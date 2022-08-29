Кулеба - сюзникам: Закликаємо почути нас і надавати саме те, що нам потрібно на полі бою
Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна очікує не просто допомоги від союзників, а "конкретно те, про що ми просимо".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.
"Я завжди чекаю більше. Не зрозумійте мене хибно: це не моя примха чи жадібність, так би мовити. Моя країна воює, ми страждаємо від великого і, якоюсь мірою, непідйомного дефіциту бюджету, оскільки Росія знищила частину нашої економіки. Ми боремося проти ворога, який більше за нас, і ми досить успішні в цьому. Але платимо за це ціну. Тому ми вдячні за будь-яку допомогу... навіть один євро, одна куля, один снаряд мають значення. Проте, доки йде ця війна, ми завжди чекатимемо більшого", - зазначив міністр.
За словами Кулеби, Україна очікує не просто допомоги від союзників, а "конкретно те, про що ми просимо".
"Бо на війні треба закривати дуже адресні запити. Коли тобі потрібна зброя, а ти отримуєш бронежилети, - це допомога, але без зброї вона не має сенсу. Тому ми закликаємо всіх партнерів, включно зі Швецією, почути нас і надавати саме те, що нам потрібно на полі бою", - додав глава МЗС.
Це не означає, наголосив міністр, що Україна не вдячна за те, що союзники вже передали їй, "але нам потрібно виграти цю війну, а щоб її виграти, нам потрібно саме те, про що ми просимо".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Или мы в НАТО или мы союзники США? Говорить надо ДЯКУЕМО и за то, что дают.
НО вопрос остался без ответа.
Так, Збройні сили України прорвали першу лінію оборони російських загарбників під Херсоном. Успіхами https://www.facebook.com/watch/?v=1018539645523163 поділилися в оперативному угрупованні "Каховка" 29 серпня.
"109-й полк ДНР відійшов зі своїх позицій в Херсонській області. Російські десантники, які були їхньою підтримкою, втекли з поля бою"
який гарний день! Чекаємо подробиць,бажаємо подальших успіхів!
Відповідно до статті 23 Статуту ООН, Росія не є постійним членом Ради Безпеки ООН!
У нинішньому Статуті ООН сказано, що Радянський Союз ще існує, а Росія взагалі не згадується.
Ми просимо Антоніу Гутерреша та ООН надати документи, які засвідчують підстави членства Російської Федерації в ООН. У разі відсутності таких документів - ми вимагаємо припинити фіктивне членство Російської Федерації в ООН.
Двері ООН для Російської Федерації мають бути зачинені, тому що для вступу до ООН, Російська Федерація, відповідно до 4 статті Статуту ООН, повинна зупинити агресивну війну в Україні та повернутись до міжнародно визнаних кордонів. Тільки миролюбиві держави можуть стати членами ООН.
Такий курс дій позбавить Росію права вето в ООН, яке блокує багато мирних рішень, і відновить мир і порядок у міжнародному співтоваристві. https://www.change.org/p/kick-russia-out-of-the-un?signed=true
так як тільки він сам веде військові справи.