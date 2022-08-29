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Україна хотіла б отримати від Швеції гаубиці Archer та ЗРК RBS-70, - Кулеба

archer

Україна хотіла б отримати від Швеції гаубиці Archer, зенітно-ракетні комплекси RBS-70 та більше снарядів для артилерійських систем.

Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба на пресконференції у Стокгольмі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Найкраще, що Швеція може зробити в галузі оборони найближчими тижнями, - це надати Україні свої знамениті самохідні гаубиці Archer, зенітно-ракетні комплекси RBS-70 і більше снарядів для наших артилерійських систем, бо як би дивно це не звучало, найкращий спосіб врятувати людські життя, в тому числі життя мирних жителів, і врятувати більше українських сіл, міст та селищ від знищення - це дати Україні більше зброї, щоб ми могли відбити російську агресію та російську армію", - зазначив міністр.

Кулеба також подякував Швеції за оголошення про новий пакет допомоги Україні, половина якого буде присвячена оборонним цілям.

Також читайте: Кулеба - сюзникам: Закликаємо почути нас і надавати саме те, що нам потрібно на полі бою

Автор: 

зброя (7442) допомога (8321) Швеція (951) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+13
То домовляйтесь таємно зі Швецією ,а не ******* на весь світ ,імітатори срані
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29.08.2022 13:40
+10
А не хотілося б зробити власні Вільхи і Сапсани? Щоб руйнувати не власну територію, а стратегічні об'єкти кремлівських кланів.
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29.08.2022 13:51
+8
Демонстрация технических возможностей нового иранского дрона-камикадзе закончился полным конфузом и снижением акций иранских производителей беспилотников.

В ходе учений дрон должен был поразить мишень, но в итоге выяснилось, что взрыв осуществили дистанционно и сам дрон даже в цель не попал.

https://www.youtube.com/watch?v=Y9OOFMjO24M&t=8s
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29.08.2022 13:41
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То домовляйтесь таємно зі Швецією ,а не ******* на весь світ ,імітатори срані
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29.08.2022 13:40 Відповісти
это реально королева гаубица среди гаубиц в топ 10 гаубиц мира занимает 1-2 место...
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29.08.2022 14:18 Відповісти
шведи здатні випускати всього по два арчери на рік - так що в ******** війні толку від нього нуль
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29.08.2022 14:53 Відповісти
ще їх усього 24 ШТУКИ тому хрін що вони дадуть
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29.08.2022 14:59 Відповісти
Ось її характеристики у відео... це просто монстр а не проста гаубиця https://www.youtube.com/shorts/jtcp5Kksm6o https://www.youtube.com/shorts/jtcp5Kksm6o

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29.08.2022 15:38 Відповісти
Кулеба наче у воєнторзі.
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29.08.2022 13:41 Відповісти
зараз для світового воєнторгу ЗСУ самий бажаний покупець, хоч і без грошей, але рекламу зробить відмінну

з десяток Арчерів на випробування цілком прийнятно
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29.08.2022 14:04 Відповісти
Тим паче що випробування військової техніки відбувається в бойових умовах.
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29.08.2022 14:09 Відповісти
про що й мова!

перфектні панцергаубиці та чудові три топора в бойових умовах показали низку проколів
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29.08.2022 14:33 Відповісти
кулеба озвучивает просьбу, положительное решение по которой уже было принято. Четыре САУ уже готовят к пополнению нашего артиллерийского "зоопарка". Но этот достаточно совершенный "экзот" вряд ли разрастётся в ЗСУ в обозримом и необозримом будущем даже до размеров дивизиона.
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29.08.2022 14:57 Відповісти
Арчер за ттх не поступається панцергаубиці, але щонайменше вдвічі дешевший і шустріший
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30.08.2022 04:46 Відповісти
Демонстрация технических возможностей нового иранского дрона-камикадзе закончился полным конфузом и снижением акций иранских производителей беспилотников.

В ходе учений дрон должен был поразить мишень, но в итоге выяснилось, что взрыв осуществили дистанционно и сам дрон даже в цель не попал.

https://www.youtube.com/watch?v=Y9OOFMjO24M&t=8s
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29.08.2022 13:41 Відповісти
Перемога кується не на сцені, а в тилу. Навіщо реклама, треба дійство.
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29.08.2022 13:49 Відповісти
А не хотілося б зробити власні Вільхи і Сапсани? Щоб руйнувати не власну територію, а стратегічні об'єкти кремлівських кланів.
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29.08.2022 13:51 Відповісти
Зезиденту більш потрібні асфальтоукладачі,які справно укладають гроші в його кишеню!
Зе,вже є другий мільярд,чи вже третій пакуєш? Не відповість.
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29.08.2022 15:19 Відповісти
Кулеба, вы с октября готовились и вам всё мало?!
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29.08.2022 14:01 Відповісти
А за 3 роки "великого крадівництва" Україна могла б доопрацювати "Богдану" і мати власну таку гаубицю. Але ж "не на часі" - потрібно було Бєні повертати вкладені кошти з відсотками і самим "прібарахліться так, что внукам хватіт"!

Молітеся, щоб вас судили судді з прокурорами, а не натовп!
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29.08.2022 14:05 Відповісти
Кстати, о критике Богданы, слышал много, но только от сторонников лысого из квартала.
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29.08.2022 14:17 Відповісти
Ручное заряжание. Полуавтомат защищенный как раз делали,когда деньги забрали на мародерство/разворовывание слугам,которые сейчас перешли на службу к оккупантам.
А какая разница? Лишбы платили,и давали мародерить! Они за 3 года к такому привыкли.
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29.08.2022 15:25 Відповісти
Я думаю, что жители мариуполя, бучи, харькова предпочли бы чтобы были гаубицы с ручным заряжанием на 24.02 чем никаких
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29.08.2022 17:38 Відповісти
Згоден! Тільки хлопці мають бути дужі,а не як зезидент, який і снаряд до неї не підійме.
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29.08.2022 18:32 Відповісти
Нормальные там хлопцы
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29.08.2022 21:26 Відповісти
Установить гаубицу на грузовик много инженеров не нужно. Дальше начинаются детали, а в них и скрывается разница.
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29.08.2022 14:21 Відповісти
Ствол сделай, умник))
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29.08.2022 15:18 Відповісти
Знаю что одно время в Союзе был один единственный выкранный шведский (ирония судьбы😉) станок способный делать холодную ковку изнутри. Не знаю как дела с этим в Украине, неужели нет таких своих станков?
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29.08.2022 23:10 Відповісти
не знаешь но звездишь))

на больших калибрах холодная ковка не востребована. тем более из нутри.
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29.08.2022 23:34 Відповісти
Что с тобой не так? Если тебе охота с кем то плеваться идиотскими ответами найди себе другого собеседника. У тебя походу подростковые проблемы самоутверждения.
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30.08.2022 00:03 Відповісти
А самі щось думаєте виготовляти чи тільки щоб інші напрягались.
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29.08.2022 14:05 Відповісти
Арчер это не вооружение это произведение искусства, топ инженерной мысли интегрированной в сетевой способ ведения войны. Это скрипка Страдивари. Но имеет ряд секретных технологий доступ к которым мечтает получить российская анентура в ОП.
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29.08.2022 14:13 Відповісти
Будем москалям робить "Швецію"!
Сатана. Ваня, а може вона щас прийде, то ми Швецію зробимо?
Іван Опанасович. Яку це швецію?
Сатана (спокусливо). Ну, хе… Це коли один вафлями годує, а другий в жопу ї...е - інтєрєєсно!

Лесь Подервянський. Остановісь, мгновєньє - ти прєкрасно!
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29.08.2022 14:35 Відповісти
САУ Арчер в Україні вже давно є, але тільки 4 одиниці. Але це дуже рідкісна зброя.
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29.08.2022 14:51 Відповісти
с апреля пишут о передаче.
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29.08.2022 15:08 Відповісти
самі шведи таких САУ мають кілька десятків
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29.08.2022 15:11 Відповісти
24 штуки.і саме головне ніхто їх закордоном брати не захотів,складний,дорогий і неуніверсальний,навіть заможні норвежці передумали його брати.
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31.08.2022 00:57 Відповісти
купите нашим военным 100 самолётиков ) и будет гут
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29.08.2022 15:33 Відповісти
JAS 39E/F Gripen
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29.08.2022 15:35 Відповісти
возможность Gripen работать со взлетно-посадочных полос плохого качества, включая автомобильные трассы. Это связано с тактикой шведских воздушных сил, которые в случае необходимости должны максимально рассредоточится по всей стране.
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29.08.2022 15:37 Відповісти
заложены некоторые крайне важные параметры - простота в обслуживании, неприхотливость к взлетно-посадочным полосам, дешевая эксплуатация и все это не за счет боевой эффективности.
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29.08.2022 15:40 Відповісти
і нафіга він такий треба? рідкісний з дефіцитними деталями,краще вже тоді ф16 яких понад 10 тисяч в світі і досі випускається,а саме головне зарекомендував себе в бою,і коштує не сильно дорожче,нафіг ця темна конячка потрібна? в ідеалі нашим ВПС підійшов би ф15 останньої модифікації як машина-універсал,ну і жменька ф35 як ударний комплекс,ну але то вже забаганки.Янки хоч йдуть на зустріч у збірці у нас,а шведи навіть не муркають.
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31.08.2022 00:56 Відповісти
Стокгольмі навіть пропонують брати у лізинг.користь JAS 39 Gripen можливо сміливо записати помірну ціну, невибагливість, малі експлуатаційні витрати, можливість інтеграції вітчизняного озброєння та широкий простір для подальшої модернізації, а також можливість локалізації виробництва. що вітчизняний ОПК може випускати ракети повітря-повітря, а також має створити https://defence-ua.com/weapon_and_tech/podalshi_kroki_neptuna_jak_bude_rozvivatisja_kompleks_rk_360mts-3217.html повітряний варіант "Нептуна" , така можливість Gripen значно привабливіша за варіант, коли крім літака необхідно буде закуповувати до нього ще і закордонне озброєння
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31.08.2022 02:11 Відповісти
А для розуміння порядку цифр, одна ракета Meteor від MBDA коштує два мільйони євро.
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31.08.2022 02:12 Відповісти
бонус для покупателей нового истребителя - час полета "Грипена" сейчас стоит 7500$ - сравните с порядка 20.000-30.000$ на американских истребителях F-16 и F-35. Для JAS 39E фирма "СААБ" обещает снизить стоимость еще на 40% от этой цифры (бразильцы говорят о 4000$ за час)
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31.08.2022 02:21 Відповісти
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/sche_raz_uvazhno_pro_protistojannja_gripen_ta_f_16-8703.html https://defence-ua.com/weapon_and_tech/sche_raz_uvazhno_pro_protistojannja_gripen_ta_f_16-8703.html


це на тему прям "**********" гріпена в дешевизні і невибагливості... Нам коли в чергу за ними ставати,в році так 30-35му? коли їх почнуть міняти на щось новіше,чи як? темпи виробництва ну дууууже не спішні,тому ф-16,який штампують як пиріжки куди цікавіше виглядає,а крутизна гріпена в дешевизні,не означає рівно ніхрена в бойовій ефективності,бо він НІДЕ не воював,і країні яка веде війну з їбанутим пролтивником,брати неперевірену в бою машину це ***** ще одне "велике крадівництво".
"Дешеве м'ясо пси їдять" (народна мудрість)
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31.08.2022 15:02 Відповісти
https://root-nation.com/ru/posts/weapons-ru/ru-saab-jas-39-gripen-dlya-vps-ukrainy/
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31.08.2022 18:08 Відповісти
выбор за военными и военными инженерами.
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31.08.2022 18:34 Відповісти
так згоден,але у виборі що краще для ВПС України,я більше дивлюсь на досвід Ізраїлю,якому глибоко до лампочки вартість години польоту на фоні ефективності(а це країна,яка крім моря оточена їбанутими сусідами),а у нього весь авіапарк це Ф-16.Ф-15 та Ф-35.Тому вартість години польоту,це ніфіга не показник ефективності машини,ГРІПЕНИ беруть в основному країни, які навіть у віддаленій перспективі не планують участь у якихось конфліктах (ЧРАЗИЛІЯ,ЧЕХІЯ),але хочуть вактуальну часу машину, а ті хто очікує якогось загострення чомусь обрали Ф-35 або Єврофайтер чи Рафаль,як от наприклад не дуже багата Хорватія.Вони обрали досить дорогий і вибагливий до обслуговування Рафаль а не "дешевий і невибагливий" Гріпен.А чому? бо він він брав участь хоч і обмежено в бойових операціях,а це ДУЖЕ СИЛЬНИЙ АРГУМЕНТ для покупки.
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31.08.2022 21:49 Відповісти
на испытания 10 39E/F Gripen бесплатно мы их проверим в боевых условиях )
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01.09.2022 01:41 Відповісти
там ціна лізингу така що трохи докласти і простіше купити,та і сам лізинг не тільки шведи дають...
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31.08.2022 14:45 Відповісти
A-10 Бородавочник )🖕
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31.08.2022 03:31 Відповісти
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29.08.2022 16:10 Відповісти
 
 