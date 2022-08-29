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Жителів Херсонщини просять зробити запаси їжі та води, а також знайти безпечні місця, - Соболевський

херсон

Жителям окупованих територій Херсонщини треба вжити заходів щодо безпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Telegram повідомив заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

"Жителям Херсонщини, які перебувають на окупованій території, потрібно бути готовим до вжиття заходів щодо власної безпеки та безпеки своїх близьких!

Знаходьтесь якомога ближче до безпечних місць, зробіть запаси їжі та води, перевірте аптечки першої медичної допомоги. Не підходьте до вікон! Якщо поряд з вами знаходяться військові об'єкти орків - по можливості переїдьте до родичів або друзів! Ці дії можуть врятувати вас та ваших близьких!" - наголосив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ЗСУ знищили практично всі великі мости на окупованій Херсонщині.

Також стало відомо, що українські захисники прорвали першу лінію оборони окупантів на Херсонщині.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ влучили у Бериславський машинобудівний завод - базу армії окупантів, - голова Бериславської РВА

Автор: 

Соболевський Юрій (85) Херсонська область (5718)


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Топ коментарі
+27
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29.08.2022 14:55
+22
Отступающих под Херсоном десантников с техникой ВС РФ накрыли Хаймарсами. Ракет не жалели. Выпустили 3-4 пакета.
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29.08.2022 15:11
+16
запаси коктейлів молотва ще треба, щоб тікаючу русню палити
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29.08.2022 14:47
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запаси коктейлів молотва ще треба, щоб тікаючу русню палити
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29.08.2022 14:47 Відповісти
Погана ідея, їх жн одразу вб'ють, треба лише дистанційною вибухівкою
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29.08.2022 14:54 Відповісти
Є більш прості засоби самогубства.
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29.08.2022 15:03 Відповісти
У тимчасово окупованій Новій Каховці оголошено евакуацію з робочих місць, люди йдуть у бомбосховища
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29.08.2022 14:50 Відповісти
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29.08.2022 14:55 Відповісти
А також по можливостi надавати iнформацiю про мiсцезнаходження фашистських оккупантiв ,це прискорить визволення нашоi землi вiд росiйськоi мразоти
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29.08.2022 14:55 Відповісти
И заготовить ссаных тряпок побольше для бегущих оккупантов!
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29.08.2022 15:01 Відповісти
"...увага - повідомлення від ЗСУ нашим братам і сестрам у тимчасово окупованій зоні. Ослінчик стоїть коло хати. Ослінчик стоїть коло хати. Василь має довгі вуса. Василь має довгі вуса..."

https://fictionhorizon.com/what-does-the-chair-is-against-the-wall-mean/ ну ви зрозуміли
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30.08.2022 05:15 Відповісти
Той хто посіяв вітер, пожне бурю. Хто прийшов з війною в Україну знайде тут свою смерть.
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29.08.2022 15:03 Відповісти
Отступающих под Херсоном десантников с техникой ВС РФ накрыли Хаймарсами. Ракет не жалели. Выпустили 3-4 пакета.
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29.08.2022 15:11 Відповісти
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29.08.2022 15:16 Відповісти
Увага!

Телеграм-канал Валерій Залужний - Ф Е Й К!

Є тільки один офіційний телеграм канал - це Головнокомандувач ЗС України @CinCAFU

Дотримуйтесь інформаційної гігієни.

@a_shtirlitz
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29.08.2022 15:22 Відповісти
на фейковому єрмак дописує ?
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29.08.2022 15:55 Відповісти
Господи, вбережи голови наших Воїнів і освяти нашу Зброю.
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29.08.2022 16:23 Відповісти
Из Британии прибыли морские котики Украины...Борис Джонсон благословил наших бойцов
Путлер уволил Оленевода ШойХу на дембель

Украина пошла в Наступление...
З нами Господь...💙💛👌👍💪💯💯
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29.08.2022 17:44 Відповісти
Краще б цей заступник оголосив про сезон полювання та хорошу винагороду за голови свинособак які втікають,нехай херсонці трохи компенсували заподіяні їм збитки!
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29.08.2022 18:33 Відповісти
Пристегните ремни - вы едете домой
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29.08.2022 19:50 Відповісти
Треба було ще додати "...а якщо є можливість - заряджайте стовбури, беріть увесь інший реманент - і приєднуйтесь до рок-н-ролу!" 💥💥💥🔥🔥🔥
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30.08.2022 04:59 Відповісти
 
 