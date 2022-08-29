УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8534 відвідувача онлайн
Новини
3 592 37

Зеленський закликав Європу використовувати українські газосховища: Ви можете допомогти і собі, і нам

газосховище

Україна може стати одним із гарантів енергетичної безпеки Європейського континенту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент Володимир Зеленський заявив під час виступу на конференції "Шельфу північних морів".

"Ми маємо унікальну систему газосховищ обсягом понад 30 мільярдів кубометрів поблизу з кордоном Європейського Союзу. Нас запитують: як можна допомогти? Ось так практично - використайте наші газосховища вже в цьому сезоні. На сьогодні, наприклад, у нас вільний обсяг - 15 мільярдів кубів.

Для України необхідно 3 мільярди додаткового резерву, який ми просимо вас зберігати в нас, а ще 12 мільярдів кубометрів - це може бути газ, необхідний взимку для безпеки усієї Європи. Ви можете допомогти нам. І це буде вашою допомогою і нам, і собі", - пояснив глава держави.

За словами Зеленського, Україна має також значні поклади природного газу.

Читайте: Росія робить все, щоб на ринку опинилось якнайменше газу за якнайвищою ціною, - Зеленський

Автор: 

газосховище (671) Європа (1799) Зеленський Володимир (23727)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+9
не бреши....поки йде війна, використовувати наші сховища навіть нам небезпечно... бо ніхто не може звангувати куди шмальне русня.... хіба побиті наші нафтосховища і зерносховища не є доказом неможливості зберігати будь що, поки йде активна фаза війни ???
чи таки паралельна реальність і понти - ваше все !!!
показати весь коментар
29.08.2022 17:18
+9
Эх Вова, Вовчик, Вовунчик, ты нам лучше расскажи как и за что ты скотов квартальных орденами наградил.
показати весь коментар
29.08.2022 17:23
+8
Дороги до хранилищ заасфальтировал, чтобы Куйлу удобнее было к ним доехать?
показати весь коментар
29.08.2022 17:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чим більше заповнене сховище, тим легше і дешевше з нього діставати газ.
+ це якась гарантія дотакової нашої безпеки
показати весь коментар
29.08.2022 17:16 Відповісти
це теорія... на практиці ніхто в світі не зможе нічого прогарантувати Україні поки рашка має зброю і можливіть дястати нею будь куди... рашкє плювати на будь які гарантії і договори...
показати весь коментар
29.08.2022 17:20 Відповісти
Ніхто у світі не гарантує, що Росія і на Заході теракти робити не почне
показати весь коментар
29.08.2022 17:21 Відповісти
Пане, розберися спочатку що таке українські газосховища, перед тим як теоретизувати чи звинувачувати когось в брехні.
показати весь коментар
29.08.2022 17:22 Відповісти
наші сховища непробивні? навіть якщо по ним лупити зо дня в день???
чи їм така ж шана як і нашим Атомним станціям, які теж...начебто гарантовано захищені і мали б витримати все.... окрім навали дикунів з більш-менш ******** зброєю...і наполегливим бажанням зашантажувати весь світ ядерною загрозою..
показати весь коментар
29.08.2022 17:31 Відповісти
Ви на шкідника схожі, не говорили б українською мовою, подумав би, що з ботоферми Кремля
показати весь коментар
29.08.2022 17:37 Відповісти

дякую...
просто я дуже великий скептик )))
і не люблю гучних заяв (якщо дійсно наші сховища такі супер-пупер...то могли б іноземці самі поцікавитися змогою там щось зберігати...але все ж таки війна з руснею діло непередбачуване і без усіляких можливостей щось спрогнозувати, щоб повірити в надійність слів преЗЕ.... і сховищ...
показати весь коментар
29.08.2022 17:43 Відповісти
також багато шкідників з ботоферми кремля промовляють "пане" ,і "кремль" величають з великої літери
показати весь коментар
29.08.2022 17:48 Відповісти
А что у нас по-русски говорят только ботофермы Кремля?
повторишь то же самое ребятам под Херсоном?
показати весь коментар
29.08.2022 20:07 Відповісти
Газосховище являє собою порожнини в надрах землі в яких колись був газ який у свій час викачали.Працює як звикла газова сверловина,тільки значно краще механізована.Тут питання в іншому - чи потрібні Європі в даний час наше сховище,якщо вона не може до кінця заповнити власні,і чи не здатна рашка вдарити по сховищу ракетами.Тут потрібно все зважити,хоча пропозиція президента не така наївна і тупа,як може здатись на перший погляд...
показати весь коментар
29.08.2022 17:40 Відповісти
не бреши....поки йде війна, використовувати наші сховища навіть нам небезпечно... бо ніхто не може звангувати куди шмальне русня.... хіба побиті наші нафтосховища і зерносховища не є доказом неможливості зберігати будь що, поки йде активна фаза війни ???
чи таки паралельна реальність і понти - ваше все !!!
показати весь коментар
29.08.2022 17:18 Відповісти
Україна не може не використовувати наші сховища, там усі наші запаси на зиму. По-друге, ПСГ це не резервуари на поверхні, а дуже глибокі природні підземні порожнини. Можна хіба що інфраструктуру з відбору газу від них зруйнувати, але не самі сховища. Тим більш вони майже повністю на Заході України.
Ідея з закачуванням про всяк випадок резервів з ЄС на тимчасове зберігання до наших ПСГ є абсолютно правильною. Тільки є великі сумніви, що у Європі на це погодяться за поточних обставин.
показати весь коментар
29.08.2022 18:53 Відповісти
для сховища важливо не саме сховище під землею (тобто ємність) а обладнання, яке здебільше знаходиться на поверхні або на рівні землі (газ або скраплений або стиснутий має різні показники зберігання...а стиснутий ще й потребує обладнання яке має витримувати великий тиск і таке інше) тобто...пряме попадання в цей район декількох ракет і дай Боже щоби аварійна система впоралась і встигла перекрити доступи до самого сховища... але і від самого обладнання вибух може бути шалений....
і саме паскудне що координати всіх наших сховищ донедавна були в вільному доступі (по вимогам податкового контролю за надходженнями і витратами)...
дуже хвилююсь...шоби тварюки не спробували зруйнувати або просто поцілити туди напередодні опалювального сезону...
показати весь коментар
29.08.2022 20:12 Відповісти
Координати сховищ відомі усім і їх ніяк не зміниш. Вибух від обладнання буде такий собі, а підірвати саме сховище навряд вийде.
показати весь коментар
29.08.2022 20:47 Відповісти
дай то Боже... але з руснею покою нема і чекати від неї можна чого завгодно... навіть диверсії
показати весь коментар
29.08.2022 20:51 Відповісти
За парєбріком ще минулий опалювальний сезон хотіли зробити для нас Армагеддоном напередодні вторгнення, але завадили занадто м'яка зима і олімпіада в Пекіні.
показати весь коментар
29.08.2022 20:51 Відповісти
в оренду буде здавати..
показати весь коментар
29.08.2022 17:21 Відповісти
Эх Вова, Вовчик, Вовунчик, ты нам лучше расскажи как и за что ты скотов квартальных орденами наградил.
показати весь коментар
29.08.2022 17:23 Відповісти
Вам грамоту шкода? Це ж не іменна зброя, це не куски землі під Києвом, це ж не індульгенції на рейдерство
показати весь коментар
29.08.2022 17:25 Відповісти
Орден это грамота?
Мне этим скотам только горячего асфальта в их глотки не шкода.
показати весь коментар
29.08.2022 17:27 Відповісти
Зеленський навіть нагородив журналіста Михайла Ткача, який переслідував сімю того ж Зеленського.
Якби Зеленський був дрібною та мстливою людиною, то такого б ніколи не трапилося
показати весь коментар
29.08.2022 17:32 Відповісти
Якщо подумати, то раздача орденів це мабудь гірше за куски землі. Цінність ордену не в тому, скільки коштує той шматочок металу. Його цінність у відзнаці заслуг того, хто його носить. Значить якщо у людини ця відзнака, то людина вчинила подвиг та заслуговує на повагу. А якщо роздавати їх лисим з кварталу, то це повністю нівелює його цінність.
показати весь коментар
29.08.2022 17:32 Відповісти
Гарно у вас виходить.

Чийомусь батьку дають цілого Героя України...цікаво тільки за що і хто давав...

А волонтерам Кошовому і Піканову дали якийсь орден за реальну фінансову допомогу та волонтерську діяльність і це вже прямо зашквар.
Зберіть стільки, скільки зібрали вони і гадаю Зеленський вам також персонально таку ж нагороду дасть, а може і кращу.
показати весь коментар
29.08.2022 17:36 Відповісти
"Волонтерам Кошовому і Піканову"


Ох друже, я поважаю чесну працю. Я навіть не уявляю, як вам складно відмазувати Зєлю з усіма його "проє*лі".... але.. працюйте гарно і вам теж дадуть орден!
показати весь коментар
29.08.2022 17:38 Відповісти
Тут марно відбілювати Зеленського на форумі 95% порохоботи, причому основний кістяк жорстких, можуть побажати, не тільки за кораблем, але і "на небеса", так званим 73%. ,так ось вони так би мовити "окупували" форум і практично всіх виборців Зе витіснили, я всього лише спостерігач бачу і знаю багатьох і не голосував ,так як маю громадянство США і нейтральну позицію до виборців в Україні
показати весь коментар
29.08.2022 18:28 Відповісти
Тепер зрозуміло за що хтось нагородив Охиндовського в 2014 року
показати весь коментар
29.08.2022 17:45 Відповісти
Не тримайте це в собі! Розкажіть загалу, раз вам зрозуміло
показати весь коментар
29.08.2022 17:47 Відповісти
"...людина вчинила подвиг та заслуговує на повагу..."
Намалювати 54% відсотки політичному пройдисвіту це дійсно подвиг
показати весь коментар
29.08.2022 17:53 Відповісти
Працюйте добре і вам Зєля орден видасть . За переведення стрілок
показати весь коментар
29.08.2022 17:55 Відповісти
Цікаво, хто буде зберігати газ в Україні, де ідуть бойові дії і є ризик пошкодження як газогонів, так і самих сховищ, коли в Європах недозаповнені єсмності в тій же Німеччині...
показати весь коментар
29.08.2022 17:23 Відповісти
Дороги до хранилищ заасфальтировал, чтобы Куйлу удобнее было к ним доехать?
показати весь коментар
29.08.2022 17:30 Відповісти
Треба ще спитати чи треба було з Росією продовжувати торгувати з 2014 року...
Спитати, хто арештовував учасників блокади торгівлі з ДНР та ЛНР, хто арештовував тих, хто підірвав ЛЕП в Крим...

Питань дуже багато...але зараз війна, поговоримо, коли переможемо та повернемо біглих щурів до України
показати весь коментар
29.08.2022 17:34 Відповісти
...поговоримо, коли переможемо та повернемо біглих щурів, що у 2019 повернулися до України
показати весь коментар
29.08.2022 17:45 Відповісти
за дороги для рашистських танків,здачу Півднея УКраїни,розмінування Чонгару,здачу захисників в полон,повернення"вагнерівців",здачу АЕС І іт.д і т,п---Питань дуже багато...але зараз війна, поговоримо, коли переможемо
показати весь коментар
29.08.2022 17:55 Відповісти
Хмырь мавзолейный уволил Оленевода на дембель...а шош такое крысы мавзолейные?а хто теперь начальник Шариковского дерьма?☠️☠️🦍🦍😁
показати весь коментар
29.08.2022 17:46 Відповісти
Совсем не в теме конечно---допускаю что и многие здесь. Но вопрос не знающего. А газ в наши хранилища откуда закачать? За реверс допустим знаю. Но издалека качать, смысла нет, потом в обратную сторону по новой. Получается от кацапов?
показати весь коментар
29.08.2022 18:20 Відповісти
Польша достроила ветку газогона из Норвегии...так что Дуда приезжал в Киев не зря...
показати весь коментар
29.08.2022 18:48 Відповісти
 
 