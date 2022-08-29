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Новини Війна
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У межах проєкту "Журавель" "Госпітальєри" тестуватимуть робота для евакуації поранених з поля бою

Петро Порошенко презентував бойового робота, призначеного для евакуації поранених бійців з поля бою, а також транспортування боєкомплектів та виконання інших військових задач.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

У межах проєкту Журавель Госпітальєри тестуватимуть робота для евакуації поранених з поля бою 01

"Сьогодні ми привезли в Україну зброю майбутнього. Це унікальний бойовий робот, який керується дистанційно. Це військова машина, яка стоїть на озброєнні трьох армій країн-членів НАТО – Естонії, Німеччини та Норвегії. Спільне виробництво Німеччини і Естонії. І сьогодні вперше ця бойова техніка майбутнього з’явилася в Україні. Ми думаємо, вона зробить потужний внесок для нашої перемоги", – сказав Порошенко.

Такий робот здатний забезпечувати і розміщення автоматичної 30- міліметрової гармати, і протитанкової системи включно з Стугною або Джавеліном, і розвідувальної системи включно з радаром.

У межах проєкту Журавель Госпітальєри тестуватимуть робота для евакуації поранених з поля бою 02

"Але саме цей варіант – евакуаційний. Ми спільно з "Госпітальєрами" хочемо започаткувати проект "Журавель" на честь загиблого українського морпіха. Для того, щоб в умовах небезпеки для лікарів-евакуаторів робот міг під’їхати, забрати бійця, привезти за півтора, два чи п’ять кілометрів, щоб надати необхідну допомогу, коли рахунок іде на хвилини, і врятувати життя", – пояснив Порошенко.

Також дивіться: Маємо зробити все можливе для контрнаступу, щоб закінчити війну цього року, - Порошенко. ВIДЕО

У межах проєкту Журавель Госпітальєри тестуватимуть робота для евакуації поранених з поля бою 03

Засновниця батальйону "Госпітальєри", медик-доброволець, народна депутатка Яна Зінкевич зазначила: "Ми будемо вивчати можливості цього робота евакуйовувати поранених з поля бою, з тих місць, які є важкодоступні і до яких важко добратися медикам як на транспорті, так і пішки. Будуть навчання для операторів цього робота, і сподіваємося, що наш проєкт вдасться реалізувати".

З 24 лютого структури Порошенка спрямували на підтримку ЗСУ понад півмільярда гривень. За ці кошти були придбані тисячі бронежилетів та кевларових шоломів, зброя, сотні автомобілів на потреби фронту, серед них бронемашини, вантажівки та пікапи, тепловізори, сотні дронів, електрогенератори, цифрові радіостанції, старлінки, військовий одяг, турнікети, натівські аптечки, системи очистки води, засоби для будівництва фортифікаційних споруд, пальне, продукти харчування.

Нещодавно п’ятий Президент повідомив про новий багатомільйонний контракт на закупівлю БПЛА оперативного рівня "Очі Арти". Перший комплект БПЛА вже надійшов у війська. Один з батальойнів ДШВ вже отримав 11 нових італійських бронемашин, куплених спрільно з волонтерами ГО "Справа Громад". Для підрозділів ЗСУ також купили 350 дронів Autel. У Великій Британії законтрактовані понад дві сотні вантажівок Leyland DAF, перші партії вантажівок вже надійшли у бригади на передову.

Читайте: Порошенко передав партію вантажівок Leyland DAF одній з бригад Десантно-штурмових військ ЗСУ

Автор: 

Порошенко Петро (15166) Зінкевич Яна (50) Європейська Солідарність (1081)


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Топ коментарі
+31
кращої назви і не придумати...
пам"ять про воїна, який не дочекався евакуації ...повільно вмираючи від крововиливу і спраги...
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29.08.2022 17:47
+18
Дякуємо, Петре Олексійовичу
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29.08.2022 17:57
+17
респект..крута цяцька

а шо Зеля з оманоквартальних прикупив для армії?
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29.08.2022 17:58
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кращої назви і не придумати...
пам"ять про воїна, який не дочекався евакуації ...повільно вмираючи від крововиливу і спраги...
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29.08.2022 17:47 Відповісти
Назва проекту не випадкова і на корпусі робота ще є напис THeMIS - Феміда. Так, мов би Порох на щось натякає Гівнобородьку.
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29.08.2022 18:13 Відповісти
так! я це і мав на увазі!!
не випадкова назва...
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29.08.2022 18:28 Відповісти
Навіть не читаючи текст, знаєш що Журавель наший Герой і машина в його честь. Кращої Пам'яті і не треба. Це не фальшиве нагороди фальшивим байрактарам 95
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29.08.2022 18:32 Відповісти
так! і як жеж на нього схожа донечка...принцеса таткова

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29.08.2022 18:35 Відповісти
кожен свідомий Українець пам'ятає сержанта Журавля

і ЗЄ-лєнського, який прирік його вмирати...
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29.08.2022 22:41 Відповісти
Что же вы в 2019 году наделали...
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29.08.2022 17:53 Відповісти
треба подивитись в реальних бойових умовах, якщо пройде випробування, то можна брати ще
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29.08.2022 17:54 Відповісти
Дякуємо, Петре Олексійовичу
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29.08.2022 17:57 Відповісти
бо є за що дякувати !

З 24 лютого структури Порошенка спрямували на підтримку ЗСУ понад півмільярда гривень !!!!!.
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29.08.2022 22:42 Відповісти
респект..крута цяцька

а шо Зеля з оманоквартальних прикупив для армії?
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29.08.2022 17:58 Відповісти
медальки, только не для армии и то за гос счет
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29.08.2022 18:08 Відповісти
шоколадки із своїм зображенням на обгортці і книги "1й місяць війни", "2й місяць війни", ну ви поняли (с)
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29.08.2022 19:34 Відповісти
ту нєтлєнку ще заставлять вивчати у школі..на уроках мужності, наприклад..

вчити цілими розділами напам'ять, як колись при союзі леніна вчили
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29.08.2022 20:02 Відповісти
нііііі)
формуймо інфополе таким чином, щоб зешваль дістала по заслугам. наволоч повинна сидіти в тюрмі!!! буде сидіти в тюрмі!!
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29.08.2022 20:51 Відповісти
я проти тюрми для них...

я за ліхтарі на Хрещатику
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29.08.2022 20:54 Відповісти
нє, ну ми ж європейці. і плюс іще й конфіскація)
і хай мама Рімма і відразний жлоб папаша ідуть із сумою просити милостиню по Єрусалиму.

або. Позорний стовп. прив'язуємо злочинця - і кожен може підійти і плюнути на тварюку.
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29.08.2022 21:01 Відповісти
тю..ліхтарі конфіскації не перешкода)

ми смертну кару он коли відмінили, а нас все не приймають..мож треба, щоб ця умова була останньою у переліку? швидше всі інші виконаємо тоді..
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29.08.2022 21:11 Відповісти
а от у мене питання - а зелені здатні хоч щось закупити крім бітуму у бульбафюрера чи ні?
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29.08.2022 18:00 Відповісти
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29.08.2022 18:02 Відповісти
Нагородити лисого втікача.
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29.08.2022 18:03 Відповісти
УБД тоже получит?
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29.08.2022 18:08 Відповісти
м'ясо на шашлики...
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29.08.2022 20:03 Відповісти
Абдаллаза Свободу Украины

@turkmendagz

·

https://twitter.com/turkmendagz/status/1564226651625558016 2 ч

Поползли слухи что под Херсоном что-то происходит.
Брехня наверное, потому что Химарсы все уничтожены, летчиков у ВСУ не осталось, танков у них тоже нет. Ничего у ВСУ нет, так Шойгу сказал.
Поэтому брехня все про Херсон. Или нет?
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29.08.2022 18:01 Відповісти
ще немає зв'язку і інету по всій Україні..електрики немає..ліхтариками користуємось
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29.08.2022 20:05 Відповісти
які ліхтарики - свічками!!! )))
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30.08.2022 13:08 Відповісти
Як на ньому немає зброї, то він не бойовий.
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29.08.2022 18:02 Відповісти
оформити волонтерам дозвіл зі зброєю в країні виробника робота - це ще та проблема.
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29.08.2022 18:11 Відповісти
я не знаюся на цих тонкощах, це швидше зауваження до редактора/корректора
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29.08.2022 18:13 Відповісти
на жаль, на жаль... ця касапо-українська війна - це полігон тестування новітніх зразків зброї. Ці роботи - та ж зброя: одна атакувальна, інша парамедична.
Поточного екскалації війни не можна було допускати, і тільки через підготовку до неї це можна було зробити! Si vis pacem, para bellum - про що продержавницька опозиція криком кричала всі ці 2,5 роки!
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29.08.2022 18:07 Відповісти
Да, если вспомнить ещё фантом который оппозиция будучи при владе демонстрировала, то зачем теперь этот натовский робот?
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29.08.2022 19:13 Відповісти
дослідно-експерементальний зразок в єдиному екземплярі - це ще не виріб.
Хоча: зебілам ця істина не зайде...
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30.08.2022 00:07 Відповісти
Тут - як глянуть! Саме такі агрегати ВЖЕ на озброєнні США, Норвегії та Естонії Тут "тестування" не стільки рОбота, як людей, що повинні з ним працювать! Тобто перевірка вміння санітара-оператора керувать роботом для порятунку поранених
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30.08.2022 02:34 Відповісти
От блин ну почти все в разработке и единственном экземпляре, массово только миномёт молот был. Вам же истина про богданы, сапсаны и тд зашла что зебилы должны были их сделать, а "продержавнецька" оппозиция только разрабатывать всякие "звёзды смерти" и санкции против Медвечука но не применять все это.
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30.08.2022 07:30 Відповісти
що встигли до зміни влади в 2019-му довести до промислового (нехай навіть дрібносерійного) випуску - то і встигли. І не тільки Молот. Стугни і Корсари, наприклад. Але багато чого завдяки тобі, 73/43%зебіл - таки да, не встигли.
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30.08.2022 14:12 Відповісти
От блин, шо ж довели до дрібного выробництва разработки папередников. Вам зебилам тоже дрібне виробництво папередников освоить получилось так шо какая разница? А завдяки вам фантом так и не будет в виробництве, пошли по пути зебилов натовские оружие завозить, а теперь стесняйтесь своих сказок о вундервафлей. А с молотом то как разобрались? А то так и не понятно то запретили использовать, то разрешили то опять запретили. Хорошо хоть народ сообразил что от шоколадных сказок толку не будет, теперь и этих сказочников можно надеятся правильно оценит.
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30.08.2022 14:59 Відповісти
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29.08.2022 18:17 Відповісти
25% не помилились і в 1663 на Чорній Раді коли був вибір Незалежність або московське ярмо, також у 1919... і через сто років потому. А 73% вони що тоді більшовиків обирали, наслухавшись агітації про халявну землю і бариг-панів... що тепер у 2019 році. Треба звикати що і надалі так буде - треба пам'ятати Чорну Раду 1663 коли зрадник Брюховецький налаштував голоту проти городових козаків тими ж методами що і більшовики через сотні років...
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29.08.2022 18:39 Відповісти
Подяка Пороху і волонтерам!
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29.08.2022 18:33 Відповісти
офігенно
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29.08.2022 20:21 Відповісти
Дякую волонтерам.Нн трогайте нашого Президента Зеленського, його люди роблять свою справу не публічно, без фанфар і реклами.Слава Україні.Да а де старшенький синок Порошенка,з дружиною російського професора
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29.08.2022 20:45 Відповісти
а відосики з Бабайкою на ніч - то непублічно?

чи то у Вас такий гумор?
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29.08.2022 20:57 Відповісти
непогана штука. але Журавля б вона не врятувала б. занадто обстрілювана ділянка була. Там треба було б вогонь у відповідь по кацапах. Занадто об'ємна, легко можна виявити. Треба щось типу приземленої гусениці не вище півметра з пораненим. на акумуляторах і пластмасову. аби приладами не можна було виявити.
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29.08.2022 21:18 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2022/08/30/vse-dlya-kontrnastupu-poroshenko-peredav-chergovu-partiyu-tehniky-na-front/ Петро Порошенко передав чергову партію техніки для бійців, які зараз на передовій .
Новий пікап Mitsubishi L200, а також радіостанції Motorola, генератори, комп'ютерна техніка, шоломи, придбані коштом Фонду Порошенка та волонтерів ГО «Справа Громад», відправляються в одну з бригад - https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/pfbid02sJzPu7C9bXw4n2UkPEgL4D21URv842ubcpEcJatZSFjwJmQY1dbFpAoavBxvgVmul?__cft__[0]=AZVcoLyx4wXfuhv6CJMsgTuatygumBzq81XiWfmtxSRvPWuNf1laNKyKW2TNudcn5NpVArARn_LQ5nr-wflpqGHKBBEL7CMrNPw0f9tVX3EajhdOy64tQdcHyBSdVYaPXX8LQp4LXh4Tcl6ZY5J1vKbz-iz8JM0NpTOWiN8ohCA5LlIvLNpv0DsMaPk7lqg1pOk&__tn__=%2CO%2CP-R дивіться відео .
«Чим зараз живе Україна? Одним словом - контрнаступ. І кожен українець намагається зробити все, щоб підтримати Збройні Сили України. Ми віримо в успіх Збройних Сил», - наголошує п'ятий Президент. «Ми багато не говоримо. Не говоримо, хто наступає, де наступають. Не говоримо, які просування щодня демонструють Збройні Сили, але знаємо - перемога буде точно за нами. І жодного дня у нас не відбувається без того, щоб передати допомогу в армію», - зазначає Порошенко.
«Сьогодні я маю велику честь допомогти справжнім воїнам. Ми не називаємо бригаду. Новенький L200 ми презентуємо цій бригаді для наступу. Олексію, (звертається до "порохобота" Олексія Петрова, депутата Запорізької міськради), вручаємо ключі. Генератори, радіостанції Motorola, сервери, шоломи. Це звичайна, буденна, щоденна робота. І маленьке свято для наших солдатів», - говорить Порошенко.
Відомий блогер, ветеран АТО Олексій Петров, який знову пішов на фронт, подякував за техніку для побратимів. «Техніка перш за все - це врятовані життя. Про зв'язок і казати годі. І безумовно транспорт. Новий транспорт, який не ламається, який може і врятувати життя, і в залежності від бойової задачі може зіпсувати життя, але вже російським окупантам.
Дякуємо і чекаємо вас у гості», - говорить Олексій Петров. «А ми чекаємо тебе з перемогою», - відповів Петро Порошенко.

https://eurosolidarity.org/2022/08/ 30-08-2022

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30.08.2022 14:22 Відповісти
 
 