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Новини Війна
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Очікуємо від МАГАТЕ чіткого викладу фактів порушення Росією ядерних протоколів на ЗАЕС, - Кулеба

заес

МАГАТЕ повинна визнати порушення ядерних протоколів Росією на ЗАЕС. Москва ставить під загрозу ядерної катастрофи не лише Україну, але й увесь світ.

Про це сьогодні на брифінгу заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми очікуємо від місії чіткого викладу фактів порушення всіх протоколів ядерної безпеки. Ми знаємо, що Росія ставить під загрозу не лише Україну, а й увесь світ, наражаючи його на ризик ядерної катастрофи. Я не маю жодної конкретної інформації про витоки, але саме для цього місія МАГАТЕ перевірить ситуацію і зробить висновки", - заявив Кулеба.

Також читайте: Місія МАГАТЕ вже в дорозі до Запорізької АЕС, - Гроссі. ФОТО

Нагадаємо, 25 серпня вперше в історії Запорізька АЕС була відключена від енергомережі.

Останнім часом російські військові послідовно обстрілюють територію станції. В "Енергоатомі" застерігають, що обстріли здійснюються, щоб знищити інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України та знеструмити південь нашої країни. Розмови про перепідключення ЗАЕС до енергомережі РФ велися окупантами від початку.

Також читайте: МАГАТЕ сформувало склад місії на Запорізьку АЕС. Більшість членів будуть з нейтральних країн, - The New York Times

8 серпня окупанти заявили про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати. Україна надіслала в ООН та МАГАТЕ листи з вимогою направити безпекову місію на ЗАЕС.

11 серпня у Нью-Йорку відбулося засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Засідання скликали на запит Росії через обстріли ЗАЕС начебто з боку українських військових.

Представник України закликав до демілітаризації станції задля візиту місії МАГАТЕ, але постійний представник РФ не підтримав цю пропозицію. Мовляв, Росія "захищає АЕС", у тому числі від можливих терактів.

Згодом у МЗС РФ заявили, що поїздка делегації МАГАТЕ на Запорізьку АЕС через Київ, а потім через лінію зіткнення є небезпечною.

Читайте також: Спецслужби РФ катують працівників окупованої ЗАЕС, щоб вони нічого не розповіли інспекторам МАГАТЕ, - Енергоатом

25 серпня ЗАЕС вперше у своїй історії повністю відключено від мережі через відключення останньої (четвертої) лінії зв'язку ЗАЕС з енергосистемою України - ПЛ-750 кВ ЗАЕС - "Дніпровська". Наступного дня один з енергоблоків вдалося підключити.

За два дні Міжнародне агентство з атомної енергії сформувало склад місії на станцію.

Автор: 

армія рф (17264) МАГАТЕ (709) Кулеба Дмитро (3604) Запорізька АЕС (1403)


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Топ коментарі
+6
Наивные! В этой своре нет ни США ни Бритов. Они просто легитимизируют рашу на станции и все.Это и есть цель плешивой твари.
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29.08.2022 13:10
+2
Так-так! магате - воно таке, гарантує безпеку, тицне рашку пикою у перелік порушень, ну-ну...

Така ж вправна як і оон і обуюс'є і т ін.
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29.08.2022 13:13
+2
вони як і обсє напише що все ок і
обидві сторони мають дотримуватися правил і все
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29.08.2022 13:19
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Наивные! В этой своре нет ни США ни Бритов. Они просто легитимизируют рашу на станции и все.Это и есть цель плешивой твари.
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29.08.2022 13:10 Відповісти
Это точно. Зато есть : Сербия, Китай и могучие страны Албания, Северная Македония, Иордания. Прямо цвет технического прогресса ядерной энергетики
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29.08.2022 13:30 Відповісти
Так-так! магате - воно таке, гарантує безпеку, тицне рашку пикою у перелік порушень, ну-ну...

Така ж вправна як і оон і обуюс'є і т ін.
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29.08.2022 13:13 Відповісти
вони як і обсє напише що все ок і
обидві сторони мають дотримуватися правил і все
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29.08.2022 13:19 Відповісти
Смішно...
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29.08.2022 13:26 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=TpkEFrXC8mA ВІДЕО НАСЛІДКІВ УДАРУ АГРЕСОРОМ ПО "АТОМНОМУ" МІСТУ ЕНЕРГОДАР
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29.08.2022 13:27 Відповісти
давайте по факту !!! без завышенных очикувань...
во-первых - еще не прибыли...
во-вторых - еще не известно куда их допустят, что покажут
в-третьих - еще нет гарантии что не поведутся на слащавые речи русни, которая не с проста вчера палила Энергодар (что канешно же обвинить в этом ВСУ)
в-четвертых - выводы могут быть настолько неожиданными, например - обе стороны должны угомониться... обе стороны виноваты... русня останется защищать АЭС а ВСУ должны отойти..куда-то
твари рашеские так умеют убеждать-зомбировать...что геббельс нервно... задавился б цыгареткой...
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29.08.2022 13:30 Відповісти
твари рашеские так умеют убеждать-зомбировать..
подкупать.
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29.08.2022 13:44 Відповісти
У 7раку дипломатію,до перемоги України над агресором про неї потрібно забути!!!МАГАТЕ це структурний підрозділ ООН де росія має право вето,кого притягнуть до відповідальності,країну яка тупо блокує любе рішення яке їй не сподобалося?
Пане Кулеба -Ставте питання про виключення росії з радбезу ООН ,ось тоді можна буде про щось говорити!
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29.08.2022 13:43 Відповісти
та раїся в радбез ООН - це нонсенс..
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29.08.2022 14:12 Відповісти
я теж очікую, але..., рашка теж гарно підготувалась..., мені здається, що у цієї організації навіть не виникне питання, а що робить важке озброєння рф на атомній станції України, що там роблять воєнні підрозділи рф, чому на станції розміщені склади з ************..., але за гарні гроші на це можна знайти логічні пояснення...
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29.08.2022 14:11 Відповісти
Кулеба дорогенький, ти або наївний як дитинка або тупий. Ти ще ****** з тих висновків, які зробить МАГАТЕ. Заява Amnesty International нічому не навчила?
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29.08.2022 14:26 Відповісти
Викладуть вони... Хіба що разом з представниками рашки накладуть купу лайна на стіл при черговому скликанні радбезу ООН
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29.08.2022 16:15 Відповісти
 
 