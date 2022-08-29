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Новини Війна
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Зеленський закликає ввести санкції проти Росатома за радіаційний шантаж на Запорізькій АЕС

заес

Президент Володимир Зеленський наголошує, що працівники Росатома також несуть відповідальність за радіаційний шантаж світу на Запорізькій атомній електростанції і мають бути обмежені санкційно.

Про це глава держави заявив під час виступу на конференції "Шельфу північних морів" у Норвегії, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Це не нормально, коли проти Росатома досі немає блокувальних санкцій за радіаційний шантаж на Запорізькій АЕС, за який відповідальні й конкретні працівники Росатома, що перебувають на станції. І це не нормально, коли будь-який російський громадянин може отримати візу в європейські країни, щоб відпочити чи з'їздити на шопінг – ми це знаємо з вами прекрасно, – навіть якщо він – воєнний злочинець чи допомагає російській державі працювати проти Європи", - зазначив Зеленський.

Як підкреслив глава держави, не нормально, коли деякі європейські компанії досі не визначилися, чи йти їм з російського ринку, і коли хтось іще сподівається на співпрацю з Росією в енергетичній сфері.

"Жодних поступок бандитам не може бути! Тільки нові санкційні удари по них", - переконаний Президент.

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Він зауважив, що мета Росії у її радіаційному шантажі цинічна й прорахована – залякувати українців, усіх європейців, шантажувати й примушувати.

На думку Зеленського, це – тиск заради того, щоб російські державні пропагандисти й посадовці могли говорити, що нібито це не Росія винна, а хтось інший створив чергову кризу, і нібито на цього іншого треба впливати і домовлятися з кремлем саме заради цього.

"Просто вдумайтеся в це: Росія – це єдиний терорист у світі, який зумів перетворити атомну станцію на поле бою і який послідовно робить усе, щоб Європа дивилася, а куди ж вітер може понести цю радіацію, якщо, не дай боже, станеться катастрофа", - наголосив Президент.

Він пояснив, що в російського керівництва "специфічна бандитська логіка": вони створюють проблеми, сподіваючись, що жертви цих проблем прийдуть і спробують домовитись про їх вирішення, а бандит за це щось отримає.

"Росія хоче, щоб Європа закрила очі на війну, і заради цього провокує внутрішній хаос у Європі. У нас Росія хоче забрати свободу силою зброї, а у вас – цими кризами, які вона створює та загострює. Росія хоче змусити вас відмовитися від європейських цінностей", - підкреслив глава держави.

Автор: 

Зеленський Володимир (23727) радіація (186) росія (65002) Росатом (216) Запорізька АЕС (1403) атака на ЗАЕС (173)


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Топ коментарі
+4
А непоганий текст хтось Ішаку написав...
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29.08.2022 17:57
+2
Скільки бабала отримав за здачу ЗАЕС?
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29.08.2022 18:02
+2
Давно вже пора.Має бути заборонено Росії будувати АЕС по світу а то будують вроді в Єгипті і ще десь.Мають бути такі санкції щоб вони не могли нічого будувати.
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29.08.2022 18:11
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А непоганий текст хтось Ішаку написав...
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29.08.2022 17:57 Відповісти
Юзік мовчить. "Когда я єм - я глух і нєм" (С)
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29.08.2022 18:18 Відповісти
Скільки бабала отримав за здачу ЗАЕС?
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29.08.2022 18:02 Відповісти
він забув ввести санкції проти москальських власників українських підприємств.
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29.08.2022 18:09 Відповісти
Давно вже пора.Має бути заборонено Росії будувати АЕС по світу а то будують вроді в Єгипті і ще десь.Мають бути такі санкції щоб вони не могли нічого будувати.
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29.08.2022 18:11 Відповісти
И это еще только полгода со дня захвата прошло.
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29.08.2022 18:19 Відповісти
Думал фейк и розыгрыш...путлер выгнал ШойХу...и назначил временно исполняющего обязанности министра абароны рабZeи...
Взять Киев за три дня и шесть месяцев не удалось Оленеводу...😁🦍🦍🦍😂🤣
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29.08.2022 18:31 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=vxv48DVjIlg
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29.08.2022 18:36 Відповісти
Дикі кацапи і ядерна енергія - речі несумісні.
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29.08.2022 18:33 Відповісти
 
 