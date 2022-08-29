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Новини Допомога Україні Війна
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Кулеба - сюзникам: Закликаємо почути нас і надавати саме те, що нам потрібно на полі бою

кулеба

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна очікує не просто допомоги від союзників, а "конкретно те, про що ми просимо".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

"Я завжди чекаю більше. Не зрозумійте мене хибно: це не моя примха чи жадібність, так би мовити. Моя країна воює, ми страждаємо від великого і, якоюсь мірою, непідйомного дефіциту бюджету, оскільки Росія знищила частину нашої економіки. Ми боремося проти ворога, який більше за нас, і ми досить успішні в цьому. Але платимо за це ціну. Тому ми вдячні за будь-яку допомогу... навіть один євро, одна куля, один снаряд мають значення. Проте, доки йде ця війна, ми завжди чекатимемо більшого", - зазначив міністр.

За словами Кулеби, Україна очікує не просто допомоги від союзників, а "конкретно те, про що ми просимо".

"Бо на війні треба закривати дуже адресні запити. Коли тобі потрібна зброя, а ти отримуєш бронежилети, - це допомога, але без зброї вона не має сенсу. Тому ми закликаємо всіх партнерів, включно зі Швецією, почути нас і надавати саме те, що нам потрібно на полі бою", - додав глава МЗС.

Це не означає, наголосив міністр, що Україна не вдячна за те, що союзники вже передали їй, "але нам потрібно виграти цю війну, а щоб її виграти, нам потрібно саме те, про що ми просимо".

Також читайте: Кулеба закликав французьку TotalEnergies, яку звинувачують у поставках палива для російських військових літаків, піти з ринку РФ

Автор: 

допомога (8321) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+12
А сколько белорусского битума хранит Зе на складах?
Или мы в НАТО или мы союзники США? Говорить надо ДЯКУЕМО и за то, что дают.
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29.08.2022 12:55
+8
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29.08.2022 13:08
+7
Українські бійці продовжують успішно контратакувати росіян і повертати свої території.

Так, Збройні сили України прорвали першу лінію оборони російських загарбників під Херсоном. Успіхами https://www.facebook.com/watch/?v=1018539645523163 поділилися в оперативному угрупованні "Каховка" 29 серпня.

"109-й полк ДНР відійшов зі своїх позицій в Херсонській області. Російські десантники, які були їхньою підтримкою, втекли з поля бою"
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29.08.2022 12:54
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Кулеба - сюзникам?
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29.08.2022 12:47 Відповісти
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29.08.2022 12:50 Відповісти
Америка хранит 500 химарсов, хотя 60-80 химарсов уже бы закончили эту войну и не надо было бы давать без конца годами по чуть-чуть новое оружие
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29.08.2022 12:51 Відповісти
А сколько белорусского битума хранит Зе на складах?
Или мы в НАТО или мы союзники США? Говорить надо ДЯКУЕМО и за то, что дают.
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29.08.2022 12:55 Відповісти
Возможно хотят нашими руками истощить рососию прежде чем победить
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29.08.2022 13:30 Відповісти
Вы прозорливый не по годам.
НО вопрос остался без ответа.
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29.08.2022 13:43 Відповісти
И чтобы до сосиян лучше дошло происходящее
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29.08.2022 13:32 Відповісти
Українські бійці продовжують успішно контратакувати росіян і повертати свої території.

Так, Збройні сили України прорвали першу лінію оборони російських загарбників під Херсоном. Успіхами https://www.facebook.com/watch/?v=1018539645523163 поділилися в оперативному угрупованні "Каховка" 29 серпня.

"109-й полк ДНР відійшов зі своїх позицій в Херсонській області. Російські десантники, які були їхньою підтримкою, втекли з поля бою"
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29.08.2022 12:54 Відповісти
Є чутки,що руське окопалося,тремтить,боїться йти в наступ,паніка почалась.
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29.08.2022 13:03 Відповісти
Кулеба у зеледента айкосики украл в очередной раз? Несмотря на все ваши факи в сторону НАТО помощь идет и рашисты уже себе конечности дырявят чтобы от верной смерти спастись.
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29.08.2022 12:57 Відповісти
https://zn.ua/ukr/UKRAINE/ukrajinski-vijskovi-prorvali-pershu-liniju-oboroni-okupantiv-pid-khersonom-ok-kakhovka.html https://zn.ua/ukr/UKRAINE/ukrajinski-vijskovi-prorvali-pershu-liniju-oboroni-okupantiv-pid-khersonom-ok-kakhovka.html

який гарний день! Чекаємо подробиць,бажаємо подальших успіхів!
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29.08.2022 12:58 Відповісти
Це гарна новина. Херсон буде звільнено, але не так швидко як нам би хотілось. Пам'ятаємо яку ціну платить Україна, а це тисячі життів наших захисників. Вічна їм пам'ять, шана та слава.
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29.08.2022 13:13 Відповісти
З нинішнім членством в ООН Росія не є ні частиною Ради Безпеки, ані членом ООН, адже не пройшла процедуру вступу в ООН, згідно зі статтею 4 Статуту ООН.

Відповідно до статті 23 Статуту ООН, Росія не є постійним членом Ради Безпеки ООН!

У нинішньому Статуті ООН сказано, що Радянський Союз ще існує, а Росія взагалі не згадується.

Ми просимо Антоніу Гутерреша та ООН надати документи, які засвідчують підстави членства Російської Федерації в ООН. У разі відсутності таких документів - ми вимагаємо припинити фіктивне членство Російської Федерації в ООН.
Двері ООН для Російської Федерації мають бути зачинені, тому що для вступу до ООН, Російська Федерація, відповідно до 4 статті Статуту ООН, повинна зупинити агресивну війну в Україні та повернутись до міжнародно визнаних кордонів. Тільки миролюбиві держави можуть стати членами ООН.

Такий курс дій позбавить Росію права вето в ООН, яке блокує багато мирних рішень, і відновить мир і порядок у міжнародному співтоваристві. https://www.change.org/p/kick-russia-out-of-the-un?signed=true
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29.08.2022 13:00 Відповісти
А почему не дают не задумывался? Почему Финляндию могут принять в НАТО за один день не задумывался? Просить это не мешки таскать или например реально антикоррупционные реформы делать или неюапример чистить российскую агентуру в ОП. Гораздо легче громко кукарекать. Держите меня семеро.
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29.08.2022 13:01 Відповісти
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29.08.2022 13:09 Відповісти
А пам'ятаєте скільки лайна було вилито на Порошенка, коли він за тиждень часу до війни вимагав виділити на армію 50 мільярдів грн.?
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29.08.2022 13:01 Відповісти
Спасибо, хоть асфальт не просит. Асфальтом Украинцы наелись досыта.
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29.08.2022 13:05 Відповісти
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29.08.2022 13:08 Відповісти
В Україні окрім говнокомандуючого ніхта не має права щось просити,
так як тільки він сам веде військові справи.
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29.08.2022 13:08 Відповісти
"вимагатєлі" хренові
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29.08.2022 13:10 Відповісти
Мы отдали своё ядерное оружие и я считаю вправе требовать от партнёров намного большего без всякого вякания о битумах, асфальтах и остальной хрени. Это был не наш долг быть готовым к вторжению имея гарантов Будапештского меморандума. Это они должны были чесать свою репу и вводить войска для защиты Украины когда это было нужно а не предупреждать нас о том что Киев возьмут за 3 дня и что Зеленскому нужно эвакуироваться
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29.08.2022 13:11 Відповісти
Ви неправі бо Україна незакінчила процес від декларацій до угоди потрібно було працювати в цьому напрямку.Розумієте в чому проблема підписаний був меморадум(Будапешт) це дипломатичними словами проста нота або повідомлення яка містить обгрунтування для майбутньої угоди між підписантами яка б закріпила викладені там гарантії.Але українська сторона нічого незробила для юридично закріпленої угоди і це питання до всіх президентів країни .
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29.08.2022 13:35 Відповісти
Все по запросу присылали сталину при настоящем ленд-лизе
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29.08.2022 13:12 Відповісти
Как бы это странно не звучало но при Сталине немецкая агентура не управляла страной вместо Сталина.
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29.08.2022 13:55 Відповісти
 
 