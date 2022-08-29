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Новини Війна
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Внаслідок обстрілу Миколаєва загинули 2 людини, 11 осіб дістали поранення, - ОВА (оновлено)

миколаїв

29 серпня російські окупаційні війська обстрілювали Миколаїв, внаслідок чого відомо про жертви серед цивільних.

Про це повідомив глава ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти обстрілюють і житлові будинки. Є загиблий перехожий та цивільні у будинках. Залишайтеся в укриттях", - наголосив він.

За словами Кіма, працюють відповідні служби.

Пізніше мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, що є влучання у житлові будинки та навчальні заклади.

"Відомо про 2 загиблих та 5 поранених. На місцях працюють рятувальні, аварійні служби та комунальники", - додав очільник міста.

Глава ОВА Віталій Кім повідомив, що станом на 17:40 відомо про 11 поранених та двох загиблих.

Читайте також: У Миколаєві лунають вибухи, обстрілюють центр міста, - Кім

Автор: 

Миколаїв (1797) обстріл (28303) Кім Віталій (471)


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Топ коментарі
+7
Гамнесті, ау! Мовчите, продажні курви?
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29.08.2022 16:24
+7
****** govnjuki.....iz pod tishka ubivajut civilnih , ibo pod Hersonom otrimivajut *****...
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29.08.2022 16:26
+4
Пластинку заклинило?
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29.08.2022 16:46
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Гамнесті, ау! Мовчите, продажні курви?
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29.08.2022 16:24 Відповісти
****** govnjuki.....iz pod tishka ubivajut civilnih , ibo pod Hersonom otrimivajut *****...
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29.08.2022 16:26 Відповісти
Ким, этот ...., уже ставит вопрос по эвакуации части населения. Под предлогом отопительного сезона. Давайте объявим эвакуацию жителей и самого Николаева, а там и до Одессы рукой подать. Всего сотня километров . А как же приказ дерьмокомандующего - до 15 сентября освободить весь юг Украины?
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29.08.2022 16:40 Відповісти
Пластинку заклинило?
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29.08.2022 16:46 Відповісти
Та пластинка у вас зелебобиков
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29.08.2022 16:54 Відповісти
рекрут заподляка, двухдневка? ну и сколько за отсос башляют? Тупорылый ты понимаешь, что между звездижем Кима и реальными событиями в Николаеве огромная пропасть. Ни один глава ВГА администрации н выглядит таким идиотом.
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29.08.2022 16:57 Відповісти
Красного пастора. И у тебя что проблемы с обувью? Или сапожником трудишься?
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29.08.2022 17:07 Відповісти
Ты похоже дежурный придурок на ферме Заподляка? Не интерсен...
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29.08.2022 17:32 Відповісти
Хіба це солдати, хіба це армія, хіба це країна, це виродки із параші-терористки, щоб ця свора згинула ці своїм ублюдочним карликом.
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29.08.2022 16:46 Відповісти
Гарь сильная, что то сгорело типа автомобиля или пожары в домах э. Суки ****** кацапские. Мало спали вас по хлевам херсонским.
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29.08.2022 16:47 Відповісти
Потерпите неделю-две: - Ким призвал не возвращаться в Николаев и рассказал о наступлении ВСУ
а было это 01.06.22. Такой же фуфломет как и Зеленский с его шашлыками
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29.08.2022 17:05 Відповісти
Забыли тебе доложить. Мечешься, как блоха на гребешке.
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29.08.2022 18:37 Відповісти
Ты идиот? Я этих сук зеленордых за язык не тянул. Поэтому они фуфлыжники и брехуны. Или для тебя это новость? Отвечать не надо. Зебил - это диагноз
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29.08.2022 19:06 Відповісти
А ты за кого переживаешь, гнида? За зеленых приколистов? Так вы уже наприкалывлись. Где ты , фуцан, в 14 году был? В штанишки 100% мочился.
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29.08.2022 19:14 Відповісти
Що може бути очевидніше?!! Бен Ладена Треба було десь вишукувати , виконавців і організаторів так само. Тут гатять прямо по мирних з арти , є імена , є джерала фінансування і забезпечення актів террору!!!! Ось ціла країна вирдків , ось їхній вожак і виконавці !!!! Альо дипломати , світова спільнота .... Усе зрозоуміло як білий день! Чи ви хочете після України спробувати усе це на власній шкурі? Чи ви думаєте , що ви особливі і вас це омине?
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29.08.2022 16:59 Відповісти
*****, реально достали. Причем тут контр-наступ? Русня уже 3 месяца бьет по Нико С-300 с левого берега. Не будьте **********, господа.
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29.08.2022 18:39 Відповісти
Три? Ты с какого Зажопинска выполз?
Николаев: 12 человек погибли, и десятки ранены в результате обстрела россиянами
ВТОРНИК, 5 АПРЕЛЯ 2022, Или проспись или убейся об стенку зебидоид
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29.08.2022 19:10 Відповісти
А то что ты написал, это следствие прилета Калибра, которые к началу лета закончились. А потом были Ониксы, Х-22, Х-59, Х-555, Х -101. А когда и те подзакончились, пошли С-300 модифицированные для ударов по земле.
Понабирают дебилов, ***, по объявлениям. Аж тошно.
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29.08.2022 19:18 Відповісти
Ну, так він і написав, що ракетні удари з С300 - шо не так? До, речі, був такий херовий день - по Миколаїву прилитіло 40 ракет.
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29.08.2022 19:36 Відповісти
Вибач. Десь не ту кнопку натиснув.
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29.08.2022 19:44 Відповісти
Сьогодні били десь з під Скадовська. А прицільність С300 - десь 600 - 1000 метрів.
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29.08.2022 19:39 Відповісти
Та ні. По факту точніше. Метрів до 500. Но в реалі, 100-200 з того, що я бачу. Це коли ракета кондиційна і їпошать прицільно, а не куди бог пошле.
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29.08.2022 20:12 Відповісти
 
 