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Новини Війна
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У росіян нова тактика в Харківській області: без успіху намагаються наступати скрізь, - Синєгубов

синєгубов

Російські окупаційні війська продовжують намагання прорвати позиції Сил оборони у Харківській області.

Про це 29 серпня повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.

За його словами, активні бойові дії у Харківській області тривають на півночі, північно-східному та південно-східному напрямках.

"Він перейшов до нової тактики: пробує наступати по всіх абсолютно напрямках. І там, де у нього це виходить, він ще більше туди надсилає своїх сил, для того, щоб просунутися хоч якось. Однак наразі він жодних успіхів на території Харківської області не має, постійно несе втрати і відходить на раніше зайняті свої позиції", — сказав Синєгубов.

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За його словами, продовжується російський терор місцевого населення — зокрема, обстріли Харкова з реактивних систем залпового вогню.

"У них тактика така: вони виїжджають на місце, відстріляли, поїхали, а куди воно летить, для них це навіть не ціль, а просто як факт. У них є завдання — обстріляти місто, обстріляти цивільні райони, будинки, упродовж дня", — сказав голова обладміністрації.

Автор: 

армія рф (17264) Харківщина (6054) Синєгубов Олег (858)


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Хіба вона нова? Якщо говорящі "голови ОДА" розговорились, постає питання- від чого нас відволікає квартал?
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29.08.2022 18:30 Відповісти
Ну, так у нас вже ж є суперпритульний супутник! За яким можна визначити куди рухається ворог і нагести удар на випередження. Нам ніби так пояснювали куди пішли 600 лімонів народних баксів. Чи знову не на часі?
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29.08.2022 18:38 Відповісти
А хто тобі сказав, що не на часі? Що незрозумілого в "ворог постійно несе втрати"?
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29.08.2022 19:20 Відповісти
блогер Фашик Донецький написав, що отримав підтвердження - на окупованій частині харківщини рашисти створили як мінімум 2 концентраційні табори, в яких катують людей.
також жахлива інформація приходить з Енергодару, як там мучать людей, гвалтують жінок.
а зекоманда тим часом займається нагодородами всяких членистоногих і барижить зерном. про полонених, викрадених, замучених - ні слова.
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29.08.2022 18:50 Відповісти
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29.08.2022 18:59 Відповісти
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29.08.2022 19:00 Відповісти
 
 