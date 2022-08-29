Внаслідок обстрілу Миколаєва загинули 2 людини, 11 осіб дістали поранення, - ОВА (оновлено)
29 серпня російські окупаційні війська обстрілювали Миколаїв, внаслідок чого відомо про жертви серед цивільних.
Про це повідомив глава ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
"Окупанти обстрілюють і житлові будинки. Є загиблий перехожий та цивільні у будинках. Залишайтеся в укриттях", - наголосив він.
За словами Кіма, працюють відповідні служби.
Пізніше мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, що є влучання у житлові будинки та навчальні заклади.
"Відомо про 2 загиблих та 5 поранених. На місцях працюють рятувальні, аварійні служби та комунальники", - додав очільник міста.
Глава ОВА Віталій Кім повідомив, що станом на 17:40 відомо про 11 поранених та двох загиблих.
Топ коментарі
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а было это 01.06.22. Такой же фуфломет как и Зеленский с его шашлыками
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ВТОРНИК, 5 АПРЕЛЯ 2022, Или проспись или убейся об стенку зебидоид
Понабирают дебилов, ***, по объявлениям. Аж тошно.