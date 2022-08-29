Стартував благодійний "Пробіг до 100 тисяч бронежилетів", усі кошти від проведення якого будуть спрямовані на виготовлення спорядження для ЗСУ

Найбільший національний виробник бронежилетів - Львівський оборонний кластер, - що вже виготовив та безкоштовно передав нашим бійцям 80 тисяч бронежилетів, планує довести цю цифру до ста тисяч!

З цією метою ЛОК разом з громадськими організаціями Run Ukraine і ProBig ініціювали проведення благодійного акції під назвою "Пробіг до ста тисяч бронежилетів", інформує Цензор.НЕТ.

Усі реєстраційні внески учасників пробігу будуть спрямовані на виготовлення бронежилетів для наших захисників.

До речі, пробіг відбувається в онлайн-форматі, тож долучитися може кожен охочий: в зручний для себе час та з будь-якого куточка України чи світу. Учасник сам обирає локацію, час та комфортну для себе дистанцію: 10 км, 21 км або ж вільну.

Кожен учасник міжнародного "Пробігу до 100 тисяч бронежилетів" отримає унікальну пам'ятну медаль із бронесталі. Медалі виготовлені із залишків матеріалів, що використовуються у виробництві бронежилетів для наших захисників. Медаль фінішера "Пробігу до 100 тисяч" — це нагадування, що ти пробіг, аби захистити тих, хто захищає нас – підкреслює Голова правління Львівського оборонного кластера Максим Плехов.

Реєстрація учасників проекту триватиме до 19 вересня. Розмір реєстраційного внеску: 890 гривень.

Усі охочі долучитися можуть зробити це на сайті пробігу https://do100.com.ua/

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