина - найбільший імпортер російського газу у 2020 році - прагне збільшити запаси газу до зими, попри скорочення Росією поставок, і до жовтня заповнити газосховища на 85%. У країні впроваджено заходи енергозбереження, і, як заявив міністр економіки Роберт Габек, разом із закупівлею газу в альтернативних постачальників це дало змогу прискорити досягнення мети, яку може бути виконано до початку вересня.
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Хто не бажає -- ринок великий , шукайте де підходить.
8 млрд доларів північний потік 2 коштув. що вартує європі побудувати нову трубу?
Его можно провести через Египет и Средиземное море либо через Ирак и Турцию.
если нанять много фирм, то можно и за 4 года построить.
написано же в статье, что следующие 5-10 зим будут тяжелыми. Так зачем их переживать, если можно вопрос решить за 4 года. и решить его окончательно!
До греции 3000 км, а там уже есть в европе своя разветвленная система из труб.
это нужно 200 танкеров, по 1 рейсу в месяц, чтобы 200 млрд кубов перевезти.
так що хай закачують свої газосховища.
До речі ми транзитуємо газ в Європу і скоріше всього цим газом розплачуються з нами за транзит...