Україна хотіла б отримати від Швеції гаубиці Archer та ЗРК RBS-70, - Кулеба

Україна хотіла б отримати від Швеції гаубиці Archer, зенітно-ракетні комплекси RBS-70 та більше снарядів для артилерійських систем.

Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба на пресконференції у Стокгольмі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Найкраще, що Швеція може зробити в галузі оборони найближчими тижнями, - це надати Україні свої знамениті самохідні гаубиці Archer, зенітно-ракетні комплекси RBS-70 і більше снарядів для наших артилерійських систем, бо як би дивно це не звучало, найкращий спосіб врятувати людські життя, в тому числі життя мирних жителів, і врятувати більше українських сіл, міст та селищ від знищення - це дати Україні більше зброї, щоб ми могли відбити російську агресію та російську армію", - зазначив міністр.

Кулеба також подякував Швеції за оголошення про новий пакет допомоги Україні, половина якого буде присвячена оборонним цілям.

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