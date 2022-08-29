Закупив спорядження для військових утричі дорожче: керівнику Суворовської адміністрації Одеси оголошено підозру

Керівнику однієї з районних адміністрацій Одеси, який є депутатом райради, оголосили підозру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це 29 серпня повідомили в пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

Як зазначається, ідеться про голову Суворовської райадміністрації Сергія Кондратюка. Він входить до складу фракції "Довіряй Ділам" в Одеській райраді.

Посадовця підозрюють у зловживанні службовим становищем. За інформацією слідства, отримавши заявку від військової частини на придбання термобілизни, кариматів та спальних мішків, підозрюваний закупив у підприємства необхідні товари за цінами, які утричі перевищували ринкові. Як наслідок з місцевого бюджету сплатили зайвих 715 тис. гривень.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Матеріали щодо законності дій підприємства-постачальника виділені в окреме провадження, додали в прокуратурі.

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