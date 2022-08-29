Просимо українців на окупованих територіях знайти укриття, - Сили оборони Півдня

Українські військові не знищують об’єкти інфраструктури і тим більше бережуть цивільне населення. Однак захисники України просять жителів окупованих територій, де ведуться активні бойові дії, знайти укриття.

Про це заявила на брифінгу начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Ми продовжуємо говорити з цивільним населенням, яке знаходиться на окупованій території, доносити їм головний меседж - ми не знищуємо об'єкти інфраструктури і цивільне населення своє бережемо, але дуже просимо, якщо немає можливості евакуюватися з місць, де ведуться активні бойові дії, знайти для себе укриття. І перечекати настільки потужні активні дії в цьому укритті", - заявила вона.

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Гуменюк додала, що розвиток подій досить потужний, ситуація динамічно змінюється.

"Коли і що буде, коли потрібно ховатися - кожна людина для себе свідомо може вирішити", - заявила вона.