ЗСУ прорвали першу лінію оборони окупантів на Херсонщині: Російські десантники втекли з поля бою. ВIДЕО

Оперативне угруповання військ "Каховка" повідомляє, що окупанти частково відійшли зі своїх позицій на Херсонщині.

Про це йдеться у дописі на сторінці Оперативного угруповання військ "Каховка" в фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"109 полк ДНР відійшов зі своїх позицій на Херсонщині, російські десантники, що були їх підтримкою втекли з поля бою", - повідомили в Оперативному угрупованні.

"Укропы ху#рят со всего, что только можно, прорвали первую линию обороны. Ху#рят с танков, авиации, артиллерии", - каже окупант на опублікованому "Каховкою" відео.

Водночас депутат Херсонської облради Сергій Хлань зазначив: "Прорвано першу лінію оборони росіян на Херсонському фронті".

Також, за його словами, тільки за сьогоднішню ніч і першу половину дня прильоти від ЗСУ:



- Херсон;

- Антонівка;

- Олешки;

- Нова Каховка;

- Любимівка;

- Берислав.

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