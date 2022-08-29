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Новини Війна
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Росія робить все, щоб на ринку опинилось якнайменше газу за якнайвищою ціною, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що Росія зацікавлена в енергетичній кризі.

Про це глава держави заявив під час виступу на конференції "Шельфу північних морів", передає Цензор.НЕТ.

"Росія використовує економічний терор, тисне ціновою кризою й бідністю, щоб послабити Європу саме тоді, коли потрібна повна її сила для захисту від терору на війні, яку Росія веде вже понад півроку. Повномасштабної війни! А загалом її втручанню - уже вісім років.

Саме на це зараз працює російська держава, її посадовці та компанії - такі, як "Газпром". На створення криз і на те, щоб кризи перейшли в катастрофи. Просто зараз Росія спалює поблизу з кордоном Фінляндії газу мінімум на 10 мільйонів євро щодня. Спалюється газ, який мав би надходити німецьким та іншим європейським споживачам. Росія не може зупинити його видобуток, не хоче відправляти європейцям, бо зацікавлена в кризі, і не має інших покупців. Тож просто спалює цей газ. Так само, як вони спалюють наших людей", - наголосив Зеленський.

За словами президента, 10 млн євро Росія намагається завадити заповненню європейських газових сховищ перед зимою.

"10 мільйонів євро у вогонь щодня на кордоні Росії - це сотні мільйонів євро додаткових видатків із кишень європейського середнього класу, звичайних робітників, пенсіонерів за енергію. І також щодня - через завищені ціни на ринку, через дефіцит", - додав глава держави.

Зеленський сказав, що держава-терорист робить усе, щоб на ринку опинилось якнайменше газу за якнайвищою ціною, що тягне зростання інших цін.

"І це все - частина російської гібридної агресії проти всіх людей, проти всіх нас, проти всіх вас, проти всієї об’єднаної Європи", - підсумував президент.

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Автор: 

газ (10415) Зеленський Володимир (23727) росія (65002) енергетика (2582)


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Топ коментарі
+18
Вова, ты лучше нам расскажи, за что ты скотов орденами нанрадил?
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29.08.2022 16:48
+17
расия делает все шоб...
а шо делаешь ты ??? пи*дИшь и пИ*дишь...
и с наградами артистам-клоунам угадал, ***....так угадал...шо только за это надо ручечки поотбивать...
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29.08.2022 16:53
+11
І здав південь.
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29.08.2022 16:52
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Вова, ты лучше нам расскажи, за что ты скотов орденами нанрадил?
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29.08.2022 16:48 Відповісти
І здав південь.
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29.08.2022 16:52 Відповісти
говорящая голова - словесный понос - вечерний гундосик - все что нужно знать про зе президента
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29.08.2022 17:08 Відповісти
"Патамушта фопы" ... "Шесть працентаф"...
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29.08.2022 16:51 Відповісти
расия делает все шоб...
а шо делаешь ты ??? пи*дИшь и пИ*дишь...
и с наградами артистам-клоунам угадал, ***....так угадал...шо только за это надо ручечки поотбивать...
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29.08.2022 16:53 Відповісти
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29.08.2022 16:54 Відповісти
То купуйте газ в іншому місці, ви ******* вже з цим газом носитесь як з писаною торбою!! Що, тільки парашна ********* продає газ на ринку? Ой ні, дивіться, там список довжиною в кілометр! https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BC_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D1%83 вікіпєдія тиць сюда
Всьо, змиріться, халявного газу від парашки за ціною нижче ринкової більше ніколи-ніколи не буде! Домовляйтесь з сусідами, возіть скраплений газ, добудовуйте потроху газопроводи, а ще краще - переходьте з сраки 19 століття на ******* технології. Так, це дорого, бо все що завгодно дорожче ніж газ нижче ринкової ціни. Але це ціна, яку ви маєте заплатити за те, що ігнорували все і впевнено вели світ до кризи грьобаними десятиліттями!
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29.08.2022 16:56 Відповісти
а хто-хто нафтогаз обанкротив?
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29.08.2022 16:56 Відповісти
Капитан очевидность!!!
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29.08.2022 17:01 Відповісти
вечерний гундосик - вода мокрая, трава зеленая, ветер дует
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29.08.2022 17:09 Відповісти
ти ж i про себе не забудь. "ти же, со своєй сторони, тожє стараєшься, чтобы сойтiсь посерєдiнє"
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29.08.2022 17:08 Відповісти
хай єс побудує газопровід з катару і буде йому щастя.
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29.08.2022 17:11 Відповісти
Там не очень надежные страны- транзитёры на пути того трубопровода.
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29.08.2022 17:59 Відповісти
Ну вот, в украине война, и она все равно качает газ.
Если в ираке, не дай бог, будет война - они все равно будут качать газ.
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29.08.2022 19:49 Відповісти
Чогось дуже запереживав за рашинський газ.
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29.08.2022 17:11 Відповісти
може за найнижчою??
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29.08.2022 17:23 Відповісти
Ну титан же думки! Слава Володимиру Першому Криворізькому ("не бритому й не голеному")!
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29.08.2022 17:24 Відповісти
олеееенііі
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29.08.2022 18:37 Відповісти
РабZeя на севере и в Карелии сжигает газ прямо со скважины...нет покупателей в Европе...
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29.08.2022 17:51 Відповісти
дешевше ж ніж за 3 копійки віддати власному населенню..дешевше, ніж провести газ по селах..
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29.08.2022 18:39 Відповісти
 
 