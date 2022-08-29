Україна хотіла б отримати від Швеції гаубиці Archer та ЗРК RBS-70, - Кулеба
Україна хотіла б отримати від Швеції гаубиці Archer, зенітно-ракетні комплекси RBS-70 та більше снарядів для артилерійських систем.
Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба на пресконференції у Стокгольмі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Найкраще, що Швеція може зробити в галузі оборони найближчими тижнями, - це надати Україні свої знамениті самохідні гаубиці Archer, зенітно-ракетні комплекси RBS-70 і більше снарядів для наших артилерійських систем, бо як би дивно це не звучало, найкращий спосіб врятувати людські життя, в тому числі життя мирних жителів, і врятувати більше українських сіл, міст та селищ від знищення - це дати Україні більше зброї, щоб ми могли відбити російську агресію та російську армію", - зазначив міністр.
Кулеба також подякував Швеції за оголошення про новий пакет допомоги Україні, половина якого буде присвячена оборонним цілям.
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з десяток Арчерів на випробування цілком прийнятно
перфектні панцергаубиці та чудові три топора в бойових умовах показали низку проколів
В ходе учений дрон должен был поразить мишень, но в итоге выяснилось, что взрыв осуществили дистанционно и сам дрон даже в цель не попал.
https://www.youtube.com/watch?v=Y9OOFMjO24M&t=8s
Зе,вже є другий мільярд,чи вже третій пакуєш? Не відповість.
Молітеся, щоб вас судили судді з прокурорами, а не натовп!
А какая разница? Лишбы платили,и давали мародерить! Они за 3 года к такому привыкли.
на больших калибрах холодная ковка не востребована. тем более из нутри.
Сатана. Ваня, а може вона щас прийде, то ми Швецію зробимо?
Іван Опанасович. Яку це швецію?
Сатана (спокусливо). Ну, хе… Це коли один вафлями годує, а другий в жопу ї...е - інтєрєєсно!
Лесь Подервянський. Остановісь, мгновєньє - ти прєкрасно!
це на тему прям "**********" гріпена в дешевизні і невибагливості... Нам коли в чергу за ними ставати,в році так 30-35му? коли їх почнуть міняти на щось новіше,чи як? темпи виробництва ну дууууже не спішні,тому ф-16,який штампують як пиріжки куди цікавіше виглядає,а крутизна гріпена в дешевизні,не означає рівно ніхрена в бойовій ефективності,бо він НІДЕ не воював,і країні яка веде війну з їбанутим пролтивником,брати неперевірену в бою машину це ***** ще одне "велике крадівництво".
"Дешеве м'ясо пси їдять" (народна мудрість)