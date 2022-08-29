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Закупив спорядження для військових утричі дорожче: керівнику Суворовської адміністрації Одеси оголошено підозру

прокуратура

Керівнику однієї з районних адміністрацій Одеси, який є депутатом райради, оголосили підозру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це 29 серпня повідомили в пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

Як зазначається, ідеться про голову Суворовської райадміністрації Сергія Кондратюка. Він входить до складу фракції "Довіряй Ділам" в Одеській райраді.

Посадовця підозрюють у зловживанні службовим становищем. За інформацією слідства, отримавши заявку від військової частини на придбання термобілизни, кариматів та спальних мішків, підозрюваний закупив у підприємства необхідні товари за цінами, які утричі перевищували ринкові. Як наслідок з місцевого бюджету сплатили зайвих 715 тис. гривень.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Матеріали щодо законності дій підприємства-постачальника виділені в окреме провадження, додали в прокуратурі.

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Закупив спорядження для військових утричі дорожче: керівнику Суворовської адміністрації Одеси оголошено підозру 01


Закупив спорядження для військових утричі дорожче: керівнику Суворовської адміністрації Одеси оголошено підозру 02


Закупив спорядження для військових утричі дорожче: керівнику Суворовської адміністрації Одеси оголошено підозру 03

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Закупив спорядження для військових утричі дорожче: керівнику Суворовської адміністрації Одеси оголошено підозру 04

Автор: 

депутат (1773) Одеса (5438) допомога (8321) прокуратура (3671) військовослужбовці (4724)


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Топ коментарі
+11
вишку з конфіскацією..задовбали красти..
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29.08.2022 17:41
+8
Суворовської райадміністрації - это какой-то пи з дец .

давайте ещё сталинский , гитлеровский районы Одессе, че мелочиться ?
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29.08.2022 17:42
+5
Мародёр вонючий. На киче ему самое место.
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29.08.2022 17:45
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вишку з конфіскацією..задовбали красти..
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29.08.2022 17:41 Відповісти
Суворовської райадміністрації - это какой-то пи з дец .

давайте ещё сталинский , гитлеровский районы Одессе, че мелочиться ?
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29.08.2022 17:42 Відповісти
Ты еще не знаешь, что административный Суворовский район в Одессе-- это поселок Котовского (того самого) Поскот сокращенно))))
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29.08.2022 18:47 Відповісти
гумор такий
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29.08.2022 21:31 Відповісти
Мародёр вонючий. На киче ему самое место.
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29.08.2022 17:45 Відповісти
а було дешевше? закупив втричі дорожче тих речей, що були в наявності по тій ціні, яка є зараз, міг би не купувати просто, та і все.
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29.08.2022 17:48 Відповісти
А шо ж такое, попалили. Как же так. А сколько их таких пристроенных во всех структурах, пиз..ят, откатывают, крышуют, и им за это ничё..
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29.08.2022 17:49 Відповісти
"Довіряй Ділам", достойні послєдиші "Слуг Народа", навіть своїми назвами-поганялами просто стібуться зі свого дебільного лохторату вухастого
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29.08.2022 17:53 Відповісти
Ще один "страшно покараний" підозрою...
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29.08.2022 18:00 Відповісти
фракція "довіряй ділам" - дуже співзвучно його "ділам"!
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29.08.2022 18:06 Відповісти
Это уже торговля на крови или еще только мародерство?
Зебилы, проконсультируйте!
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29.08.2022 18:48 Відповісти
вам за консультацией к Свинарчукам мабудь
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29.08.2022 19:51 Відповісти
Свинарчуки клистроны в страну тащили---твою задницу от ракет прикрывали! И ВСЕ суды их оправдали.
За зебила голосовал, убогий? Можешь не отвечать--и так понятно)))
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29.08.2022 21:22 Відповісти
ты, убогий, невнимательно прочитал содержание данной статьи - тут чувак при власти тоже старался, все для военных закупал, не для себя же ... как и Свинарчуки, тоже ведь старались не для себя, а про 73% ненавистных зебилов - многие, кто так проголосовал сейчас воюют, так что давай езжай к ним и расскажи, что ты о них думаешь
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29.08.2022 22:18 Відповісти
А хіба закупівлями для військових займаються адміністрації,а не армійські організації, як там вони вірно називаються?
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29.08.2022 18:50 Відповісти
виродок
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29.08.2022 18:56 Відповісти
Ну що сказати, як що 715 тис. то 30% то вся сумма закупки була більше 2 мільонів гривень. Зараз війна і ніхто більше 10% "відкату" не дає, то його долька всього 200-250 тис. гривень. Сміх
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29.08.2022 19:44 Відповісти
Забув спитати, там в Одесі по весні ТРо митники вдягали в Армані і Діори, що найшли когось винного і покаралм?
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29.08.2022 19:46 Відповісти
Зуб даю. Без армян тут не обійшлось. В Одесі де гроші, там армяни.
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29.08.2022 20:32 Відповісти
Розстріляти нαχγ !
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29.08.2022 21:06 Відповісти
На дотичну тему, про спільника цього рига, а нині мера Одеси Труханова, розповідає

https://t.me/pobukhov/1309 Петро Обухов - депутат Одеської міської ради :

"Сьогодні з великим подивом прочитав інтерв'ю мера Одеси Геннадія Труханова італійській газети. Навіть відкрив оригінал і переклав через Google Translate - спочатку подумав, що це якийсь фейк. Але ні. Причому там навіть відео є. Декілька цитат:
«Я провів перші кілька тижнів, переконуючи своїх співробітників, що ми повинні бути готові захищатися до кінця.»
Ми всі бачили, що перші 5 днів Труханов не називав росію агресором, війну - війною. Подивіться його офіційну сторінку за кінець лютого. Там у нього "сложная ситуация". І тільки 2 березня росія нарешті стала окупантом та агресором. Мабуть такая довга пауза була тому, що один з друзів Труханова в приватних бесідах казав, що треба трохи почекати і в Київі буде нова влада.
Стосовно Криму:
«Я вважаю, що важливо діяти політично, адже на кону життя мільйонів людей. Я не хочу, щоб мене неправильно зрозуміли. Очевидно, я мрію повернутися до наших кордонів у 1991 році, але треба крок за кроком домовлятися, поступово шукати компроміси, уникати конфронтації».
Як можна шукати компроміси з тим, хто хоче тебе згвалтувати, вбити і вкрасти стиралку? Агов, 6 місяців війни не показали, що домовлятися можна тільки після ніщівної поразки на полі бою?! З такої точки зору не треба було влаштовувати "бавовну" в Новофедорівці та Севастополі?
Поки йдуть бойові дії казати таке - не розумно!
«Я проти знесення статуй. Навіть якщо ми руйнуємо пам'ятники, історія не змінюється. Знаю, що зібрано петицію з 25 тисячами підписів, але я чекаю. З такою логікою мені також прибрати пам'ятник Пушкіну чи Гагаріну? Це не має сенсу".
По-перше, в Одесі нема пам'ятника Гагаріну. І нагадайте яке відношення Гагарін має до історії Одеси?
По-друге, "але я чекаю". Чого? Ще обстрілив Одеси? Суспільна думка по цьому питанню точно вийде на перенесення статуі до музею. Це питання вже зумовлено і вороття назад не буде.
По-третє, так може не потрібно було і пам'ятники Леніну прибирати? Це ж історія!
«- Путін все ж спробує забрати Одесу?
- Так, він спробує ще: він одержимий нашим містом. Він не хоче його бомбити, як Харків, він вимагає його цілим. Я не песиміст, вірю, що ми в підсумку переможемо. Але війна залишається довгою, важкою. Наш наступ на Херсон йде повільно, і Путін продовжує сподіватися на оточення Одеси з півночі для з'єднання з Придністров'ям і фронтальний удар Чорноморського флоту з півдня».

Звідки таке розуміння, що в голові у путіна? Що значить не хоче бомбити? Він це робив вже більше 10 разів. ТРЦ Рів'єра, ЖК Тирас, Одеський аеропорт, Готель Гранд Петтін, Одеський порт та нафтобаза передають вам вітання. Він не бомбить нас, як Харків чи Маріуполь тільки тому, що це фізично неможливо. Артилерія та РСЗО стріляє максимум на 40 км.

Декілька людей запитали мене, чи можна зараз усунути мера з поста. Коротка відповідь - ні. Для усунення мера потрібно 2/3 голосів ради - тобто 43 з 64. Без голосів партіі Труханова та проросійських депутатів це неможливо. Призначити нові вибори наразі ВР не має права через військовій стан. Референдум за ініціативою громадян так само не можна під час війни.
Усунути мера можна після вступу у силу обвинувального вироку суду - це якщо і буде, то зовсім нескоро.
Або за особистою заявою.
Тому виходу в нас немає. І треба готуватись до потенційно важкої зими.

Слава Україні!
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30.08.2022 10:14 Відповісти
 
 