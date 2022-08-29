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Новини Війна
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ЗСУ прорвали першу лінію оборони окупантів на Херсонщині: Російські десантники втекли з поля бою. ВIДЕО

Оперативне угруповання військ "Каховка" повідомляє, що окупанти частково відійшли зі своїх позицій на Херсонщині.

Про це йдеться у дописі на сторінці Оперативного угруповання військ "Каховка" в фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"109 полк ДНР відійшов зі своїх позицій на Херсонщині, російські десантники, що були їх підтримкою втекли з поля бою", - повідомили в Оперативному угрупованні.

"Укропы ху#рят со всего, что только можно, прорвали первую линию обороны. Ху#рят с танков, авиации, артиллерии", - каже окупант на опублікованому "Каховкою" відео.

Водночас депутат Херсонської облради Сергій Хлань зазначив: "Прорвано першу лінію оборони росіян на Херсонському фронті".

Також, за його словами, тільки за сьогоднішню ніч і першу половину дня прильоти від ЗСУ:

- Херсон;
- Антонівка;
- Олешки;
- Нова Каховка;
- Любимівка;
- Берислав.

Також читайте: Війська РФ окопалися на Херсонщині та відмовляються йти в наступ, - командування "Південь"

Автор: 

Хлань Сергій (119) Херсонська область (5718)


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Топ коментарі
+112
Опаздываете с новостями. Гуменюк уже заявила, что наступление начато по нескольким направлениям. С Богом, панове!
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29.08.2022 13:38
+75
"Укропы ху#рят со всего, что только можно, прорвали первую линию обороны. Ху#рят с танков, авиации, артиллерии"

Епічно, та безумовно. Бійтесь, суки!
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29.08.2022 13:38
+54
Мости розбомбити, орків окружити в Херсоні І ОБМІНЯТИ НА УСІХ АЗОВЦІВ І ІНЩИХ ВІЙСЬКОВО ПОЛОНЕНИХ ПІД СПОСТЕРЕЖЕННЯМ ООН І ГУТТЕРЕША
Далі вигнати ОККУПАНТІВ з Криму
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29.08.2022 13:38
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Станіславський про відeо сказав : "Нe вeрю". Та для русні "сойдeт".
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29.08.2022 16:48 Відповісти
****** цих лаптеногих гнойових свинособак без жалю і співчуття! Щоб пищали, як вьюни на сковородці!!!
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29.08.2022 17:13 Відповісти
Все, власть выполнила все что обещала. И августовское контрнаступление и штурм Херсонской области. Молодец Зеленский.
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29.08.2022 17:33 Відповісти
Мудак твій зелєбоба.
Повір старому полковнику, котрому розпвздорєзило коліно вщент. Таоє зелене чио винне у счмерті десятків тисяч громадян України
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29.08.2022 18:00 Відповісти
шо ти мелеш, закусюй хоч іноді.
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30.08.2022 09:05 Відповісти
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29.08.2022 19:16 Відповісти
Хлопці , дівчата , рідні , кохані , до сльоз пробило від новини , аж серденько мліє , бийте наволоч РЮску , давіть скотів безрогих , бережіть себе рідненькі , СЛАВА УКРАЇНІ СЛАВА ЗСУ !!!
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29.08.2022 20:41 Відповісти
Дебилл должен запомнить еще одно предложение. Putin kaputt
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29.08.2022 20:48 Відповісти
Коли знайшов свою половинку

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29.08.2022 21:21 Відповісти
а че это журавко не на фронте кацапском? его там точно не убьют - с окопа его тупую башку точно не видно
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29.08.2022 22:50 Відповісти
То пика від помідорів херсонських така червона )))
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30.08.2022 08:46 Відповісти
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