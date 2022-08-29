Жителів Херсонщини просять зробити запаси їжі та води, а також знайти безпечні місця, - Соболевський
Жителям окупованих територій Херсонщини треба вжити заходів щодо безпеки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Telegram повідомив заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.
"Жителям Херсонщини, які перебувають на окупованій території, потрібно бути готовим до вжиття заходів щодо власної безпеки та безпеки своїх близьких!
Знаходьтесь якомога ближче до безпечних місць, зробіть запаси їжі та води, перевірте аптечки першої медичної допомоги. Не підходьте до вікон! Якщо поряд з вами знаходяться військові об'єкти орків - по можливості переїдьте до родичів або друзів! Ці дії можуть врятувати вас та ваших близьких!" - наголосив він.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ЗСУ знищили практично всі великі мости на окупованій Херсонщині.
Також стало відомо, що українські захисники прорвали першу лінію оборони окупантів на Херсонщині.
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