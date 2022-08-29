Росія робить все, щоб на ринку опинилось якнайменше газу за якнайвищою ціною, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що Росія зацікавлена в енергетичній кризі.

Про це глава держави заявив під час виступу на конференції "Шельфу північних морів", передає Цензор.НЕТ.

"Росія використовує економічний терор, тисне ціновою кризою й бідністю, щоб послабити Європу саме тоді, коли потрібна повна її сила для захисту від терору на війні, яку Росія веде вже понад півроку. Повномасштабної війни! А загалом її втручанню - уже вісім років.

Саме на це зараз працює російська держава, її посадовці та компанії - такі, як "Газпром". На створення криз і на те, щоб кризи перейшли в катастрофи. Просто зараз Росія спалює поблизу з кордоном Фінляндії газу мінімум на 10 мільйонів євро щодня. Спалюється газ, який мав би надходити німецьким та іншим європейським споживачам. Росія не може зупинити його видобуток, не хоче відправляти європейцям, бо зацікавлена в кризі, і не має інших покупців. Тож просто спалює цей газ. Так само, як вони спалюють наших людей", - наголосив Зеленський.

За словами президента, 10 млн євро Росія намагається завадити заповненню європейських газових сховищ перед зимою.

"10 мільйонів євро у вогонь щодня на кордоні Росії - це сотні мільйонів євро додаткових видатків із кишень європейського середнього класу, звичайних робітників, пенсіонерів за енергію. І також щодня - через завищені ціни на ринку, через дефіцит", - додав глава держави.

Зеленський сказав, що держава-терорист робить усе, щоб на ринку опинилось якнайменше газу за якнайвищою ціною, що тягне зростання інших цін.

"І це все - частина російської гібридної агресії проти всіх людей, проти всіх нас, проти всіх вас, проти всієї об’єднаної Європи", - підсумував президент.

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