Зеленський закликав Європу використовувати українські газосховища: Ви можете допомогти і собі, і нам

Україна може стати одним із гарантів енергетичної безпеки Європейського континенту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент Володимир Зеленський заявив під час виступу на конференції "Шельфу північних морів".

"Ми маємо унікальну систему газосховищ обсягом понад 30 мільярдів кубометрів поблизу з кордоном Європейського Союзу. Нас запитують: як можна допомогти? Ось так практично - використайте наші газосховища вже в цьому сезоні. На сьогодні, наприклад, у нас вільний обсяг - 15 мільярдів кубів.

Для України необхідно 3 мільярди додаткового резерву, який ми просимо вас зберігати в нас, а ще 12 мільярдів кубометрів - це може бути газ, необхідний взимку для безпеки усієї Європи. Ви можете допомогти нам. І це буде вашою допомогою і нам, і собі", - пояснив глава держави.

За словами Зеленського, Україна має також значні поклади природного газу.

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