Зеленський закликає ввести санкції проти Росатома за радіаційний шантаж на Запорізькій АЕС

Президент Володимир Зеленський наголошує, що працівники Росатома також несуть відповідальність за радіаційний шантаж світу на Запорізькій атомній електростанції і мають бути обмежені санкційно.

Про це глава держави заявив під час виступу на конференції "Шельфу північних морів" у Норвегії, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Це не нормально, коли проти Росатома досі немає блокувальних санкцій за радіаційний шантаж на Запорізькій АЕС, за який відповідальні й конкретні працівники Росатома, що перебувають на станції. І це не нормально, коли будь-який російський громадянин може отримати візу в європейські країни, щоб відпочити чи з'їздити на шопінг – ми це знаємо з вами прекрасно, – навіть якщо він – воєнний злочинець чи допомагає російській державі працювати проти Європи", - зазначив Зеленський.

Як підкреслив глава держави, не нормально, коли деякі європейські компанії досі не визначилися, чи йти їм з російського ринку, і коли хтось іще сподівається на співпрацю з Росією в енергетичній сфері.

"Жодних поступок бандитам не може бути! Тільки нові санкційні удари по них", - переконаний Президент.

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Він зауважив, що мета Росії у її радіаційному шантажі цинічна й прорахована – залякувати українців, усіх європейців, шантажувати й примушувати.

На думку Зеленського, це – тиск заради того, щоб російські державні пропагандисти й посадовці могли говорити, що нібито це не Росія винна, а хтось інший створив чергову кризу, і нібито на цього іншого треба впливати і домовлятися з кремлем саме заради цього.

"Просто вдумайтеся в це: Росія – це єдиний терорист у світі, який зумів перетворити атомну станцію на поле бою і який послідовно робить усе, щоб Європа дивилася, а куди ж вітер може понести цю радіацію, якщо, не дай боже, станеться катастрофа", - наголосив Президент.

Він пояснив, що в російського керівництва "специфічна бандитська логіка": вони створюють проблеми, сподіваючись, що жертви цих проблем прийдуть і спробують домовитись про їх вирішення, а бандит за це щось отримає.

"Росія хоче, щоб Європа закрила очі на війну, і заради цього провокує внутрішній хаос у Європі. У нас Росія хоче забрати свободу силою зброї, а у вас – цими кризами, які вона створює та загострює. Росія хоче змусити вас відмовитися від європейських цінностей", - підкреслив глава держави.