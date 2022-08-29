Закупив спорядження для військових утричі дорожче: керівнику Суворовської адміністрації Одеси оголошено підозру
Керівнику однієї з районних адміністрацій Одеси, який є депутатом райради, оголосили підозру.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це 29 серпня повідомили в пресслужбі Одеської обласної прокуратури.
Як зазначається, ідеться про голову Суворовської райадміністрації Сергія Кондратюка. Він входить до складу фракції "Довіряй Ділам" в Одеській райраді.
Посадовця підозрюють у зловживанні службовим становищем. За інформацією слідства, отримавши заявку від військової частини на придбання термобілизни, кариматів та спальних мішків, підозрюваний закупив у підприємства необхідні товари за цінами, які утричі перевищували ринкові. Як наслідок з місцевого бюджету сплатили зайвих 715 тис. гривень.
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Матеріали щодо законності дій підприємства-постачальника виділені в окреме провадження, додали в прокуратурі.
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давайте ещё сталинский , гитлеровский районы Одессе, че мелочиться ?
Зебилы, проконсультируйте!
За зебила голосовал, убогий? Можешь не отвечать--и так понятно)))
https://t.me/pobukhov/1309 Петро Обухов - депутат Одеської міської ради :
"Сьогодні з великим подивом прочитав інтерв'ю мера Одеси Геннадія Труханова італійській газети. Навіть відкрив оригінал і переклав через Google Translate - спочатку подумав, що це якийсь фейк. Але ні. Причому там навіть відео є. Декілька цитат:
«Я провів перші кілька тижнів, переконуючи своїх співробітників, що ми повинні бути готові захищатися до кінця.»
Ми всі бачили, що перші 5 днів Труханов не називав росію агресором, війну - війною. Подивіться його офіційну сторінку за кінець лютого. Там у нього "сложная ситуация". І тільки 2 березня росія нарешті стала окупантом та агресором. Мабуть такая довга пауза була тому, що один з друзів Труханова в приватних бесідах казав, що треба трохи почекати і в Київі буде нова влада.
Стосовно Криму:
«Я вважаю, що важливо діяти політично, адже на кону життя мільйонів людей. Я не хочу, щоб мене неправильно зрозуміли. Очевидно, я мрію повернутися до наших кордонів у 1991 році, але треба крок за кроком домовлятися, поступово шукати компроміси, уникати конфронтації».
Як можна шукати компроміси з тим, хто хоче тебе згвалтувати, вбити і вкрасти стиралку? Агов, 6 місяців війни не показали, що домовлятися можна тільки після ніщівної поразки на полі бою?! З такої точки зору не треба було влаштовувати "бавовну" в Новофедорівці та Севастополі?
Поки йдуть бойові дії казати таке - не розумно!
«Я проти знесення статуй. Навіть якщо ми руйнуємо пам'ятники, історія не змінюється. Знаю, що зібрано петицію з 25 тисячами підписів, але я чекаю. З такою логікою мені також прибрати пам'ятник Пушкіну чи Гагаріну? Це не має сенсу".
По-перше, в Одесі нема пам'ятника Гагаріну. І нагадайте яке відношення Гагарін має до історії Одеси?
По-друге, "але я чекаю". Чого? Ще обстрілив Одеси? Суспільна думка по цьому питанню точно вийде на перенесення статуі до музею. Це питання вже зумовлено і вороття назад не буде.
По-третє, так може не потрібно було і пам'ятники Леніну прибирати? Це ж історія!
«- Путін все ж спробує забрати Одесу?
- Так, він спробує ще: він одержимий нашим містом. Він не хоче його бомбити, як Харків, він вимагає його цілим. Я не песиміст, вірю, що ми в підсумку переможемо. Але війна залишається довгою, важкою. Наш наступ на Херсон йде повільно, і Путін продовжує сподіватися на оточення Одеси з півночі для з'єднання з Придністров'ям і фронтальний удар Чорноморського флоту з півдня».
Звідки таке розуміння, що в голові у путіна? Що значить не хоче бомбити? Він це робив вже більше 10 разів. ТРЦ Рів'єра, ЖК Тирас, Одеський аеропорт, Готель Гранд Петтін, Одеський порт та нафтобаза передають вам вітання. Він не бомбить нас, як Харків чи Маріуполь тільки тому, що це фізично неможливо. Артилерія та РСЗО стріляє максимум на 40 км.
Декілька людей запитали мене, чи можна зараз усунути мера з поста. Коротка відповідь - ні. Для усунення мера потрібно 2/3 голосів ради - тобто 43 з 64. Без голосів партіі Труханова та проросійських депутатів це неможливо. Призначити нові вибори наразі ВР не має права через військовій стан. Референдум за ініціативою громадян так само не можна під час війни.
Усунути мера можна після вступу у силу обвинувального вироку суду - це якщо і буде, то зовсім нескоро.
Або за особистою заявою.
Тому виходу в нас немає. І треба готуватись до потенційно важкої зими.
Слава Україні!