Кулеба - сюзникам: Закликаємо почути нас і надавати саме те, що нам потрібно на полі бою

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна очікує не просто допомоги від союзників, а "конкретно те, про що ми просимо".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

"Я завжди чекаю більше. Не зрозумійте мене хибно: це не моя примха чи жадібність, так би мовити. Моя країна воює, ми страждаємо від великого і, якоюсь мірою, непідйомного дефіциту бюджету, оскільки Росія знищила частину нашої економіки. Ми боремося проти ворога, який більше за нас, і ми досить успішні в цьому. Але платимо за це ціну. Тому ми вдячні за будь-яку допомогу... навіть один євро, одна куля, один снаряд мають значення. Проте, доки йде ця війна, ми завжди чекатимемо більшого", - зазначив міністр.

За словами Кулеби, Україна очікує не просто допомоги від союзників, а "конкретно те, про що ми просимо".

"Бо на війні треба закривати дуже адресні запити. Коли тобі потрібна зброя, а ти отримуєш бронежилети, - це допомога, але без зброї вона не має сенсу. Тому ми закликаємо всіх партнерів, включно зі Швецією, почути нас і надавати саме те, що нам потрібно на полі бою", - додав глава МЗС.

Це не означає, наголосив міністр, що Україна не вдячна за те, що союзники вже передали їй, "але нам потрібно виграти цю війну, а щоб її виграти, нам потрібно саме те, про що ми просимо".

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