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Новини Війна
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Просимо українців на окупованих територіях знайти укриття, - Сили оборони Півдня

війна,зсу,воїн,захисник

Українські військові не знищують об’єкти інфраструктури і тим більше бережуть цивільне населення. Однак захисники України просять жителів окупованих територій, де ведуться активні бойові дії, знайти укриття.

Про це заявила на брифінгу начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Ми продовжуємо говорити з цивільним населенням, яке знаходиться на окупованій території, доносити їм головний меседж - ми не знищуємо об'єкти інфраструктури і цивільне населення своє бережемо, але дуже просимо, якщо немає можливості евакуюватися з місць, де ведуться активні бойові дії, знайти для себе укриття. І перечекати настільки потужні активні дії в цьому укритті", - заявила вона.

Також дивіться: ЗСУ прорвали першу лінію оборони окупантів на Херсонщині: Російські десантники втекли з поля бою. ВIДЕО

Гуменюк додала, що розвиток подій досить потужний, ситуація динамічно змінюється.

"Коли і що буде, коли потрібно ховатися - кожна людина для себе свідомо може вирішити", - заявила вона.

Автор: 

Гуменюк Наталія (804) Херсонська область (5718)


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Топ коментарі
+60
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29.08.2022 14:47
+38
Головне туди не підпускайте д'єрмака, безумну, та іншу "зелену наволоч"
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29.08.2022 14:52
+32
Господи,невже почали?!
Молимось.
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29.08.2022 14:50
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29.08.2022 14:47 Відповісти
Слава українській Херсонщині!
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29.08.2022 15:00 Відповісти
дик макцалі уже все поїли давно. кусіть то хочицца.
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29.08.2022 15:01 Відповісти
Головне, щоб вони до бою не ходили до своїх загадкових кабінок з отвором у полу. Так кавунів буде дуже багато наступного року на полях
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29.08.2022 15:03 Відповісти
Останній раз (десь початок серпня) коли на цю тему спілкувалися , були о 0,5грн/кг з поля нікому не потрібні(((
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29.08.2022 15:14 Відповісти
Хай масово ставлять кавунову брагу і женуть самогонку! Треба ж буде чимось звільнення святкувать?
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29.08.2022 15:32 Відповісти
Для святкування звільнення - онли абрикотін )))
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29.08.2022 16:00 Відповісти
Просто ти не куштував "кавунове вино" і "бекмесівку", настояну на кориці З вином, правда, треба поморочиться - треба мать "закваску" виноградну - дозрілий виноград товчеться і на кілька днів ставиться для зброжування А потім кавуни в повній зрілості ріжуться на шматки Зрізається шкірка, а з м"якоті віджимається сік У посуд з соком додається виноградне сусло і ставиться "водяний замок" - як на звичайне вино Після закінчення бродіння вино можна купажувать соком чорної бузини (бо сам кавуновий сік - безбарвний, а бузина дає малиновий колір і ароматизує вино)
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29.08.2022 16:18 Відповісти
Не куштував такого дива, якщо буде натхнення, після звільнення, звернусь за детальним рецептом)))
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29.08.2022 18:43 Відповісти
Шукатимеш на "Ватрі"
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29.08.2022 18:44 Відповісти
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29.08.2022 15:01 Відповісти
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29.08.2022 14:48 Відповісти
Господи,невже почали?!
Молимось.
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29.08.2022 14:50 Відповісти
Началось принуждение к жесту доброй воли.
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29.08.2022 15:00 Відповісти
Головне туди не підпускайте д'єрмака, безумну, та іншу "зелену наволоч"
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29.08.2022 14:52 Відповісти
В передмісті Херсону місцеві пишуть, що орки массово тікають з награбованим
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29.08.2022 14:54 Відповісти
звідки вони ще тільки не тікали з награбованим ,ті драні орки.....
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29.08.2022 15:00 Відповісти
Далеко не убегут. Скоро с Востока китайцы их погонят обратно
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29.08.2022 15:02 Відповісти
І куди ж вони тікають? До берега Дніпра? А далі?
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29.08.2022 15:08 Відповісти
Пешком по мостам еще можно пролезть
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29.08.2022 15:16 Відповісти
Там уже при вході на міст стоять "заградотряди" з "Шилками"
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29.08.2022 15:38 Відповісти
Тільки б все получилось. З розбитими мостами і достатньою кількістю снарядів у ЗСУ може у кацапів відступу і не буде, а буде панічна втеча. Техніку забрати не зможуть, на залишках переправ і мостів - натовп (і як результат - мішень для ракет). Деморалізоване військо буде ще більш деморалізоване. Охочіх ідти на смерть в кацапії буде меньше. А там дивись і ***** грохнуть та запросять мирних перемовин.
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29.08.2022 14:57 Відповісти
перемовин за шо? Вже й зелені про них не думають - вони можуть буть тільки після звільнення територій і поразки путіна.
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29.08.2022 15:06 Відповісти
у кацапів така тактика (хоча може і не тільки в них) - коли їм затискають яйкі, то вони починають перемовини, щоб виграти час і перегрупуватися.
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29.08.2022 15:07 Відповісти
Так, саме це з високою вірогідністю буде темую переговорів при успішному контрнаступі. І Зєля погодиться, щоб кацапи самостійно звільнили Південь та Схід до 2035 року.
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29.08.2022 15:34 Відповісти
Невже почалося? Дай Боже сил і міцності ЗСУ! І убезпеч наших бійців!!
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29.08.2022 14:59 Відповісти
Очень желательно пополнить обменный фонд за счет драпающих "ванек". Необходимо освобождать защитников Мариуполя.
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29.08.2022 15:00 Відповісти
до сраки той обмінний фонд. Не мені давати поради ЗСУ, але полонених вже стільки, що всіх українців можна було б два рази виміняти, якби кацапи міняли. Так що в такий ситуації я не бачу ніякого сенсу в набиранні нових полонених (яких треба годувати та охороняти).
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29.08.2022 15:03 Відповісти
Узко мыслишь, пане Змий.
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29.08.2022 15:15 Відповісти
Поясни, розкрий мені очі.
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29.08.2022 15:22 Відповісти
У нас мало зруйнованого? Хай завали розбирають! Наскільки я пам"ятаю - це міжнародними конвенціями дозволяється
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29.08.2022 15:24 Відповісти
ну так не розбирають же. максимум - в лавру на пиріжки зкататися...
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29.08.2022 15:30 Відповісти
Та не смішіть, кацапи вам нарозбирають. Воно зжере на 100 гривень, перепортить на 300, винесе при цьому одну цеглинку в день, і примудриться якось пошкодиться, щоб більше не працювать.
Хіба мінні поля ними розміновувать...
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29.08.2022 15:37 Відповісти
Все що стосується військової сфери (розмінування ремонт військової техніки чи будівництво оборонних споруд) - заборонено конвенцією А за розбирання завалів - годувать "від виробітку" Хто не буде працювать - годувать по мінімуму Решті - "солоденьке" Робитимуть - куди вони дінуться!
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29.08.2022 15:44 Відповісти
Вам правда є діло до того, що про нас скаже чергове нікчемне гамнесті?
Своє діло треба робити. А не дослухатись до ущербних кретиноїдів, яким поцмережі дали рупор і можливість заробляти на життя.
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29.08.2022 16:03 Відповісти
Я щось казав про думку якихось організацій? Я просто пояснив позиціонування даного питання з точки зору міжнародного права...
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29.08.2022 16:50 Відповісти
Знову ж таки, а чи є нам якесь діло до міжнародного права, яке відібрало у нас ядерну зброю, надавши у відповідь три листа а4 туалетного паперу? Свою справу треба робить, хай гавкають. Україна понад усе, а потім вже все інше і всі інші.
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29.08.2022 16:59 Відповісти
У тебе що - "заворот кишок у голові" настав? "Міжнародне право" у нас НІЧОГО не відбирало! "Прої*ли" ті, хто той "меморандум" підписував! Кравчука треба було запитувать - поки був живий (при ньому цей пакет документів готували) Кучму питай (він цей документ підписував) Якщо ці два придурки не настояли на механізмі захисту України у випадку війни - то до чого тут "міжнародне право"? Воно (всього-навсього) - "будівельний інструмент, за допомогою якого можна побудувать будь-що : лікарню, житловий будинок, тюрму чи блок-пост на кордоні!
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29.08.2022 17:58 Відповісти
так без належного нагляду погано працюватимуть. Але до них наглядача з батіжком, є в мене пару знайомих циган. скажете: амнесті і т.і.? а я скажу: так цигани - у них і питайте?
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29.08.2022 17:54 Відповісти
Якщо вибрать одного кацапа і давать йому посилену пайку - то він сам з батіжком стоятиме і слідкуватиме, щоб решта працювала!
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29.08.2022 18:09 Відповісти
Да на Півдні якась нездорова канітєль
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29.08.2022 15:11 Відповісти
Нездорова для рашістів, для Українців довго очікувана й бажана!
Смерть рашиським загарбникам.
Скоро будуть гарні новини про "жєст добрай волі".
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29.08.2022 15:15 Відповісти
Ще й яка нездорова... для дегенератів з-за порєбріка.
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29.08.2022 15:16 Відповісти
Так, оркам на півдні массово не здоровиться, мабуть кавунів об'їлись😀
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29.08.2022 15:20 Відповісти
 
 