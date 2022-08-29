У межах проєкту "Журавель" "Госпітальєри" тестуватимуть робота для евакуації поранених з поля бою
Петро Порошенко презентував бойового робота, призначеного для евакуації поранених бійців з поля бою, а також транспортування боєкомплектів та виконання інших військових задач.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
"Сьогодні ми привезли в Україну зброю майбутнього. Це унікальний бойовий робот, який керується дистанційно. Це військова машина, яка стоїть на озброєнні трьох армій країн-членів НАТО – Естонії, Німеччини та Норвегії. Спільне виробництво Німеччини і Естонії. І сьогодні вперше ця бойова техніка майбутнього з’явилася в Україні. Ми думаємо, вона зробить потужний внесок для нашої перемоги", – сказав Порошенко.
Такий робот здатний забезпечувати і розміщення автоматичної 30- міліметрової гармати, і протитанкової системи включно з Стугною або Джавеліном, і розвідувальної системи включно з радаром.
"Але саме цей варіант – евакуаційний. Ми спільно з "Госпітальєрами" хочемо започаткувати проект "Журавель" на честь загиблого українського морпіха. Для того, щоб в умовах небезпеки для лікарів-евакуаторів робот міг під’їхати, забрати бійця, привезти за півтора, два чи п’ять кілометрів, щоб надати необхідну допомогу, коли рахунок іде на хвилини, і врятувати життя", – пояснив Порошенко.
Засновниця батальйону "Госпітальєри", медик-доброволець, народна депутатка Яна Зінкевич зазначила: "Ми будемо вивчати можливості цього робота евакуйовувати поранених з поля бою, з тих місць, які є важкодоступні і до яких важко добратися медикам як на транспорті, так і пішки. Будуть навчання для операторів цього робота, і сподіваємося, що наш проєкт вдасться реалізувати".
З 24 лютого структури Порошенка спрямували на підтримку ЗСУ понад півмільярда гривень. За ці кошти були придбані тисячі бронежилетів та кевларових шоломів, зброя, сотні автомобілів на потреби фронту, серед них бронемашини, вантажівки та пікапи, тепловізори, сотні дронів, електрогенератори, цифрові радіостанції, старлінки, військовий одяг, турнікети, натівські аптечки, системи очистки води, засоби для будівництва фортифікаційних споруд, пальне, продукти харчування.
Нещодавно п’ятий Президент повідомив про новий багатомільйонний контракт на закупівлю БПЛА оперативного рівня "Очі Арти". Перший комплект БПЛА вже надійшов у війська. Один з батальойнів ДШВ вже отримав 11 нових італійських бронемашин, куплених спрільно з волонтерами ГО "Справа Громад". Для підрозділів ЗСУ також купили 350 дронів Autel. У Великій Британії законтрактовані понад дві сотні вантажівок Leyland DAF, перші партії вантажівок вже надійшли у бригади на передову.
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пам"ять про воїна, який не дочекався евакуації ...повільно вмираючи від крововиливу і спраги...
не випадкова назва...
і ЗЄ-лєнського, який прирік його вмирати...
З 24 лютого структури Порошенка спрямували на підтримку ЗСУ понад півмільярда гривень !!!!!.
а шо Зеля з оманоквартальних прикупив для армії?
вчити цілими розділами напам'ять, як колись при союзі леніна вчили
формуймо інфополе таким чином, щоб зешваль дістала по заслугам. наволоч повинна сидіти в тюрмі!!! буде сидіти в тюрмі!!
я за ліхтарі на Хрещатику
і хай мама Рімма і відразний жлоб папаша ідуть із сумою просити милостиню по Єрусалиму.
або. Позорний стовп. прив'язуємо злочинця - і кожен може підійти і плюнути на тварюку.
ми смертну кару он коли відмінили, а нас все не приймають..мож треба, щоб ця умова була останньою у переліку? швидше всі інші виконаємо тоді..
@turkmendagz
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https://twitter.com/turkmendagz/status/1564226651625558016 2 ч
Поползли слухи что под Херсоном что-то происходит.
Брехня наверное, потому что Химарсы все уничтожены, летчиков у ВСУ не осталось, танков у них тоже нет. Ничего у ВСУ нет, так Шойгу сказал.
Поэтому брехня все про Херсон. Или нет?
Поточного екскалації війни не можна було допускати, і тільки через підготовку до неї це можна було зробити! Si vis pacem, para bellum - про що продержавницька опозиція криком кричала всі ці 2,5 роки!
Хоча: зебілам ця істина не зайде...
чи то у Вас такий гумор?
Новий пікап Mitsubishi L200, а також радіостанції Motorola, генератори, комп'ютерна техніка, шоломи, придбані коштом Фонду Порошенка та волонтерів ГО «Справа Громад», відправляються в одну з бригад - https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/pfbid02sJzPu7C9bXw4n2UkPEgL4D21URv842ubcpEcJatZSFjwJmQY1dbFpAoavBxvgVmul?__cft__[0]=AZVcoLyx4wXfuhv6CJMsgTuatygumBzq81XiWfmtxSRvPWuNf1laNKyKW2TNudcn5NpVArARn_LQ5nr-wflpqGHKBBEL7CMrNPw0f9tVX3EajhdOy64tQdcHyBSdVYaPXX8LQp4LXh4Tcl6ZY5J1vKbz-iz8JM0NpTOWiN8ohCA5LlIvLNpv0DsMaPk7lqg1pOk&__tn__=%2CO%2CP-R дивіться відео .
«Чим зараз живе Україна? Одним словом - контрнаступ. І кожен українець намагається зробити все, щоб підтримати Збройні Сили України. Ми віримо в успіх Збройних Сил», - наголошує п'ятий Президент. «Ми багато не говоримо. Не говоримо, хто наступає, де наступають. Не говоримо, які просування щодня демонструють Збройні Сили, але знаємо - перемога буде точно за нами. І жодного дня у нас не відбувається без того, щоб передати допомогу в армію», - зазначає Порошенко.
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https://eurosolidarity.org/2022/08/ 30-08-2022