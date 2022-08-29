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Газу, що видобувається в Україні, вистачить для нормального проходження опалювального сезону, - Тимошенко

тимошенко

Українського газу достатньо, щоб забезпечити Україну природним газом для нормального проходження опалювального сезону, навіть якщо на вулиці буде -20 С.

Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланям на РБК-Україна.

"Сьогодні ми видобуваємо 19-20 мільярдів кубометрів газу. На рік нам потрібно 17 мільярдів, враховуючи, що через війну виробництво частково не працює, а люди - виїхали. Куди чиновники збираються подіти ще 2 мільярди нашого газу і кажуть про дефіцит? Якщо правильно господарювати, то дефіциту не буде. Якщо ефективно підтримати вугільну галузь і покласти на склади хоча б 2,5 мільйона тонн - а у нас є така можливість - ніякого енергетичного дисбалансу не буде", - заявила Тимошенко.

Політик також додала, що собівартість видобутку вітчизняного газу складає приблизно 3 гривні, а в Європу його можна продати за 3 долари за куб. Щоб завадити корупціонерам провести цю оборудку, вона наполягає на тому, щоб уряд і парламент взяли під контроль питання експорту українського газу.

"Чиновники з "Нафтогазу" збираються експортувати наш газ для того, щоб певні приватні компанії заробили гроші на цій різниці, а для українців вони будуть закуповувати газ по 3 долари за кубометр - і це без ПДВ, транспортування тощо. Я вважаю, що зараз мусить на повну потужність запрацювати одноголосно створена спеціальна слідча комісія в парламенті та взяти під контроль кожний грам українського природного газу", - додала Тимошенко.

Також читайте: Тимошенко про дефолт "Нафтогазу": Не може компанія вчора показувати 12 млрд прибутку, а сьогодні - бути неплатоспроможною. Готуємо заяви про злочини

За словами лідерки "Батьківщини", влада має зробити все необхідне, щоб Україна вистояла під час війни взимку, а люди - додатково не страждали.

"Якщо Запорізька АЕС буде виведена остаточно з ладу окупантами, нам треба запастись додатковим вугіллям. Але якщо український газ не буде забиратися на експорт, а буде віддаватися українцям, країна нормально пройде зиму", - переконана політик.

Автор: 

газ (10415) Тимошенко Юлія (4697) опалювальний сезон (1745)


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Топ коментарі
+34
Юля вилізла на запах газу
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29.08.2022 16:36
+32
Если она сюда влезла - то точно не хватит.
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29.08.2022 16:31
+31
Ооо, знову всплило...
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29.08.2022 16:31
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Якби цей газ використовували прості люди... А він досі йде в одну трубу, а там де чий - не розбереш. А якщо додати сотню фірм прокладок включно з нафтогазом і їх зарплатами і преміями - то звідси і дефіцит і ціноутворення для населення.

Довбані клептомани при владі, коли їх вже почнуть бодай арештовувати разом з їх маєтками, яхтами і тп? Тоді і війни не треба буде...
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29.08.2022 19:37 Відповісти
Та просто на газ завжди вилазить оця ****!
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29.08.2022 21:00 Відповісти
оця ****?- Так чого її ніхто з "порядної влади"як агента російських спецслужб Порошенко, так і від екс головного продюсера канала"Інтер"Зеленського не викличе на один з своїх каналів і розмаже її доказовою базою.Чи може у них немає фахівців?Все,є та от біда все,що говорить Ю.Тимошенко правда,це розумуіють тільки біоповноцінні.А ті,хто пише різні гадості на Тимошенко відробляють пайку.
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30.08.2022 12:31 Відповісти
Так навіщо Ви нам Коломойського обрали, а самі у Польщу здриснули?... Чому у пікетах Вас не видно було?
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29.08.2022 21:01 Відповісти
а тепер мій прапор вас влаштовує? дивний комент))
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17.09.2022 16:22 Відповісти
Є думка деяких "альтернативщіків"
що саме через наші надри у нас війни йдуть кожні 100 років, щоб люд вивести зовсім. Все СНГ - це ласий шмат на тисячі років наперед: хто ним буде володіти - той стане володарем світу.
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30.08.2022 06:52 Відповісти
Тільки починаються розмови про газ - відразу з'являється ця ****...
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29.08.2022 20:33 Відповісти
Йой. Вилізло!!!
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29.08.2022 20:41 Відповісти
Це вона із Дубая розказує чи з Конча-Заспи?
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29.08.2022 20:57 Відповісти
Знову повилазили на світ божий юлененавистники: петровичі, вегемотовичі, дератизатори.
Що вона сказала не так? Чи ви за те
, щоб нафтогаз обирав населення під час війни? Хочете амстердам з двома плюсами?
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29.08.2022 20:58 Відповісти
Сіра нація це корні Бені, у них контракт кровний: клеймити всіх хто приймає спроби в них відняти вкрадене. Ось їй і не пробачають Криворіжсталь та перетягування ковдри на стадо. В яке вони превратили 73%... (по розрахунку їх може бути меньше чим 13%)
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30.08.2022 06:55 Відповісти
Що сказала не так Юля Тимошенко. що тут кидаються на неї. як бик на червону ганчірку. від одного її прізвища. Навіть не читаючи нічого. можливо. крім заголовку. А ненависть аж зашкалює ! А Тимошенко передбачає та застерігає щодо корупції з боку Нафтогазу при транспортуванні вітчизняного газу для забезпечення населення під час зимового періоду. І пропонує створити спеціальну слідчу комісію в парламенті для контролю за діяльністю Нафтогазу. Пропозиція слушна. чого такий крик чи хтось може запропонувати щось краще. І прем"єром Тимошенко була непоганим. але Ющенко заважав їй. тандему не вийшло. вони не спрацювалися. на жаль. Хто б. як не відносився до Тимошенко. але вона є і залишається відомим політиком. особистістю. лідером. А теперішньому прем"єру шмигалю дуже далеко до Юлії Тимошенко. як прем"єра.
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29.08.2022 22:34 Відповісти
Тому що всі каштани Хрещатика мають бути підписані, де і її хфамілія має красуватись. Каштани і один кран, для панімершат
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30.08.2022 01:14 Відповісти
Тому що Олігархія у нас найбільша після Китаю... Ці землі "кошерні" - а беня тут кофе хоче пити, все очевидно, чому мізками не думаєте?
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30.08.2022 06:57 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ApOU_DJqUcI Реальне обличчя потвори!!!
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29.08.2022 22:53 Відповісти
попов і цим все сказано
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30.08.2022 12:35 Відповісти
Ви тільки подивіться як збудилась ригівська публіка,як тільки побачили тверду позицію Тимошенко, що до жирування накнафтогазу на українцях. Знову посипались зі всіх боків імпотентні образи.
Я ж кажу якщо агент російських спецслужб Порошенко і його протеже екс головний продюсер канала"Інтер"Зеленський такі порядні, то чого вони на своїх каналах не розмажуть Юлю по стінці як брехуху?
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30.08.2022 22:41 Відповісти
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