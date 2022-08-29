ЗСУ прорвали першу лінію оборони окупантів на Херсонщині: Російські десантники втекли з поля бою. ВIДЕО
Оперативне угруповання військ "Каховка" повідомляє, що окупанти частково відійшли зі своїх позицій на Херсонщині.
Про це йдеться у дописі на сторінці Оперативного угруповання військ "Каховка" в фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
"109 полк ДНР відійшов зі своїх позицій на Херсонщині, російські десантники, що були їх підтримкою втекли з поля бою", - повідомили в Оперативному угрупованні.
"Укропы ху#рят со всего, что только можно, прорвали первую линию обороны. Ху#рят с танков, авиации, артиллерии", - каже окупант на опублікованому "Каховкою" відео.
Водночас депутат Херсонської облради Сергій Хлань зазначив: "Прорвано першу лінію оборони росіян на Херсонському фронті".
Також, за його словами, тільки за сьогоднішню ніч і першу половину дня прильоти від ЗСУ:
- Херсон;
- Антонівка;
- Олешки;
- Нова Каховка;
- Любимівка;
- Берислав.
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